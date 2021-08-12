В Подмосковье сотрудник ФНС за свой счёт оплачивал налоги граждан. Его отстранили от работы Статьи редакции
На мужчину пожаловались коллеги.
В Подмосковье начали служебную проверку сотрудника Федеральной налоговой службы, оплачивавшего налоги за граждан. Об этом в фейсбуке сообщает ЭСМИ «Закония».
Налоговик оплачивал незначительные суммы — от нескольких копеек до ста рублей. Он пояснил, что пытаться взыскивать мелкие долги, возникшие «техническим» образом или из-за начисления пеней, дольше и дороже. По его словам, проще было заплатить самому.
Действия мужчины раскрыли во время служебной проверки. На него пожаловались коллеги, потому что его отчётные показатели были лучше, пишет Znak. В итоге сотрудника отстранили от работы.
проверку против местного «Робин-Гуда» инициировали его собственные коллеги
То есть человек экономил время и деньги для организации и его за это хотят наказать? Ебанашки.
Трогательный супер_стар
Очевидно такой способ помогал выбить премиальные. Потратил 1000 рублей на какие-нибудь 300 задолженностей. А премировали тебя второй зарплатой.
С другой стороны, такие задолженности тратят время сотрудников, и если бы налоговая их игнорировала, то экономила на зарплатах.
Есть фильме, где чуваки в банке переводили доли центов с округления при переводах денег себе на счёт и стали миллионерами.
Потому что программист ошибся и поставил запятую не там.
чаще всего проблема возникает не из-за запятой не там, а из-за округления чисел.
Такая схема была в фильме «Офисное пространство» 1999 года, но сам фильм не об этом. Достаточно забавный фильм, рекомендую глянуть
Святой фонарь
Какое выражение красивое "писю к носу прикинут" :)
Пряное.
Очевидно что лучше бюджету самому погасить эти задолженности чем платить сотрудникам которые из взыскивают
Ну так организация государственная. Там kpi противоположен частной конторе
Проверку инициировали собственные коллеги, потому что, видимо, показатели у него самые лучшие были.
А так если его накажут или отстранят окончательно, то в натуре ебанашки какие-то
А выложил бы челендж для коллег в тик-токе сработало бы намного эффективней.
Нормальный мужик.
Я так же делал на предыдущей работе 10 лет назад. Завод закупал у нас комплектующие и на них висели долги по сотне счетов. По большинству суммы до 10 рублей. Они эти долги не признавали. Когда мне передали этого заказчика, я почесал репу и оплатил 90% счетов (самые мелкие). Потом премию получил в 30 раз больше, как человек решивший многолетнюю проблему )))
Недостачу через кассу внёс?
Да, наличкой, тогда еще кассы были в офисах (2007 год). Рублей 500 примерно.
И там еще была такая тема, что они постоянно переплачивали лишнее по счетам. И я просто давал бухгалтеру номера счетов, долги по которым закрыть этим излишком. Таким нехитрым способом из 120 задолженностей осталось штук 15. Забавно, что этот вал долгов копился лет 10 и никто не мог ничего с этим сделать.
а в чем вообще проблема?
Арбитражный шар
- Не ну а хули он?! - прокомментировали в Федеральной налоговой службе России
Какая-то мутная история. По задолжности у физических лиц до 100 рублей даже налоговые уведомления не рассылаются, а переносятся на следующий год. Пени по таким суммам тоже набегать не успевают. Так что сомневаюсь в том что он это из благих побуждений делал, скорей всего в инспекции жёстко дрочили на индивидуальные показатели и он так решил подняться.
Там это немного не так работает. Уведомления раз в год рассылаются уфнс одного из регионов. В прошлом году кажется был Ульяновск, в этом, например, Нижний Новгород. То есть те бумажки о оплате налогов на имущество/землю/транспорт тебе приходят не из ИФНС твоего города. А вот уже анализ того что заплатили или нет делает как раз ИФНС по месту нахождения объекта учёта. По мелочи задолжности могут переходить из года в год, пока не достигнут суммы когда издержки на суд станут оправданы. Опять же, при условии что это не ошибочная задолжность давно мёртвого деда по старой лодке. Я к тому что очень мало информации что бы однозначно сказать зачем он это делал, это все выглядит слишком бессмысленно.
если окажется что так он абузил систему что бы получить премию, то про это никто не скажет.
Про премии только в этом посте 3 человека упомянули
У них есть план по сбору налогов на отделение и план по сбору долгов на сотрудника. Он его выполнял и получал за это премии. Коллеги же пожалевшие тыщу в месяц сосали бибу и копили злость.
Делал хуже коллегам. Повышал планку по отделу.
