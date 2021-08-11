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Новости
Сергей Звезда

Первого вернувшегося в Россию бизнесмена «из списка Титова» приговорили к 4,5 годам колонии Статьи редакции

Его задержали и осудили во второй раз после возвращения, хотя на родине ему обещали защиту.

33 33 комментария
1542 просмотров
Борис Титов и Андрей Каковкин Фото «Партии роста» 

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бизнесмена Андрея Каковкина к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищении (часть 4 статьи 159 УК). Об этом сообщило РБК со ссылкой на адвоката и подтвердило ТАСС в пресс-службе судов. При этом прокурор просил назначить Каковкину менее строгое наказание — в виде четырёх лет лишения свободы.

Суд установил, что Каковкин похитил 400 тысяч долларов, что в пересчёте на конец мая 2015 года составило почти 21 миллион рублей. По этой версии, бизнесмен предложил другому предпринимателю Аркадию Чебанова купить паи земельных участков в Щербинкой районе Краснодарского края, но не выполнил обязательств и деньги не вернул. Поскольку следствие сочло, что Каковкин имел умысел на хищение, они квалифицировали его действия как мошенничество в особо крупном размере.

Каковкин своей вины не признал. Его адвокат Ольга Селихова называла обвинение незаконным и необоснованным. По версии защиты, фигурант дела получил деньги по договору займа, задолженность по которому взыскали в 2016 году. «Таким образом, Аркадий Чебанов [...] реализовал свои права и взыскал с Андрея Каковкина переданные в долг денежные средства, со всеми причитающимися по договору займа процентами, получил исполнительный лист и предъявил его к исполнению», — рассказывала Селихова, отмечая, что при рассмотрении дела не заявлялась информация о земельных паях.

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Это уже второе дело против Каковкина, который в феврале 2018 года вернулся в Россию из Великобритании, где он скрывался от уголовного преследования. Через полгода после возвращения против него возобновили дело. В октябре 2019 года бизнесмена приговорили к трём годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере.

Тогда Каковкина, на тот момент директора ООО «Торговый дом ГРИФ», признали виновным в присвоении кредита на 10 миллионов рублей. Защита бизнесмена заявляла, что признаков мошенничества в его действиях нет. По этой версии, деньги на самом деле предприниматель взял взаймы и не смог вернуть добровольно, поскольку в день подачи заявления истцом на счета наложили арест.

После приговора уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил замглавы Генпрокуратуры Леонида Коржинека пересмотреть дело Андрея Каковкина. В январе 2020 года приговор смягчили, заменив реальный срок на условный.

Возвращение «опальных» бизнесменов из-за рубежа — это самая известная инициатива Титова на посту. Он объявил об её запуске в 2018 году, когда был кандидатом в президенты России.

Он убеждал предпринимателей, покинувших страну из-за уголовных дел, вернуться на условиях отказа властей от предварительного заключения. По словам бизнес-омбудсмена, с 2018 года он получил 136 обращений от таких людей: 12 из них вернулись.

В июле 2021 года Титов представил доклад Владимиру Путину, где рассказал, что прекращает свою программу по «лондонскому списку». Уполномоченный пояснил, что Генпрокуратура более не может гарантировать, что вернувшихся в Россию бизнесменов не заключат под стражу.

Бизнес-омбудсмен прекратил работу с «лондонским…
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tjournal.ru

К примеру, предпринимателя, который раньше возглавлял крупнейшую лизинговую компанию «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, вернувшегося из Риги, арестовали в июне 2020 года по делу о хищении 395 миллионов рублей. Перед задержанием в доме бизнесмена провели обыск, а его самого доставили в отделение СК ночью, где опрашивали несколько часов — до шести утра.

#новости #бизнес #политика

33 33 комментария
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Классный каякер

33
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пепси

7

"Мы русские не обма..."

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Никита Борисова

пепси
9

Не обама.

Ответить

Михаил Затолокин

пепси
2

Не обама

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Эстетический космос

пепси
0

Обманем

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пепси

Эстетический
0

За что?(

Ответить

Эстетический

пепси
2

Мы русские

Ответить

пепси

Эстетич…
1

Обманываем друг друга

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ouxen

Эстетич…
1

не обманываем друг друга

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KSA

пепси
0

Мы русские не Обама

Ответить

пепси

KSA
0

ну типа

Ответить

Robutt

пепси
0

Обманули дурака на четыре кулака. И два срока 

Ответить

Животное

5

А что Титов?

Ответить

ouxen

4

инвестиционный климат 💪🏿😎

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Крепкий стоячок

0

Каким лохом надо быть чтобы вернуться

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пепси

Крепкий
9

Доверчивыми

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Дмитрий Титов

1

¯\_(ツ)_/¯

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Почетный кавалер

0

Бабченко тот еще кадр но все же тут он прав

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Azat Khalilov

0

Заебись список

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Антон Лисин

0

Государство держит свое слово не трогать

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пепси

Антон
0

За хуй

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Кирилл Вселенский

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Рвут на себе волосы

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пепси

Кирилл
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Паховые?

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Кирилл Вселенский

пепси
0

Если их кгб током не сожгли

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пепси

Кирилл
0

Воняло...

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Никита Борисова

0

Вот и верь этой стране.

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KSA

0

 Его задержали и осудили во второй раз после возвращения, хотя на родине ему обещали защиту.

Хаха, лох!

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Должен ихтиандр

0
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Аркадий Соколов

0
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Robutt

0

Родина кинет тебя, сынок. Всегда 

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Катя Лукаверова

–1

У нас скоро в тюрьмах будут сидеть образованные люди, а управлять страной дебилы, а стоп...  

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Склонный нос

Катя
0

Молюсь, чтобы все образованные придумали, как им сбежать

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Катя Лукаверова

Склонный
–1

А зачем? Им там лучше, чем в этом ебаном цирке, они не вынуждены как мы ежедневно читать эти новости, которые на голову не натянешь. Читают книги, устраивают свою атлантиду 

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