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Новости
Sasha Shambilova

Экс‑главу «Открытой России» в Пскове Лию Милушкину приговорили к 10,5 года колонии по делу о наркотиках Статьи редакции

Её мужа — к 11 годам.

264 264 комментария
21 157 просмотров
Фото «МБХ медиа»

Псковский районный суд признал Лию и Артёма Милушкиных виновными в четырёх эпизодах сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает «Псковская губерния». Их приговорили к 10,5 и 11 годам лишения свободы.

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После вынесения приговора Артём Милушкин начал ломать клетку, из-за чего заседание прервали. Наказание бывшей главе «Открытой России» в Пскове озвучили уже после перерыва.

Видео из телеграм-канала «Коротенечко,..»

Согласно обвинительному заключению, наркотики нашли в контейнерах из-под «Киндер-сюрприза», которые изъяли у Милушкиных силовики во время следственных действий, пишет «Медуза» со ссылкой на документ. Адвокаты считают, что наркотики подбросили, поскольку на контейнерах не нашли отпечатков пальцев подсудимых.

Также они отмечают, что у стороны обвинения недостаточно доказательств: нечёткая видеозапись, где знакомый Милушкиных якобы покупает у них амфетамин, и показания подруги семьи. В суде оба свидетеля заявили о невиновности супругов, отринув свои первые показания.

Активистку штаба Навального и координатора «Открытой России» в Пскове Лию Милушкину и её мужа задержали в январе 2019 года. Прокурор запрашивал 12 лет колонии для соратницы Навального и 10 лет для её супруга.

#новости #суды

Спасибо за наводку FOX
264 264 комментария
1
290
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264 комментария
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Энергичный Вампир

240

Как же мерзко на душе

Ответить

neimovirne

Энергичный
52

Это от бездействия

Ответить

Виктор Ганелес

neimovirne
2

Предистория тут

https://gubernia.media/region/otstupniki/

Ответить

Виктор Ганелес

Виктор
0

Предыстория, конечно же :(

Ответить

Max M

neimovirne
0

От безысходности.

Ответить

Smaug The Terrible

Энергичный
–11

Где же все борцы за справедливость?

Ответить

Валенок

Smaug
43

остались только саркастичные шутники над борцами

Ответить

Сергей Ахрем

Smaug
6

на Майдане

Ответить

AZP

Smaug
0

В Литве

Ответить

Загадочный пистолет

Энергичный
–28

На душе джентльмена не может быть мерзко. Душа джентльмена сделана из хладного железа. Ваш комментарий вас позорит. Вы выставили себя не человеком, но удобрением.

Ответить

A

Загадочный
13

Слова не удобрения, а биомассы ☝️

Ответить

некипишуй

Энергичный
1

почему мрази с  на ТЖ не написали что?
"В качестве доказательств следствие использовало только показания свидетелей."

Ответить

Danil Skachkov

некипишуй
3

 В суде оба свидетеля заявили о невиновности супругов, отринув свои первые показания.

Ответить

некипишуй

Danil
3

я ща сгорю нахуй от этой хуйни

Ответить

citizen

некипиш…
1

Клетку не ломай, а то нам сидеть не на чем будет.

Ответить

Konstantin Wirz

Danil
0

Первое слово дороже второго, заявили прокурор с судьёй.

Ответить

Комментарий удален

Плотный

168

Это то дело, где засекреченны "свидетели", чьи показания являются единственным и неоспоримым "доказательством"? Пиздос.

Ответить

Комментарий удален

Дмитрий Бричевский

96

Очень жалко их самих и детей, которые тоже будут страдать от беспредела властей.

Ответить

ouxen

Дмитрий
44

говорят отсюда надо сваливать по идее

Ответить

Борат Сагдиев

ouxen
26

Да только видел я те рожи, ты там засохнешь
А заглянешь вовнутрь, от тоски сдохнешь
Там пусто, а ты братан — русский
Тебе это важно, а остальное ХУЙ с ним

Ответить

К X

Борат
0

https://youtu.be/jX3cioGEWxo

Ответить

Валенок

ouxen
2

после таких новостей желание увеличивается в разы

Ответить

ouxen

Валенок
9

только благодаря великому советскому образованию ты не конкурентен на мировом рынке

Ответить

Местный браслет

ouxen
2

Да ну. Образование не дает ничего 90% работников что там что тут.

Ответить

Саша Александров

ouxen
4

Классный трек, в детстве нифига не понимал о чем речь, но нравилось

Ответить

ouxen

Саша
1

жиза

Ответить

Алексей Дудырев

ouxen
1

встать на ноги, завести семью, растить детей

Ответить

ouxen

Алексей
0

И может это правильно

Ответить

некипишуй

ouxen
0

пошел ты нахуй со своим "говорят"

Ответить

Комментарий удален

ouxen

Алексей
0

с удовольствием бы)

Ответить

Комментарий удален

Последующий колос

Россия
21

Тем, что они не занимаются бессмысленными высерами на тж под ником россия будущего.

Ответить

groostlan

Россия
4

вас, долбоёбов лахтинских по одному в день на тж отправляют, или ты тот хуесос, которого вчера стравили?

Ответить

Комментарий удален

некипишуй

Дмитрий
0

Лия отправится на 10 лет в колонию по сфальсифицированному делу только по достижении детьми 14 лет

Ответить

Комментарий удален

некипишуй

89

ПИЗДЕЦ

ебаные мусорские пидарасы

Ответить

Комментарий удален

некипишуй

Россия
9

нахуя передавать если ТЖ мусорской ресурс и так?

