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Новости
Ольга Щербинина

Британец не смог ограбить банк — сотрудники не разобрали написанную от руки записку с требованиями Статьи редакции

Но позже у него всё-таки получилось, уже в другом месте.

29 29 комментариев
3321 просмотров

В полиции Восточного Суссекса рассказали, что 67-летний Алан Слэттери за две недели посетил три банка в двух городах. Там он давал кассирам записки с требованиями отдать наличные. Об этом пишет Eastbourne Herald.

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Первую попытку мужчина предпринял в Истборне. Однако служащий банка не смог разобрать почерк, и Слэттери ушёл с пустыми руками.

Позже написанное всё же расшифоровали. В записке говорилось: «Ваша загородка не остановит то, что у меня есть, просто передайте десятки и двадцатки. Подумайте о других клиентах». Тогда сотрудники банка позвонили в полицию и передали ей записку и видео с камер наблюдения.

Во втором банке попытка ограбления удалась — он забрал у кассира 2,4 тысячи фунтов. В третьем банке сотрудники отказались выдавать деньги и позвонили в полицию.

Мужчину арестовали по обвинению в ограблении и двух попытках ограбления. Во время обыска у него нашли куртку, которая соответствовала куртке человека, который попал на камеры в одном из банков.

Слэттери признал вину. Его приговорили к шести годам — четыре из них он проведёт в тюрьме, а два — на испытательном сроке.

#новости #великобритания

29 29 комментариев
18
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29 комментариев
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Robutt

30
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Robutt

Robutt
16

В полиции Восточного Суссекса

 Кек

Ответить

Новенький утюг

Robutt
19

Пацан к successy шел 

Ответить

Духовный ГОСТ

27

Название страны тоже как-то неразборчиво

Ответить

Robutt

Духовный
12

Великобобритания

Ответить

Rabbit 99

Духовный
7

Симоньян туда визу не получит никогда

Ответить

Bitchcraft

Духовный
3

заржала

Ответить

Природный мангал

24
Ответить

Технический супер_стар

Природный
0

акцееееент <3 

Ответить

Энергичный Вампир

8

Кароче если тебя грабят, надо притвориться, что не можешь разобрать что написано. Даже если параллельно на тебя направляют оружие.

Ответить

pashazaur

Энергичный
10
Ответить

Владислав Тихонов

pashazaur
–1

С оружием это уже не грабёж, а разбой 

Ответить

Михаил Иванов

Энергичный
2

если ты кассир то какой смысл рисковать, отдавай деньги, жизнь важнее 

Ответить

Энергичный Вампир

Михаил
6

Простите, не могу разобрать что вы написали

Ответить

Дефицитный Сервелат

Михаил
0

Инструкция для кассира: в любой непонятной ситуации отдавай деньги.

Ответить

Ваня Погост

9

Когда пытаешься в ограбление в России:

Ответить

Санитарный паук например

Ваня
1

Пиздец они бессмертные

Ответить

Rabbit 99

Санитарный
1

Это тамошний дурачек, с муляжом пистолета. По рассказам, он в тот магазин как на работу ходит их "грабить"

Ответить

Зарегистрировался только что

Санитарный
0

или дебилы

Ответить

Max Mayers

Ваня
1

Обожаю это видео)

Ответить

Предварительный корабль

6

Надо было не поступать на медицинский в молодости ))).

Ответить

theLastLetters

5

Щаб в 2k21 от руки писать. Кринж.

Ответить

sardelkin

3

врач наверно

Ответить

ОСА

3

Все дело в британском акценте

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Дмитрий -

2

Вспомнился мем с успешно выполненной программой и ошибкой в ней

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Правый кубок

1

Две тыщи фунтов. Оно того стоило?

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Andrey Antonov

Правый
1

4 года бесплатного пансиона. Может он этого и хотел))
А если в тюрь какую-то херню сотворит, то могут и ещё добавить.
А он и не против!

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Дима Трундуков

0
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Павел Сергеевич

0

Ize breezy limon sqezy 

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