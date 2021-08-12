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Новости
Яна Ломакина

Сотрудникам изолятора в Истре, откуда сбежали заключённые, предъявили обвинения — они оставили пост и ушли спать Статьи редакции

Сотрудники отключили камеры наблюдения и забыли закрыть «кормушки» в дверях камер.

17 17 комментариев
1501 просмотров
ИВС в подмосковной Истре, откуда  6 августа сбежали пятеро заключенных

Видео СК

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий сотрудникам изолятора временного содержания в Истре, откуда сбежали пятеро заключённых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

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По версии следствия, сотрудники отключили камеры видеонаблюдения, направленные на коридор и помещение дежурных, покинули пост и ушли спать. При этом они оставили окна для передачи продуктов в дверях камер открытыми, что позволило заключённым сбежать.

Теперь сотрудникам грозит до 10 лет лишения свободы.

6 августа пятеро подсудимых сбежали из ИВС в Истре. Заключённые сломали форточку для кормления в двери, которую сотрудники изолятора оставили незакрытой, выкрутили винты с помощью гаечного ключа и сняли замок. Все беглецы — уроженцы Молдовы. Среди них был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля». Гендиректора компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова убили в 2020 году выстрелом из арбалета.

Двоих из бежавших заключённых задержали. Денис Грозаву и Иван Цуркану прятались в съёмной квартире в Подольске. Арендаторов этого жилья доставили в полицию, им грозит обвинение в укрывании злоумышленников. Александр Мавриди и ещё двое бежавших всё ещё не найдены. За информацию о месте нахождения Мавриди полиция объявила вознаграждение в миллион рублей.

#новости

17 17 комментариев
14
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17 комментариев
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Служащий звук

11

Ушли спать

 грозит до 10 лет лишения свободы

Ну теперь точно отоспятся. 

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Robutt

Служащий
1

обвинение в превышении должностных полномочий

Я б сказал, принижение. Или халатность

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Th Sav

Robutt
3

преступный сговор? Не, просто вздремнуть парни решили 

Ответить

Трогательный супер_стар

Служащий
1

Там в тюрячке подъем рано утром.

Ответить

pashazaur

Служащий
0

Как раз и камера освободилась

Ответить

Robutt

5

Тоже пойти соснуть, что ли

Ответить

Robutt

Robutt
4

В смысле подремать, а не то, о чём вы, шалуны, подумали

Ответить

Интересный блик

Robutt
7

да ладно тебе, мы же понимаем, что роботам не нужно спать ;)

Ответить

Robutt

Интерес…
3

Ну пачиму, я могу в спящий режим или гибернацию съебнуть, если, скажем, на тж скучно

Ответить

Some Dude

Robutt
1

если на тж скучно, у тебя есть еще 3 ресурса на выбор. а там, глядишь и выход в остальной интернет найдешь)

Ответить

Robutt

Some
0

На ТЖ уютно. Дтф - молчу, висяне все сплошь успешные инфоц... Бизнесьмены

Ответить

Кирилл

Some
0

Вс, пикабу, а третий какой?

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Семён Морозов

2

Очень уж похоже на сговор. Просто вдруг все решили пойти спать, заодно камеры отключили и окна не закрыли, наверное чтобы лучше спалось

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Евгений Мельников

Семён
1

Кормушки и окна не закрыли, потому-что в камерах жарко, надо проветривать. Обычная просьба заключённых, если никто не косячит, почему бы и не открыть, так много где делается, то есть делалось, сейчас-то все кормушки будут еще долго закрыты по всей России.

Ну а выключенные камеры для собственного сна дежурного это, конечно, пестец.

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Родной волк

1

Сосни, бери берёзу и у*бывай😉

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Пётр Козлов

1

Да они и так бы следующие 10 лет провели там же 

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Полицейский корабль

0

 Сотрудники отключили камеры наблюдения и забыли закрыть «кормушки»

Камеры отключили нарочно, а кормушки закрыть изза забывчивости. Бывает, хули 

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