Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Яна Ломакина

Выплаты российским композиторам и поэтам-песенникам рухнули почти на 50% на фоне пандемии Статьи редакции

Сборы в 2020 году стали самыми низкими за последние десять лет.

Отчисления российским авторам музыки и песен в 2020 году на фоне пандемии были на почти 46% меньше, чем в 2019-м. Общая сумма составила 1,7 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на отчёт Российского авторского общества (аккредитованной Минкультуры организации по коллективному управлению правами, действующей в интересах авторов музыкальных произведений).

Исполнительный директор РАО Алексей Карелов объяснил, что доходы упали из-за отмены концертов в пандемию. Рынок сегмента таких мероприятий обрушился на 80–90%, оценивает главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов.

По словам директора РАО, больше всего на сборы композиторов и поэтов повлияли коронавирусные ограничения в сфере общепита — основная доля отчислений авторам музыки идёт от баров, ресторанов и кафе. Все заведения, где фоном звучит музыка, делают отчисления РАО. Например, ежемесячная ставка для ресторанов не более 70 кв. м — минимум 1,5 тысячи рублей.

«Как только заболеваемость пойдёт на спад, бизнес увереннее будет стоять на ногах, будут увеличиваться и сборы. Они также зависят и от возвращения концертов, массовых мероприятий и заполняемости кинотеатров», — сказал Карелов.

#новости #музыка #коронавирус

1733 просмотров
23 23 комментария
9
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"], "comments": 23, "likes": 9, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 423198, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 12 Aug 2021 10:12:52 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр Борродач

7

Только у Басты все хорошо

Ответить

Bibba La Bibba

Александр
14

Но не с качеством музыки

Ответить

Пенсионный инструмент

Bibba
1

Почему?

Ответить

No Good

Пенсион…
6

И пусть банально, и не талантливо;
Но как сумел - на гитаре сыграл и спел.

Ответить

SEGA20000able

Пенсион…
0

Послушай песню wild world, а потом медлячок у плагиасты

Ответить

Бытовой Слава

8

можно перейти на плановую экономику и сдавать по 100 песен в месяц

Ответить

Славянский браслет

Бытовой
2

Так-то они уже много лет сдают по сто песен

Ответить

Smaug The Terrible

Славянский
3

Сколько из них не брак?

Ответить

Бытовой Слава

Славянский
2

ну вот видимо надо наращивать количество

Ответить

Воинский инструмент

3

Какова позиция русских рэперов по этому вопросу?

Ответить

Smaug The Terrible

Воинский
0

https://youtu.be/WuVPYQNDvOw

Ответить

Елена Скрэтова

1

Кто включает отечественную музыку в барах и зачем

Ответить

Феминизм здорового человека

Елена
4

Отечественной музыки есть дохуя годной, мильён жанров.

Ответить

Robutt

Феминизм
1

Шуфик, например

Ответить

Феминизм

Robutt
0

Русский шансон — вполне себе самобытное направление, в этом ты прав

Ответить

Непрерывный турник

1

Терять доходы неприятно, пандемия многих подкосила.

Ответить

конгруэ́нтный

1

да бедные люди 

Ответить

Andrew Muralov

1

Насколько я помню РАО очень не прозрачная контора и исполнителям из сбооррв доходит лишь сарая часть. 

Ответить

Robutt

0

Проблема номер один

Ответить

Robutt

Robutt
2

Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
Поэты в расчётку всё смотрели - нихуя не поняли 

Ответить

Кристобаль Фейра

0

Фантастика! В кои-то веки в проблемах РАО виноваты не мифические пираты. У них вменяемых людей в правлении прибавилось, или что?

Ответить

Феминизм здорового человека

Кристобаль
1

Нет, просто появился удобный повод

Ответить

ruslan Akhmedov

0

Путен дай денях, не то воспоем оппозицию

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
Обсуждаемое
Наука
Температуры на Земле достигли максимума за 125 тысяч лет и виноват в этом человек. Главное из доклада ООН по климату
Если парниковые выбросы не сокращать по максимуму — уже через 20 лет волны жары, засухи и наводнения станут регулярными.
542
Новости
«На место Тани должна прийти не одна, а сотни»: друзья фемактивистки Никоновой запустили в память о ней новый проект
Он посвящён секс-просвещению.
361
Новости
Юрия Хованского включили в перечень террористов и экстремистов
Он проходит обвиняемым по делу об оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост».
440
Популярное за три дня
Новости
Moderna начинает первую фазу испытаний вакцин от ВИЧ на людях
Исследование планируют запустить до конца года.
103
Наука
Температуры на Земле достигли максимума за 125 тысяч лет и виноват в этом человек. Главное из доклада ООН по климату
Если парниковые выбросы не сокращать по максимуму — уже через 20 лет волны жары, засухи и наводнения станут регулярными.
542
Беларусь
Обыкновенный фашизм: что пережила Беларусь за год с начала протестов против Лукашенко
Нынешний политический кризис в республике запомнился прежде всего массовостью и невиданной жестокостью репрессий со стороны режима.
191
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null