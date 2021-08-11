На вопрос, что бывший депутат ЛДПР сделал за свою карьеру для людей, он ответил: «Фокусы не показывал».

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С призывом кланяться перед «начальниками» выступил депутат Государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с ветеранами труда в посёлке Сенчур. Видео опубликовало издание «Блокнот».

Назло власти делать нельзя. Вот как евреи сказали: встретил начальника — что надо сделать? Поклониться. Власть, она от бога, как с ней можно ссориться. А мы всё время пытаемся доказать что-то. Владимир Кожанов депутат Марий Эл

После этого несколько жителей поинтересовался у Кожанова, что он сделал на своём посту для посёлка. Он ответил: «Что вы хотите, чтобы я сделал? Фокусы я не показывал». Видеозапись распространилась по региональным и федеральным СМИ.

Как сообщила «Подъёму» помощница Кожанова Юлия Юрасова, под властью депутат подразумевал народ, а фразу вырвали из контекста. Она считает, что это проплаченная провокация перед выборами.

Из контекста был вырван весь материал. Это 100% оппонентская история. Там люди поняли, о чём речь. Позиция Владимира Тарасовича по отношению к власти никогда не менялась, всё в рамках Конституции. Носителем суверенитета и власти в России является её народ, и его мнение, что ничего нет зазорного в том, чтобы депутату поклониться народу. Но показали только вырезки. Юлия Юрасова помощница Владимира Кожанова

Владимира Кожанова несколько раз переизбирали на пост депутата Государственного собрания Республики Марий Эл с 2000 года. До 2019 он состоял в ЛДПР, но решил уйти из партии, потому что разошёлся с ней во мнениях по вопросу будущих выборов.

В ЛДПР заявили, что высказывание оценят сами избиратели во время выборов. Член высшего совета партии Ярослав Нилов назвал высказывание «неправильным», однако также добавил, что политик «имеет право занимать такую позицию».