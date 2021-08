{"items":[{"comment_id":6090501,"subsite_id":214343,"user_id":4121,"type":"comment_add","id":6090501,"hash":"93783218cef4bd961a99ca67a27663f5","date":1628685758,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/422809-aleksey-yagudin-ne-zametil-smog-v-krasnoyarske-posle-kritiki-mestnyh-zhiteley-on-izvinilsya-i-porassuzhdal-o-travle?comment=6090501","text":"\u0421\u0442\u0440\u0430\u0448\u043d\u043e, \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0441\u0442\u0440\u0430\u0448\u043d\u043e, \u044f \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u044e \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0431\u044b \u044f \u0437\u043d\u0430\u043b \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435, \u044f \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u044e \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435, \u044f \u043d\u0435 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e \u0441\u0435\u0431\u044f \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043c \u0438\u043d\u0442\u0435\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u043e\u043c \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u044e, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0438\u043b \u0433\u043b\u0443\u043f\u043e\u0441\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":4121,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/4121-tim-tim","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/333031f2-539a-8105-7b97-46e65c274aac\/","name":"\u0442\u0438\u043c \u0442\u0438\u043c","isVerified":false},"content":{"id":422809,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/422809-aleksey-yagudin-ne-zametil-smog-v-krasnoyarske-posle-kritiki-mestnyh-zhiteley-on-izvinilsya-i-porassuzhdal-o-travle","title":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u042f\u0433\u0443\u0434\u0438\u043d \u00ab\u043d\u0435\u00a0\u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u0438\u043b\u00bb \u0441\u043c\u043e\u0433 \u0432\u00a0\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u044f\u0440\u0441\u043a\u0435. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043e\u043d \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0441\u044f \u0438 \u043f\u043e\u0440\u0430\u0441\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u043b \u043e \u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6090504,"subsite_id":214343,"user_id":412311,"type":"comment_add","id":6090504,"hash":"92481aa38cd55f8ed8ae78ee4ab60974","date":1628685778,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/422809-aleksey-yagudin-ne-zametil-smog-v-krasnoyarske-posle-kritiki-mestnyh-zhiteley-on-izvinilsya-i-porassuzhdal-o-travle?comment=6090504","text":"\u0410 \u043a\u0430\u043a \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0446\u0438\u0442\u0430\u0442\u0443?

\u042f \u0441\u0430\u043c\u043e\u0442\u044b\u043a\u043e\u043c \u0432 \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0438 \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u043b\u0441\u044f.

\u041f\u043e\u0434\u0441\u043a\u0430\u0436\u0438\u0442\u0435, pls.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":412311,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/412311-ex-readonly","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/145f5b96-0046-5354-bb71-225014c111a7\/","name":"ex. Readonly","isVerified":false},"content":{"id":422809,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/422809-aleksey-yagudin-ne-zametil-smog-v-krasnoyarske-posle-kritiki-mestnyh-zhiteley-on-izvinilsya-i-porassuzhdal-o-travle","title":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u042f\u0433\u0443\u0434\u0438\u043d \u00ab\u043d\u0435\u00a0\u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u0438\u043b\u00bb \u0441\u043c\u043e\u0433 \u0432\u00a0\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u044f\u0440\u0441\u043a\u0435. