Алексею Навальному предъявили новое обвинение — в создании организации, посягающей на личность и права граждан Статьи редакции
СК заявил, что Навальный вместе с Волковым призывал к протестам.
По данным следствия, Навальный создал ФБК, а в январе 2021 года организовал на страницах фонда в соцсетях «распространение публикаций, содержащих призывы к участию граждан РФ в несогласованных митингах». Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
2 февраля Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный — 3,5 года колонии. Через два дня против него возбудили второе уголовное дело — о создании НКО, посягающей на личность и права граждан. По этой статье ему грозит ещё три года лишения свободы. Осужденные по части 1 статьи 239 УК также не могут в течение пяти лет после отбытия наказания баллотироваться на любые выборные должности.
Путин – ёбаный пидарас, лох и хуйло.
Скриншот куда надо доставится
Праздновать вам нечего
тебе за щеку доставится
Это все от твоего бессилия. Успокойся
Лекарственный Кирилл
Скриншот куда надо доставится
это куда?
видимо, в вышестоящие инстанции) Правительство запускает "своих" на тж, чтобы выдергивать потихонечку оппозицию))
прошу прощения, а вы все скрините и записываете? В реальной жизни тоже?) Интересно. Есть такое психическое отклонение просто, как раз исследование проводим, хотите поучаствовать?
Лохи как бы лучше чем он
учтем...
запускаем фонарики, алексею нужна наша поддержка
шутка тянет на дилдак в жопу
Ухахаха, это вся поддержка, которую могут дать несколько тысяч сторонников Провального
Как удачно вы сегодня зарегистрировались, и сразу с провластным комментарием.
Какое забавное совпадение.
Нужно подводить итоги. И ваша политика интернет-обиды провалена.
Смиритесь. Отдайте политику в руки профессионалов. Это не ваше.
Ну и хотят же отдать в руки профессионалов, не у ёбанной же моли оставить.
Но ведь политика все эти годы была в руках "профессионалов", почему ты тогда тут жопу рвешь?
Вы про-навальнистический ресурс. В очередь, пожалуйста, выстройтесь. Не спешите с вопросами, я не успеваю отвечать.
Итак. Сформировать можете мысль? Я отвечу
Вы про-навальнистический ресурс.
Нет, не верно.
Просто, мы ждем перемен.
https://www.youtube.com/watch?v=mC1yeMKX8Ck
Пока путин не сдохнет, Навальный будет сидеть.
Только так. Ибо мы как народ – терпилы.
Хуйня это все. Мы - обычный, нормальный народ. Просто , когда тебе зп хватает только на пожрать , толчок на улице, для тебя такие словосочетание как «гражданские права», «свобода слова», «политический заключённый» - просто благой шум из курса по обществознанию. У тебя нет частной собственности и накоплений, нечего отстаивать и защищать - не до политических прав. В подобных условиях так будет с любым человеком, в независимости от национальности, гражданства и пр.
Обычный, нормальный народ – французы, например. Бензин на 20 евроцентов подорожал или объявили пенсионную реформу, в тот же вечер весь Париж на улице. Чернокожие в США – нормальный народ, добились того, что хотели. Украинцы – красавцы.
А мы (я в том числе) – терпилы. И как народ я нас за это презираю. Вчера около метро в одном районов Москвы наблюдал как молодые ребята агитируют за независимого кандидата в Мосгордуму. Так вот люди проходят мимо, взрослые мужики опускают голову и типа не замечают, спешат блядь к своим прокисшим щам в унылую конуру в пятиэтажке и к никчемной жизни. Отказываюсь называть это нормальным народом.
Нехватка зп и толкан на улице как раз и должны заставлять задавать себе вопрос "А всё ли у нас в стране или хотя бы в моём городе в порядке?".
Вооруженный
спешат блядь к своим прокисшим щам в унылую конуру в пятиэтажке и к никчемной жизни
на заднем плане медведь катаясь на моноцикле на балалайке не играл?
