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Новости
Яна Ломакина

В Подмосковье сотрудник ФНС за свой счёт оплачивал налоги граждан. Его отстранили от работы Статьи редакции

На мужчину пожаловались коллеги.

В Подмосковье начали служебную проверку сотрудника Федеральной налоговой службы, оплачивавшего налоги за граждан. Об этом в фейсбуке сообщает ЭСМИ «Закония».

Налоговик оплачивал незначительные суммы — от нескольких копеек до ста рублей. Он пояснил, что пытаться взыскивать мелкие долги, возникшие «техническим» образом или из-за начисления пеней, дольше и дороже. По его словам, проще было заплатить самому.

Действия мужчины раскрыли во время служебной проверки. На него пожаловались коллеги, потому что его отчётные показатели были лучше, пишет Znak. В итоге сотрудника отстранили от работы.

#новости #налоги

18 853 просмотров
Спасибо за наводку Павел Каташев
94 94 комментария
1
222
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94 комментария
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Иван Грозный

240

проверку против местного «Робин-Гуда» инициировали его собственные коллеги

Ответить

Павел Каташев

Иван
120
Ответить

Smaug The Terrible

Павел
5
Ответить

Сергей Новиков

Иван
2

Это хомяк такой большой?

Ответить

Sandblind

Иван
–4

Крыса он сам, подгонял плановые показатели себе и хватал премии.

Ответить

Владимир Климов

162

То есть человек экономил время и деньги для организации и его за это хотят наказать?  Ебанашки.

Ответить

Трогательный супер_стар

Владимир
47

Очевидно такой способ помогал выбить премиальные. Потратил 1000 рублей на какие-нибудь 300 задолженностей. А премировали тебя второй зарплатой.

Ответить

Антон Пострунин

Трогательный
60

С другой стороны, такие задолженности тратят время сотрудников, и если бы налоговая их игнорировала, то экономила на зарплатах.

Ответить

Andrew Sychev

Антон
5

Есть фильме, где чуваки в банке переводили доли центов с округления при переводах денег себе на счёт и стали миллионерами. 

Ответить

Антон Сциталов

Andrew
2

Потому что программист ошибся и поставил запятую не там.

Ответить

Антон Сциталов

Антон
0

А так задача была незаметно по паре сотен баксов иметь в месяц. 

Ответить

Denis Galanov

Антон
0

чаще всего проблема возникает не из-за запятой не там, а из-за округления чисел.

Ответить

Аркадий Гайдаржи

Denis
0

Потому что нельзя использовать float для денег

Ответить

Кирилл

Andrew
1

Ну и что за фильме?

Ответить

Dmitry Karpovich

Кирилл
1

Такая схема была в фильме «Офисное пространство» 1999 года, но сам фильм не об этом. Достаточно забавный фильм, рекомендую глянуть

Ответить

Кот Агфт

Кирилл
0

В фильме Хакеры была подобная схема.

Ответить

k-trif

Andrew
0

У меня аватарка из этого фильма. )
Офисное пространство (1999)

Ответить

Артём Саетгараев

Andrew
0

Office Space

Ответить

Павел Каташев

Трогательный
5

Ну, сейчас посчитают что вышло дороже - его зарплата или печать постановлений и т. д. Писю к носу прикинут и, либо уволят, либо забьют

Ответить

Святой фонарь

Павел
12

Какое выражение красивое "писю к носу прикинут" :)

Ответить

Коммерческий

Святой
15
Ответить

Дядя Серёжа

Святой
1

Пряное.

Ответить

Дмитрий Лисин

Дядя
1

Хорошо пахнет.

Ответить

Leha Shum

Трогательный
0

Очевидно что лучше бюджету самому погасить эти задолженности чем платить сотрудникам которые из взыскивают

Ответить

Sail

Владимир
18

Бюрократия - как энтропия, не может уменьшаться сама по себе

Ответить

Магомед Шереметьев

Владимир
4

Ну так организация государственная. Там kpi противоположен частной конторе

Ответить

Частный пришелец

Владимир
2

Произошла Россия

Ответить

Семён Морозов

45

Проверку инициировали собственные коллеги, потому что, видимо, показатели у него самые лучшие были.

