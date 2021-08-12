Британец не смог ограбить банк — сотрудники не разобрали написанную от руки записку с требованиями Статьи редакции
Но позже у него всё-таки получилось, уже в другом месте.
В полиции Восточного Суссекса рассказали, что 67-летний Алан Слэттери за две недели посетил три банка в двух городах. Там он давал кассирам записки с требованиями отдать наличные. Об этом пишет Eastbourne Herald.
Первую попытку мужчина предпринял в Истборне. Однако служащий банка не смог разобрать почерк, и Слэттери ушёл с пустыми руками.
Позже написанное всё же расшифоровали. В записке говорилось: «Ваша загородка не остановит то, что у меня есть, просто передайте десятки и двадцатки. Подумайте о других клиентах». Тогда сотрудники банка позвонили в полицию и передали ей записку и видео с камер наблюдения.
Во втором банке попытка ограбления удалась — он забрал у кассира 2,4 тысячи фунтов. В третьем банке сотрудники отказались выдавать деньги и позвонили в полицию.
Мужчину арестовали по обвинению в ограблении и двух попытках ограбления. Во время обыска у него нашли куртку, которая соответствовала куртке человека, который попал на камеры в одном из банков.
Слэттери признал вину. Его приговорили к шести годам — четыре из них он проведёт в тюрьме, а два — на испытательном сроке.
Кароче если тебя грабят, надо притвориться, что не можешь разобрать что написано. Даже если параллельно на тебя направляют оружие.
если ты кассир то какой смысл рисковать, отдавай деньги, жизнь важнее
Инструкция для кассира: в любой непонятной ситуации отдавай деньги.
Когда пытаешься в ограбление в России:
Санитарный паук например
Пиздец они бессмертные
Это тамошний дурачек, с муляжом пистолета. По рассказам, он в тот магазин как на работу ходит их "грабить"
4 года бесплатного пансиона. Может он этого и хотел))
А если в тюрь какую-то херню сотворит, то могут и ещё добавить.
А он и не против!