Его задержали и осудили во второй раз после возвращения, хотя на родине ему обещали защиту.

1542 просмотров

Борис Титов и Андрей Каковкин Фото «Партии роста»

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бизнесмена Андрея Каковкина к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищении (часть 4 статьи 159 УК). Об этом сообщило РБК со ссылкой на адвоката и подтвердило ТАСС в пресс-службе судов. При этом прокурор просил назначить Каковкину менее строгое наказание — в виде четырёх лет лишения свободы.

Суд установил, что Каковкин похитил 400 тысяч долларов, что в пересчёте на конец мая 2015 года составило почти 21 миллион рублей. По этой версии, бизнесмен предложил другому предпринимателю Аркадию Чебанова купить паи земельных участков в Щербинкой районе Краснодарского края, но не выполнил обязательств и деньги не вернул. Поскольку следствие сочло, что Каковкин имел умысел на хищение, они квалифицировали его действия как мошенничество в особо крупном размере.

Каковкин своей вины не признал. Его адвокат Ольга Селихова называла обвинение незаконным и необоснованным. По версии защиты, фигурант дела получил деньги по договору займа, задолженность по которому взыскали в 2016 году. «Таким образом, Аркадий Чебанов [...] реализовал свои права и взыскал с Андрея Каковкина переданные в долг денежные средства, со всеми причитающимися по договору займа процентами, получил исполнительный лист и предъявил его к исполнению», — рассказывала Селихова, отмечая, что при рассмотрении дела не заявлялась информация о земельных паях.

Это уже второе дело против Каковкина, который в феврале 2018 года вернулся в Россию из Великобритании, где он скрывался от уголовного преследования. Через полгода после возвращения против него возобновили дело. В октябре 2019 года бизнесмена приговорили к трём годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере.

Тогда Каковкина, на тот момент директора ООО «Торговый дом ГРИФ», признали виновным в присвоении кредита на 10 миллионов рублей. Защита бизнесмена заявляла, что признаков мошенничества в его действиях нет. По этой версии, деньги на самом деле предприниматель взял взаймы и не смог вернуть добровольно, поскольку в день подачи заявления истцом на счета наложили арест.

После приговора уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил замглавы Генпрокуратуры Леонида Коржинека пересмотреть дело Андрея Каковкина. В январе 2020 года приговор смягчили, заменив реальный срок на условный.

Возвращение «опальных» бизнесменов из-за рубежа — это самая известная инициатива Титова на посту. Он объявил об её запуске в 2018 году, когда был кандидатом в президенты России.

Он убеждал предпринимателей, покинувших страну из-за уголовных дел, вернуться на условиях отказа властей от предварительного заключения. По словам бизнес-омбудсмена, с 2018 года он получил 136 обращений от таких людей: 12 из них вернулись.

В июле 2021 года Титов представил доклад Владимиру Путину, где рассказал, что прекращает свою программу по «лондонскому списку». Уполномоченный пояснил, что Генпрокуратура более не может гарантировать, что вернувшихся в Россию бизнесменов не заключат под стражу.