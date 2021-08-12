Её мужа — к 11 годам.

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Фото «МБХ медиа»

Псковский районный суд признал Лию и Артёма Милушкиных виновными в четырёх эпизодах сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает «Псковская губерния». Их приговорили к 10,5 и 11 годам лишения свободы.

После вынесения приговора Артём Милушкин начал ломать клетку, из-за чего заседание прервали. Наказание бывшей главе «Открытой России» в Пскове озвучили уже после перерыва.

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Согласно обвинительному заключению, наркотики нашли в контейнерах из-под «Киндер-сюрприза», которые изъяли у Милушкиных силовики во время следственных действий, пишет «Медуза» со ссылкой на документ. Адвокаты считают, что наркотики подбросили, поскольку на контейнерах не нашли отпечатков пальцев подсудимых.

Также они отмечают, что у стороны обвинения недостаточно доказательств: нечёткая видеозапись, где знакомый Милушкиных якобы покупает у них амфетамин, и показания подруги семьи. В суде оба свидетеля заявили о невиновности супругов, отринув свои первые показания.

Активистку штаба Навального и координатора «Открытой России» в Пскове Лию Милушкину и её мужа задержали в январе 2019 года. Прокурор запрашивал 12 лет колонии для соратницы Навального и 10 лет для её супруга.