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Новости
Яна Ломакина

В Подмосковье сотрудник ФНС за свой счёт оплачивал налоги за граждан. Его отстранили от работы Статьи редакции

На мужчину пожаловались коллеги.

В Подмосковье начали служебную проверку сотрудника Федеральной налоговой службы, оплачивавшего налоги за граждан. Об этом в фейсбуке сообщает ЭСМИ «Закония».

Налоговик оплачивал незначительные суммы — от нескольких копеек до ста рублей. Он пояснил, что пытаться взыскивать мелкие долги, возникшие «техническим» образом или из-за начисления пеней, дольше и дороже. По его словам, проще было заплатить самому.

Действия мужчины раскрыли во время служебной проверки. На него пожаловались коллеги, потому что его отчётные показатели были лучше, пишет Znak. В итоге сотрудника отстранили от работы.

#новости #налоги

2126 просмотров
Спасибо за наводку Павел Каташев
39 39 комментариев
66
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39 комментариев
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Иван Грозный

58

проверку против местного «Робин-Гуда» инициировали его собственные коллеги

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Павел Каташев

Иван
24
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Smaug The Terrible

Павел
1
Ответить

Сергей Новиков

Иван
1

Это хомяк такой большой?

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Владимир Климов

47

То есть человек экономил время и деньги для организации и его за это хотят наказать?  Ебанашки.

Ответить

Трогательный супер_стар

Владимир
8

Очевидно такой способ помогал выбить премиальные. Потратил 1000 рублей на какие-нибудь 300 задолженностей. А премировали тебя второй зарплатой.

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Антон Пострунин

Трогательный
3

С другой стороны, такие задолженности тратят время сотрудников, и если бы налоговая их игнорировала, то экономила на зарплатах.

Ответить

Павел Каташев

Трогательный
0

Ну, сейчас посчитают что вышло дороже - его зарплата или печать постановлений и т. д. Писю к носу прикинут и, либо уволят, либо забьют

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Святой фонарь

Павел
1

Какое выражение красивое "писю к носу прикинут" :)

Ответить

Sail

Владимир
4

Бюрократия - как энтропия, не может уменьшаться сама по себе

Ответить

Магомед Шереметьев

Владимир
0

Ну так организация государственная. Там kpi противоположен частной конторе

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Семён Морозов

9

Проверку инициировали собственные коллеги, потому что, видимо, показатели у него самые лучшие были.

А так если его накажут или отстранят окончательно, то в натуре ебанашки какие-то

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aliftin

1

Какая-то мутная история. По задолжности у физических лиц до 100 рублей даже налоговые уведомления не рассылаются, а переносятся на следующий год. Пени по таким суммам тоже набегать не успевают. Так что сомневаюсь в том что он это из благих побуждений делал, скорей всего в инспекции жёстко дрочили на индивидуальные показатели и он так решил подняться. 

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Павел Каташев

aliftin
3

Никто и не говорит что он это делал чтобы прослыть Робином Гудом. Возможно им нужно за день обработать н-ое количество клиентов, а ему это все печатать рассылать вломы, и он по-быстреньком оплачивал всякую мелочь чтобы с ней не дрочиться по полдня, а заодно и обрабатывал большее количество людей и премиальные бабосики получал, имхо

Ответить

aliftin

Павел
0

Там это немного не так работает. Уведомления раз в год рассылаются уфнс одного из регионов. В прошлом году кажется был Ульяновск, в этом, например, Нижний Новгород. То есть те бумажки о оплате налогов на имущество/землю/транспорт тебе приходят не из ИФНС твоего города. А вот уже анализ того что заплатили или нет делает как раз ИФНС по месту нахождения объекта учёта. По мелочи задолжности могут переходить из года в год, пока не достигнут суммы когда издержки на суд станут оправданы. Опять же, при условии что это не ошибочная задолжность давно мёртвого деда по старой лодке. Я к тому что очень мало информации что бы однозначно сказать зачем он это делал, это все выглядит слишком бессмысленно. 

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Павел Каташев

aliftin
0

Это, да

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aliftin

Павел
1

Только сейчас в телеграм каналах/твитере уже окрестили его Робин Гудом, но если окажется что так он абузил систему что бы получить премию, то про это никто не скажет.

Ответить

Eva Dark

aliftin
1

это вариант, когда всем хорошо. Почему про это нужно говорить?

Ответить

Энергичный

aliftin
0

 если окажется что так он абузил систему что бы получить премию, то про это никто не скажет.

Про премии только в этом посте 3 человека упомянули

Ответить

Вредный кран

aliftin
1

Высылаются даже если задолженность меньше стоимости заказного письма. У меня дома лежит красивое письмо о задолженности в 32 копейки

Ответить

Соколов Андрей

aliftin
0

Мне приходили. 

Ответить

Андрей Парусников

1

а в чем вообще проблема?

Ответить

Сергей Новиков

0

А за чей счёт? Это из бюджета ФНС всё оплачивалось или из кармана самого сотрудника? 

Ответить

Сергей Новиков

Сергей
0

Хотя если бы он свои бы тратил, то вряд ли его за это могли бы привлечь. Не знаю крч.

Ответить

Павел Каташев

Сергей
1

Он тратил свои, скорее всего получал премии за хорошие kpi. Крысам это не понравилось, они доложили об этом, а начальство отстранило его до выяснения, все нормально, если вернут к работе и скажут, молодец, что о народе заботишься и улучшаешь работу фнс, то ничего необычного, а если накажут, то это пиздец

Ответить

Правый кубок

Сергей
0

Схерали у него есть такая возможность? Он распоряжается бюджетом ФНС по своему усмотрению?

Ответить

Виктор Ганелес

Правый
0

Там же видно куда деньги внести надо, на какой счёт
Кто угодно может заплатить

Ответить

Правый кубок

Виктор
0

Но не из бюджета же?

Ответить

Виктор Ганелес

Правый
1

А с чего ты взял что он оплачивал из бюджета фнс?
В статье этого нет
Я так понял, что из своих

Ответить

Правый кубок

Виктор
0

Это ответ на изначальный вопрос в ветке

Ответить

Виктор Ганелес

Правый
0

А, я понял теперь
Сорри

Ответить

Соколов Андрей

Правый
0

Из своих

Ответить

Соколов Андрей

Сергей
0

Из кармана сотрудника. Зато он имел отличные показатели по сбору задолженностей. У меня так через два года после закрытия ип вылезла задолженность в 236 рублей. Я им письмо накатал, через месяц убрали.

Ответить

Artem R

0
Ответить

Административный лолипоп

0

Мужик - красавчик просто.
А коллеги, которые его вломили, просто крысы поганые.
Ну естественно, он платил свои деньги.
Мотивы, понятны и прозрачны - увеличение своих KPI.

Ответить

Robutt

0

Этот пиздец, когда взыскание долга встанет дороже самого долга. Проще забить, сука, но нет

Ответить

Alexander Kravchuk

0

требовать "копейки", это уже само по себе маразм... мужик оголил очевидные дыры, и теперь будет наказан... а хотя должны премировать и похвалить.

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Дизайнер Павленко

0

Надеюсь его повысят

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Alex

0

Ну так все правильно, негоже выделяться из общей массы. А поступок хороший, жаль в нашей стране это не везде работает.

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