Выплаты российским композиторам и поэтам-песенникам рухнули почти на 50% на фоне пандемии Статьи редакции
Сборы в 2020 году стали самыми низкими за последние десять лет.
Отчисления российским авторам музыки и песен в 2020 году на фоне пандемии были на почти 46% меньше, чем в 2019-м. Общая сумма составила 1,7 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на отчёт Российского авторского общества (аккредитованной Минкультуры организации по коллективному управлению правами, действующей в интересах авторов музыкальных произведений).
Исполнительный директор РАО Алексей Карелов объяснил, что доходы упали из-за отмены концертов в пандемию. Рынок сегмента таких мероприятий обрушился на 80–90%, оценивает главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов.
По словам директора РАО, больше всего на сборы композиторов и поэтов повлияли коронавирусные ограничения в сфере общепита — основная доля отчислений авторам музыки идёт от баров, ресторанов и кафе. Все заведения, где фоном звучит музыка, делают отчисления РАО. Например, ежемесячная ставка для ресторанов не более 70 кв. м — минимум 1,5 тысячи рублей.
«Как только заболеваемость пойдёт на спад, бизнес увереннее будет стоять на ногах, будут увеличиваться и сборы. Они также зависят и от возвращения концертов, массовых мероприятий и заполняемости кинотеатров», — сказал Карелов.
Только у Басты все хорошо
Но не с качеством музыки
Пенсионный инструмент
Почему?
Славянский браслет
Так-то они уже много лет сдают по сто песен
Кто включает отечественную музыку в барах и зачем
Насколько я помню РАО очень не прозрачная контора и исполнителям из сбооррв доходит лишь сарая часть.
Проблема номер один
Фантастика! В кои-то веки в проблемах РАО виноваты не мифические пираты. У них вменяемых людей в правлении прибавилось, или что?