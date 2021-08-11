Администрация удалила материалы с детской порнографией и нацистской символикой.

11 августа Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров ресурса DeviantArt. Администрация сайта удалила запрещённый контент, сообщили в ведомстве.

Роскомнадзор заблокировал DeviantArt, поскольку он не удалил по требованию ведомства запрещённые на сайте материалы: изображения с детской порнографией, нацистской символикой, объявления о продаже наркотических средств. После введения ограничений администрация сайта удалила такой контент, и ресурс разблокировали. Он был недоступен на территории России чуть больше недели.

Доступ к крупному сайту для иллюстраторов, художников и фотографов DeviantArt ограничили 3 августа. Роскомнадзор внёс портал в реестр сайтов, распространяющих запрещённую информацию. Ведомство уже блокировало сайт в 2014 году — тогда доступ к нему восстановили через пару дней.

DeviantART — популярный портал для фотографов, иллюстраторов и писателей, а также социальная сеть художников. Сервис основан в 2000 году. В 2017 году проект купила израильская компания Wix, сумма сделки составила 36 миллионов долларов. После этого компания начала разрабатывать обновлённую версию сайта.