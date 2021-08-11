В Северной Корее начался показ Олимпийских игр в Токио — с опозданием на три недели Статьи редакции
Матч конца июля транслировали без комментариев и в низком разрешении.
10 августа на государственном телевидении Северной Кореи начался показ Олимпиады в Токио — спустя три дня после торжественной церемонии закрытия Игр, сообщает NK News.
Центральное телевидение Кореи (KCTV) транслировало 70 минут группового этапа женского футбольного турнира между Великобританией и Чили. Матч, который был сыгран ещё 21 июля, показывали без комментариев и в низком разрешении. Все водяные знаки на экране размыты — NK News пишет, что запись, возможно, нелицензированная.
Эфир от 10 августа — первая видеозапись Олимпийских игр в Токио, которую показали гражданам Северной Кореи. Доступ к интернету или международным телеканалам в стране запрещён.
Олимпийские игры прошли в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Северной Кореи в соревнованиях не участвовала.
Простите, а в Северной Корее есть букмекерские конторы? А то у меня созрел один хитрый план...
Конечно есть, и там принимают ставки только на ту команду, которая этот матч проиграла с кэф 3,8 , а которая выиграла на неё поставить нельзя, либо кэф 1,01.
Хочу туда съездить, когда там коммунизм ебанется. Если я доживу:)
В моей теории там все должно приблизительно повториться как в нашей стране в 90-е. Люди не будут готовы к рыночной экономике и потоки информации будут взрывать мозги, появятся братки, финансовые пирамиды, олигархи. Потом там появится своя какая-то новая крутая культура. Вот на это все я хотел бы посмотреть. И перемещаться куда я хочу по стране.
Нужен просто охулиард бабла, чтобы это как-то разрулить.
Не думаю. Там по сути запуганный не особо образованный народ , который даже банкомат не освоит. Зачем развитой экономике Южной Кореи содержать кучу беженец и убитую инфраструктуру
А есть предпосылки к этому?
Ну епта. Олимпиаду же показали. Вот я и написал, что если доживу. Наверное, сейчас там у людей уже больше информации об окружающем мире, что должно сдвинуть когда-то с места ситуацию. Не может эта хуйня быть вечной.
Они все участвовали чтоб потом сошлись в поединке лучшие с севернокорейцами
кому показали то? там что телики есть у людей?
Подождали немного и скачали с торрентов видео в хорошем качестве. Смекалочка.
Тебе смешно, а я лет 10 назад также видео вк смотрела, чуть влево отойдёшь и кранты часам трудов
Странно, что они ещё не используют ИИ. Это ведь можно было всем спортсменам, которые выиграли золото заменить лицо и форму, и говорить, что это их спортсмен. А в конце олимпиады сказать, что их страна установила мировой рекорд.