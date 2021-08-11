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Новости
Яна Ломакина

Китайские государственные СМИ в статьях о коронавирусе ссылались на несуществующего швейцарского биолога Статьи редакции

Посольство Швейцарии заявило, что учёного по имени Уилсон Эдвардс среди их граждан нет.

32 32 комментария
1255 просмотров

Государственные СМИ Китая в статьях с критикой расследования происхождения Covid-19 ссылались на швейцарского биолога Уилсона Эдвардса, который обвинял США в политизации работы ВОЗ. Посольство Швейцарии написало, что новости, вероятно, фейковые — такого учёного в их стране нет.

Ищем Уилсона Эдвардса, предполагаемого биолога, цитируемого в прессе и социальных сетях Китая. Если вы существуете, мы бы хотели с вами познакомиться! Но более вероятно, что это фейковые новости, и мы призываем китайскую прессу и пользователей соцсетей удалить эти сообщения.

посольство Швейцарии
Embassy of Switzerland in Beijing @SwissEmbChina
Looking for Wilson Edwards, alleged 🇨🇭 biologist, cited in press and social media in China over the last several days. If you exist, we would like to meet you! But it is more likely that this is a fake news, and we call on the Chinese press and netizens to take down the posts. https://t.co/U6ku5EGibm

По данным «Би-Би-Си», слова швейцарского биолога Уилсона Эдвардса в своих статьях цитировали такие издания как CGTN, Shanghai Daily и Global Times. Например, в Shanghai Daily написали, что биолог обеспокоен «предвзятостью» и «политизированностью» отчётов группы специалистов Всемирной организации здравоохранения, расследовавших происхождение коронавируса в Китае. «США настолько одержимы нападением на Китай по вопросу отслеживания происхождения вируса, что неохотно открывают глаза на реальные данные и выводы», — процитировало СМИ слова Эдвардса.

Все издания ссылались на страницу учёного в фейсбуке. В посольстве Швейцарии отметили, что профиль предполагаемого биолога был создан всего две недели назад, и на него подписано только три пользователя. Среди тех, кто делал репосты постов — китайское СМИ Shanghai Daily и китайский дипломат в Пакистане.

Edward Lawrence @EP_Lawrence
Among those who’ve directly shared the post - @shanghaidaily and a Chinese diplomat based in Pakistan. https://t.co/veakVwg1Ax
Edward Lawrence @EP_Lawrence
Chinese state-controlled media including @globaltimesnews and @PDChina seem to be deleting articles featuring "Wilson Edwards." Here's the deleted pieces from the web archive where they will live on... https://t.co/Ae500cGVpZ
«Китайские государственные СМИ, включая Global Times и People's Daily, удалили комментарии Уилсона Эдвардса из своих статей. Вот эти части текста, сохранённые в веб-архиве»

В дипредставительстве Швейцарии заявили, что в реестре граждан их страны нет человека по имени Уилсон Эдвардс. Кроме того, под этим именем нет ни одной академической статьи.

Пользователи твиттера стали иронизировать над ситуацией с несуществующим биологом.

oy21089 @oy210891
@SwissEmbChina I know this Wilson, here's his picture. https://t.co/Bax5mLdevj
«Я знаю, кто такой этот Уилсон. Вот его фотография». На фото — мяч из фильма «Изгой», которого главный герой картины назвал Уилсоном
Neill_Clark_ @Neill_Clark_
@SwissEmbChina https://t.co/GYtTBy858U
Главный герой фильма «Изгой» потерял в океане мяч, названный им Уилсоном
怒り下衆 @ikarigesu
@SwissEmbChina They didn't even try and at least give this "Swiss" person a Swiss-sounding name? lol
«Они даже не попытались дать этому "швейцарцу" швейцарское имя? лол»
NongEoa @Eoavong
@SwissEmbChina I’m Wilson Edwards, I was kidnapped to China and had my nationality and name changed by the Chinese government. I hope you can help me change my nationality and name back!
«Меня зовут Уилсон Эдвардс, меня похитили и увезли в Китай, а китайское правительство сменило мне гражданство и изменило имя. Надеюсь, вы поможете мне вернуться домой»
Fat Cat @FATCAed
@SwissEmbChina Picture of Wilson Edwards https://t.co/P7m9zfCHtO
«Фото Уилсона Эдвардса»

После обращения китайского посольства китайские СМИ удалили комментарии биолога. Профиль Уилсона Эдвардса в фейсбуке позже тоже пропал.

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Некоторые представители США рассматривают версию о лабораторном происхождении Covid-19. На такой теории в начале пандемии настаивал и Дональд Трамп. Американская разведка тогда заявляла, что изучает вероятность такого появления коронавируса.

Китай вновь начали подозревать в утечке Covid-19…
Долгое время теорию об утечке коронавируса из уханьской лаборатории считали конспирологией, но…
tjournal.ru

В мае издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные американских специалистов, опубликовало материал о признаках утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. В том же месяце президент США Джо Байден поручил разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении вируса.

