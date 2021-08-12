Подавать заявление на нападавшего ведущий не планирует.

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Вечером 11 августа во время автограф-сессии, которую Александр Невзоров проводил после программы «Невзоровские среды», мужчина ударил по лицу ведущего и сказал: «Хватить порочить веру православную. Хватит оскорблять чувство верующих, *****».

После журналист поговорил с нападающим и выразил надежду, что в будущем тот станет вести себя «чуть более цивилизовано».

Так нельзя. Взрослый логичный дядька — ну зачем святое трогать? Вы из-за двух-трёх попов оскорбляете всё святое, всё церковное. Александр Невзоров журналист

На место случившегося приехала Росгвардия, но задерживать никого не стала, поскольку участники конфликта не выразили претензий. Обращаться в полицию Невзоров не планирует.

В программе на радио «Эхо Москвы» Невзоров регулярно критикует деятельность РПЦ. Он также обвинял попов во лжи и педофилии.