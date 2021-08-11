Матч конца июля транслировали без комментариев и в низком разрешении.

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Трансляция группового этапа женского футбольного матча от 21 июля на KCTV, 10 августа Фото NK News

10 августа на государственном телевидении Северной Кореи начался показ Олимпиады в Токио — спустя три дня после торжественной церемонии закрытия Игр, сообщает NK News.

Центральное телевидение Кореи (KCTV) транслировало 70 минут группового этапа женского футбольного турнира между Великобританией и Чили. Матч, который был сыгран ещё 21 июля, показывали без комментариев и в низком разрешении. Все водяные знаки на экране размыты — NK News пишет, что запись, возможно, нелицензированная.

Трансляция группового этапа женского футбольного матча от 21 июля на KCTV, 10 августа Фото NK News

Эфир от 10 августа — первая видеозапись Олимпийских игр в Токио, которую показали гражданам Северной Кореи. Доступ к интернету или международным телеканалам в стране запрещён.