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Новости
Sasha Shambilova

«Хватить порочить веру православную»: Александра Невзорова ударили по лицу во время автограф-сессии Статьи редакции

Подавать заявление на нападавшего ведущий не планирует.

55 55 комментариев
4294 просмотров

Вечером 11 августа во время автограф-сессии, которую Александр Невзоров проводил после программы «Невзоровские среды», мужчина ударил по лицу ведущего и сказал: «Хватить порочить веру православную. Хватит оскорблять чувство верующих, *****».

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После журналист поговорил с нападающим и выразил надежду, что в будущем тот станет вести себя «чуть более цивилизовано».

Так нельзя. Взрослый логичный дядька — ну зачем святое трогать? Вы из-за двух-трёх попов оскорбляете всё святое, всё церковное.

Александр Невзоров
журналист

На место случившегося приехала Росгвардия, но задерживать никого не стала, поскольку участники конфликта не выразили претензий. Обращаться в полицию Невзоров не планирует.

В программе на радио «Эхо Москвы» Невзоров регулярно критикует деятельность РПЦ. Он также обвинял попов во лжи и педофилии.

#новости #происшествия

Спасибо за наводку Twitter
55 55 комментариев
1
86
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55 комментариев
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Sergey Lashkin

44

Ну они же сами себя в плохом свете показывают. То выставки закрывают, то школы отжимают, то вот по лицу людей бьют. На что они расчитывают?

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Дмитрий Тимофеев

Sergey
38

на поддержку закона, сажающего на год в тюрьму за оскорбление чувств верующих) само ж государство строит не НИИ и заводы, а церкви и мечети, так что все ок, они в тренде

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zlon

Дмитрий
6

Давно пора уже сделать универсальную статью «Оскорбление чувств ёбнутых»

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Никита Мязин

zlon
2

Нельзя, это оскорбит чувства многих "верующих". Можно, конечно, сначала отменить закон об оскорблении чувств верующих, но попытка это сделать их оскорбит и инициатор на бутылку сядет. 

Ответить

Дмитрий

zlon
1

И сажать по ней заявителей.

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Берг

Дмитрий
1

Я запутался. 
Существование мусульман оскорбляет христиан?
Существование христиан оскорбляет мусульман?

Ответить

Горный Кирилл

Берг
2

Почему не спросил про евреев? Дискриминируешь их?

Ответить

Robutt

Горный
1

Ловите антисемита! 🕍🕎🔯✡️

Ответить

Берг

Горный
0

Кого их?

Ответить

Горный Кирилл

Берг
0

Богом избранный народ.

Ответить

Берг

Горный
0

Это какой?

Ответить

Горный

Берг
0

Ну, що, мне таки давать статью с Википедии? Ну нате пожалуйста.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4?oldformat=true

Избранный народ
В авраамических религиях, данный термин со ссылкой на Бога, встречается во фразе «богоизбранный…
ru.wikipedia.org
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Берг

Горный
0
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Владислав Егоров

Sergey
4

ни на что, это сборище консервов, в их иерархии многие на верхах весьма радикальны в своем консерватизме и до сих пор грезят клириканством, в ответ на это естественно получают отток молодых людей как минимум, а как максимум различный диапазон отношений от недоумения до четыреждыблядской ярости, при этом они настолько профдеформированы своим окружением и преисполнены в отсталости от жизни что искренне не понимают почему так происходит, окружение создает иллюзию большинства религиозных людей а неверие это все проделки мелкой группки сатанистов и молодых нигилистов, надо им по жопе дать да режим папки включить и все образумятся и уверуют. Там нет никакого единого плана и политики как себя показывать и тд, просто хаотичные всплески пиздадельности внутри кучки людей с непонятными престарелыми воззрениями на жизнь, причем даже внутри их казалось бы одной группки они могут радикально отличаться. Плюс у них на верхушке дохуя бизнесмены которые пытаются пропихивать то самое клириканство и поиметь денег и земли с недвигой, от этого люди в середине и внизу иерархии вообще меж двух огней перманентно охуевают от наглости верхов но при низах и простых прихожанах должны держать лицо и всячески обелять церковь,  выдумывая разной степени охуительные истории почему патриарх должен гонять с кортежем и на яхтах и это нормально. Короче ситуация сложная и комплексная, и рассматривать ее надо комплексно, просто так метафизического единого разума церкви нет и он ни на что не рассчитывает

