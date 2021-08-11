Алгоритмический вред — это не просто баги. Крайне важно, что много вредных технологий вредны не из-за непреднамеренных ошибок, а скорее по замыслу. Это происходит от желания максимизировать выгоду для себя и затраты для других. Например, понижение заработной платы, распространение кликбейтов и дезинформации далеко не всегда связаны с «предвзятыми» алгоритмами.