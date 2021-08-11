Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Артём Мазанов

Алексею Навальному предъявили новое обвинение — в создании организации, посягающей на личность и права граждан Статьи редакции

СК заявил, что Навальный вместе с Волковым призывал к протестам.

По данным следствия, Навальный создал ФБК, а в январе 2021 года организовал на страницах фонда в соцсетях «распространение публикаций, содержащих призывы к участию граждан РФ в несогласованных митингах». Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность.

СК

2 февраля Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный — 3,5 года колонии. Через два дня против него возбудили второе уголовное дело — о создании НКО, посягающей на личность и права граждан. По этой статье ему грозит ещё три года лишения свободы. Осужденные по части 1 статьи 239 УК также не могут в течение пяти лет после отбытия наказания баллотироваться на любые выборные должности.

#новости #право #навальный

5466 просмотров
156 156 комментариев
1
55
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439"], "comments": 156, "likes": 55, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 422866, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 11 Aug 2021 15:59:12 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
156 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Иван Петров

106

Путин – ёбаный пидарас, лох и хуйло.

Ответить

Грей Смирнов

Иван
–102

Скриншот куда надо доставится

Ответить

Берг

Грей
63

Поздравляю с регистрацией!

Ответить

Грей Смирнов

Берг
–78

Праздновать вам нечего

Ответить

Гуманитарный

Грей
39

А как же откупоривание твоего ануса

Ответить

Владислав

Гуманит…
6

аннексия

Ответить

Михаил Зинчук

Грей
17

тебе за щеку доставится

Ответить

Грей Смирнов

Михаил
–39

Это все от твоего бессилия. Успокойся

Ответить

Михаил Зинчук

Грей
6

+15р

Ответить

Дмитрий Киселев

Грей
6

Привет, дружок!

Ответить

Иван Петров

Грей
5

На факты это никак не повлияет.

Ответить

Лекарственный Кирилл

Грей
2

Скриншот куда надо доставится

это куда?

Ответить

Теледоктор24

Лекарст…
3

видимо, в вышестоящие инстанции) Правительство запускает "своих" на тж, чтобы выдергивать потихонечку оппозицию))

Ответить

Th Sav

Грей
1

это куда?

Ответить

Теледоктор24

Грей
0

прошу прощения, а вы все скрините и записываете? В реальной жизни тоже?) Интересно. Есть такое психическое отклонение просто, как раз исследование проводим, хотите поучаствовать?

Ответить

Alex Jake

Иван
17

Учитывая, что происходит последние 20 лет в стране, пока лохи, к сожалению, только российское граждане(

Ответить

Иван Петров

Alex
2

Согласен.

Ответить

Владимир Климов

Иван
10

Лохи как бы лучше чем он 

Ответить

Иван Петров

Владимир
5

Ладно, не лох. Но тогда ссыкло

Ответить

Горячий Наруто

Владимир
1

Но они всё равно лохи

Ответить

Константин Панчев

Иван
4

учтем...

Ответить

Иван Петров

Константин
9

Эта ближе к реальности.

Ответить

Alex P

Иван
5

ещё чмошник

Ответить

Почтовый рак

Иван
5

Always has been

Ответить

Alex P

Почтовый
0
Ответить

Alex P

Иван
4

и ублюдок

Ответить

Alex P

Иван
4

так победимъ

Ответить

Alex P

Иван
3

УРОД!!

Ответить

ilowen

Иван
0

Лохам сейчас обидно стало..

Ответить

Иван Петров

ilowen
0

Пусть простят, погорячился...

Ответить

Иван Сидоров

22

запускаем фонарики, алексею нужна наша поддержка 

Ответить

Владимир Климов

Иван
13

шутка тянет на дилдак в жопу 

Ответить

Технический коктейль

Владимир
29

вставь, раз тянет

Ответить

пепси

Техниче…
6

Он со старого ещё не слез

Ответить

Безумный Илья

пепси
7

Старый друг вставит лучше двух

Ответить

Иван Сидоров

Владимир
0

(((шутка)))

Ответить

Грей Смирнов

Иван
–55

Ухахаха, это вся поддержка, которую могут дать несколько тысяч сторонников Провального

Ответить

Берг

Грей
44

Поздравляю с регистрацией!