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043e\u043d \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0441\u044f \u0438 \u043f\u043e\u0440\u0430\u0441\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u043b \u043e \u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6090505,"subsite_id":214343,"user_id":6298,"type":"comment_add","id":6090505,"hash":"221a792bbe328dd7e15764c07806b9d4","date":1628685786,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/422809-aleksey-yagudin-ne-zametil-smog-v-krasnoyarske-posle-kritiki-mestnyh-zhiteley-on-izvinilsya-i-porassuzhdal-o-travle?comment=6090505","text":"\u0432\u043a\u0443\u0441, \u0443\u043c \u0438 \u0443\u043c\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0435\u0441\u0442\u044c \u0433\u043e\u0432\u043d\u0430 \u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u043a\u043e\u0432\u043e \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0449\u0438 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u044e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6298,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6298-bad-mother-fucker","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1b374f91-cb3f-4870-dfbb-5ffa7b2db7c7\/","name":"Bad Mother Fucker","isVerified":false},"content":{"id":422809,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/422809-aleksey-yagudin-ne-zametil-smog-v-krasnoyarske-posle-kritiki-mestnyh-zhiteley-on-izvinilsya-i-porassuzhdal-o-travle","title":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u042f\u0433\u0443\u0434\u0438\u043d \u00ab\u043d\u0435\u00a0\u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u0438\u043b\u00bb \u0441\u043c\u043e\u0433 \u0432\u00a0\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u044f\u0440\u0441\u043a\u0435. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043e\u043d \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0441\u044f \u0438 \u043f\u043e\u0440\u0430\u0441\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u043b \u043e \u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6090506,"subsite_id":245416,"user_id":132068,"type":"comment_add","id":6090506,"hash":"2a8d81a5b2c79899735c3c9360770d68","date":1628685800,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422780-chechenskiy-telekanal-nagradil-kadyrova-denezhnoy-premiey-kak-mobilnogo-reportera-on-snimal-popugaya-u-sebya-v-sadu?comment=6090506","text":"\u0427\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u043b\u0438 \u0442\u0436 \u0447\u0435\u0447\u0435\u043d\u0446\u044b, \u0434\u0430\u0433\u0435\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u044b, \u043a\u0430\u0431\u0430\u0440\u0434\u0438\u043d\u0446\u044b, \u0438\u043d\u0433\u0443\u0448\u0438, \u043b\u0435\u0437\u0433\u0438\u043d\u044b?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":132068,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/132068-misha-davydov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aab5127a-a73c-1835-1c81-74cc8be0d464\/","name":"\u041c\u0438\u0448\u0430 \u0414\u0430\u0432\u044b\u0434\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":422780,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422780-chechenskiy-telekanal-nagradil-kadyrova-denezhnoy-premiey-kak-mobilnogo-reportera-on-snimal-popugaya-u-sebya-v-sadu","title":"\u0427\u0435\u0447\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b \u043d\u0430\u0433\u0440\u0430\u0434\u0438\u043b \u041a\u0430\u0434\u044b\u0440\u043e\u0432\u0430 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0436\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0435\u0439 \u043a\u0430\u043a \u00ab\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0435\u043f\u043e\u0440\u0442\u0451\u0440\u0430\u00bb. \u041e\u043d \u0441\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b \u043f\u043e\u043f\u0443\u0433\u0430\u044f \u0443 \u0441\u0435\u0431\u044f \u0432 \u0441\u0430\u0434\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6090508,"subsite_id":232504,"user_id":18932,"type":"comment_add","id":6090508,"hash":"18f712b663ca035fb19bccfb63c40637","date":1628685849,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/422839?comment=6090508","text":"\u0420\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0438 \u0432 \u043c\u0430\u0441\u043a\u0430\u0445","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":18932,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/18932-fox","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0a454265-4ed6-55e5-900b-d79890fd3249\/","name":"FOX","isVerified":false},"content":{"id":422839,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/422839","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6090509,"subsite_id":214343,"user_id":319916,"type":"comment_add","id":6090509,"hash":"59f7aba7c7acf1b02dcb6ec38d2d9af5","date":1628685863,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/422809-aleksey-yagudin-ne-zametil-smog-v-krasnoyarske-posle-kritiki-mestnyh-zhiteley-on-izvinilsya-i-porassuzhdal-o-travle?comment=6090509","text":"\u041f\u0438\u0448\u0435\u0448\u044c \u0441\u0438\u043c\u0432\u043e\u043b \">\" \u0441 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0438 \u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442.

