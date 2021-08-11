Алексею Навальному предъявили новое обвинение — в создании организации, посягающей на личность и права граждан

По данным следствия, Навальный создал ФБК, а в январе 2021 года организовал на страницах фонда в соцсетях «распространение публикаций, содержащих призывы к участию граждан РФ в несогласованных митингах». Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность.

2 февраля Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный — 3,5 года колонии. Через два дня против него возбудили второе уголовное дело — о создании НКО, посягающей на личность и права граждан. По этой статье ему грозит ещё три года лишения свободы. Осужденные по части 1 статьи 239 УК также не могут в течение пяти лет после отбытия наказания баллотироваться на любые выборные должности.