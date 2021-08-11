Посольство Швейцарии заявило, что учёного по имени Уилсон Эдвардс среди их граждан нет.

1255 просмотров

Государственные СМИ Китая в статьях с критикой расследования происхождения Covid-19 ссылались на швейцарского биолога Уилсона Эдвардса, который обвинял США в политизации работы ВОЗ. Посольство Швейцарии написало, что новости, вероятно, фейковые — такого учёного в их стране нет.

Ищем Уилсона Эдвардса, предполагаемого биолога, цитируемого в прессе и социальных сетях Китая. Если вы существуете, мы бы хотели с вами познакомиться! Но более вероятно, что это фейковые новости, и мы призываем китайскую прессу и пользователей соцсетей удалить эти сообщения. посольство Швейцарии

Embassy of Switzerland in Beijing @SwissEmbChina Looking for Wilson Edwards, alleged 🇨🇭 biologist, cited in press and social media in China over the last several days. If you exist, we would like to meet you! But it is more likely that this is a fake news, and we call on the Chinese press and netizens to take down the posts. https://t.co/U6ku5EGibm

По данным «Би-Би-Си», слова швейцарского биолога Уилсона Эдвардса в своих статьях цитировали такие издания как CGTN, Shanghai Daily и Global Times. Например, в Shanghai Daily написали, что биолог обеспокоен «предвзятостью» и «политизированностью» отчётов группы специалистов Всемирной организации здравоохранения, расследовавших происхождение коронавируса в Китае. «США настолько одержимы нападением на Китай по вопросу отслеживания происхождения вируса, что неохотно открывают глаза на реальные данные и выводы», — процитировало СМИ слова Эдвардса.

Все издания ссылались на страницу учёного в фейсбуке. В посольстве Швейцарии отметили, что профиль предполагаемого биолога был создан всего две недели назад, и на него подписано только три пользователя. Среди тех, кто делал репосты постов — китайское СМИ Shanghai Daily и китайский дипломат в Пакистане.

Edward Lawrence @EP_Lawrence Chinese state-controlled media including @globaltimesnews and @PDChina seem to be deleting articles featuring "Wilson Edwards." Here's the deleted pieces from the web archive where they will live on... https://t.co/Ae500cGVpZ [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/87ab71b4-9336-56a7-bb05-1510113afa6b\/","width":818,"height":1516}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7517cc7e-7f1b-5f9d-95fc-56c1684f9496\/","width":1264,"height":1572}}}] «Китайские государственные СМИ, включая Global Times и People's Daily, удалили комментарии Уилсона Эдвардса из своих статей. Вот эти части текста, сохранённые в веб-архиве»

В дипредставительстве Швейцарии заявили, что в реестре граждан их страны нет человека по имени Уилсон Эдвардс. Кроме того, под этим именем нет ни одной академической статьи. Пользователи твиттера стали иронизировать над ситуацией с несуществующим биологом.

oy21089 @oy210891 @SwissEmbChina I know this Wilson, here's his picture. https://t.co/Bax5mLdevj «Я знаю, кто такой этот Уилсон. Вот его фотография». На фото — мяч из фильма «Изгой», которого главный герой картины назвал Уилсоном

Neill_Clark_ @Neill_Clark_ @SwissEmbChina https://t.co/GYtTBy858U Главный герой фильма «Изгой» потерял в океане мяч, названный им Уилсоном

怒り下衆 @ikarigesu @SwissEmbChina They didn't even try and at least give this "Swiss" person a Swiss-sounding name? lol «Они даже не попытались дать этому "швейцарцу" швейцарское имя? лол»

NongEoa @Eoavong @SwissEmbChina I’m Wilson Edwards, I was kidnapped to China and had my nationality and name changed by the Chinese government. I hope you can help me change my nationality and name back! «Меня зовут Уилсон Эдвардс, меня похитили и увезли в Китай, а китайское правительство сменило мне гражданство и изменило имя. Надеюсь, вы поможете мне вернуться домой»

После обращения китайского посольства китайские СМИ удалили комментарии биолога. Профиль Уилсона Эдвардса в фейсбуке позже тоже пропал.

Некоторые представители США рассматривают версию о лабораторном происхождении Covid-19. На такой теории в начале пандемии настаивал и Дональд Трамп. Американская разведка тогда заявляла, что изучает вероятность такого появления коронавируса.

В мае издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные американских специалистов, опубликовало материал о признаках утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. В том же месяце президент США Джо Байден поручил разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении вируса.