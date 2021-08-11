Китайские государственные СМИ в статьях о коронавирусе ссылались на несуществующего швейцарского биолога Статьи редакции
Посольство Швейцарии заявило, что учёного по имени Уилсон Эдвардс среди их граждан нет.
Государственные СМИ Китая в статьях с критикой расследования происхождения Covid-19 ссылались на швейцарского биолога Уилсона Эдвардса, который обвинял США в политизации работы ВОЗ. Посольство Швейцарии написало, что новости, вероятно, фейковые — такого учёного в их стране нет.
По данным «Би-Би-Си», слова швейцарского биолога Уилсона Эдвардса в своих статьях цитировали такие издания как CGTN, Shanghai Daily и Global Times. Например, в Shanghai Daily написали, что биолог обеспокоен «предвзятостью» и «политизированностью» отчётов группы специалистов Всемирной организации здравоохранения, расследовавших происхождение коронавируса в Китае. «США настолько одержимы нападением на Китай по вопросу отслеживания происхождения вируса, что неохотно открывают глаза на реальные данные и выводы», — процитировало СМИ слова Эдвардса.
Все издания ссылались на страницу учёного в фейсбуке. В посольстве Швейцарии отметили, что профиль предполагаемого биолога был создан всего две недели назад, и на него подписано только три пользователя. Среди тех, кто делал репосты постов — китайское СМИ Shanghai Daily и китайский дипломат в Пакистане.
В дипредставительстве Швейцарии заявили, что в реестре граждан их страны нет человека по имени Уилсон Эдвардс. Кроме того, под этим именем нет ни одной академической статьи.
Пользователи твиттера стали иронизировать над ситуацией с несуществующим биологом.
После обращения китайского посольства китайские СМИ удалили комментарии биолога. Профиль Уилсона Эдвардса в фейсбуке позже тоже пропал.
Некоторые представители США рассматривают версию о лабораторном происхождении Covid-19. На такой теории в начале пандемии настаивал и Дональд Трамп. Американская разведка тогда заявляла, что изучает вероятность такого появления коронавируса.
В мае издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные американских специалистов, опубликовало материал о признаках утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. В том же месяце президент США Джо Байден поручил разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении вируса.
После этого ВОЗ заявила о подготовке ко второму этапу расследования возникновения Covid-19, заявив, что не исключает вероятности его утечки из лаборатории. Китай в ответ отказался сотрудничать с организацией из-за «политизации».
Я простой ученый Уилсон город Цюрих. Жить Швейцария. Устать от клевета Америка на великий Xi.
Наоборот, это ЦРУ убрало неугодного ученого и подчистило следы
Дурацкий космос
Американские комментаторы обвинили США в политизации ВОЗ
Во, помог нашим азиатским братьям.
Я видел такое уже
https://tsargrad.tv/news/nevrolog-iz-shvejcarii-napisal-otkrytoe-pismo-lavrovu-rascenivaju-kak-predatelstvo_317418
Обязательный Мурод
Вижу ссылку на Царьград - тянет перекреститься и три раза плюнуть в лицо создателю контента.
Этот хотя бы нашелся
https://meduza.io/feature/2021/02/26/mid-rf-trebuet-chtoby-zapad-otvetil-russkomu-vrachu-iz-shveytsarii-kotoryy-schitaet-chto-navalnyy-otravilsya-litiem-a-ne-boevym-yadom-meduza-vyyasnila-kto-on-takoy
То есть в реальности, он вроде как есть. Но ничем примечательным до своего письма не занимался
Кто-то ещё сомневается ? Хотя да, я. Я хочу панда, миска риса и кошка женщины с нефритовый стержень. И сяоми ещё.
Перспективный будильник
Ты в России — ты хочешь плотить нологи, брать ипотеку и кредиты, чтобы не сдохнуть с голода до пенсии.
Можно на чаты антиваксеров ещё ссылаться
Посольство Швейцарии написало, что новости, вероятно, фейковые — такого учёного в их стране нет.
Ученый переехал на ПМЖ в Гуантанамо 2 года назад
Это ещё ничего
Профессионалы своего дела создают интернет-издания, на которые потом сами и ссылаются