Роскомнадзор разблокировал сайт DeviantArt после удаления порнографического и другого «запрещённого» контента Статьи редакции
Администрация удалила материалы с детской порнографией и нацистской символикой.
11 августа Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров ресурса DeviantArt. Администрация сайта удалила запрещённый контент, сообщили в ведомстве.
Роскомнадзор заблокировал DeviantArt, поскольку он не удалил по требованию ведомства запрещённые на сайте материалы: изображения с детской порнографией, нацистской символикой, объявления о продаже наркотических средств. После введения ограничений администрация сайта удалила такой контент, и ресурс разблокировали. Он был недоступен на территории России чуть больше недели.
Доступ к крупному сайту для иллюстраторов, художников и фотографов DeviantArt ограничили 3 августа. Роскомнадзор внёс портал в реестр сайтов, распространяющих запрещённую информацию. Ведомство уже блокировало сайт в 2014 году — тогда доступ к нему восстановили через пару дней.
DeviantART — популярный портал для фотографов, иллюстраторов и писателей, а также социальная сеть художников. Сервис основан в 2000 году. В 2017 году проект купила израильская компания Wix, сумма сделки составила 36 миллионов долларов. После этого компания начала разрабатывать обновлённую версию сайта.
Администрация удалила материалы с детской порнографией
Ферман:😭
имхо это для инфоповода делается. заблокируют оппозиционные сми и девиантарт. через некоторое время девиантарт разблокируют и пустят по госсми что разблокировали, ркн хороший, "нашел и победил" проблему. Про сми промолчат. Я бы так и делал на месте ркн, люди же в большинстве тупые.
Девиантарт инфоповод? Да про него знают полторы калеки. Всем предельно похер было до и стало после.
Я вот кста не понимаю этого. Большинство художников которых я вижу в сети вообще льет оригиналы в твитер или инсту. Особо просвещенные на пиксив, где нужна регистрация чтобы смотреть картинки. Дивиантарт большинство просто игнорит
Социалистический Кирилл
хуй знает как там че ркн добивался удалять , по ходу сам придумал , сам победил . всё там как было так и осталось
а чего запрещенного на твоем скрине?
Социалистический
ну скажем так , я выбрал самое лайтовое чтобы не словить здесь бан.
смысл в том что если зайти под впн и вбить желаемые запросы , то все находится
Так и есть,
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а можно узнать куда перенесли порнографический контент?
Русские не дрочат