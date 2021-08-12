Экс‑главу «Открытой России» в Пскове Лию Милушкину приговорили к 10,5 года колонии по делу о наркотиках Статьи редакции
Её мужа — к 11 годам.
Псковский районный суд признал Лию и Артёма Милушкиных виновными в четырёх эпизодах сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает «Псковская губерния». Их приговорили к 10,5 и 11 годам лишения свободы.
После вынесения приговора Артём Милушкин начал ломать клетку, из-за чего заседание прервали. Наказание бывшей главе «Открытой России» в Пскове озвучили уже после перерыва.
Согласно обвинительному заключению, наркотики нашли в контейнерах из-под «Киндер-сюрприза», которые изъяли у Милушкиных силовики во время следственных действий, пишет «Медуза» со ссылкой на документ. Адвокаты считают, что наркотики подбросили, поскольку на контейнерах не нашли отпечатков пальцев подсудимых.
Также они отмечают, что у стороны обвинения недостаточно доказательств: нечёткая видеозапись, где знакомый Милушкиных якобы покупает у них амфетамин, и показания подруги семьи. В суде оба свидетеля заявили о невиновности супругов, отринув свои первые показания.
Активистку штаба Навального и координатора «Открытой России» в Пскове Лию Милушкину и её мужа задержали в январе 2019 года. Прокурор запрашивал 12 лет колонии для соратницы Навального и 10 лет для её супруга.
Как же мерзко на душе
Это от бездействия
Предистория тут
Где же все борцы за справедливость?
Загадочный пистолет
На душе джентльмена не может быть мерзко. Душа джентльмена сделана из хладного железа. Ваш комментарий вас позорит. Вы выставили себя не человеком, но удобрением.
почему мрази с на ТЖ не написали что?
"В качестве доказательств следствие использовало только показания свидетелей."
В суде оба свидетеля заявили о невиновности супругов, отринув свои первые показания.
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Это то дело, где засекреченны "свидетели", чьи показания являются единственным и неоспоримым "доказательством"? Пиздос.
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Очень жалко их самих и детей, которые тоже будут страдать от беспредела властей.
Да только видел я те рожи, ты там засохнешь
А заглянешь вовнутрь, от тоски сдохнешь
Там пусто, а ты братан — русский
Тебе это важно, а остальное ХУЙ с ним
Классный трек, в детстве нифига не понимал о чем речь, но нравилось
встать на ноги, завести семью, растить детей
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ПИЗДЕЦ
ебаные мусорские пидарасы
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Что за гомофобная риторика
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Но за них то конечно никто на митинг не выйдет
Ну давайте хоть фонарики включим на телефонах! В знак солидарности!
хватит шутки шутить, комиков уже начали сажать
сплотить народные молодые массы на что/во имя кого?
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Я щитаю нытья и ехидных шуток в интернете будет достаточно.
(Сарказм)
Играл в Fallout 4? Понравилась там диалоговая система?
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Вот и вопрос
Чем им теперь поможет Ходорковский ?
А дети видимо поедут в детДом
Амбиции ХоДоРа ломают судьбы не только взрослых но и детей
Пора уже понять что лучше просто сваливать — ради детей , чтоб они с этими ветряными мельницами не боролись 🤷♂️
Резкий шмель
Ахуенно, это ходор виноват, а не ебанутое государство
Да пох. кто виноват. Что мы в саду детском? Вопрос в том как дальше поступать, чтоб такого не было. На что надеятся эти не то политики, не то блогеры?
Резкий шмель
Как дальше поступать?
Всё просто: максимальная гласность + Псков выходит на улицы и ситуацию переиграют. Само собой это надо делать до приговора
Я не знаю, мне сложно с вами разговаривать, вы, как мне кажется, интеллектуально как то не очень развиты
А кто с тобой разговаривал?
Куда ты звонишь?
Блин, Вов! Ну ты чё завёлся?) Он же советника сегодняшнего процитировал!
Ааа, я понял тут нужно мемы кидать и демонстрировать осведомленность в "политике". Все извиняюсь, случайно попал сюда
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интересно стало, за какие вещества присели, оказывается за несколько грамм амфетаминов, сурово
https://meduza.io/feature/2021/08/12/takie-dela-u-nas-obychno-zakanchivayutsya-srokom-i-bolshim-srokom
Пиздец..
Ворвались в "детскую", разбили лампы настольные, нахуя (???)
Свидетели которые после пиздюлей признаются что они и Кеннеди убили.
Доказательств ноль – какие мутные записи с регистратора
Ебанутся
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При сралине расстреляли бы их родителей, чтобы они на свет не появилось.
А вообще-то iditozhenahui
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Меня сильно впечатлила запись одной из контрольных закупок.
Кто-нибудь видит суслика? И я не вижу. А он есть.
А какого хрена. Убийце дают 10
В Сингапуре на десяточку могут закрыть только за хранение или употребление марихуаны.
Подкинули, суки?
Сбыт нужно было доказать - ну это в том государстве, где были раньше законы и хоть какие-то права.
Псдц Путин конечно всё просчитал. Все, кто могли что-то организовать - всех посадили или вывезли. Все мозги уехали, равнодушные овощи одурманены пропагандой. Сам сядешь или уедешь, а эти ребята из новости, их бросить? А если не бросить, то что делать? Это пиздец, их жизнь просто искалечена просто так. Путлер окружил себя всей армией страны, всеми ментами, 10 кругов миллионеров чьх-то родственников в пятом рукопожатии, довольные, живут в роскоши и не хотят ничего менять. Никто из элиты не восстанет, никто с низов ничего не сделает. Неужели реально только валить? По сути, закат страны.