Про чернокожих в США это ты мощно конечно.
Что, не добились своего? Форма местами уебанская, но цель достигнута быстро и относительно бескровно.
Ну если цель разнести витрины в центре города и поставить белых на колено, то да. А вот если в кошелёк заглянуть, то они там же где и были. И там же они и будут потому что чёрные для демпартии как пенсионеры для Путина. Перед выборами цены придержим, копеечку подкинем, врага покажем и голос в кармане.
Надо не в РПЦ просить, а в ЦАХАЛ, НАТО или в других военизированных организациях первого мира. РПЦ нахуй распустить и в Тверскую область борщевик косить.
Ага, а это архивное фото корпоратива ФБК
страйкбол на карьерах же
Распространение призывов не есть организация?
В колонии двойник, где сам Алексей - неизвестно.
Не уточнили, каких именно граждан?
О, ещё срок прибавится. Все верно, надо до конца это душить
Картинки бесполезно слать. Смотритесь глупо. Смиритесь со своим бессилием
Смирился тебе за щеку, проверяй, лахтодырка
Твои обзывания идут от бессилия. Вам надо принять это. И жить. Отдайте политику в руки профессионалов.
Ваш удел - печатать комментарии на TJ или в тик-токе плакать
Твоя помойка загнется вместе с режимом. Уйдешь на завод крутить гайки
Не понимаю. Расскажите подробнее, пожалуйста. Какая помойка?
Прежний
Предполагается вот что.
1. Есть Лахта (исторический район Санкт-Петербурга на берегу Финского залива (Приморский район).
2. В Лахте есть посёлок Ольгино.
3. В Ольгино есть здание, там сидят за компами 10 000 сотрудников.
4. Это - кремлёвская фабрика ботов.
5. За каждую реплику в интернете боту платят зарплату в 15 руб.
6. Боты по специально разработанной методичке везде высказывают и обосновывают прорежимные мнения (по любому поводу и без него).
Ну а Вы . . .
Вы суть есть один из них.
Это если вкратце.
Дружочек, ты видимо не понял с кем общаешься. Вот эта твоя манера речи "клоунская" меня не впечатляет, давай встретимся, объясню на понятном тебе языке, языке боли.
Шок, майор в треде, все в автозак!
А он отжёг от души.
За 27 комментов - карма -350.
В первый же день регистрации.
Не знаю. Я не успел с ним по переписываться.
Он получил бан, и теперь не может писать комменты.
Интересно, что даже в 2021-м году это настолько топорно делается. Начинаешь задумываться, а уж не написанный ли это кем-то хитрый бот, который маскируется под лахтенных?
Но потом наваждение проходит и понимаешь, что это топорно смотрится как раз потому, что так делается чеховскими руководителями на зарплате.
Статья дополняется
Дело шьется
Все таки не надо было ему возвращаться. Сейчас бы был цел, и на свободе. А так попал в гулаг.
Он сделал это сознательно, понимая последствия. Это и делает его героем. В современной истории России аналогичных примеров просто нет.
Поэтому, независимо от исхода, лично я благодарен ему за этот пример готовности поставить шкуру на кон ради общей великой цели. Я не Супермен, но если представится возможность, я постараюсь вернуть ему долг. И надеюсь, я такой не один.
Пафос, да, но происходящее трудно описывать другими словами, если оставаться откровенным.
Ждем твит от Волкова про то, что нужно выходить с фонариками во двор, а потом его истерику и поливание грязью остальной оппозиции.
Это все было понятно.
А светлана не хочет рассказать че СК думает по поводу всех расследований Алексея и приведённых фактов?
Все уже знают, что в колонии не Навальный, а двойник!
уважаю тебя за твою настойчивость
Алексею Навальному предъявили новое обвинение — в создании организации, посягающей на личность и права граждан
СК заявил, что Навальный вместе с Волковым призывал к протестам.
в чем связь?
Но Навальный ещё не создавал государств