Спортсменки по всей Европе призвали к отставкам глав мирового гандбола из-за штрафа Норвегии за шорты вместо бикини Статьи редакции
В ассоциациях считают, что федерации гандбола «необратимо потеряли свой имидж как международных спортивных учреждений».
Семь спортивных женских ассоциаций написали письмо президенту Международной федерации гандбола (IHF) Хасану Мустафе и президенту Европейской федерации гандбола (EHF) Майклу Видеру, призывая их уйти в отставку. Среди них — итальянская Assist, немецкая Discover Football и французский фонд имени Алисы Мийо. Об этом сообщает The Guardian.
В письме представители ассоциаций отметили, что федерации «необратимо» потеряли репутацию международных спортивных учреждений, оштрафовав сборную Норвегии из-за более удобной формы. Согласно правилам IHF, гандболистки обязаны выступать в топах и бикини, ширина которых не должна превышать 10 сантиметров по бокам.
EHF и IHF не стали комментировать призывы к отставке, сославшись на своё заявление в ответ на критику за штраф сборной Норвегии.
В июле спортсменки женской сборной Норвегии по пляжному гандболу выступили на чемпионате Европы не в обычных бикини, а в спортивных шортах. Девушки заявили, что считают стандартную форму неудобной: она вызывает дискомфорт, сексуализирует их и мешает в период месячных.
За запрещённую экипировку их оштрафовали на 1500 евро (150 за каждого игрока). Штраф оплатила Норвежская федерация гандбола, после чего подала официальную жалобу на требование к женской одежде.
Оранжевый Гоша
А разве это не так?
Это так. Но не для большей части аудитории TJ.
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А если, допустим, меня не устраивает ограничение скорости в ПДД? Я должен нарушать правила, а потом требовать отставки министра МВД? Так это должно работать по вашей логике?
Во-первых, они скорее всего уже ни раз пытались, иначе какой смысл рисковать своей карьерой?
Во-вторых, с ПДД сравнение такое себе, ты прекрасно знаешь чем там может закончится несоблюдение правил, тут.. то что они шорты надели вместо трусов, явно никому навредить не может никаким образом )
явно никому навредить не может
Они считают эту форму более удобной. Соперники играют в соответствие с правилами. Значит соперники находятся в невыгодном положении. Логично?
Пруфы, что не раз уже пытались.
Спортсменки нарушили правила, их оштрафовали. И теперь за это выгоняют людей? За исполнение своих обязанностей?..
Ты проводишь знак равенства между законами (в данном случае правилами) и понятиями хорошо-плохо. Типо если законно значит хорошо. Если закон не нарушает значит не может быть плохим.
В идеале законы вроде как должны отражать "хорошо-плохо" общества. Но на практике из-за лоббирования небольшими группами, а также несовершенства законодательств, что ведёт к юридически уловкам, часто те вещи, которое общество считает плохими, на юридическом уровне плохими не считаются. И задача общества не слепо следовать законам, а контролировать соответствие законов текущим представлениям общества.
Это как раз такой случай. В данном случае законы гандбола не устраивают общество гандбола. И они пытаются это несоответствие убрать.
Ты проводишь знак равенства между законами (в данном случае правилами) и понятиями хорошо-плохо.
Где он знак равенства-то проводил?
Между строк
Ты проводишь знак равенства между законами и понятиями хорошо-плохо.
Нет! Я хз, хорошие или плохие эти правила с одеждой. Но это правила! И чуваков выгоняют за их соблюдение!
Об этом я и говорю. Для тебя правило обязательно к исполнению. То есть у тебя нет разделения на "хороше правило" и "плохое правило". Для тебя по умолчанию правило = "хорошее правило" (ты так это не называешь, но это по сути так и есть). А я говорю о том, что стоит разделять "хорошие" и "плохие" правила. Хорошие соблюдать, а плохие изменять, чтобы они тоже были хорошими.
Для тебя правило обязательно к исполнению.
А для тебя это что? Рекомендация? Или пустое место?
нет разделения на "хороше правило" и "плохое правило"
А кто должен разделять правила на хорошие и плохие? Если правила плохие, то почему они изначально существуют?
плохие изменять
То есть пока я считаю какое-то правило плохим, то его можно не соблюдать?
Может по такой логике и бойцам в UFC драться?
А для тебя это что?
Я уже объяснил что для меня правила делятся на 2 категории. Хорошие правила примерно то же, что для тебя все правила. Плохие правила это не совсем пустое место, так как я допускаю, что могу ошибаться. Но и совсем не неприложная истина.
А кто должен разделять правила на хорошие и плохие?
Общество
Если правила плохие, то почему они изначально существуют?
Об этом я писал выше - лоббирование интересов одной из групп, и несовершенство законодательства (вызванное разными причинами, например недальновидностью тех, кто правила составлял). Ну и играет роль время. Общество со временем меняется и его представления о хорошо-плохо тоже.
То есть пока я считаю какое-то правило плохим, то его можно не соблюдать?
Вопрос в том имеешь ли ты моральное право его не соблюдать? Этот вопрос неоднозначный, в разных случаях ответ разный. Дело в том, что он существует не в вакууме, а соприкасается с другими вопросами. Например, ответ будет разным в зависимости от того, причиняет ли нарушение кому-нибудь ущерб. Или даёт ли тебе какое-то дополнительное преимущество. Ты возлагаешь на себя все риски от возможных последствий. И тут вопрос больше про то осмелишься ли ты пойти против правила и взять на себя ответственность.
Для тебя правило обязательно к исполнению.
С чего ты это взял??
у тебя нет разделения на "хороше правило" и "плохое правило"
С чего ты это взял??
Для тебя по умолчанию правило = "хорошее правило"
С чего ты это взял??