А так если его накажут или отстранят окончательно, то в натуре ебанашки какие-то

Ответить

Andrew Muralov

Семён
0

А выложил бы челендж для коллег в тик-токе сработало бы намного эффективней.

Ответить

Бытовой Слава

Andrew
0

"передаю эстафету по написанию доносов"

Ответить

Photuum

34

Нормальный мужик. 
Я так же делал на предыдущей работе 10 лет назад. Завод закупал у нас комплектующие и на них висели долги по сотне счетов. По большинству суммы до 10 рублей. Они эти долги не признавали. Когда мне передали этого заказчика, я почесал репу и оплатил 90% счетов (самые мелкие). Потом премию получил в 30 раз больше, как человек решивший многолетнюю проблему )))

Ответить

Закомплексованная Душа

Photuum
0

Недостачу через кассу внёс?

Ответить

Photuum

Закомплексованн…
5

Да, наличкой, тогда еще кассы были в офисах (2007 год). Рублей 500 примерно.
И там еще была такая тема, что они постоянно переплачивали лишнее по счетам. И я просто давал бухгалтеру номера счетов, долги по которым закрыть этим излишком. Таким нехитрым способом из 120 задолженностей осталось штук 15. Забавно, что этот вал долгов копился лет 10 и никто не мог ничего с этим сделать.

Ответить

Андрей Парусников

5

а в чем вообще проблема?

Ответить

Арбитражный шар

Андрей
70

- Не ну а хули он?! - прокомментировали в Федеральной налоговой службе России

Ответить

aliftin

2

Какая-то мутная история. По задолжности у физических лиц до 100 рублей даже налоговые уведомления не рассылаются, а переносятся на следующий год. Пени по таким суммам тоже набегать не успевают. Так что сомневаюсь в том что он это из благих побуждений делал, скорей всего в инспекции жёстко дрочили на индивидуальные показатели и он так решил подняться. 

Ответить

Павел Каташев

aliftin
32

Никто и не говорит что он это делал чтобы прослыть Робином Гудом. Возможно им нужно за день обработать н-ое количество клиентов, а ему это все печатать рассылать вломы, и он по-быстреньком оплачивал всякую мелочь чтобы с ней не дрочиться по полдня, а заодно и обрабатывал большее количество людей и премиальные бабосики получал, имхо

Ответить

aliftin

Павел
2

Там это немного не так работает. Уведомления раз в год рассылаются уфнс одного из регионов. В прошлом году кажется был Ульяновск, в этом, например, Нижний Новгород. То есть те бумажки о оплате налогов на имущество/землю/транспорт тебе приходят не из ИФНС твоего города. А вот уже анализ того что заплатили или нет делает как раз ИФНС по месту нахождения объекта учёта. По мелочи задолжности могут переходить из года в год, пока не достигнут суммы когда издержки на суд станут оправданы. Опять же, при условии что это не ошибочная задолжность давно мёртвого деда по старой лодке. Я к тому что очень мало информации что бы однозначно сказать зачем он это делал, это все выглядит слишком бессмысленно. 

Ответить

Павел Каташев

aliftin
2

Это, да

Ответить

aliftin

Павел
3

Только сейчас в телеграм каналах/твитере уже окрестили его Робин Гудом, но если окажется что так он абузил систему что бы получить премию, то про это никто не скажет.

Ответить

Eva Dark

aliftin
15

это вариант, когда всем хорошо. Почему про это нужно говорить?

Ответить

Энергичный

aliftin
2

 если окажется что так он абузил систему что бы получить премию, то про это никто не скажет.

Про премии только в этом посте 3 человека упомянули

Ответить

Andrew Muralov

aliftin
2

Этот секрет налоговики скрывали годами.

Ответить

Соколов Андрей

aliftin
0

У них есть план по сбору налогов на отделение и план по сбору долгов на сотрудника. Он его выполнял и получал за это премии. Коллеги же пожалевшие тыщу в месяц сосали бибу и копили злость.

Ответить

aliftin

Соколов
1

Так по какой причине они должны платить за людей? 

Ответить

Антоний

aliftin
1

Не должны. Но жаловаться на это несколько странно. Он своим читом по экономии времени никому хуже не делал, а себе плюс в карму и премию возможно.