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Грей
19

Как удачно вы сегодня зарегистрировались, и сразу с провластным комментарием.
Какое забавное совпадение.

Ответить

Грей Смирнов

Doktor
–36

Другие прочитайте

Ответить

Прежний пистолет

Грей
3
Ответить

Грей Смирнов

Прежний
–32

Нужно подводить итоги. И ваша политика интернет-обиды провалена. 

Смиритесь. Отдайте политику в руки профессионалов. Это не ваше. 

Ответить

Иван Петров

Грей
9

Слыш, давай цифры, на Киви тебе 15₽ закину за старания.

Ответить

Konstantin Wirz

Грей
1

Ну и хотят же отдать в руки профессионалов, не у ёбанной же моли оставить.

Ответить

Explosive Magic

Грей
1

Но ведь политика все эти годы была в руках "профессионалов", почему ты тогда тут жопу рвешь?

Ответить

некипишуй

Грей
2

то есть донатили ФБК все 10 лет время не сторонники Навального?

Ответить

Грей Смирнов

некипиш…
–31

Вы про-навальнистический ресурс. В очередь, пожалуйста, выстройтесь. Не спешите с вопросами, я не успеваю отвечать. 

Итак. Сформировать можете мысль? Я отвечу

Ответить

некипишуй

Грей
3

вы?

я тут один задаю вопросы

Ответить

Дмитрий

Грей
3

Да кому твои ответы сдались? Ты рот пошире открывай, больше от тебя ничего не требуется.

Ответить

Прежний пистолет

Грей
3

Вы про-навальнистический ресурс.

Нет, не верно. 
Просто, мы ждем перемен. 
https://www.youtube.com/watch?v=mC1yeMKX8Ck

Ответить

Владимир Климов

22

Пока путин не сдохнет, Навальный будет сидеть.

Ответить

Иван Петров

Владимир
21

Только так. Ибо мы как народ – терпилы.

Ответить

Максим Ковалев

Иван
29

Хуйня это все. Мы - обычный, нормальный народ. Просто , когда тебе зп хватает только на пожрать , толчок на улице, для тебя такие словосочетание как «гражданские права», «свобода слова», «политический заключённый» - просто благой шум из курса по обществознанию. У тебя нет частной собственности и накоплений, нечего отстаивать и защищать - не до политических прав. В подобных условиях так будет с любым человеком, в независимости от национальности, гражданства и пр.

Ответить

Иван Петров

Максим
13

Обычный, нормальный народ – французы, например. Бензин на 20 евроцентов подорожал или объявили пенсионную реформу, в тот же вечер весь Париж на улице. Чернокожие в США – нормальный народ, добились того, что хотели. Украинцы – красавцы.
 
А мы (я в том числе) – терпилы. И как народ я нас за это презираю. Вчера около метро в одном районов Москвы наблюдал как молодые ребята агитируют за независимого кандидата в Мосгордуму. Так вот люди проходят мимо, взрослые мужики опускают голову и типа не замечают, спешат блядь к своим прокисшим щам в унылую конуру в пятиэтажке и к никчемной жизни. Отказываюсь называть это нормальным народом.

Нехватка зп и толкан на улице как раз и должны заставлять задавать себе вопрос "А всё ли у нас в стране или хотя бы в моём городе в порядке?".

Ответить

Вооруженный

Иван
0

спешат блядь к своим прокисшим щам в унылую конуру в пятиэтажке и к никчемной жизни

на заднем плане медведь катаясь на моноцикле на балалайке не играл?

Ответить

Selfish Ledger

Иван
0

Про чернокожих в США это ты мощно конечно.

