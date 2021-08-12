«Хватить порочить веру православную»: Александра Невзорова ударили по лицу во время автограф-сессии Статьи редакции
Подавать заявление на нападавшего ведущий не планирует.
Вечером 11 августа во время автограф-сессии, которую Александр Невзоров проводил после программы «Невзоровские среды», мужчина ударил по лицу ведущего и сказал: «Хватить порочить веру православную. Хватит оскорблять чувство верующих, *****».
После журналист поговорил с нападающим и выразил надежду, что в будущем тот станет вести себя «чуть более цивилизовано».
На место случившегося приехала Росгвардия, но задерживать никого не стала, поскольку участники конфликта не выразили претензий. Обращаться в полицию Невзоров не планирует.
В программе на радио «Эхо Москвы» Невзоров регулярно критикует деятельность РПЦ. Он также обвинял попов во лжи и педофилии.
Ну они же сами себя в плохом свете показывают. То выставки закрывают, то школы отжимают, то вот по лицу людей бьют. На что они расчитывают?
на поддержку закона, сажающего на год в тюрьму за оскорбление чувств верующих) само ж государство строит не НИИ и заводы, а церкви и мечети, так что все ок, они в тренде
Нельзя, это оскорбит чувства многих "верующих". Можно, конечно, сначала отменить закон об оскорблении чувств верующих, но попытка это сделать их оскорбит и инициатор на бутылку сядет.
Почему не спросил про евреев? Дискриминируешь их?
Богом избранный народ.
Горный
Ну, що, мне таки давать статью с Википедии? Ну нате пожалуйста.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4?oldformat=true
ни на что, это сборище консервов, в их иерархии многие на верхах весьма радикальны в своем консерватизме и до сих пор грезят клириканством, в ответ на это естественно получают отток молодых людей как минимум, а как максимум различный диапазон отношений от недоумения до четыреждыблядской ярости, при этом они настолько профдеформированы своим окружением и преисполнены в отсталости от жизни что искренне не понимают почему так происходит, окружение создает иллюзию большинства религиозных людей а неверие это все проделки мелкой группки сатанистов и молодых нигилистов, надо им по жопе дать да режим папки включить и все образумятся и уверуют. Там нет никакого единого плана и политики как себя показывать и тд, просто хаотичные всплески пиздадельности внутри кучки людей с непонятными престарелыми воззрениями на жизнь, причем даже внутри их казалось бы одной группки они могут радикально отличаться. Плюс у них на верхушке дохуя бизнесмены которые пытаются пропихивать то самое клириканство и поиметь денег и земли с недвигой, от этого люди в середине и внизу иерархии вообще меж двух огней перманентно охуевают от наглости верхов но при низах и простых прихожанах должны держать лицо и всячески обелять церковь, выдумывая разной степени охуительные истории почему патриарх должен гонять с кортежем и на яхтах и это нормально. Короче ситуация сложная и комплексная, и рассматривать ее надо комплексно, просто так метафизического единого разума церкви нет и он ни на что не рассчитывает
Конечный череп
Скажи спасибо что не сжигают на площадях или на кол не садят.
Авраамический бохг - бохг любви и прощения, не знал?
Несколько раз пересмотрел и видео нападения, и видео разговора с нападавшим в присутствии росгвардии. Сколько смелости, стойкости и достоинства у Глебыча. Просто человечище! Нападавший, что очень странно, пытался сделать так, чтоб дело завели. Да и фраза: "хватит оскорблять чувства верующих" - чисто юридическая. Неизвестно, конечно, но, похоже, что действительно хотели это раскрутить как-то. Смотреть на эту пощёчину очень больно!
Ну Невзоров то жёсткий тип, его пощечиной ре напугаешь. Чего стоят только его поездка на машине с мужиком с гранатой, когда он вызвался заменить заложницу, или штурм морга.
Да и фраза: "хватит оскорблять чувства верующих" - чисто юридическая.
так это любимая фраза ботов и ватников, посмотрите в чатах их срачи, там всегда первым делом пишут если что то подобное рассматривают что надо бы написать заяву чтобы проверили на оскорбление чувств
Смотреть на эту пощёчину очень больно!
Ударил как сучечка
Я после просмотра фильма сразу представил 2 страницы в виде комикса, где:
1 фанатик случайно услышал реплику Невзорова
2 заранее готовится и покупает билет на среды
3 точит нож, надрачивает свою ненависть
4 проходит и усаживается с другими поситителями
5 в течении передачи меняется и выкидывает нож
6 полуудар Глебовичу через преодоление - его крутят, росгвардия
7 уже дома размышляет, пропускает воскресную службу
8 через неделю смотрит НС
ну камера звук от пощёчины зафиксировала, громкий, однако...
Это однозначно не «удар». Максимум - легкая пощечина расслабленной кистью.
И кто будет бить человека, перед этим обратившись к нему по имени отчеству и на Вы?
И кто будет бить человека, перед этим обратившись к нему по имени отчеству и на Вы?
ты думаешь это из-за уважения??? Там все так ему говорят, просто хотел поближе подойти успеть
Я думаю это от слабоумия
он наёмный провокатор или действительно оскорблённый? как думаешь?
Все таки ощущается в нем поразительное чувство спокойствия и воспитанность. Лично я бы наоборот, ответил взаимностью и в более агрессивной форме, особенно когда речь идёт о людях с промытыми мозгами.
Нашли кем восхищаться. Вам опять напоминать?
Арбитражный шар
Он этого не скрывает и не скрывал никогда. Всегда говорит что он топит туда, откуда ему платят. Он хоть и блядь, но честная. А от этого предсказуемая и логичная.
В отличие от блядей-пропагандонов, которые БЕРЕЗКИ-РОССИЯ-АБАМААБИЗЬЧНА-КРЫМНАШ, а сами считают русских за говно и всю семью увезли заграницу, и оттуда призывают любить родину.
+в 2014 Невзоров сделал свой выбор, вместо работы на федеральном канале за большие деньги в обмен на "крым наш" выбрал всё таки эхо. Это и говорит об истинной мотивации. 600 секунд же - это репортажи про жизнь людей, реально крутая журналисткая работа
Никак нет, он надел эту маску так ему ничего не оставалось делать. Была бы определённая позиция у него, он бы не скулил "Я не буду больше", а четко отстаивал свою позицию.
Так ты идеалист? Ужасно. Перетерпи это или ты обречён страдать вечно от управления тобой такими Невзоровами
А как бы ты поступил?
Ну, до фанатика он не дотягивает, голову не отрезал. Скорее дурачек-активист
это не религиозный фанатик, а южанин-бородач
Бытовой Слава
есть мнение что это такой своеобразный подосланный казачок .
Невзоров же. Искусственный мерзавец и ведущий шоу "рулевое колесо Бентли"
Это спокойно может быть PR ходом этого Невзорова. Он обожает внимание и инфоповоды о себе. Сами ж распространяете
Почему верующие такие агрессивные? Как это вообще вяжется с их верой?
Это реализация простой логики, когда сильное стремление к "хорошему" конвертируется в эквивалентную ненависть к "плохому". За счёт подмены этих понятий часто используется для манипуляций. Относится не только к религии, хорошо работает с любыми "благими намерениями".
Но, конечно, очень часто такие вещи ассоциированы именно с религией, как оазисом "добра".
Так нельзя. Взрослый логичный дядька — ну зачем святое трогать? Вы из-за двух-трёх попов оскорбляете всё святое, всё церковное.
Александр Невзоров
журналист
Это не Невзорова цитата, а нападающего.