Напишите новость о том, что известная интернет-активистка Ника Водвуд покидает Россию. Это важно
Похуй
Дайте ссылку на полное видео ) уже забыл про этого чувака, но видос не видел.
Миллионер в гта
вот это узница совести.
У кровавого режима есть свои плюсы выходит
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Пытаюсь понять откуда у тжжителей прямая уверенность в том, что они этого не делали - не получается.
Вообще отличная логика — раз они свои, то любые обвинения против них автоматически сфабрикованы. Что-то напоминает, но не могу понять что.
А ну да, менты-уёбыши обещают подкинуть и подкидывают(привет, Голунов), государство прессует оппозицию и не чурается и завалить кого-нибудь под стенами Кремля, в деле доказательств по сути нет, взяли не на закупке(что мешало?)… Не, ну это точно десять лет, верим-верим.
Забрало не запотело там?
Как вышеперечисленные факты, пусть они и правда, отменяют тот факт, что они действительно могли барыжить? У тебя логическое и критическое мышление попросту отсутствует.
Ещё раз, как то, что был случай подброса автоматически обеляет всех других, причастных к оппозиции?
Есть четкая система. Особенно по наркотикам. По фабрикации дел.
Особенно с оппозицией. Они не обычные миньоны 18летние, которые могли бы всякой фигней заниматься такой.
Если ты читал новости последних лет 15ти, если ты слышал что-то про Цукереву балку - ты знаешь, что дела о наркотиках чаще всего шиты.
Можно еще вспомнить росгвардейцев, которые чуваку угрожали в его собственной квартире подкинуть ему наркотики...На камеру блять!
Если ты читал новости последних лет 15ти, если ты слышал что-то про Цукереву балку - ты знаешь, что дела о наркотиках чаще всего шиты.
Можно еще вспомнить росгвардейцев, которые чуваку угрожали в его собственной квартире подкинуть ему наркотики...На камеру блять!
Правильно ли я понимаю, что ты делаешь вывод о всей судебной практике по случаям из СМИ (коих десятки, ну ладно пусть сотни будет, хотя я уверен ты и 20 разных пруфов не приведешь)?
дела о наркотиках чаще всего шиты.
Какой процент, как посчитал?
Правильно ли я понимаю, что ты делаешь вывод о всей судебной практике по случаям из СМИ
Ты сам вообще откуда? Москвич? Выйди в каком-нибудь Краснодаре поспрашивай у людей про эту тему. Или Ростове. Или Самаре. Все это вокруг нас. Полно историй, когда человеку докидывали наркотики на тяжелую статью. Пруфов нет, конечно же. Можешь не верить. Можешь считать, что вся эта система хорошая, просто вот 20 громких случаев есть, а все остальные хорошие-правильные
когда человеку докидывали наркотики на тяжелую статью
То есть изначально они были?
Можешь не верить. Можешь считать, что вся эта система хорошая, просто вот 20 громких случаев есть, а все остальные хорошие-правильные
Я такого не говорил. Да, случаи бывают, но откуда уверенность, что большинство дел по наркотикам сшито?
То есть изначально они были?
Бывает и такое. Задерживают, при тебе есть какое-то количество вещества. Для личного употребления. Тебе берут и докидывают, чтобы ты попал под статью о распространении. Личное употребление я не осуждаю. Наркотики это дело такое. У меня почти нет знакомых не-наркоманов. И вообще их вроде очень мало (не-наркоманов). Сам ты скорее всего тоже любишь или сигарету выкурить или пивком загрузиться. Это тоже к наркотикам относится
но откуда уверенность, что большинство дел по наркотикам сшито?
Отвечал уже тебе про мальчика, который кричал "волки". Тут похожее
Нередки случаи, да. Сам не употребляю, но пара знакомых так и уехала. Человек брал себе (ну блять ну точно себе, сто лет знаю что покуривает, за свои деньги, по карману ему это). И тут внезапно бах, берут с какой-то милипиздрической дозой (0.1 или 0.2 грамма этого амфетамина или как его там) и через месяц внезапно выясняется, что распространял. Угу, верю.
8 лет дали. Сидит до сих пор
Когда заходит речь о распространении, то все почему-то представляют закладочников, которые занимаются этим на постоянной основе. Но если один чел продаст по дружбе часть дозы своему другу, то внезапно, это будет распространением.
Чего тут удивительного непонятно. друг другу нарики постоянно продают, знаю по таким же знакомым.
Но если один чел продаст по дружбе часть дозы своему другу, то внезапно, это будет распространением.
Ещё проще, если друг тебя попросит сходить за дозой для него и даст денег. Тоже статья за распространение.
Такое часто бывает когда взяли наркомана и чтобы срок скостить подставляет знакомых.
но откуда уверенность, что большинство дел по наркотикам сшито?
Звонил недавно знакомому оперу из 90х, он подтвердил
Примерный процент (его нижнюю границу) можно вычислить исходя из аномальных всплесков частоты определённых весов наркотиков. В делах намного чаще встречаются веса достаточные либо для того, чтобы человека закрыть, либо для того, чтобы его закрыть по более тяжкой статье. Это работает и с лёгкими наркотиками, и с тяжёлыми. Просто чудеса расчудесные.
Никак, равно как полное отсутствие фактов и доказательств о тебе, по аналогии, означае , что ты жулик, вор и действительно мог выебать козу.
Да, допустим, кто ж спорит.
полное отсутствие фактов и доказательств
Правда интересно, поделись делом, а то я вот не читал. Ты ж откуда-то не из текста новости знаешь о полном отсутствии фактов и доказательств
Зачем ты просишь заведомо невозможное?
Как ты узнал, что в деле полностью отсутствуют факты и доказательства, если его прочитать заведомо невозможно? Со слов адвоката? Ну так у них работа такая, было бы странно, если б они говорили че-то другое