> \u0412\u043e\u0442 \u0442\u0430\u043a","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":319916,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/319916-transgendolet","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ad00f1fa-e385-dc7c-5831-507a8f930d58\/","name":"\u0422\u0440\u0430\u043d\u0441\u0433\u0435\u043d\u0434\u043e\u043b\u0451\u0442","isVerified":false},"content":{"id":422809,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/422809-aleksey-yagudin-ne-zametil-smog-v-krasnoyarske-posle-kritiki-mestnyh-zhiteley-on-izvinilsya-i-porassuzhdal-o-travle","title":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u042f\u0433\u0443\u0434\u0438\u043d \u00ab\u043d\u0435\u00a0\u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u0438\u043b\u00bb \u0441\u043c\u043e\u0433 \u0432\u00a0\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u044f\u0440\u0441\u043a\u0435. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043e\u043d \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0441\u044f \u0438 \u043f\u043e\u0440\u0430\u0441\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u043b \u043e \u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6090514,"subsite_id":214343,"user_id":412311,"type":"comment_add","id":6090514,"hash":"bafa6dc3a672582c4f1d4245f15235e8","date":1628685929,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/422809-aleksey-yagudin-ne-zametil-smog-v-krasnoyarske-posle-kritiki-mestnyh-zhiteley-on-izvinilsya-i-porassuzhdal-o-travle?comment=6090514","text":">\u0421\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":412311,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/412311-ex-readonly","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/145f5b96-0046-5354-bb71-225014c111a7\/","name":"ex. Readonly","isVerified":false},"content":{"id":422809,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/422809-aleksey-yagudin-ne-zametil-smog-v-krasnoyarske-posle-kritiki-mestnyh-zhiteley-on-izvinilsya-i-porassuzhdal-o-travle","title":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u042f\u0433\u0443\u0434\u0438\u043d \u00ab\u043d\u0435\u00a0\u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u0438\u043b\u00bb \u0441\u043c\u043e\u0433 \u0432\u00a0\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u044f\u0440\u0441\u043a\u0435. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043e\u043d \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0441\u044f \u0438 \u043f\u043e\u0440\u0430\u0441\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u043b \u043e \u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6090515,"subsite_id":245416,"user_id":406003,"type":"comment_add","id":6090515,"hash":"5c268b54c12fe414f48012f8add371ea","date":1628685931,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/421925-komika-idraka-mirzalizade-arestovali-na-10-sutok-iz-za-shutki-pro-ispachkannyy-matras?comment=6090515","text":"\u0412 \u0442\u043e\u043c \u0438 \u0434\u0435\u043b\u043e \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u044b \u043a\u0442\u043e \u043e\u043d, \u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441, \u0442\u0430\u0434\u0436\u0438\u043a \u0438\u043b\u0438 \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0439. \u0421\u0443\u0442\u044c \u0448\u0443\u0442\u043a\u0438 \u043e\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f. \u0410 \u0443 \u0442\u0435\u0445, \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u0438\u043a\u0430 \u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442 \u0441\u0443\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0448\u0443\u0442\u043a\u0438 - \u0443 \u043d\u0438\u0445 \u044f\u0432\u043d\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0434\u0432\u043e\u0439\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u044b \u0432 \u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438.



\u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443, \u0430 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438 \u043d\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c. \u042f \u0436\u0435 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0441\u0434\u0430\u044e \u043d\u0435 \u0438\u0449\u0443 \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0432\u043e\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0441 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c\u0438 \u043d\u0430\u0434\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043d\u044f\u043d\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":406003,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/406003-konstantin-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/528fbbab-7638-50b6-8789-c04639c65aa1\/","name":"Konstantin Ivanov","isVerified":false},"content":{"id":421925,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/421925-komika-idraka-mirzalizade-arestovali-na-10-sutok-iz-za-shutki-pro-ispachkannyy-matras","title":"\u041a\u043e\u043c\u0438\u043a\u0430 \u0418\u0434\u0440\u0430\u043a\u0430 \u041c\u0438\u0440\u0437\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0434\u0435 \u0430\u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 10 \u0441\u0443\u0442\u043e\u043a \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0448\u0443\u0442\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e \u0438\u0441\u043f\u0430\u0447\u043a\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043c\u0430\u0442\u0440\u0430\u0441"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6090516,"subsite_id":246497,"user_id":6298,"type":"comment_add","id":6090516,"hash":"c86d9447a59251cce0f7f082547e251e","date":1628685961,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/422728?comment=6090516","text":"\u043a\u0442\u043e \u043e\u043d","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6298,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6298-bad-mother-fucker","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1b374f91-cb3f-4870-dfbb-5ffa7b2db7c7\/","name":"Bad Mother Fucker","isVerified":false},"content":{"id":422728,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/422728","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6090517,"subsite_id":214343,"user_id":225824,"type":"comment_add","id":6090517,"hash":"e24bac256d4aca86d384be6e82b7d44a","date":1628685975,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/422809-aleksey-yagudin-ne-zametil-smog-v-krasnoyarske-posle-kritiki-mestnyh-zhiteley-on-izvinilsya-i-porassuzhdal-o-travle?comment=6090517","text":"\u043e\u0445, \u0449\u0438, \u042f\u0433\u0443\u0434\u0438\u043d, \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439, \u0447\u0442\u043e \u0435\u0433\u043e \u0437\u0430\u0431\u0443\u043b\u043b\u0438\u043b\u0438. \u043d\u0443 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043c\u044b \u0432\u0438\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0432\u0441\u0451 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0432\u0441\u0451.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":225824,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/225824-jenny-smith","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1b5f5ac8-f8f4-a257-76ad-171b970cde40\/","name":"Jenny Smith","isVerified":false},"content":{"id":422809,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/422809-aleksey-yagudin-ne-zametil-smog-v-krasnoyarske-posle-kritiki-mestnyh-zhiteley-on-izvinilsya-i-porassuzhdal-o-travle","title":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u042f\u0433\u0443\u0434\u0438\u043d \u00ab\u043d\u0435\u00a0\u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u0438\u043b\u00bb \u0441\u043c\u043e\u0433 \u0432\u00a0\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u044f\u0440\u0441\u043a\u0435. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043e\u043d \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0441\u044f \u0438 \u043f\u043e\u0440\u0430\u0441\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u043b \u043e \u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6090518,"subsite_id":246497,"user_id":6298,"type":"comment_add","id":6090518,"hash":"e18730b367aa02519c23e98586fb2be8","date":1628685979,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/422728?comment=6090518","text":"\u043d\u0435\u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u0439","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6298,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6298-bad-mother-fucker","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1b374f91-cb3f-4870-dfbb-5ffa7b2db7c7\/","name":"Bad Mother Fucker","isVerified":false},"content":{"id":422728,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/422728","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6090519,"subsite_id":245416,"user_id":5599,"type":"comment_add","id":6090519,"hash":"7e9b3b99be52925b025aaee15a8a1131","date":1628685991,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422814-roskomnadzor-razblokiroval-sayt-deviantart-posle-udaleniya-pornograficheskogo-i-drugogo-zapreshchennogo-kontenta?comment=6090519","text":"\u0422\u0430\u043a \u0438 \u0435\u0441\u0442\u044c,

\"You don't have permission to access this page. Please consult our help library if you need any assistance. (Ref: co)\"","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":5599,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/5599-sage-pointer","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/bf\/8f\/7a\/16d94e8a480715.jpg","name":"Sage Pointer","isVerified":false},"content":{"id":422814,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422814-roskomnadzor-razblokiroval-sayt-deviantart-posle-udaleniya-pornograficheskogo-i-drugogo-zapreshchennogo-kontenta","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u0440\u0430\u0437\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0441\u0430\u0439\u0442 DeviantArt \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0440\u043d\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433\u043e \u00ab\u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0449\u0451\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e\u00bb \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043d\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6090520,"subsite_id":214343,"user_id":18250,"type":"comment_add","id":6090520,"hash":"aca0bd59d1b5a610622c4c3840a25004","date":1628686017,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/422809-aleksey-yagudin-ne-zametil-smog-v-krasnoyarske-posle-kritiki-mestnyh-zhiteley-on-izvinilsya-i-porassuzhdal-o-travle?comment=6090520","text":"> \u0417\u0430 \u0432\u0440\u0430\u043d\u044c\u0451 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0431\u0435\u0440\u0443\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043c***\u0438.\u00a0



> \u0412\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0435, \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0443 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u0437\u0430\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u043d \u043f\u043e\u0448\u0451\u043b \u043d\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435?\u00a0



