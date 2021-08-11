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Новости
Sasha Shambilova

Студент из Украины доказал, что алгоритмы Twitter обрезают темнокожих на фото. Соцсеть выплатила ему 3,5 тысячи долларов Статьи редакции

Он проверял алгоритмы на искусственно сгенерированных лицах.

11 11 комментариев
1534 просмотров
Искусственно сгенерированные лица для проверки алгоритмов Twitter Фото Богдана Кулыныча

Богдан Кулыныч доказал предвзятость алгоритмов Twitter, которые используются для фокусировки на наиболее интересных частях снимка в режиме предпросмотра. Компания выплатила ему 3,5 тысячи долларов. Об этом сообщает The Guardian.

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Кулыныч учится в аспирантуре в швейцарском университете EPFL. Он cгенерировал несколько рядов с почти идентичными лицами, чтобы проверить, на чём сфокусируются алгоритмы соцсети. Оказалось, программа чаще выбирает худые лица молодых людей со светлой кожей.

Я использую фразу «жизнь, имитирующая искусство, имитирующее жизнь». Люди создают фильтры, потому что думают, что это «красиво». В конечном итоге наши модели учатся на этих нереальных представлениях, что значит быть привлекательным.

Румман Чоудхури
глава команды Twitter по этике ИИ

Впервые пользователи заметили, что в алгоритмы Twitter обрезают темнокожих людей и даже чёрных собак на фото в 2020 году. Тогда соцсеть провела исследование, результаты которого подтвердили эти догадки, но также авторы отметили, что алгоритмы крайне редко отдают предпочтения женским лицам со светлой кожей.

Из-за возникшего спора соцсеть анонсировала премию. Компания пообещала награду в 3,5 тысячи долларов тому, кто сможет доказать предвзятость алгоритмов. Сам Кулыныч же признался, что испытывает смешанные чувства из-за всего происходящего.

Алгоритмический вред — это не просто баги. Крайне важно, что много вредных технологий вредны не из-за непреднамеренных ошибок, а скорее по замыслу. Это происходит от желания максимизировать выгоду для себя и затраты для других. Например, понижение заработной платы, распространение кликбейтов и дезинформации далеко не всегда связаны с «предвзятыми» алгоритмами.

Богдан Кулыныч

#новости #twitter

11 11 комментариев
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11 комментариев
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Склонный нос

7

Студент из Украины доказал что вахтёр чаще банит за слово хiхiл

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Кривой диод

Склонный
0

𐍇𐌹𐍇𐌹𐌻

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norm

3

Кто-нибудь выясните из-за какого алгоритма я нищий.

Ответить

Алина Кипр

norm
3

Давай аванс

Ответить

Дурацкий космос

Алина
1

Нищий же, чего ты там стрясёшь. 

Ответить

некипишуй

norm
0

ты сидишь на ТЖ

Ответить

Дурацкий космос

1

Я думал у нас других обрезают, а тут вон оно как. 

Ответить

Алина Кипр

0

Ах он запроданец

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Энергичный Вампир

0

 Компания выплатила ему 3,5 тысячи долларов

А мог бы продать идею какому-нибудь темнокожему юристу, он бы подал в суд и заработал 3.5 млн долларов

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Алина Кипр

Энергичный
0

Он запроданец но не настолько же ...

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KSA

0

 Соцсеть выплатила ему 3,5 тысячи долларов

Это расизм
Должны заплатить в 1000 раз больше
BLM!

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