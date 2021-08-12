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Новости
Sasha Shambilova

«Это плаксивый сброд»: советник губернатора Красноярского края назвал жителей «кучей дерьма» из-за жалоб на смог Статьи редакции

Позже пост пропал с его страницы в фейсбуке.

14 14 комментариев
245 просмотров
Фото из «ВКонтакте» Сергея Агафонова

Советник главы Красноярского края Сергей Агафонов написал пост, в котором осудил жителей за комментарии в инстаграме олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Спортсмена критиковали за то, что он не заметил смог в городе. На пост Агафона первым обратил внимание телеграм-канал «Борус».

Скриншот «Борус»

Сам Агафонов заявил Mash, что в посте говорил не о жителях Красноярска, а только о комментаторах под записью Ягудина.

Нет-нет-нет, не красноярцы превратились в ноющую кучу дерьма, а люди, которые вот это пишут — это реально ноющая куча дерьма… Все красноярцы не ноют, все красноярцы живут обычной нормальной жизнью. Я не знаю, мне сложно с вами разговаривать, вы, мне кажется, интеллектуально как-то не очень развиты.

Сергей Агафонов
советник губернатора Красноярского края

Сейчас пост чиновника удалили. По словам Агафонова, это сделала администрация Facebook за нарушение правил сообщества. Он также сообщил, что его страницу заблокировали на месяц.

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Дым от пожаров в Якутии накрыл Красноярский край и Иркутскую область 7 августа. Местные жители жаловались на запах гари в воздухе, кашель, трудности с дыханием и плохую видимость.

Сейчас в регионы задымлено более 900 населённых пунктов. По данным сервиса Windy.com, высокая концентрация углекислого газа также наблюдается в Забайкалье, Бурятии и Томской области.

#новости #лесныепожары #якутия #экология

14 14 комментариев
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14 комментариев
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Арбитражный шар

7

И ведь он даже и не понял что не так

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Ориентированный клуб

Арбитражный
2

Интеллектуально не очень развит, похоже

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Leman sister's

2

Жителебляди, нахуя вы живёте? Вы поохуевали что ли?

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Ориентированный клуб

Leman
2

Как зачем, чтобы нологи плотить

Ответить

Интересный блик

2

нихуя у него чсв, тжшник наверное...

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Sail

Интересный
0
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Благодарный кофе

Интересный
0

Вахтёр

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Ответственный глобус

1

вообще не русские

почему в его контексте это звучит как оскорбление?

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Ответственный глобус

Ответственный
2

Я не знаю, мне сложно с вами разговаривать, вы, мне кажется, интеллектуально как-то не очень развиты.

сохраню на случай переговоров

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Благодарный кофе

1

Мда. 

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Вася Пражкин

1

мне сложно с вами разговаривать, вы, мне кажется, интеллектуально как-то не очень развиты

Ну ведь может же нормально разговаривать, а то "кучи дерьма", "сброд"..

А вообще, интересный персонаж, конечно. Засиделся на своем месте.

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Себастиан Перейра

1

Терпил назвали дерьмом...
Вот это да!
Никогда так не было и вот опять

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Robutt

0

Ну и в чём он неправ? 🤔

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Берг

0

Ебальник дурачка

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