\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u044f \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u0446\u0435\u043d\u0435?\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":18250,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/18250-pavel-veretennikov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4985302a-453b-3b4c-3415-1bb6c041352f\/","name":"Pavel Veretennikov","isVerified":false},"content":{"id":422809,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/422809-aleksey-yagudin-ne-zametil-smog-v-krasnoyarske-posle-kritiki-mestnyh-zhiteley-on-izvinilsya-i-porassuzhdal-o-travle","title":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u042f\u0433\u0443\u0434\u0438\u043d \u00ab\u043d\u0435\u00a0\u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u0438\u043b\u00bb \u0441\u043c\u043e\u0433 \u0432\u00a0\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u044f\u0440\u0441\u043a\u0435. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043e\u043d \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0441\u044f \u0438 \u043f\u043e\u0440\u0430\u0441\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u043b \u043e \u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6090521,"subsite_id":247728,"user_id":335235,"type":"comment_add","id":6090521,"hash":"8784ed18d72f8385bc82b66d4d451b66","date":1628686044,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/417950-obyknovennyy-fashizm-chto-perezhila-belarus-za-god-s-nachala-protestov-protiv-lukashenko?comment=6090521","text":"\u041f\u043e\u0445\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0430 \u0435\u0449\u0451 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0430\u043a\u043a \u0421\u0430\u0448\u043a\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":335235,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/335235-zero-one-one","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0f6f58e5-2a39-5f8f-b3da-b7865ee17146\/","name":"Zero-one-one","isVerified":false},"content":{"id":417950,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/417950-obyknovennyy-fashizm-chto-perezhila-belarus-za-god-s-nachala-protestov-protiv-lukashenko","title":"\u041e\u0431\u044b\u043a\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0444\u0430\u0448\u0438\u0437\u043c: \u0447\u0442\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0436\u0438\u043b\u0430 \u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u044c \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u0441 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u041b\u0443\u043a\u0430\u0448\u0435\u043d\u043a\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6090522,"subsite_id":214346,"user_id":382651,"type":"comment_add","id":6090522,"hash":"8bcf23a790fd3715bcaae4f7c5383313","date":1628686063,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/422713-uchenye-predlozhili-blokcheyn-kak-osnovu-dlya-sozdaniya-iskusstvennoy-zhizni-on-proyavlyaet-klyuchevye-svoystva-zhivyh-organizmov?comment=6090522","text":"\u041a\u0440\u0443\u0442\u043e \u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0443\u0447\u0451\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u044f\u044e\u0442 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 \u0438\u0437 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0444\u0435\u0440\u044b \u043d\u0430\u0443\u043a\u0438 \u0432 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u0441\u0444\u0435\u0440\u0435. \u0422\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0430\u0431\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044e \u0438 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044e \u043c\u0438\u0440\u0430 \u0432 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c\ud83d\udc4d","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":382651,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/382651-mikhail-fedorov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1f9caeb7-598a-577f-a4a2-b5325fbba388\/","name":"Mikhail Fedorov","isVerified":false},"content":{"id":422713,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/422713-uchenye-predlozhili-blokcheyn-kak-osnovu-dlya-sozdaniya-iskusstvennoy-zhizni-on-proyavlyaet-klyuchevye-svoystva-zhivyh-organizmov","title":"\u0423\u0447\u0451\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0447\u0435\u0439\u043d \u043a\u0430\u043a \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0443 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438 \u2014 \u043e\u043d \u043f\u0440\u043e\u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0436\u0438\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u043c\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6090524,"subsite_id":247728,"user_id":79119,"type":"comment_add","id":6090524,"hash":"7146c1d0739e61e6b9dfd80ee2d50715","date":1628686106,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/422836-video-lukashenko-vstaet-posle-8-chasovogo-bolshogo-razgovora-s-trudom-idet-i-spuskaetsya-s-lestnicy?comment=6090524","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/94e09c05-c6bc-533a-9c53-4cf69d615106\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":79119,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/79119-korovka-govorit-muuu","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4fdd69d2-eb32-5c3c-8a64-f7bb1924ce30\/","name":"\u041a\u043e\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u043c\u0443\u0443\u0443","isVerified":false},"content":{"id":422836,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/422836-video-lukashenko-vstaet-posle-8-chasovogo-bolshogo-razgovora-s-trudom-idet-i-spuskaetsya-s-lestnicy","title":"\u0412\u0438\u0434\u0435\u043e: \u041b\u0443\u043a\u0430\u0448\u0435\u043d\u043a\u043e \u0432\u0441\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 8-\u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u00ab\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430\u00bb, \u0441 \u0442\u0440\u0443\u0434\u043e\u043c \u0438\u0434\u0435\u0442 \u0438 \u0441\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441 \u043b\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u0446\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6090525,"subsite_id":247728,"user_id":290936,"type":"comment_add","id":6090525,"hash":"c396e7d9f078aad930c987a80f47d560","date":1628686136,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/417950-obyknovennyy-fashizm-chto-perezhila-belarus-za-god-s-nachala-protestov-protiv-lukashenko?comment=6090525","text":"\u041f\u0438\u0437\u0434\u0435\u0446, \u043a\u0430\u043a \u0432\u044b \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0431\u043b\u0438\u0437\u043a\u0438 \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0438 \u043a\u0430\u043a \u0432\u044b \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u0438 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f\u00a0



