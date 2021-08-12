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Новости
Яна Ломакина

Главное о крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке: восемь из 16 пассажиров выжили, остальных не нашли Статьи редакции

Вертолёт принадлежал местному депутату Игорю Редькину, который два дня назад признался в убийстве человека по неосторожности.

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Место крушения вертолёта Ми-8 Фото ГУ МЧС по Камчатскому краю 

В Камчатском крае разбился вертолёт Ми-8, летевший по маршруту Петропавловск-Камчатский — Курильское озеро. Судно рухнуло в озеро на территории Кроноцкого заповедника, сообщает РИА «Новости».

Восемь пассажиров выжили, двоих доставили в реанимацию. Остальных ищут — предварительно, все они погибли

По данным следователей, вертолёт Ми-8 следовал по туристическому маршруту от посёлка Николаевка до озера Курильское. Примерно в 10 утра 12 августа он рухнул в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике.

На борту было 16 человек — 13 туристов из Москвы и Петербурга (среди них один ребёнок) и три члена экипажа. Восемь человек выжили: шесть пассажиров и двое членов экипажа смогли выбраться из утонувшего вертолёта и выплыть на поверхность, их спасли работники Кроноцкого заповедника. Двое в тяжёлом состоянии — их доставили в реанимацию в Петропавловске-Камчатском.

Восемь человек не нашли — скорее всего, они не смогли выбраться и их тела находятся в затонувшем вертолёте, пишет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. В Кроноцком заповеднике заявили, что температура воды в Курильском озере — не более 5-6 градусов, долго находиться в ней невозможно.

Фото ГУ МЧС по Камчатскому краю
Вертолёт спасателей  Фото ГУ МЧС по Камчатскому краю
Видео с места поисков вертолёта Ми-8 Видео «Телеканал 360»

Идёт спасательная операция. На место вылетел борт Центра медицины катастроф. К поискам людей привлекли 45 человек и 8 единиц техники. Губернатор Владимир Солодов вылетел к месту происшествия с сотрудниками МЧС и врачами санавиации.

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Полный список пассажиров и членов экипажа Ми-8 (по данным Mash):

  • Пономарева Анастасия Андреевна (спасена);

  • Кулаков Евгений Владимирович;

  • Кремнева Ольга Сергеевна;

  • Стрелкин Виктор Викторович (спасён);
  • Маляков Михаил Антонович (спасён);

  • Маляков Даниил Михайлович;

  • Мозолева Ирина Николаевна;

  • Скварников Кирилл Сергеевич;

  • Чернова Эльвира Олеговна;

  • Харитонова Елена Николаевна;

  • Кованцев Георгий Николаевич (спасён);

  • Корженевский Николай Игоревич (спасён);

  • Антипина Елена Александровна (спасена);
  • Сорокин Николай Михайлович (командир, спасён);
  • Медведев Яков Николаевич (штурман, спасён);

  • Мадиев Марат Саматович (бортмеханик, спасён).

По данным «Интерфакса», командир экипажа Николай Сорокин погиб.

Водолазы МЧС не могут найти тела погибших пассажиров — нет подходящего снаряжения

Потерпевший катастрофу вертолёт лежит на глубине более 100 метров, недалеко от острова Сердце Алаида почти в середине Курильского озера. При этом у прибывших на место водолазов нет снаряжения для погружения — они могут работать только на глубине до 20 метров, сообщили «Коммерсанту» в МЧС.

Нужное оборудование есть у водолазной службы Тихоокеанского флота. Оперативный штаб обратился в военное ведомство за помощью.

Вертолёт принадлежал депутату Игорю Редькину — два дня назад он признался в случайном убийстве

Вертолёт Ми-8 принадлежит компании «Витязь-Аэро». 50% фирмы владеет депутат законодательного собрания Камчатского края от «Единой России» Игорь Редькин. 10 августа он признался, что в начале августа случайно застрелил человека. По словам Редькина, он принял мужчину за медведя.

Погибший — 30-летний местный житель камчатского посёлка Озерновский Андрей Толстопятов. По данным агентства «Камчатка Информ», 2 августа он вместе с родственником приехал на свалку за металлоломом. Пуля попала ему в живот, мужчина умер в больнице. У него остались жена и маленький ребенок.

6 августа следователи возбудили уголовное дело, но не сообщали деталей. Местные жители писали в соцсетях, что в день убийства видели недалеко от свалки автомобиль краевого депутата. 10 августа Игорь Редькин признался в убийстве, заявив, что это был несчастный случай. 11 августа его отправили под домашний арест.

2 августа произошла трагедия, невольным участником которой стал я — Редькин Игорь Владимирович. Вечером в посёлке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд.

Игорь Редькин
Депутат Игорь Редькин Фото законодательного собрания Камчатского края

Игорь Редькин — один из самых богатых региональных депутатов России. В рейтинге богатейших чиновников Forbes он занял 20-е место с доходом 715,72 миллиона рублей.

Предварительная причина крушения — техническая неисправность и ошибка пилотирования

Источник «Интерфакса» рассказал, что разбившемуся вертолёту было почти 40 лет. Сертификат лётной годности истекает менее чем через год — 16 июня 2022 года. По словам представителя «Витязь-Аэро», Ми-8 проходил предполётный досмотр перед вылетом на Курильское озеро, а капремонт судна проводили в 2020 году.