Ответить

Иван Петров

Selfish
0

Что, не добились своего? Форма местами уебанская, но цель достигнута быстро и относительно бескровно.

Ответить

Selfish Ledger

Иван
0

Ну если цель разнести витрины в центре города и поставить белых на колено, то да. А вот если в кошелёк заглянуть, то они там же где и были. И там же они и будут потому что чёрные для демпартии как пенсионеры для Путина. Перед выборами цены придержим, копеечку подкинем, врага покажем и голос в кармане. 

Ответить

Иван

Selfish
0

Возможно они этого и хотели. Про кошелёк подумали только родственники Флойда. Ценен сам факт того, что объединились, вышли и заставили ссаться власти.

Ответить

Макс Романенко

Иван
0

Если пска и новая плазма это цель блм, то добились ага 

Ответить

Alex Nevi

Максим
4

Нет, просто большинству попросту п0*уй, а многие не верят что могут что-то изменить своим голосом и вообще на выборы не ходят. Надеюсь зумеркам не будет так п0*уй

Ответить

Marhal_New

Максим
1

Хотите сказать вы там беднее Украины?

Ответить

пепси

Иван
3

Metallica — Sad But True

Ответить

Robutt

Иван
1
Ответить

Иван Петров

Robutt
2

Надо не в РПЦ просить, а в ЦАХАЛ, НАТО или в других военизированных организациях первого мира. РПЦ нахуй распустить и в Тверскую область борщевик косить.

Ответить

Грубый звук

Robutt
1

Вспоминается предвыборная классика от ВВЖ: Я за бедных, я за русских.

Ответить

Robutt

Грубый
2

За бедных умом

Ответить

Вадим

Владимир
0

А когда он сдохнет что изменится? После него будет такой же «преемник», а то и хуже. 

Ответить

Alex

Вадим
9

Ну не знаю, вполне себе достойный кандидат

Ответить

пепси

Вадим
2

Сверху поступила информация...

Ответить

Rond

Владимир
0

Очень смелое предположение, что путин сдохнет первым

Ответить

Закомплексованная Душа

Владимир
0

Или пока Навальный не умрет, он будет сидеть в тюрьме

Ответить

Коровка говорит мууу

20

Ага, а это архивное фото корпоратива ФБК

Ответить

Ваша Закладко

Коровка
4

страйкбол на карьерах же

Ответить

Коровка говорит мууу

Ваша
6

Не, вот это страйкбол

Ответить

Законодательный пёс_анон

18

Так ведь Навальный был арестован на момент распространения призывов в соцсетях, а митинги были на тему того, что его нужно освободить? Как он мог их организовать? Он что, будущее видит?

Ответить

Старший кофе

Законодательный
10

Не пытайся найти логику в действиях царской охранки

Ответить

Vasya Pupkin

Законодательный
0

Распространение призывов не есть организация?

Ответить

Законодательный пёс_анон

Vasya
1

Он из СИЗО распространял?

Ответить

Леха

Законод…
0

Писал твиты оттуда, ага 

Ответить

Иван

Vasya
0

покажи ЕГО твиты на 23 января и 31 января

  несогласованных митингах в январе текущего года.

Ответить

Photuum

Законодательный
–1

В колонии двойник, где сам Алексей - неизвестно.

Ответить

Alex

Photuum
0

Откуда такая информация? Просто стало интересно

Ответить

Photuum

Alex
5

Ниоткуда, я сам придумал ))
Пытаюсь внедрить этот мем уже несколько месяцев. Пока безрезультатно.

Ответить

ouxen

Законодательный
0

так он же в инсту и твиттер постит регулярно до сих пор

Ответить

Иван Кондратьев

14

Не уточнили, каких именно граждан?

Ответить

пепси

Иван
5

Которые дороги 💜 Владимира Владимировича

Ответить

Marhal_New _Arleana

пепси
0

Которые корги

Ответить

некипишуй

Иван
1

че уточнять то?
их имена всем известны

Ответить

Грубый звук

Иван
0

Ну так это старый советский анекдот.