\u0421\u0434\u0435\u043b\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430 \u0440\u0435\u0442\u0440\u043e\u043f\u0435\u0440\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0443 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0438 \u043a \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043c))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":290936,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/290936-atlant-popravil-plechi","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ff6e9f32-411e-99f8-9b48-b562b720f676\/","name":"\u0410\u0442\u043b\u0430\u043d\u0442 \u043f\u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b \u043f\u043b\u0435\u0447\u0438","isVerified":false},"content":{"id":417950,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/417950-obyknovennyy-fashizm-chto-perezhila-belarus-za-god-s-nachala-protestov-protiv-lukashenko","title":"\u041e\u0431\u044b\u043a\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0444\u0430\u0448\u0438\u0437\u043c: \u0447\u0442\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0436\u0438\u043b\u0430 \u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u044c \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u0441 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u041b\u0443\u043a\u0430\u0448\u0435\u043d\u043a\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6090526,"subsite_id":247728,"user_id":9240,"type":"comment_add","id":6090526,"hash":"75bdf66fd65f8f50bb9116382b0a2af2","date":1628686156,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/417950-obyknovennyy-fashizm-chto-perezhila-belarus-za-god-s-nachala-protestov-protiv-lukashenko?comment=6090526","text":"\u0413\u043e\u0434\u043d\u043e\u0442\u0430, \u0441\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e \u0437\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":9240,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/9240-tzhb","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2d4262f7-68a8-5c51-843f-3685f4556434\/","name":"\u0442\u0436\u0431","isVerified":false},"content":{"id":417950,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/417950-obyknovennyy-fashizm-chto-perezhila-belarus-za-god-s-nachala-protestov-protiv-lukashenko","title":"\u041e\u0431\u044b\u043a\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0444\u0430\u0448\u0438\u0437\u043c: \u0447\u0442\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0436\u0438\u043b\u0430 \u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u044c \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u0441 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u041b\u0443\u043a\u0430\u0448\u0435\u043d\u043a\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6090528,"subsite_id":214344,"user_id":318174,"type":"comment_add","id":6090528,"hash":"a340134660d0b7e1e62dba10e7b05535","date":1628686181,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/422781-v-rossii-pristupili-k-seriynomu-proizvodstvu-kompyuterov-na-baze-processora-baikal-m?comment=6090528","text":"\u0423\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u044f\u0439\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":318174,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/318174-ksa","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7430bb7f-8b7b-723a-6efd-f715ebbca2d2\/","name":"KSA","isVerified":false},"content":{"id":422781,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/422781-v-rossii-pristupili-k-seriynomu-proizvodstvu-kompyuterov-na-baze-processora-baikal-m","title":"\u0412 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043b\u0438 \u043a \u0441\u0435\u0440\u0438\u0439\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0443 \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0431\u0430\u0437\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u043e\u0440\u0430 Baikal-M"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6090529,"subsite_id":245416,"user_id":377581,"type":"comment_add","id":6090529,"hash":"0928ad416d15bed31815c07ce817325f","date":1628686187,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422796-v-chernom-more-razlilas-neft-uchenye-zayavili-chto-zagryaznenie-v-400-tysyach-raz-masshtabnee-chem-govorila-kompaniya?comment=6090529","text":"\u041a\u0422\u041a 20 \u043b\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u043b\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":377581,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/377581-madegghead","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/616e7e50-7c6d-4481-e407-0aa1120e7620\/","name":"Madegghead","isVerified":false},"content":{"id":422796,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422796-v-chernom-more-razlilas-neft-uchenye-zayavili-chto-zagryaznenie-v-400-tysyach-raz-masshtabnee-chem-govorila-kompaniya","title":"\u0412 \u0427\u0451\u0440\u043d\u043e\u043c \u043c\u043e\u0440\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043d\u0435\u0444\u0442\u044c. \u0423\u0447\u0451\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0437\u0430\u0433\u0440\u044f\u0437\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 400 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0430\u0437 \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u043d\u0435\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f"},"isAnonymous":false}]}