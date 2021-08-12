Позже пост пропал с его страницы в фейсбуке.

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Фото из «ВКонтакте» Сергея Агафонова

Советник главы Красноярского края Сергей Агафонов написал пост, в котором осудил жителей за комментарии в инстаграме олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Спортсмена критиковали за то, что он не заметил смог в городе. На пост Агафона первым обратил внимание телеграм-канал «Борус».

Скриншот «Борус»

Сам Агафонов заявил Mash, что в посте говорил не о жителях Красноярска, а только о комментаторах под записью Ягудина.

Нет-нет-нет, не красноярцы превратились в ноющую кучу дерьма, а люди, которые вот это пишут — это реально ноющая куча дерьма… Все красноярцы не ноют, все красноярцы живут обычной нормальной жизнью. Я не знаю, мне сложно с вами разговаривать, вы, мне кажется, интеллектуально как-то не очень развиты. Сергей Агафонов советник губернатора Красноярского края

Сейчас пост чиновника удалили. По словам Агафонова, это сделала администрация Facebook за нарушение правил сообщества. Он также сообщил, что его страницу заблокировали на месяц.

Дым от пожаров в Якутии накрыл Красноярский край и Иркутскую область 7 августа. Местные жители жаловались на запах гари в воздухе, кашель, трудности с дыханием и плохую видимость.