Ответить

Грей Смирнов

–65

О, ещё срок прибавится. Все верно, надо до конца это душить

Ответить

Берг

Грей
40

Поздравляю с регистрацией!

Ответить

Грей Смирнов

Берг
–53

Картинки бесполезно слать. Смотритесь глупо. Смиритесь со своим бессилием

Ответить

Андрей Штольц

Грей
20

Смирился тебе за щеку, проверяй, лахтодырка

Ответить

Грей Смирнов

Андрей
–44

Твои обзывания идут от бессилия. Вам надо принять это. И жить. Отдайте политику в руки профессионалов. 

Ваш удел - печатать комментарии на TJ или в тик-токе плакать

Ответить

Antony Divnich

Грей
4

Твоя помойка загнется вместе с режимом. Уйдешь на завод крутить гайки

Ответить

Грей Смирнов

Antony
–18

Не понимаю. Расскажите подробнее, пожалуйста. Какая помойка?

Ответить

Павел

Грей
1

Пригожинское очко

Ответить

Прежний

Грей
1

Предполагается вот что.

1. Есть Лахта (исторический район Санкт-Петербурга на берегу Финского залива (Приморский район). 
2. В Лахте есть посёлок Ольгино.
3. В Ольгино есть здание, там сидят за компами 10 000 сотрудников.
4. Это - кремлёвская фабрика ботов.
5. За каждую реплику в интернете боту платят зарплату в 15 руб.
6. Боты по специально разработанной методичке везде высказывают и обосновывают прорежимные мнения (по любому поводу и без него).

Ну а Вы . . . 
Вы суть есть один из них.
Это если вкратце.

Ответить

Технический

Грей
2

О, пикачу! Ты здесь уже?

Ответить

Андрей Штольц

Грей
1

Дружочек, ты видимо не понял с кем общаешься. Вот эта твоя манера речи "клоунская" меня не впечатляет, давай встретимся, объясню на понятном тебе языке, языке боли.

Ответить

Андрей Штольц

Андрей
3

Шок, майор в треде, все в автозак!

Ответить

Прежний

Андрей
0

А он отжёг от души.
За 27 комментов - карма -350.
В первый же день регистрации.

Ответить

Андрей

Прежний
1

Он там вообще с ума сходит. Интересно, ещё кому то писал?

Ответить

Antony

Андрей
1

Простите, я ошибся с пригожинскими. Это просто какой-то анимешник из Ростова

Ответить

Андрей

Antony
0

Лол, фига там поток сознания. Вообще, по моему, это не школьник, а просто слишком жирный троль. 

Ответить

Прежний

Андрей
0

Не знаю. Я не успел с ним по переписываться. 
Он получил бан, и теперь не может писать комменты.

Ответить

EKSelenc

Андрей
0

Интересно, что даже в 2021-м году это настолько топорно делается. Начинаешь задумываться, а уж не написанный ли это кем-то хитрый бот, который маскируется под лахтенных?

Но потом наваждение проходит и понимаешь, что это топорно смотрится как раз потому, что так делается чеховскими руководителями на зарплате.

Ответить

Андрей

EKSelenc
0

Да просто, как и везде у нас, похуй. Солдат спит - служба идет, а как идет - это уже чья-то другая проблема, норма по бумажке выполнена, можно домой идти, чтобы завтра все повторить. 
Впрочем, оно и хорошо, что это максимум, на что их хватает. Хоть сразу детектируются. 

Ответить

Luchano

Грей
0

Я и во время того, как Навальный был на пике, был свободен, ФБК пахал на всю катушку, от бессилия печатал лишь комментарии и плакал в соц. сетях. Мне не привыкать терпеть и ныть, я в этом деле закаленный. 