ты так это не называешь, но это по сути так и есть
А! Вот оно что!
В данном случае законы гандбола не устраивают общество гандбола.
слишком громкое заявление, не устраивает одну команду
И они пытаются это несоответствие убрать
чтобы его убрать нарушать его не требуется,
для олимпиады были требования, если они поехали значит согласились с ними
если каждый кому не нравится правила начнет выступать по своим, то получится ерунда, а не спорт
слишком громкое заявление, не устраивает одну команду
"Спортсменки по всей Европе призвали к отставкам глав мирового гандбола из-за штрафа Норвегии за шорты вместо бикини"
чтобы его убрать нарушать его не требуется
Это не обязательное условие - путей решения любой проблемы много. Но это один из возможных путей для того, чтобы убрать. Насколько я знаю, это не первая попытка сообщества гандбола решить эту проблему. Они пробовали решить эту проблему без нарушений. А в данном случае это было способом создать общественный резонанс, чем привлечь внимание к проблеме. И повысить шансы решения этой проблемы.
протест у 7 женских ассоциация против штрафа сборной Норвегии, а не потому что их одежда не устраивает
Но это один из возможных путей для того, чтобы убрать.
нет, если мне не нравится какое-то правило ПДД, то нарушать его – это не один из возможных путей, чтобы его убрать
если не устравают правила, то надо протестовать и не участвовать в соревнованиях где такие правила, а не соглашаться на участие и потом нарушать
протест у 7 женских ассоциация против штрафа сборной Норвегии, а не потому что их одежда не устраивает
Это элементы одной логической линии. Протестовать против штрафа = быть не согласным с правилами, по которым этот штраф назначен.
нет, если мне не нравятся какое-то правило ПДД, то нарушать его – это не один из возможных путей, чтобы его убрать
В твоём случае это не один из возможных путей, чтобы его убрать только по тому, что этот метод не способствует измениню правила ПДД.
В моём же случае он способствует изменению правила ПДД. И я описал логическую цепочку: Нарушение правила > Возникновение общественного резонанса > Привлечение бОльшего внимания к проблеме > Увеличение шансов на решение проблемы
если не устравают правила, то надо протестовать и не участвовать в соревнованиях где такие правила, а не соглашаться на участие и потом нарушать
Это только один из методов решения проблемы. Далеко не единственный, и далеко не факт, что самый эффективный.
В моём же случае он способствует изменению правила ПДД. И я описал логическую цепочку: Нарушение правила > Возникновение общественного резонанса > Привлечение бОльшего внимания к проблеме > Увеличение шансов на решение проблемы
правила одни для всех, ты или выступаешь по общим правилам или нет и получаешь штраф или дисквалификацию
если каждый начнет придумывать свои правила и выступать по ним, чтобы привлечь резонанс, то это цирк будет
если каждая команда начнет нарушать правила, чтобы их изменить, то это будет не спорт
Если что угодно возвести в абсолют, оно работать не будет. "А если каждый человек начнёт выращивать картошку, то человечество вымрет. Следовательно никто не должен выращивать картошку".
Мы же говорим не о ситуации, когда все всегда нарушают правила.
Ну и смотри чуть шире. Это ситуация охватывает более широкие рамки, чем конкретный матч. Спорт не живёт отдельно от остального мира. Он находится внутри более крупных категорий (это к вопросу, что спорт ОБЯЗАН быть вне политики)
если каждый начнет придумывать свои правила и выступать по ним, чтобы привлечь резонанс, то это цирк будет
"Если". Но такого же не происходит. У всех и так была возможность это делать. Но желание у игроков менять правила и необходимость прибегать к таким кардинальным действиям происходит не часто. Не настолько часто, чтобы это создавало бы серьёзные проблемы для спорта как явления.
Мы же говорим не о ситуации, когда все всегда нарушают правила.
если не штрафовать за нарушения, то именно так и будет
правила придумали, чтобы команды были в максимально одинаковых условиях
допустим им действительно некомфортно в старой одежде, которая по правилам, а в новой комфортно,
но это значит, что в новой одежде у них было неспортивное преимущество над соперниками которые были в одежде по правилам, и по хорошему их вообще дисквалифицировать могли
Попробовать следовать регламенту и подбить свои федерации, чтобы собрать внеочередной саммит, чтобы инициировать смену правила? Да ну, фигня какая-то
На самом деле это просто наиболее эффективный и быстрый способ. Вполне вероятно, они уже не раз пытались решить проблему "мирным путём" (а я где-то слышал, что так оно и есть, вроде как), так что может только так и остаётся
Если классический способ всё-таки был испробован, у меня вопросов нет
До нашествия русских альт-райтов: 3... 2... 1...
Больше. В Барнауле проблемы со связью.
Да не. Смотри как рвутся, словно феерверки
https://youtu.be/QGJuMBdaqIw
Бабы должны ходить в коротких юбках! Шорты для мужиков!
Спортсменки по всей Европе призвали к отставкам глав мирового
Я уже было подумал про отставку глав мирового правительства и охуел
Им спонсоры занесли за десексуализацию гандбола? Тупо же аудиторию растеряют
Да пускай теряют, осспади. Правда потом ведь начнут требовать государственных субсидий на занятия своим хобби.
Надо запретить женщинам откровенные наряды и они сами захотят выступать в бикини. Как в совке на ТВ было строгое правило на длину юбок, так молодые ведущие напротив всячески пытались обойти, получали штрафы но были рады, что ножки щасветили на телике.
Или на Евро был свидетелем в Питере передо мной получала аккредитацию девушка в хиджабе (на аккредитации фото увидел) потом увидел её на трибунах, она уже в топике (типа спортивный, но там на грани).
Нужно брать пример с передовых стран, где успешно решена проблема сексуализации женского спорта.