Ответить

МистерПарк

Антоний
0

Делал хуже коллегам. Повышал планку по отделу.

Ответить

Al

МистерП…
0

А почему сами не сделали так же? Менталитет краба? 

Ответить

Al

aliftin
0

что бы получить премию

А не в этом ли смысл премии? 

Ответить

Вредный кран

aliftin
13

Высылаются даже если задолженность меньше стоимости заказного письма. У меня дома лежит красивое письмо о задолженности в 32 копейки

Ответить

Akiba

aliftin
1

скорей всего в инспекции жёстко дрочили на индивидуальные показатели и он так решил подняться.

бигдата ептыть

Ответить

Соколов Андрей

aliftin
0

Мне приходили. 

Ответить

Sergey Kolomiychuk

aliftin
0

По факту все присылается, трижды приходили уведомления на долг в 16 рублей. (личный кабинет). Один и тот же. 1 раз письменно

Ответить

Великий Никита

aliftin
0

За домашний телефон в ящик жировку кидают на 2 рубля >_<

Ответить

Сергей Звезда

aliftin
0

Ой да конечно. У меня несколько лет назад лежало сразу несколько бумажных писем от ФНС с требованием возместить 20-40 рублей

Ответить

Alexander Kravchuk

9

требовать "копейки", это уже само по себе маразм... мужик оголил очевидные дыры, и теперь будет наказан... а хотя должны премировать и похвалить.

Ответить

Robutt

8

Этот пиздец, когда взыскание долга встанет дороже самого долга. Проще забить, сука, но нет

Ответить

Рыбный единорожек88

Robutt
1

Чтобы знали своё место!

Ответить

Административный лолипоп

7

Мужик - красавчик просто.
А коллеги, которые его вломили, просто крысы поганые.
Ну естественно, он платил свои деньги.
Мотивы, понятны и прозрачны - увеличение своих KPI.

Ответить

Édouard Gorte

Административный
0

Сообщение удалено

Ответить

Icipher

Édouard
0

ы

Ответить

Сергей Белоусов

4

1. Оплачиваешь мелкие налоги на ~1000 рублей в месяц со своего счета
2. Твой KPI повышается, тебе выдают премию на 5000 рублей
3. Получаешь профит
4. Коллеги узнают об этой схеме
5. Коллеги выбирают НЕ стучать, а применять такую же практику
6. Все коллеги платят по ~1000 рублей в месяц
7. Относительный KPI выравнивается, практика превращается в негласную традицию
8. Каждый сотрудник теряет по ~1000 рублей, иначе рискует отстать от KPI
9. ?????
10. PROFIT

Ответить

Soul Reaver

Сергей
3

11. Премию перестают выплачивать, чтобы мотивировать сотрудников лучше работать поднимают план по KPI в 2 раза. 
12. Сотрудники недовольно урчат, перестают платить ~ 1000 рублей в месяц - всё равно премии не дают. 
13. И без того завышенный KPI падает. 
14. Руководство собирает собрание, ругает за низкий KPI, совсем обленились, грозится увольнением. 

Ответить

Соколов Андрей

Soul
1

Увольнением грозится? Да они хуй кого найдут вместо ушедших

Ответить

Photuum

Сергей
0

У меня так и было. Премия в 30 раз больше оплаченных долгов заказчика))

Ответить

Tonya Belousov

3

Единственный нормальный налоговоик, и тот пал от рук союзников. Дебилы, блядь. 

Ответить

Дизайнер Павленко

2

Надеюсь его повысят

Ответить

Artem R

2
Ответить

Alex

2

Ну так все правильно, негоже выделяться из общей массы. А поступок хороший, жаль в нашей стране это не везде работает.

Ответить

Аристотель Аваносов

2

Всё, что нужно знать об эффективности администрирования долгов. На самом деле, если бы у нас пеклись об эффективности - такие мелкие долги автоматически списывали бы, т.к. это намного дешевле, чем администрировать.

Ответить

Alexey Zaharov

1

Правильно наказали. Искусственно завысил отчётные показатели. Ведь показатель работы налоговой - это страдания людей. Сколько налогоплательщиков из-за этих копеек недокошмарено.