По версии источника «Интерфакса», сложные метеоусловия (сильный туман) спровоцировали ошибку пилотирования, что и стало причиной крушения Ми-8. «По предварительным данным во время полета возникла техническая неисправность. Экипаж попытался совершить вынужденную посадку. Однако в районе посадки отмечается сильный туман и практически нулевая видимость, в которой экипаж мог допустить ошибку, что привело к катастрофе», — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах среди основных версий причины крушения рассматривает отказ двигателей и ошибку пилотирования.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о туруслугах. Полёты туристических вертолетов в районе Курильского озера приостановили.

#новости #происшествия #регионы

38 38 комментариев
10
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38 комментариев
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Артём Мазанов

18

При этом у прибывших на место водолазов нет снаряжения для погружения — они могут работать только на глубине до 20 метров

отлично, у мчс на Камчатке, где везде вода, нет снаряжения, чтобы погружаться дальше 20 метров 

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Doktor Streyndzhlav

Артём
0

Конкретно у прибывших нет. У других есть, их ждут.

Ответить

Артём Мазанов

Doktor
0

Есть только у военных, судя по сообщению мчс 

Ответить

Petr

Doktor
0

Хули прибыли

Ответить

Doktor

Petr
0

Чтобы ты спросил.

Ответить

Woody Johnson

5

шесть пассажиров и двое членов экипажа смогли выбраться из утонувшего самолёта

я думал  Ми-8 это вертолет

Ответить

Sergei Sokov

Woody
1

Это вертолет-самолет, как Иван Федорович Крузенштерн - человек и пароход.

Ответить

Ян Фёдоров

Sergei
1
Ответить

Гибкий Слава

Ян
1

вещь

Ответить

Глубокий шмель

Гибкий
4

в хозяйстве пригодится

Ответить

Гибкий Слава

Глубокий
1

в соседнем огороде

Ответить

Пожарный Петя

Гибкий
0

Говно ломучее

Ответить

Гибкий Слава

Пожарный
0

Цена сложности конструкции, но ты быстрый как самолёт, а сесть можешь с минимальным пробегом, круто что такую концепцию реализовали в принципе

Ответить

Непрерывный турник

4

вертолёту было почти 40 лет

сложные метеоусловия (сильный туман) спровоцировали ошибку пилотирования

Всё на пилотов хотят повесить, ясно. 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Непрерывный
0

Ты ведь не знаешь техническое состояние вертолета и как его обслуживали.

Ответить

Непрерывный турник

Doktor
5

Склонен не доверять таким вот компаниям единоросов, да. 

Ответить

Doktor

Непреры…
–1

Да, ведь там единорос все лично осматривает и акты подписывает.

Ответить

Непрерывный

Doktor
2

Работников под себя находит, а те под себя. Путин тоже не лично СМИ закрывает. 

Ответить

Doktor

Непреры…
0

Капец ты притягиваешь за уши.
По твоей логике, везде должно быть плохо, раз над всем этим Путин.

Ответить

Михаил Кометов

Doktor
–1

У нас же столько примеров успешных отраслей, которые хорошо себя чувствуют в этой коррумпированной параше

Ответить

Doktor

Михаил
0

Атомная отрасль, банковская отрасль, строительная отрасль. Это что навскидку.

Ответить

Игорь Самарин

3

 вертолёт лежит на глубине более 100 метров

Охуеть озеро

Ответить

Ваня Погост

Игорь
1

Оно ж наверняка на месте бывшего вулкана, так что это вполне себе нормальная глубина. 

Ответить

Родной волк

Игорь
0

А что такого? Вот Байкал - это охренеть озеро!

Ответить

Трогательный супер_стар

3

Неисключено, что забулдыга из единой россии делал фиктивные проверки летательных аппаратов.

Ответить

norm

2

Фото ГУ МЧС по Камчатскому краю

Т.е. у МЧС есть штатный фотограф, который по приколу фоткает посадку спасателей? Wut

Ответить

Doktor Streyndzhlav

norm
0

А почему нет?

Ответить

norm

Doktor
2

Странная работа и не совсем понятна её суть.

«Василий, у нас ЧП, сфоткай, как бригада вылетает на вызов».

Ответить

Doktor

norm
1

Это постановочное фото. Такие фотографы (возможно, выполняющие и другие обязанности) есть в любой спасательной службе мира.

Ответить

alexferman

Doktor
2

Да, скорее всего там один из спасателей делает фотки по совместительству.

Ответить

norm

Doktor
0

Получается в любой спасательной службе мира есть странный работяга ¯\_( ͡❛ ͜ʖ ͡❛)_/¯

Ответить

Непрерывный турник

norm
0

Фото для пресс-релиза. Почему нет.

Ответить

Robutt

2

Половину сломали, половину проебали

Ответить

Степан Анейчик

1

Сначала думаю - надо поехать на Камчатку, там красиво. Потом думаю - не, там же даже дорог нет, как я до красивых мест-то доберусь? А потом думаю - так вертолеты же есть. А потом вот такие новости. Ну, нахуй кароч

Ответить

Артём Мазанов

Степан
0

До всех красивых мест можно добраться на машине, только она должна быть минимально подготовленной. А с этим там проблем нет 

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Глубокий шмель

1

Не задалась неделя у Редькина, конечно.

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Андрей Рядькин

Глубокий
0
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Rex Sacrorum

0

Расскаивается ли Дудь за популяризации отдыха в российских ебенях?

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