Депутат Марий Эл призвал кланяться перед начальниками, ведь «власть от бога». А потом назвал это вырыванием из контекста Статьи редакции
На вопрос, что бывший депутат ЛДПР сделал за свою карьеру для людей, он ответил: «Фокусы не показывал».
С призывом кланяться перед «начальниками» выступил депутат Государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с ветеранами труда в посёлке Сенчур. Видео опубликовало издание «Блокнот».
После этого несколько жителей поинтересовался у Кожанова, что он сделал на своём посту для посёлка. Он ответил: «Что вы хотите, чтобы я сделал? Фокусы я не показывал». Видеозапись распространилась по региональным и федеральным СМИ.
Как сообщила «Подъёму» помощница Кожанова Юлия Юрасова, под властью депутат подразумевал народ, а фразу вырвали из контекста. Она считает, что это проплаченная провокация перед выборами.
Владимира Кожанова несколько раз переизбирали на пост депутата Государственного собрания Республики Марий Эл с 2000 года. До 2019 он состоял в ЛДПР, но решил уйти из партии, потому что разошёлся с ней во мнениях по вопросу будущих выборов.
В ЛДПР заявили, что высказывание оценят сами избиратели во время выборов. Член высшего совета партии Ярослав Нилов назвал высказывание «неправильным», однако также добавил, что политик «имеет право занимать такую позицию».
Переобувание в воздухе от единороса. Никогда такого не было, и вот опять
но он не с едра
Они все с едра.точнее - все эти 450 антропоморфных создания в думе - все отростки АП
Это спойлер был. Попрут его из ЛДПР, а там либо в ЕР, либо в коммунисты.
- вырвано из контекста
- происки запада
- врёти
Из контекста был вырван весь материал. Это 100% оппонентская история. Там люди поняли, о чём речь. Позиция Владимира Тарасовича по отношению к власти никогда не менялась, всё в рамках Конституции. Носителем суверенитета и власти в России является её народ, и его мнение, что ничего нет зазорного в том, чтобы депутату поклониться народу. Но показали только вырезки.
Ну что за ерунда? Он же ясно сказал, что власть от бога, а не от народа. Привёл историю с евреями, которые встретились с начальником. Это кто же тогда начальник в его трактовке: народ? А евреи тогда кто, не народ что ли? Или выходит, что народ встретился с народом, и народ сказал народу, что народ при встрече с народом должен кланяться?
Наконец, если представить, что депутат под властью подразумевал народ, то как можно призывать назначенных этих народом людей кланяться. Во-первых, этого в истории не было никогда. Во-вторых, как это физически возможно? Ну то есть картину, когда просто народ кланяется высокому и не очень начальству представить легко. В конце-концов, народу как минимум на пару порядков больше, нежели начальства, можно и поклониться при встрече. А вот это самое начальство начнёт кланяться при встрече с каждым простолюдином, это же за день радикулит заработать будет можно.
народ встретился с народом, и народ сказал народу
Какова твоя профессия? Ты милиционер? - Нееет! - отвечает народ, - моя главная профессия - народ!
Все в рамках конституции.
— Да от рамок нашей конституции Мёбиус бы охуел.
Пацаны там в совсем другой реальности живут
разошёлся с ней во мнениях по вопросу будущих выборов
по какому вопросу?
После сентября он будет не только массаж делать правящей партии которую "честно" изберут.
всё в рамках Конституции
Ну да, ну да. Вырвали из контекста и другие охуительные истории