После этого ВОЗ заявила о подготовке ко второму этапу расследования возникновения Covid-19, заявив, что не исключает вероятности его утечки из лаборатории. Китай в ответ отказался сотрудничать с организацией из-за «политизации».

#новости #коронавирус #китай #сми

32 32 комментария
15
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32 комментария
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Bulat Akhmetshin

34

Я простой ученый Уилсон город Цюрих. Жить Швейцария. Устать от клевета Америка на великий Xi.

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NiemandDa

Bulat
1

И имя еще такое… швейцарское. Кузнецов, Шмидт… все на слух одинаково звучат

Ответить

Социалистический Кирилл

20

да ладно, китаец наврал , не может быть

Ответить

Photuum

Социалистический
2

Наоборот, это ЦРУ убрало неугодного ученого и подчистило следы

Ответить

Социалистический Кирилл

Photuum
4

Альянс рептилоидов снова всех переиграл

Ответить

Европейский алмаз

Социалистический
3

Классика красной помойки, не наебал - не коммунист

Ответить

Дурацкий космос

6

Нормально так придумали. А могли бы ссылаться на комментаторов, как наши СМИ делают. 

Ответить

Дурацкий космос

Дурацкий
4

Американские комментаторы обвинили США в политизации ВОЗ

Во, помог нашим азиатским братьям. 

Ответить

Соколов Андрей

Дурацкий
0

На инстаблогеров

Ответить

некипишуй

2

Я видел такое уже
https://tsargrad.tv/news/nevrolog-iz-shvejcarii-napisal-otkrytoe-pismo-lavrovu-rascenivaju-kak-predatelstvo_317418

Невролог из Швейцарии написал открытое письмо…
Российский врач-невролог Виталий Козак, работающий в Швейцарии, опубликовал открытое письмо главе…
tsargrad.tv
Ответить

Обязательный Мурод

некипишуй
5

Вижу ссылку на Царьград - тянет перекреститься и три раза плюнуть в лицо создателю контента.

Ответить

Smaug The Terrible

некипишуй
1

Этот хотя бы нашелся

Ответить

некипишуй

Smaug
0

а нашелся ли?

Ответить

Smaug The

некипиш…
1

https://meduza.io/feature/2021/02/26/mid-rf-trebuet-chtoby-zapad-otvetil-russkomu-vrachu-iz-shveytsarii-kotoryy-schitaet-chto-navalnyy-otravilsya-litiem-a-ne-boevym-yadom-meduza-vyyasnila-kto-on-takoy

То есть в реальности, он вроде как есть. Но ничем примечательным до своего письма не занимался

МИД РФ требует, чтобы Запад ответил «русскому…
В декабре 2020 года сотрудники берлинской клиники «Шарите», где после покушения на свою жизнь…
meduza.io
Ответить

некипишуй

Smaug
0

ну да вроде как существует, судя по инфе в интернете

Ответить

Smaug The

некипиш…
0

Вряд ли кто-то ради форса подделал документы университета Базеля, но в том, что он ноунейм уверенность 100%

Ответить

некипишуй

Smaug
0

глава МИД РФ отвечает на серьезных щах какому то ноунейму

это еще больший пиздец чем ссылаться на несуществующего врача

Ответить

Smaug The

некипиш…
0

Я за МИД впрягаться не собираюсь. 
Я просто поправил, что Козак, скорее всего, реальный человек

Ответить

АТВ

0

Кто-то ещё сомневается ? Хотя да, я. Я хочу панда, миска риса и кошка женщины с нефритовый стержень. И сяоми ещё.

Ответить

Перспективный будильник

АТВ
4

Ты в России — ты хочешь плотить нологи, брать ипотеку и кредиты, чтобы не сдохнуть с голода до пенсии.

Ответить

Robutt

2

Диспетчер Карлос меняет профессию

Ответить

Владимир Климов

1

Можно на чаты антиваксеров ещё ссылаться 

Ответить

Smaug The Terrible

Владимир
2

Там вроде версия Латыниной в почете. Так что не вариант

Ответить

Ольга Шестова

1

Ник и Майк снова в деле

Ответить

Gnome

1

Типичные коммунисты, пиздЯт только так

Ответить

Перспективный будильник

0

Ctrl+Enter
ссылались на станицу

Ответить

Перспективный будильник

Перспективный
1

Я тоже Эр плохо выговариваю

Ответить

KSA

0

 Посольство Швейцарии написало, что новости, вероятно, фейковые — такого учёного в их стране нет.

Ученый переехал на ПМЖ в Гуантанамо 2 года назад

Ответить

Коровка говорит мууу

0
Ответить

Андрей Охапкин

0

Это ещё ничего
Профессионалы своего дела создают интернет-издания, на которые потом сами и ссылаются

Фейк: в США признали превосходство российского…
Вечером 20 июня агентство «РИА Новости» выпустило заметку под названием
theins.ru
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qwertyk

0

Тот кто смог подсунуть им этого "биолога" был настоящий герой.

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Псевдоукраинский Никита

0

 netizens

 пользователей соцсетей

Понятненько

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