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Конечный череп

Sergey
0

Скажи спасибо что не сжигают на площадях или на кол не садят.
Авраамический бохг - бохг любви и прощения, не знал?

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Иван Прохоров

15

Несколько раз пересмотрел и видео нападения, и видео разговора с нападавшим в присутствии росгвардии. Сколько смелости, стойкости и достоинства у Глебыча. Просто человечище! Нападавший, что очень странно, пытался сделать так, чтоб дело завели. Да и фраза: "хватит оскорблять чувства верующих" - чисто юридическая. Неизвестно, конечно, но, похоже, что действительно хотели это раскрутить как-то. Смотреть на эту пощёчину очень больно!

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Andrey Utrysko

Иван
18

Ну Невзоров то жёсткий тип, его пощечиной ре напугаешь. Чего стоят только его поездка на машине с мужиком с гранатой, когда он вызвался заменить заложницу, или штурм морга.

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Владислав Егоров

Иван
5

Да и фраза: "хватит оскорблять чувства верующих" - чисто юридическая.

так это любимая фраза ботов и ватников, посмотрите в чатах их срачи, там всегда первым делом пишут если что то подобное рассматривают что надо бы написать заяву чтобы проверили на оскорбление чувств

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Smaug The Terrible

Иван
1

Смотреть на эту пощёчину очень больно!

Ударил как сучечка

Ответить

Горный Кирилл

Smaug
1

Наступить на ногу в магазине было бы больнее и оскорбительнее.

Ответить

Свинктарион Крепкий

Иван
1
Ответить

Кирилл Вселенский

Иван
0

Имхо на ответ провоцировал, и походка ментовская такая в конце

Ответить

Арбитражный шар

17

ударил по лицу

Это даже не пощечина, а так, похлопывание, как ребёнка за щеки тискают.

Позорный активист пытался устроить провокацию, но в говне остался сам

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RUben

Арбитражный
0

Я после просмотра фильма сразу представил 2 страницы в виде комикса, где:

1 фанатик случайно услышал реплику Невзорова
2 заранее готовится и покупает билет на среды
3 точит нож, надрачивает свою ненависть
4 проходит и усаживается с другими поситителями

5 в течении передачи меняется и выкидывает нож
6 полуудар Глебовичу через преодоление - его крутят, росгвардия
7 уже дома размышляет, пропускает воскресную службу
8 через неделю смотрит НС

Ответить

Иван Прохоров

Арбитражный
0

ну камера звук от пощёчины зафиксировала, громкий, однако...

Ответить

Арбитражный шар

Иван
2

Это однозначно не «удар». Максимум - легкая пощечина расслабленной кистью.

И кто будет бить человека, перед этим обратившись к нему по имени отчеству и на Вы?

Ответить

Иван Прохоров

Арбитра…
0

И кто будет бить человека, перед этим обратившись к нему по имени отчеству и на Вы?

ты думаешь это из-за уважения??? Там все так ему говорят, просто хотел поближе подойти успеть

Ответить

Арбитражный шар

Иван
3

Я думаю это от слабоумия

Ответить

Иван Прохоров

Арбитра…
0

он наёмный провокатор или действительно оскорблённый? как думаешь?

Ответить

Арбитражный шар

Иван
3

Обои варианты очень вероятны.

Ответить

Феминизм

Арбитра…
1

Мелкое хулиганство как нехрен.

кто будет бить, обращаясь...

Юридически — не ебет. Хоть перечисляя все титулы.