Ответить

1 2

1

Я спросил у сестры, она работает в налоговой. Обычно рассылают уведомления об оплате. Если не оплачивают, то спустя несколько месяцев налоговикам дают адреса для обхода налогоплательщиков, чтобы повторно вручить лично уведомления об оплате. За это никаких премий не выдают. Просто чтобы меньше ходить по должникам налоговики иногда сами оплачивают копеечные долги.

Ответить

Соколов Андрей

1
1

А почему им не выдают задание об обходе тех кто переплатил? 

Ответить

Herman Solomid

1

Нормальная практика в налоговых органах, сам работал 2 года.
За это нет особых премий, а вот по голове прилетает от начальства, когда видят, что на твоем участке много должников. 

Ответить

Сергей Новиков

0

А за чей счёт? Это из бюджета ФНС всё оплачивалось или из кармана самого сотрудника? 

Ответить

Сергей Новиков

Сергей
0

Хотя если бы он свои бы тратил, то вряд ли его за это могли бы привлечь. Не знаю крч.

Ответить

Павел Каташев

Сергей
7

Он тратил свои, скорее всего получал премии за хорошие kpi. Крысам это не понравилось, они доложили об этом, а начальство отстранило его до выяснения, все нормально, если вернут к работе и скажут, молодец, что о народе заботишься и улучшаешь работу фнс, то ничего необычного, а если накажут, то это пиздец

Ответить

Правый кубок

Сергей
1

Схерали у него есть такая возможность? Он распоряжается бюджетом ФНС по своему усмотрению?

Ответить

Виктор Ганелес

Правый
1

Там же видно куда деньги внести надо, на какой счёт
Кто угодно может заплатить

Ответить

Правый кубок

Виктор
0

Но не из бюджета же?

Ответить

Виктор Ганелес

Правый
2

А с чего ты взял что он оплачивал из бюджета фнс?
В статье этого нет
Я так понял, что из своих

Ответить

Правый кубок

Виктор
0

Это ответ на изначальный вопрос в ветке

Ответить

Виктор Ганелес

Правый
0

А, я понял теперь
Сорри

Ответить

Соколов Андрей

Правый
0

Из своих

Ответить

Соколов Андрей

Сергей
1

Из кармана сотрудника. Зато он имел отличные показатели по сбору задолженностей. У меня так через два года после закрытия ип вылезла задолженность в 236 рублей. Я им письмо накатал, через месяц убрали.

Ответить

Вертер Робот

–2

Материал написал Павел Каташев со ссылкой на znak.com а тот в свою очередь со ссылкой на 1w.ru. Не мог же Павел Каташев не увидеть ссылку, наверное, деньги Сороса в партнерке глаза закрыли? Делаем ставки, когда уже Знак и ТЖ получат статус ИА и все полагающиеся плюшки? Не дотянет до сентября (С)?

Ответить

Павел Каташев

Вертер
2
Ответить

Коммерческий супер_стар

Павел
0

А я-то думал, что за "комитет" такой

Ответить

Photuum

0

Вспомнил историю.
Сосед продавал пиво по барам. В какой-то момент решили продавать еще и вино. Первый месяц план 1 ящик, второй месяц - 2 ящика. Бары покупать не хотели. В итоге сосед выкупал это вино сам, потому что премия за выполнение плана была больше стоимости вина.

Закончилось тем, что сосед пьяный с топором бегал за дворником, потому что тот пытался флиртовать с его женой.

Ответить

Andrew Muralov

Photuum
1

А продавал бы водку, точно бы соседа угандошил. 

Ответить

Photuum

Andrew
0

Или сам помер

Ответить

little fox

0

Вот подонок

Ответить

МистерПаркет

0

Коллег легко понять.
Он своим читерством завышал планку для всего отдела. В итоге привело бы к тому, что всем приходилось бы вкидывать личные деньги, чтобы получить зарплату в полном объеме.
Делать их виновными - неправильно. Виновата сама система, а люди просто приспосабливаются.

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Юрист24

0

когда казалось бы абсурд совсем зашкалил, появляются новые горизонты. Абсурду нет предела

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