Ответить

Mark Bennett

8

Статья дополняется

Ответить

Павел Соколов

Mark
18

Статьи пополняются*

Ответить

Нижний интернет

Mark
2

Дело шьется

Ответить

Безумный Илья

Нижний
2

Хорошо в РФ живётся

Ответить

Robutt

Mark
0

🖊️

Ответить

Лев Глебович

7

Все таки не надо было ему возвращаться. Сейчас бы был цел, и на свободе. А так попал в гулаг. 

Ответить

Дмитрий Григорьев

Лев
10

Он сделал это сознательно, понимая последствия. Это и делает его героем. В современной истории России аналогичных примеров просто нет.

Поэтому, независимо от исхода, лично я благодарен ему за этот пример готовности поставить шкуру на кон ради общей великой цели. Я не Супермен, но если представится возможность, я постараюсь вернуть ему долг. И надеюсь, я такой не один.

Пафос, да, но происходящее трудно описывать другими словами, если оставаться откровенным.

Ответить

Alex

Лев
2

Зато это стало примером для остальных оппозиционеров искать политическое убежище и поддержку зарубежом в случае преследования властей. Теперь зная как манипулируют законом провластинские бандюги можно аналогичным способом искать поддержку посольств других стран.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Alex
0

До этого примеров не было?

Ответить

Photuum

Лев
1

В колонии двойник

Ответить

Безумный Илья

Лев
1

Точно не надо было

Ответить

Кирилл Ивлев

Лев
0

У некоторых есть яйца.

Ответить

Иван

Лев
0

Ну, Васильева зону потоптала, а теперь рауты устраивает, а там присутствует дружбан Путина гендиректор Ростеха.

Ответить

Сергей Махалов

2

Ждем твит от Волкова про то, что нужно выходить с фонариками во двор, а потом его истерику и поливание грязью остальной оппозиции. 

Ответить

Забавный якорь

Сергей
0

Да хотя бы вышли с фонариками или из окна покричали

Ответить

Человекоподобный кот

4
Ответить

пепси

Человекоподобный
0

Y
A
M
E
R
O

Ответить

Технический коктейль

3
Ответить

некипишуй

3

"что за участие в несогласованных митингах"

митинги согласовывать не надо

Ответить

Андрей Рядькин

2

Это все было понятно.
А светлана не хочет рассказать че СК думает по поводу всех расследований Алексея и приведённых фактов?

Ответить

Coronadoden van Voronezj

2

Дыни и господа, я узбек

Ответить

Photuum

–13

Все уже знают, что в колонии не Навальный, а двойник!

Ответить

Аркадий Соколов

Photuum
2

уважаю тебя за твою настойчивость

Ответить

Photuum

Аркадий
0

Пока безрезультатно ((
Но у меня еще 2 года в запасе, шансы есть

Ответить

Почтовый рак

1

Пока Путин не подохнет его шансы на выход равны 0.
Мы все, каждое утро, в 8.00 должны направлять свою одну единственную мысль Вселенной : Путин сдохни. Только так победим

Ответить

Marhal_New _Arleana

Почтовый
0

Как с генсеками?

Ответить

Vasya Pupkin

0

Ожидаемо.

Ответить

Andrey Svetlov

0

Сколько в среднем живут мужчины в России? 70?🤞🏻

Ответить

Денис Фадеев

0

Видимо Путин хочет навечно Навального запереть в тюрячке. 

Ответить

Robutt

0

Мы-то знаем, кто посягает на самом деле 

Ответить

Кирилл Ивлев

0

Горшочек, не вари.

Ответить

ouxen

0

Алексею Навальному предъявили новое обвинение — в создании организации, посягающей на личность и права граждан

СК заявил, что Навальный вместе с Волковым призывал к протестам.

в чем связь?

Ответить

Исторический будильник

0

При всём уважении к Алексею заявляю: возвращение в РФ было для него фатальной ошибкой.

Продолжим терпеть на диване

Ответить

Магомед Шереметьев

0

Но Навальный ещё не создавал государств

Ответить

Marhal_New _Arleana

Магомед
0

Прекрасная Россия будущего?

Ответить

Леха

0

Посветил фонариком в потолок 

Ответить