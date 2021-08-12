«Это плаксивый сброд»: советник губернатора Красноярского края назвал жителей «кучей дерьма» из-за жалоб на смог Статьи редакции
Позже пост пропал с его страницы в фейсбуке.
Советник главы Красноярского края Сергей Агафонов написал пост, в котором осудил жителей за комментарии в инстаграме олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Спортсмена критиковали за то, что он не заметил смог в городе. На пост Агафона первым обратил внимание телеграм-канал «Борус».
Сам Агафонов заявил Mash, что в посте говорил не о жителях Красноярска, а только о комментаторах под записью Ягудина.
Сейчас пост чиновника удалили. По словам Агафонова, это сделала администрация Facebook за нарушение правил сообщества. Он также сообщил, что его страницу заблокировали на месяц.
Дым от пожаров в Якутии накрыл Красноярский край и Иркутскую область 7 августа. Местные жители жаловались на запах гари в воздухе, кашель, трудности с дыханием и плохую видимость.
Сейчас в регионы задымлено более 900 населённых пунктов. По данным сервиса Windy.com, высокая концентрация углекислого газа также наблюдается в Забайкалье, Бурятии и Томской области.
Жителебляди, нахуя вы живёте? Вы поохуевали что ли?
Ответственный глобус
Я не знаю, мне сложно с вами разговаривать, вы, мне кажется, интеллектуально как-то не очень развиты.
сохраню на случай переговоров
мне сложно с вами разговаривать, вы, мне кажется, интеллектуально как-то не очень развиты
Ну ведь может же нормально разговаривать, а то "кучи дерьма", "сброд"..
А вообще, интересный персонаж, конечно. Засиделся на своем месте.