Ответить

Alex

7

Все таки ощущается в нем поразительное чувство спокойствия и воспитанность. Лично я бы наоборот,  ответил взаимностью и в более агрессивной форме, особенно когда речь идёт о людях с промытыми мозгами.

Ответить

Мади Абдрахманов

–4

Нашли кем восхищаться. Вам опять напоминать?

Ответить

Арбитражный шар

Мади
12

Он этого не скрывает и не скрывал никогда. Всегда говорит что он топит туда, откуда ему платят. Он хоть и блядь, но честная. А от этого предсказуемая и логичная.
В отличие от блядей-пропагандонов, которые БЕРЕЗКИ-РОССИЯ-АБАМААБИЗЬЧНА-КРЫМНАШ, а сами считают русских за говно и всю семью увезли заграницу, и оттуда призывают любить родину.

Ответить

Иван Прохоров

Арбитражный
3

+в 2014 Невзоров сделал свой выбор, вместо работы на федеральном канале за большие деньги в обмен на "крым наш" выбрал всё таки эхо. Это и говорит об истинной мотивации. 600 секунд же - это репортажи про жизнь людей, реально крутая журналисткая работа

Ответить

Мади Абдрахманов

Арбитражный
0

Никак нет, он надел эту маску так ему ничего не оставалось делать. Была бы определённая позиция у него, он бы не скулил "Я не буду больше", а четко отстаивал свою позицию.

Ответить

Leman sister's

Мади
1

Так ты идеалист? Ужасно. Перетерпи это или ты обречён страдать вечно от управления тобой такими Невзоровами

Ответить

Leman sister's

Мади
0

А как бы ты поступил? 

Ответить

Мади Абдрахманов

Leman
0

Ну уж явно не унижаясь к концу диалога как детсадовец

Ответить

Алекс Навальный

5

Ну, до фанатика он не дотягивает, голову не отрезал. Скорее дурачек-активист 

Ответить

Дмитрий Тимофеев

1

это не религиозный фанатик, а южанин-бородач

Ответить

Бытовой Слава

Дмитрий
6

есть мнение что это такой своеобразный подосланный казачок .

Ответить

Leman sister's

Бытовой
0

Невзоров же. Искусственный мерзавец и ведущий шоу "рулевое колесо Бентли"

Ответить

AnDyLawless

Дмитрий
0

Он верит в рубль или что там ему обещали за пощечину Невзорову.

Ответить

Макс Шпак

2

«Хватит оскорблять чувства верующих, блядь»

Ответить

Иван Дмитриев

2

Глебыч получает в ебыч

Ответить

Smaug The Terrible

1

Оскорбил дважды, так сказать

Ответить

Leman sister's

1

Это спокойно может быть PR ходом этого Невзорова. Он обожает внимание и инфоповоды о себе. Сами ж распространяете 

Ответить

Имя Фамилия

1

Почему верующие такие агрессивные? Как это вообще вяжется с их верой?

Ответить

Дмитрий Григорьев

Имя
0

Это реализация простой логики, когда сильное стремление к "хорошему" конвертируется в эквивалентную ненависть к "плохому". За счёт подмены этих понятий часто используется для манипуляций. Относится не только к религии, хорошо работает с любыми "благими намерениями". 

Но, конечно, очень часто такие вещи ассоциированы именно с религией, как оазисом "добра".

Ответить

Бытовой Слава

1

это сказал верун, а не Невзоров

Ответить

Всеволод Астайкин

1

Так нельзя. Взрослый логичный дядька — ну зачем святое трогать? Вы из-за двух-трёх попов оскорбляете всё святое, всё церковное.

Александр Невзоров

журналист

Это не Невзорова цитата, а нападающего.

Ответить

web-watcher

–2

Борьба мочи с говном

Ответить

Robutt

0

Люблю Глебыча, на стиле чувак и на чиле. Как и маэстро 

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Прохожий файл

0

Хватит оскорблять чувствО верующих, *****».

В этой фразе просто прекрасно все.

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