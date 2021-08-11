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Новости
Яна Ломакина

В Северной Корее начался показ Олимпийских игр в Токио — с опозданием на три недели Статьи редакции

Матч конца июля транслировали без комментариев и в низком разрешении.

33 33 комментария
3107 просмотров
Трансляция группового этапа женского футбольного матча от 21 июля на KCTV, 10 августа   Фото NK News

10 августа на государственном телевидении Северной Кореи начался показ Олимпиады в Токио — спустя три дня после торжественной церемонии закрытия Игр, сообщает NK News.

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Центральное телевидение Кореи (KCTV) транслировало 70 минут группового этапа женского футбольного турнира между Великобританией и Чили. Матч, который был сыгран ещё 21 июля, показывали без комментариев и в низком разрешении. Все водяные знаки на экране размыты — NK News пишет, что запись, возможно, нелицензированная.

Трансляция группового этапа женского футбольного матча от 21 июля на KCTV, 10 августа Фото NK News

Эфир от 10 августа — первая видеозапись Олимпийских игр в Токио, которую показали гражданам Северной Кореи. Доступ к интернету или международным телеканалам в стране запрещён.

Олимпийские игры прошли в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Северной Кореи в соревнованиях не участвовала.

#новости #северная_корея #игрывтокио

33 33 комментария
15
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Романелло Кивогенс

29

Простите, а в Северной Корее есть букмекерские конторы? А то у меня созрел один хитрый план...

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Ragnar Lodbrok

Романелло
2

Конечно есть, и там принимают ставки только на ту команду, которая этот матч проиграла с кэф 3,8 , а которая выиграла на неё поставить нельзя, либо кэф 1,01. 

Ответить

Nick Rosenberg

Романелло
2

Всегда можно перемонтировать до нужного результата.

Ответить

Максим Рычков

Романелло
1

Если и есть, то там все букмекеры в штатском.

Ответить

aliftin

10

Вот это премодерация контента. 

Ответить

Игорь Корольков

6

Хочу туда съездить, когда там коммунизм ебанется. Если я доживу:)

Ответить

John Doe

Игорь
1

зачем?

Ответить

Игорь Корольков

John
11

В моей теории там все должно приблизительно повториться как в нашей стране в 90-е. Люди не будут готовы к рыночной экономике и потоки информации будут взрывать мозги, появятся братки, финансовые пирамиды, олигархи. Потом там появится своя какая-то новая крутая культура. Вот на это все я хотел бы посмотреть. И перемещаться куда я хочу по стране.

Ответить

NiemandDa

Игорь
5

Думается, там скорее вариант объединения будет, как с Германией было

Ответить

Игорь Корольков

Niemand…
1

Нужен просто охулиард бабла, чтобы это как-то разрулить.

Ответить

NiemandDa

Игорь
0

Ну, 400 млрд на полупроводники нашли, и на КНДР найдут

Ответить

Алексей Штейн

Niemand…
0

Не думаю. Там по сути запуганный не особо образованный народ , который даже банкомат не освоит. Зачем развитой экономике Южной Кореи содержать кучу беженец и убитую инфраструктуру 

Ответить

Андрей Охапкин

Игорь
0

А есть предпосылки к этому?

Ответить

Игорь Корольков

Андрей
2

Ну епта. Олимпиаду же показали. Вот я и написал, что если доживу. Наверное, сейчас там у людей уже больше информации об окружающем мире, что должно сдвинуть когда-то с места ситуацию. Не может эта хуйня быть вечной.

Ответить

Sail

Игорь
0

https://reddit.com/r/NorthKoreaPics

Ответить

Robutt

3
Ответить

Robutt

Robutt
11

И, конечно, сборная северной кореи победила, даже не участвуя 

Ответить

Катя Лукаверова

Robutt
0

Они все участвовали чтоб потом сошлись в поединке лучшие с севернокорейцами 

Ответить

некипишуй

2

кому показали то? там что телики есть у людей?

Ответить

Максим Рычков

некипишуй
7

Телекраны

Ответить

Саша Александров

3

Ещё чемпионат мира по футболу 2018 показать и режим падет

Ответить

Социалистический Кирилл

2

зачем им Олимпийские игры? Есть великий вождь, остальное проделки поганого запада

Ответить

Отечественный блик

2

Оттепель.

Ответить

Bulat Akhmetshin

2

Лодка из Токио наконец доплыла.

Ответить

Дмитрий Семёнов

2

Подождали немного и скачали с торрентов видео в хорошем качестве. Смекалочка.

Ответить

Ragnar Lodbrok

Дмитрий
–1

Так можно и с фильмами делать. Интересно они так делают? 

Ответить

Коммунистический фонарь

1

3 недели правительство качало 70 минут.
Это эмбарго на интернет.

Ответить

Катя Лукаверова

Коммунистический
0

Тебе смешно, а я лет 10 назад также видео вк смотрела, чуть влево отойдёшь и кранты часам трудов

Ответить

Ragnar Lodbrok

0

Странно, что они ещё не используют ИИ. Это ведь можно было всем спортсменам, которые выиграли золото заменить лицо и форму, и говорить, что это их спортсмен. А в конце олимпиады сказать, что их страна установила мировой рекорд. 

Ответить

Упоротый Голубь

Ragnar
1

Вычислительных мощностей маловато 

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Василий Суслов

Ragnar
1

С таким качеством картинки можно матчи в Фифе разыгрывать

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Roman Belous

Ragnar
0

Надо, чтобы Ким лично во всех дисциплинах победил

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Sultan Tynyshtyk

0

Уебки ненавижу диктатуру

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