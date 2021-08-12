Сотрудникам изолятора в Истре, откуда сбежали заключённые, предъявили обвинения — они оставили пост и ушли спать Статьи редакции
Сотрудники отключили камеры наблюдения и забыли закрыть «кормушки» в дверях камер.
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий сотрудникам изолятора временного содержания в Истре, откуда сбежали пятеро заключённых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
По версии следствия, сотрудники отключили камеры видеонаблюдения, направленные на коридор и помещение дежурных, покинули пост и ушли спать. При этом они оставили окна для передачи продуктов в дверях камер открытыми, что позволило заключённым сбежать.
Теперь сотрудникам грозит до 10 лет лишения свободы.
6 августа пятеро подсудимых сбежали из ИВС в Истре. Заключённые сломали форточку для кормления в двери, которую сотрудники изолятора оставили незакрытой, выкрутили винты с помощью гаечного ключа и сняли замок. Все беглецы — уроженцы Молдовы. Среди них был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля». Гендиректора компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова убили в 2020 году выстрелом из арбалета.
Двоих из бежавших заключённых задержали. Денис Грозаву и Иван Цуркану прятались в съёмной квартире в Подольске. Арендаторов этого жилья доставили в полицию, им грозит обвинение в укрывании злоумышленников. Александр Мавриди и ещё двое бежавших всё ещё не найдены. За информацию о месте нахождения Мавриди полиция объявила вознаграждение в миллион рублей.
Тоже пойти соснуть, что ли
Интересный блик
да ладно тебе, мы же понимаем, что роботам не нужно спать ;)
Очень уж похоже на сговор. Просто вдруг все решили пойти спать, заодно камеры отключили и окна не закрыли, наверное чтобы лучше спалось
Кормушки и окна не закрыли, потому-что в камерах жарко, надо проветривать. Обычная просьба заключённых, если никто не косячит, почему бы и не открыть, так много где делается, то есть делалось, сейчас-то все кормушки будут еще долго закрыты по всей России.
Ну а выключенные камеры для собственного сна дежурного это, конечно, пестец.