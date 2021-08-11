Студент из Украины доказал, что алгоритмы Twitter обрезают темнокожих на фото. Соцсеть выплатила ему 3,5 тысячи долларов Статьи редакции
Он проверял алгоритмы на искусственно сгенерированных лицах.
Богдан Кулыныч доказал предвзятость алгоритмов Twitter, которые используются для фокусировки на наиболее интересных частях снимка в режиме предпросмотра. Компания выплатила ему 3,5 тысячи долларов. Об этом сообщает The Guardian.
Кулыныч учится в аспирантуре в швейцарском университете EPFL. Он cгенерировал несколько рядов с почти идентичными лицами, чтобы проверить, на чём сфокусируются алгоритмы соцсети. Оказалось, программа чаще выбирает худые лица молодых людей со светлой кожей.
Впервые пользователи заметили, что в алгоритмы Twitter обрезают темнокожих людей и даже чёрных собак на фото в 2020 году. Тогда соцсеть провела исследование, результаты которого подтвердили эти догадки, но также авторы отметили, что алгоритмы крайне редко отдают предпочтения женским лицам со светлой кожей.
Из-за возникшего спора соцсеть анонсировала премию. Компания пообещала награду в 3,5 тысячи долларов тому, кто сможет доказать предвзятость алгоритмов. Сам Кулыныч же признался, что испытывает смешанные чувства из-за всего происходящего.
Кто-нибудь выясните из-за какого алгоритма я нищий.
Давай аванс
Компания выплатила ему 3,5 тысячи долларов
А мог бы продать идею какому-нибудь темнокожему юристу, он бы подал в суд и заработал 3.5 млн долларов
Соцсеть выплатила ему 3,5 тысячи долларов
Это расизм
Должны заплатить в 1000 раз больше
BLM!