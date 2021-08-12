В Подмосковье сотрудник ФНС за свой счёт оплачивал налоги граждан. Его отстранили от работы

На мужчину пожаловались коллеги.

В Подмосковье начали служебную проверку сотрудника Федеральной налоговой службы, оплачивавшего налоги за граждан. Об этом в фейсбуке сообщает ЭСМИ «Закония».

Налоговик оплачивал незначительные суммы — от нескольких копеек до ста рублей. Он пояснил, что пытаться взыскивать мелкие долги, возникшие «техническим» образом или из-за начисления пеней, дольше и дороже. По его словам, проще было заплатить самому.

Действия мужчины раскрыли во время служебной проверки. На него пожаловались коллеги, потому что его отчётные показатели были лучше, пишет Znak. В итоге сотрудника отстранили от работы.