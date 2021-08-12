В Подмосковье сотрудник ФНС за свой счёт оплачивал налоги за граждан. Его отстранили от работы Статьи редакции
На мужчину пожаловались коллеги.
В Подмосковье начали служебную проверку сотрудника Федеральной налоговой службы, оплачивавшего налоги за граждан. Об этом в фейсбуке сообщает ЭСМИ «Закония».
Налоговик оплачивал незначительные суммы — от нескольких копеек до ста рублей. Он пояснил, что пытаться взыскивать мелкие долги, возникшие «техническим» образом или из-за начисления пеней, дольше и дороже. По его словам, проще было заплатить самому.
Действия мужчины раскрыли во время служебной проверки. На него пожаловались коллеги, потому что его отчётные показатели были лучше, пишет Znak. В итоге сотрудника отстранили от работы.
проверку против местного «Робин-Гуда» инициировали его собственные коллеги
То есть человек экономил время и деньги для организации и его за это хотят наказать? Ебанашки.
Трогательный супер_стар
Очевидно такой способ помогал выбить премиальные. Потратил 1000 рублей на какие-нибудь 300 задолженностей. А премировали тебя второй зарплатой.
С другой стороны, такие задолженности тратят время сотрудников, и если бы налоговая их игнорировала, то экономила на зарплатах.
Ну так организация государственная. Там kpi противоположен частной конторе
Проверку инициировали собственные коллеги, потому что, видимо, показатели у него самые лучшие были.
А так если его накажут или отстранят окончательно, то в натуре ебанашки какие-то
Какая-то мутная история. По задолжности у физических лиц до 100 рублей даже налоговые уведомления не рассылаются, а переносятся на следующий год. Пени по таким суммам тоже набегать не успевают. Так что сомневаюсь в том что он это из благих побуждений делал, скорей всего в инспекции жёстко дрочили на индивидуальные показатели и он так решил подняться.
Там это немного не так работает. Уведомления раз в год рассылаются уфнс одного из регионов. В прошлом году кажется был Ульяновск, в этом, например, Нижний Новгород. То есть те бумажки о оплате налогов на имущество/землю/транспорт тебе приходят не из ИФНС твоего города. А вот уже анализ того что заплатили или нет делает как раз ИФНС по месту нахождения объекта учёта. По мелочи задолжности могут переходить из года в год, пока не достигнут суммы когда издержки на суд станут оправданы. Опять же, при условии что это не ошибочная задолжность давно мёртвого деда по старой лодке. Я к тому что очень мало информации что бы однозначно сказать зачем он это делал, это все выглядит слишком бессмысленно.
если окажется что так он абузил систему что бы получить премию, то про это никто не скажет.
Про премии только в этом посте 3 человека упомянули
Вредный кран
Высылаются даже если задолженность меньше стоимости заказного письма. У меня дома лежит красивое письмо о задолженности в 32 копейки
А за чей счёт? Это из бюджета ФНС всё оплачивалось или из кармана самого сотрудника?
Хотя если бы он свои бы тратил, то вряд ли его за это могли бы привлечь. Не знаю крч.
Правый кубок
Схерали у него есть такая возможность? Он распоряжается бюджетом ФНС по своему усмотрению?
Там же видно куда деньги внести надо, на какой счёт
Кто угодно может заплатить
Но не из бюджета же?
А с чего ты взял что он оплачивал из бюджета фнс?
В статье этого нет
Я так понял, что из своих
Это ответ на изначальный вопрос в ветке
Из кармана сотрудника. Зато он имел отличные показатели по сбору задолженностей. У меня так через два года после закрытия ип вылезла задолженность в 236 рублей. Я им письмо накатал, через месяц убрали.
Этот пиздец, когда взыскание долга встанет дороже самого долга. Проще забить, сука, но нет
требовать "копейки", это уже само по себе маразм... мужик оголил очевидные дыры, и теперь будет наказан... а хотя должны премировать и похвалить.
Ну так все правильно, негоже выделяться из общей массы. А поступок хороший, жаль в нашей стране это не везде работает.