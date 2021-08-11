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Новости
Яна Ломакина

Роскомнадзор разблокировал сайт DeviantArt после удаления порнографического и другого «запрещённого» контента Статьи редакции

Администрация удалила материалы с детской порнографией и нацистской символикой.

11 августа Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров ресурса DeviantArt. Администрация сайта удалила запрещённый контент, сообщили в ведомстве.

Роскомнадзор заблокировал DeviantArt, поскольку он не удалил по требованию ведомства запрещённые на сайте материалы: изображения с детской порнографией, нацистской символикой, объявления о продаже наркотических средств. После введения ограничений администрация сайта удалила такой контент, и ресурс разблокировали. Он был недоступен на территории России чуть больше недели.

Доступ к крупному сайту для иллюстраторов, художников и фотографов DeviantArt ограничили 3 августа. Роскомнадзор внёс портал в реестр сайтов, распространяющих запрещённую информацию. Ведомство уже блокировало сайт в 2014 году — тогда доступ к нему восстановили через пару дней.

DeviantART — популярный портал для фотографов, иллюстраторов и писателей, а также социальная сеть художников. Сервис основан в 2000 году. В 2017 году проект купила израильская компания Wix, сумма сделки составила 36 миллионов долларов. После этого компания начала разрабатывать обновлённую версию сайта.

#новости #роскомнадзор

1048 просмотров
18 18 комментариев
10
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Объективный нос

10

Ну и зачем он теперь нужен??

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Robutt

4

Администрация удалила материалы с детской порнографией

Ферман:😭

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Alex Blake

Robutt
1

Он то своё не удаляет

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solawind

2

имхо это для инфоповода делается. заблокируют оппозиционные сми и девиантарт. через некоторое время девиантарт разблокируют и пустят по госсми что разблокировали, ркн хороший, "нашел и победил" проблему. Про сми промолчат. Я бы так и делал на месте ркн, люди же в большинстве тупые.

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NECRODEFLORATOR

solawind
3

Девиантарт инфоповод? Да про него знают полторы калеки. Всем предельно похер было до и стало после.

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Sail

NECRODEFLORATOR
0

Я вот кста не понимаю этого. Большинство художников которых я вижу в сети вообще льет оригиналы в твитер или инсту. Особо просвещенные на пиксив, где нужна регистрация чтобы смотреть картинки. Дивиантарт большинство просто игнорит

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Социалистический Кирилл

2

что то мне подсказывает что они не удалили, а пометили "не отображать" если смотришь из РФ.
другие страны то не просили удалить

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Социалистический Кирилл

Социалистический
0

хуй знает как там че ркн добивался удалять , по ходу сам придумал , сам победил . всё там как было так и осталось

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FOX

Социалистический
0

а чего запрещенного на твоем скрине?

Ответить

Социалистический

FOX
0

ну скажем так , я выбрал самое лайтовое чтобы не словить здесь бан.
смысл в том что если зайти под впн и вбить желаемые запросы , то все находится

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Romula Daraa

Социалистический
0

это детское порно?

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Sage Pointer

Социалистический
0

Так и есть,
"You don't have permission to access this page. Please consult our help library if you need any assistance. (Ref: co)"

Ответить

Владимир Климов

0

а можно узнать куда перенесли порнографический контент? 

Ответить

Alex Blake

Владимир
5

В корзину

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pashazaur

Владимир
1

А Вы с какой целью интересуетесь?

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Определенный якорь

Владимир
1

Тим Кук выкупил для своих экспериментов

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Zzzzzzz

1

Русские не дрочат

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Alex Fielding

Zzzzzzz
0
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