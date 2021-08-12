Вертолёт принадлежал местному депутату Игорю Редькину, который два дня назад признался в убийстве человека по неосторожности.

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Место крушения вертолёта Ми-8 Фото ГУ МЧС по Камчатскому краю

В Камчатском крае разбился вертолёт Ми-8, летевший по маршруту Петропавловск-Камчатский — Курильское озеро. Судно рухнуло в озеро на территории Кроноцкого заповедника, сообщает РИА «Новости».

Восемь пассажиров выжили, двоих доставили в реанимацию. Остальных ищут — предварительно, все они погибли

По данным следователей, вертолёт Ми-8 следовал по туристическому маршруту от посёлка Николаевка до озера Курильское. Примерно в 10 утра 12 августа он рухнул в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике.

На борту было 16 человек — 13 туристов из Москвы и Петербурга (среди них один ребёнок) и три члена экипажа. Восемь человек выжили: шесть пассажиров и двое членов экипажа смогли выбраться из утонувшего вертолёта и выплыть на поверхность, их спасли работники Кроноцкого заповедника. Двое в тяжёлом состоянии — их доставили в реанимацию в Петропавловске-Камчатском.

Восемь человек не нашли — скорее всего, они не смогли выбраться и их тела находятся в затонувшем вертолёте, пишет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. В Кроноцком заповеднике заявили, что температура воды в Курильском озере — не более 5-6 градусов, долго находиться в ней невозможно.

Фото ГУ МЧС по Камчатскому краю

Вертолёт спасателей Фото ГУ МЧС по Камчатскому краю

Видео с места поисков вертолёта Ми-8 Видео «Телеканал 360»



Идёт спасательная операция. На место вылетел борт Центра медицины катастроф. К поискам людей привлекли 45 человек и 8 единиц техники. Губернатор Владимир Солодов вылетел к месту происшествия с сотрудниками МЧС и врачами санавиации.

Полный список пассажиров и членов экипажа Ми-8 (по данным Mash):

Пономарева Анастасия Андреевна (спасена);

Кулаков Евгений Владимирович;



Кремнева Ольга Сергеевна;

Стрелкин Виктор Викторович (спасён);

Маляков Михаил Антонович (спасён);

Маляков Даниил Михайлович;

Мозолева Ирина Николаевна;

Скварников Кирилл Сергеевич;

Чернова Эльвира Олеговна;

Харитонова Елена Николаевна;

Кованцев Георгий Николаевич (спасён);

Корженевский Николай Игоревич (спасён);

Антипина Елена Александровна (спасена);



Сорокин Николай Михайлович (командир, спасён);

Медведев Яков Николаевич (штурман, спасён);

Мадиев Марат Саматович (бортмеханик, спасён).

По данным «Интерфакса», командир экипажа Николай Сорокин погиб.

Водолазы МЧС не могут найти тела погибших пассажиров — нет подходящего снаряжения

Потерпевший катастрофу вертолёт лежит на глубине более 100 метров, недалеко от острова Сердце Алаида почти в середине Курильского озера. При этом у прибывших на место водолазов нет снаряжения для погружения — они могут работать только на глубине до 20 метров, сообщили «Коммерсанту» в МЧС.

Нужное оборудование есть у водолазной службы Тихоокеанского флота. Оперативный штаб обратился в военное ведомство за помощью.

Вертолёт принадлежал депутату Игорю Редькину — два дня назад он признался в случайном убийстве

Вертолёт Ми-8 принадлежит компании «Витязь-Аэро». 50% фирмы владеет депутат законодательного собрания Камчатского края от «Единой России» Игорь Редькин. 10 августа он признался, что в начале августа случайно застрелил человека. По словам Редькина, он принял мужчину за медведя.

Погибший — 30-летний местный житель камчатского посёлка Озерновский Андрей Толстопятов. По данным агентства «Камчатка Информ», 2 августа он вместе с родственником приехал на свалку за металлоломом. Пуля попала ему в живот, мужчина умер в больнице. У него остались жена и маленький ребенок.

6 августа следователи возбудили уголовное дело, но не сообщали деталей. Местные жители писали в соцсетях, что в день убийства видели недалеко от свалки автомобиль краевого депутата. 10 августа Игорь Редькин признался в убийстве, заявив, что это был несчастный случай. 11 августа его отправили под домашний арест.

2 августа произошла трагедия, невольным участником которой стал я — Редькин Игорь Владимирович. Вечером в посёлке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд. Игорь Редькин

Депутат Игорь Редькин Фото законодательного собрания Камчатского края

Игорь Редькин — один из самых богатых региональных депутатов России. В рейтинге богатейших чиновников Forbes он занял 20-е место с доходом 715,72 миллиона рублей.

Предварительная причина крушения — техническая неисправность и ошибка пилотирования

Источник «Интерфакса» рассказал, что разбившемуся вертолёту было почти 40 лет. Сертификат лётной годности истекает менее чем через год — 16 июня 2022 года. По словам представителя «Витязь-Аэро», Ми-8 проходил предполётный досмотр перед вылетом на Курильское озеро, а капремонт судна проводили в 2020 году.

По версии источника «Интерфакса», сложные метеоусловия (сильный туман) спровоцировали ошибку пилотирования, что и стало причиной крушения Ми-8. «По предварительным данным во время полета возникла техническая неисправность. Экипаж попытался совершить вынужденную посадку. Однако в районе посадки отмечается сильный туман и практически нулевая видимость, в которой экипаж мог допустить ошибку, что привело к катастрофе», — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах среди основных версий причины крушения рассматривает отказ двигателей и ошибку пилотирования.