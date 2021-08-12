Главное о крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке: восемь из 16 пассажиров выжили, остальных не нашли Статьи редакции
Вертолёт принадлежал местному депутату Игорю Редькину, который два дня назад признался в убийстве человека по неосторожности.
В Камчатском крае разбился вертолёт Ми-8, летевший по маршруту Петропавловск-Камчатский — Курильское озеро. Судно рухнуло в озеро на территории Кроноцкого заповедника, сообщает РИА «Новости».
Восемь пассажиров выжили, двоих доставили в реанимацию. Остальных ищут — предварительно, все они погибли
По данным следователей, вертолёт Ми-8 следовал по туристическому маршруту от посёлка Николаевка до озера Курильское. Примерно в 10 утра 12 августа он рухнул в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике.
На борту было 16 человек — 13 туристов из Москвы и Петербурга (среди них один ребёнок) и три члена экипажа. Восемь человек выжили: шесть пассажиров и двое членов экипажа смогли выбраться из утонувшего вертолёта и выплыть на поверхность, их спасли работники Кроноцкого заповедника. Двое в тяжёлом состоянии — их доставили в реанимацию в Петропавловске-Камчатском.
Восемь человек не нашли — скорее всего, они не смогли выбраться и их тела находятся в затонувшем вертолёте, пишет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. В Кроноцком заповеднике заявили, что температура воды в Курильском озере — не более 5-6 градусов, долго находиться в ней невозможно.
Идёт спасательная операция. На место вылетел борт Центра медицины катастроф. К поискам людей привлекли 45 человек и 8 единиц техники. Губернатор Владимир Солодов вылетел к месту происшествия с сотрудниками МЧС и врачами санавиации.
Полный список пассажиров и членов экипажа Ми-8 (по данным Mash):
Пономарева Анастасия Андреевна (спасена);
- Кулаков Евгений Владимирович;
Кремнева Ольга Сергеевна;
- Стрелкин Виктор Викторович (спасён);
- Маляков Михаил Антонович (спасён);
Маляков Даниил Михайлович;
- Мозолева Ирина Николаевна;
Скварников Кирилл Сергеевич;
- Чернова Эльвира Олеговна;
Харитонова Елена Николаевна;
- Кованцев Георгий Николаевич (спасён);
Корженевский Николай Игоревич (спасён);
- Антипина Елена Александровна (спасена);
- Сорокин Николай Михайлович (командир, спасён);
- Медведев Яков Николаевич (штурман, спасён);
Мадиев Марат Саматович (бортмеханик, спасён).
По данным «Интерфакса», командир экипажа Николай Сорокин погиб.
Водолазы МЧС не могут найти тела погибших пассажиров — нет подходящего снаряжения
Потерпевший катастрофу вертолёт лежит на глубине более 100 метров, недалеко от острова Сердце Алаида почти в середине Курильского озера. При этом у прибывших на место водолазов нет снаряжения для погружения — они могут работать только на глубине до 20 метров, сообщили «Коммерсанту» в МЧС.
Нужное оборудование есть у водолазной службы Тихоокеанского флота. Оперативный штаб обратился в военное ведомство за помощью.
Вертолёт принадлежал депутату Игорю Редькину — два дня назад он признался в случайном убийстве
Вертолёт Ми-8 принадлежит компании «Витязь-Аэро». 50% фирмы владеет депутат законодательного собрания Камчатского края от «Единой России» Игорь Редькин. 10 августа он признался, что в начале августа случайно застрелил человека. По словам Редькина, он принял мужчину за медведя.
Погибший — 30-летний местный житель камчатского посёлка Озерновский Андрей Толстопятов. По данным агентства «Камчатка Информ», 2 августа он вместе с родственником приехал на свалку за металлоломом. Пуля попала ему в живот, мужчина умер в больнице. У него остались жена и маленький ребенок.
6 августа следователи возбудили уголовное дело, но не сообщали деталей. Местные жители писали в соцсетях, что в день убийства видели недалеко от свалки автомобиль краевого депутата. 10 августа Игорь Редькин признался в убийстве, заявив, что это был несчастный случай. 11 августа его отправили под домашний арест.
Игорь Редькин — один из самых богатых региональных депутатов России. В рейтинге богатейших чиновников Forbes он занял 20-е место с доходом 715,72 миллиона рублей.
Предварительная причина крушения — техническая неисправность и ошибка пилотирования
Источник «Интерфакса» рассказал, что разбившемуся вертолёту было почти 40 лет. Сертификат лётной годности истекает менее чем через год — 16 июня 2022 года. По словам представителя «Витязь-Аэро», Ми-8 проходил предполётный досмотр перед вылетом на Курильское озеро, а капремонт судна проводили в 2020 году.
По версии источника «Интерфакса», сложные метеоусловия (сильный туман) спровоцировали ошибку пилотирования, что и стало причиной крушения Ми-8. «По предварительным данным во время полета возникла техническая неисправность. Экипаж попытался совершить вынужденную посадку. Однако в районе посадки отмечается сильный туман и практически нулевая видимость, в которой экипаж мог допустить ошибку, что привело к катастрофе», — сказал собеседник агентства.
Источник ТАСС в экстренных службах среди основных версий причины крушения рассматривает отказ двигателей и ошибку пилотирования.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о туруслугах. Полёты туристических вертолетов в районе Курильского озера приостановили.
При этом у прибывших на место водолазов нет снаряжения для погружения — они могут работать только на глубине до 20 метров
отлично, у мчс на Камчатке, где везде вода, нет снаряжения, чтобы погружаться дальше 20 метров
Конкретно у прибывших нет. У других есть, их ждут.
шесть пассажиров и двое членов экипажа смогли выбраться из утонувшего самолёта
я думал Ми-8 это вертолет
Это вертолет-самолет, как Иван Федорович Крузенштерн - человек и пароход.
Гибкий Слава
вещь
Глубокий шмель
в хозяйстве пригодится
Ты ведь не знаешь техническое состояние вертолета и как его обслуживали.
Непрерывный турник
Склонен не доверять таким вот компаниям единоросов, да.
Непрерывный
Работников под себя находит, а те под себя. Путин тоже не лично СМИ закрывает.
У нас же столько примеров успешных отраслей, которые хорошо себя чувствуют в этой коррумпированной параше
вертолёт лежит на глубине более 100 метров
Охуеть озеро
Оно ж наверняка на месте бывшего вулкана, так что это вполне себе нормальная глубина.
Фото ГУ МЧС по Камчатскому краю
Т.е. у МЧС есть штатный фотограф, который по приколу фоткает посадку спасателей? Wut
А почему нет?
Да, скорее всего там один из спасателей делает фотки по совместительству.
Сначала думаю - надо поехать на Камчатку, там красиво. Потом думаю - не, там же даже дорог нет, как я до красивых мест-то доберусь? А потом думаю - так вертолеты же есть. А потом вот такие новости. Ну, нахуй кароч
До всех красивых мест можно добраться на машине, только она должна быть минимально подготовленной. А с этим там проблем нет