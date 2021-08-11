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Новости
Sasha Shambilova

Депутат Марий Эл призвал кланяться перед начальниками, ведь «власть от бога». А потом назвал это вырыванием из контекста Статьи редакции

На вопрос, что бывший депутат ЛДПР сделал за свою карьеру для людей, он ответил: «Фокусы не показывал».

34 34 комментария
2008 просмотров

С призывом кланяться перед «начальниками» выступил депутат Государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с ветеранами труда в посёлке Сенчур. Видео опубликовало издание «Блокнот».

Назло власти делать нельзя. Вот как евреи сказали: встретил начальника — что надо сделать? Поклониться. Власть, она от бога, как с ней можно ссориться. А мы всё время пытаемся доказать что-то.

Владимир Кожанов
депутат Марий Эл

После этого несколько жителей поинтересовался у Кожанова, что он сделал на своём посту для посёлка. Он ответил: «Что вы хотите, чтобы я сделал? Фокусы я не показывал». Видеозапись распространилась по региональным и федеральным СМИ.

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Как сообщила «Подъёму» помощница Кожанова Юлия Юрасова, под властью депутат подразумевал народ, а фразу вырвали из контекста. Она считает, что это проплаченная провокация перед выборами.

Из контекста был вырван весь материал. Это 100% оппонентская история. Там люди поняли, о чём речь. Позиция Владимира Тарасовича по отношению к власти никогда не менялась, всё в рамках Конституции. Носителем суверенитета и власти в России является её народ, и его мнение, что ничего нет зазорного в том, чтобы депутату поклониться народу. Но показали только вырезки.

Юлия Юрасова
помощница Владимира Кожанова

Владимира Кожанова несколько раз переизбирали на пост депутата Государственного собрания Республики Марий Эл с 2000 года. До 2019 он состоял в ЛДПР, но решил уйти из партии, потому что разошёлся с ней во мнениях по вопросу будущих выборов.

В ЛДПР заявили, что высказывание оценят сами избиратели во время выборов. Член высшего совета партии Ярослав Нилов назвал высказывание «неправильным», однако также добавил, что политик «имеет право занимать такую позицию».

Он вот считает, что власть божественна... Если это не ирония, а его мировоззрение, мироощущение и его принцип жизни, то кроме как сожаления, здесь ничего высказать нельзя.

Ярослав Нилов
член высшего совета ЛДПР

#новости #регионы

34 34 комментария
31
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34 комментария
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Smaug The Terrible

23

Переобувание в воздухе от единороса. Никогда такого не было, и вот опять

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Виталий Лановой

Smaug
4

но он не с едра

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MightyStan

Виталий
21

Они все с едра.точнее - все эти 450 антропоморфных создания в думе - все отростки АП

Ответить

ouxen

Виталий
2

значит будет

Ответить

Smaug The Terrible

Виталий
1

Ну да, с ЛДПР. Но сути не меняет.

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Вася Пражкин

Виталий
0

Это спойлер был. Попрут его из ЛДПР, а там либо в ЕР, либо в коммунисты.

Ответить

некипишуй

17

- вырвано из контекста
- происки запада
- врёти

Ответить

FOX

некипишуй
12

меня взломали

Ответить

некипишуй

FOX
3
Ответить

Максим Шпилёв

некипиш…
0

Что за деваха?

Ответить

Романелло Кивогенс

9

Из контекста был вырван весь материал. Это 100% оппонентская история. Там люди поняли, о чём речь. Позиция Владимира Тарасовича по отношению к власти никогда не менялась, всё в рамках Конституции. Носителем суверенитета и власти в России является её народ, и его мнение, что ничего нет зазорного в том, чтобы депутату поклониться народу. Но показали только вырезки.

Ну что за ерунда? Он же ясно сказал, что власть от бога, а не от народа. Привёл историю с евреями, которые встретились с начальником. Это кто же тогда начальник в его трактовке: народ? А евреи тогда кто, не народ что ли? Или выходит, что народ встретился с народом, и народ сказал народу, что народ при встрече с народом должен кланяться?

Наконец, если представить, что депутат под властью подразумевал народ, то как можно призывать назначенных этих народом людей кланяться. Во-первых, этого в истории не было никогда. Во-вторых, как это физически возможно? Ну то есть картину, когда просто народ кланяется высокому и не очень начальству представить легко. В конце-концов, народу как минимум на пару порядков больше, нежели начальства, можно и поклониться при встрече. А вот это самое начальство начнёт кланяться при встрече с каждым простолюдином, это же за день радикулит заработать будет можно.

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Энергичный Вампир

Романелло
2

 народ встретился с народом, и народ сказал народу

Какова твоя профессия? Ты милиционер? - Нееет! - отвечает народ, - моя главная профессия - народ!

Ответить

Иван Кондратьев

8

Все в рамках конституции.
— Да от рамок нашей конституции Мёбиус бы охуел.

Ответить

Ivan K

Иван
4

https://www.youtube.com/watch?v=eg8wsV7ogWU

Ответить

Bobby HaveFun

5

А вы говорите, что лгут во власти. Вон же, сказали по правде, что думают. 

Ответить

Безумный Илья

5

…Власть, она от бога, как с ней можно ссориться..

Голова у него тоже от бога и он с ней в ссоре - очевидно.

Ответить

Рпош Ашршщ

4

Пацаны там в совсем другой реальности живут

Ответить

ouxen

Рпош
0

в новой экономической реальности

Ответить

Саша Александров

ouxen
0

Жду возрождения нэп’а

Ответить

Европейский алмаз

3

Шах и мат, аметисты

Ответить

Александр Горелик

3

Клоуны фокусы не показывают, действительно 

Ответить

ouxen

2

разошёлся с ней во мнениях по вопросу будущих выборов

по какому вопросу?

Ответить

Иван Кондратьев

ouxen
3

Бабки, бабки, сука, бабки!!!

Ответить

некипишуй

ouxen
1

по вопросу будущих выборов

Ответить

ouxen

некипишуй
0

с самого начала?

Ответить

Bich

2

 всё в рамках Конституции

...а если нет, то мы ее поправим

Ответить

Giorgio Maggiore

1

Совсем ёбу дали...

Ответить

Сергей Романов

1

Вот это реально закидон у человека.

Ответить

Denys Shevchuk

1

Челядь и так все знает . А холопам обьяснят

Ответить

Антон Лисин

0

После сентября он будет не только массаж делать правящей партии которую "честно" изберут. 

Ответить

ouxen

Антон
1

то есть сам себе?

Ответить

Robutt

0

всё в рамках Конституции

Ну да, ну да. Вырвали из контекста и другие охуительные истории 

Ответить

Антон Лисин

Robutt
0

Да и вообще он ше шел кино сниматься. Сценарий в руки дали 

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Александр Мирошников

0

Есть такая профессия - начальника своего отмазывать

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