Но позже у него всё-таки получилось, уже в другом месте.

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В полиции Восточного Суссекса рассказали, что 67-летний Алан Слэттери за две недели посетил три банка в двух городах. Там он давал кассирам записки с требованиями отдать наличные. Об этом пишет Eastbourne Herald.

Первую попытку мужчина предпринял в Истборне. Однако служащий банка не смог разобрать почерк, и Слэттери ушёл с пустыми руками.

Позже написанное всё же расшифоровали. В записке говорилось: «Ваша загородка не остановит то, что у меня есть, просто передайте десятки и двадцатки. Подумайте о других клиентах». Тогда сотрудники банка позвонили в полицию и передали ей записку и видео с камер наблюдения.

Во втором банке попытка ограбления удалась — он забрал у кассира 2,4 тысячи фунтов. В третьем банке сотрудники отказались выдавать деньги и позвонили в полицию.

Мужчину арестовали по обвинению в ограблении и двух попытках ограбления. Во время обыска у него нашли куртку, которая соответствовала куртке человека, который попал на камеры в одном из банков.