Вредный кран
Высылаются даже если задолженность меньше стоимости заказного письма. У меня дома лежит красивое письмо о задолженности в 32 копейки
По факту все присылается, трижды приходили уведомления на долг в 16 рублей. (личный кабинет). Один и тот же. 1 раз письменно
Ой да конечно. У меня несколько лет назад лежало сразу несколько бумажных писем от ФНС с требованием возместить 20-40 рублей
требовать "копейки", это уже само по себе маразм... мужик оголил очевидные дыры, и теперь будет наказан... а хотя должны премировать и похвалить.
Этот пиздец, когда взыскание долга встанет дороже самого долга. Проще забить, сука, но нет
1. Оплачиваешь мелкие налоги на ~1000 рублей в месяц со своего счета
2. Твой KPI повышается, тебе выдают премию на 5000 рублей
3. Получаешь профит
4. Коллеги узнают об этой схеме
5. Коллеги выбирают НЕ стучать, а применять такую же практику
6. Все коллеги платят по ~1000 рублей в месяц
7. Относительный KPI выравнивается, практика превращается в негласную традицию
8. Каждый сотрудник теряет по ~1000 рублей, иначе рискует отстать от KPI
9. ?????
10. PROFIT
11. Премию перестают выплачивать, чтобы мотивировать сотрудников лучше работать поднимают план по KPI в 2 раза.
12. Сотрудники недовольно урчат, перестают платить ~ 1000 рублей в месяц - всё равно премии не дают.
13. И без того завышенный KPI падает.
14. Руководство собирает собрание, ругает за низкий KPI, совсем обленились, грозится увольнением.
Единственный нормальный налоговоик, и тот пал от рук союзников. Дебилы, блядь.
Ну так все правильно, негоже выделяться из общей массы. А поступок хороший, жаль в нашей стране это не везде работает.
Всё, что нужно знать об эффективности администрирования долгов. На самом деле, если бы у нас пеклись об эффективности - такие мелкие долги автоматически списывали бы, т.к. это намного дешевле, чем администрировать.
Правильно наказали. Искусственно завысил отчётные показатели. Ведь показатель работы налоговой - это страдания людей. Сколько налогоплательщиков из-за этих копеек недокошмарено.
Я спросил у сестры, она работает в налоговой. Обычно рассылают уведомления об оплате. Если не оплачивают, то спустя несколько месяцев налоговикам дают адреса для обхода налогоплательщиков, чтобы повторно вручить лично уведомления об оплате. За это никаких премий не выдают. Просто чтобы меньше ходить по должникам налоговики иногда сами оплачивают копеечные долги.
Нормальная практика в налоговых органах, сам работал 2 года.
За это нет особых премий, а вот по голове прилетает от начальства, когда видят, что на твоем участке много должников.
А за чей счёт? Это из бюджета ФНС всё оплачивалось или из кармана самого сотрудника?
Хотя если бы он свои бы тратил, то вряд ли его за это могли бы привлечь. Не знаю крч.
Правый кубок
Схерали у него есть такая возможность? Он распоряжается бюджетом ФНС по своему усмотрению?
Там же видно куда деньги внести надо, на какой счёт
Кто угодно может заплатить
Но не из бюджета же?
А с чего ты взял что он оплачивал из бюджета фнс?
В статье этого нет
Я так понял, что из своих
Это ответ на изначальный вопрос в ветке
Из кармана сотрудника. Зато он имел отличные показатели по сбору задолженностей. У меня так через два года после закрытия ип вылезла задолженность в 236 рублей. Я им письмо накатал, через месяц убрали.
Материал написал Павел Каташев со ссылкой на znak.com а тот в свою очередь со ссылкой на 1w.ru. Не мог же Павел Каташев не увидеть ссылку, наверное, деньги Сороса в партнерке глаза закрыли? Делаем ставки, когда уже Знак и ТЖ получат статус ИА и все полагающиеся плюшки? Не дотянет до сентября (С)?
Вспомнил историю.
Сосед продавал пиво по барам. В какой-то момент решили продавать еще и вино. Первый месяц план 1 ящик, второй месяц - 2 ящика. Бары покупать не хотели. В итоге сосед выкупал это вино сам, потому что премия за выполнение плана была больше стоимости вина.
Закончилось тем, что сосед пьяный с топором бегал за дворником, потому что тот пытался флиртовать с его женой.
А продавал бы водку, точно бы соседа угандошил.
Коллег легко понять.
Он своим читерством завышал планку для всего отдела. В итоге привело бы к тому, что всем приходилось бы вкидывать личные деньги, чтобы получить зарплату в полном объеме.
Делать их виновными - неправильно. Виновата сама система, а люди просто приспосабливаются.
когда казалось бы абсурд совсем зашкалил, появляются новые горизонты. Абсурду нет предела