Ответить

Комментарий удален

некипишуй

Россия
2

возможно

Ответить

Ilya Filin

Россия
1

@Вахтёр новореги-тролли в треде. Будете что-то делать? 

Ответить

groostlan

Россия
0

будут по ip вычислять?

Ответить

Андрей Охапкин

некипишуй
–2

Что за гомофобная риторика

Ответить

некипишуй

Андрей
3

где?

Ответить

Комментарий удален

neimovirne

42

Но за них то конечно никто на митинг не выйдет

Ответить

Игорь Рачук

neimovirne
–24

Ну давайте хоть фонарики включим на телефонах! В знак солидарности! 

Ответить

neimovirne

Игорь
31

хватит шутки шутить, комиков уже начали сажать

Ответить

Борат Сагдиев

neimovi…
26

интересно, что из них ВЫРАСТЕТ

Ответить

Рыжий

neimovi…
2

Да тут не шутки шутить, тут плакать хочется. Единственные, кто мог бы сплотить народные молодые массы или сидят или предали идею за донаты

Ответить

Необыкновенный

Рыжий
1

народные молодые массы

сука))

Ответить

Oleg Savrikov

Рыжий
0

сплотить народные молодые массы на что/во имя кого?

Ответить

Bibba La Bibba

Oleg
2

Во имя отсутствия бутылок в наших жопах через пару лет 

Ответить

Petr

neimovi…
0

Та падажжи. Еще не 37й - лет 15 в запасе есть

Ответить

Комментарий удален

Smaug The Terrible

Игорь
1

Я щитаю нытья и ехидных шуток в интернете будет достаточно.
(Сарказм)

Ответить

Андрей Охапкин

Smaug
–1

Играл в Fallout 4? Понравилась там диалоговая система?

Ответить

Smaug The

Андрей
0

Нет

Ответить

Иван Сидоров

Игорь
0

💪🏼ВЕРЫМ 💪🏼МОЖАМ 💪🏼ПЕРАМОЖАМ 💪🏼

Ответить

некипишуй

neimovirne
0

ну да, верно,будем терпеть

Ответить

Комментарий удален

Закрытый историк

22

не повезло, конечно, что не журналисты

Ответить

Сибирский Кот

Закрытый
–128

Вот и вопрос
Чем им теперь поможет Ходорковский ?

А дети видимо поедут в детДом

Амбиции ХоДоРа ломают судьбы не только взрослых но и детей

Пора уже понять что лучше просто сваливать — ради детей , чтоб они с этими ветряными мельницами не боролись 🤷‍♂️

Ответить

Резкий шмель

Сибирский
152

Ахуенно, это ходор виноват, а не ебанутое государство

Ответить

Кравчук Владимир

Резкий
–30

Да пох. кто виноват. Что мы в саду детском? Вопрос в том как дальше поступать, чтоб такого не было. На что надеятся эти не то политики, не то блогеры?

Ответить

Резкий шмель

Кравчук
19

Как дальше поступать?
Всё просто: максимальная гласность + Псков выходит на улицы и ситуацию переиграют. Само собой это надо делать до приговора

Ответить

Игорь Рачук

Резкий
10

*Фургал и Дегтярёв подписались на ваш блог* 

Ответить

Резкий шмель

Игорь
2

Сразу после Голунова

Ответить

Эксперимен

Резкий
3

Голунова спасли из-за того, что он сам не без связей был

Ответить

Игорь

Резкий
1

Ладно)) Один один! 

Ответить

некипишуй

Кравчук
1

 Что мы

кто мы?

ты НИКТО сраная жопа 

Ответить

Талантливый

Кравчук
0

Потерпеть

Ответить

Талантливый

Резкий
0

Ага. Эфемерное государство.

Ответить

Андрей Рядькин

Сибирский
17

Я не знаю, мне сложно с вами разговаривать, вы, как мне кажется, интеллектуально как то не очень развиты

Ответить

Кравчук Владимир

Андрей
–5

А кто с тобой разговаривал?

Ответить

Андрей Рядькин

Кравчук
11

Куда ты звонишь?

Ответить

Игорь Рачук

Андрей
1

Тебе звоню! 

Ответить

Игорь Рачук

Кравчук
2

Блин, Вов! Ну ты чё завёлся?) Он же советника сегодняшнего процитировал! 

Ответить

Кравчук Владимир

Игорь
2

Ааа, я понял тут нужно мемы кидать и демонстрировать осведомленность в "политике". Все извиняюсь, случайно попал сюда

Ответить

j2me92 .

Сибирский
2

В 33 ем так же думали как ты когда ин агентов расстреливать начали . В итоге  потом уже до своих добрались и учёных  с политиками растреляли.  А потом война с такими как королев в концлагерях.и отставание в ракетной технике на 10 лет минимум. 

Ответить

Комментарий удален

Vadim Semenov ‏⚡☟

18

интересно стало, за какие вещества присели, оказывается за несколько грамм амфетаминов, сурово

https://meduza.io/feature/2021/08/12/takie-dela-u-nas-obychno-zakanchivayutsya-srokom-i-bolshim-srokom

Ответить

Bkmz Иванов

Vadim
44

Пиздец.. 
Ворвались в "детскую", разбили лампы настольные, нахуя (???)

Свидетели которые после пиздюлей признаются что они и Кеннеди убили.
Доказательств ноль – какие мутные записи с регистратора

Ебанутся

Ответить

Комментарий удален

Bkmz Иванов

Алексей
2

При сралине расстреляли бы их родителей, чтобы они на свет не появилось.
А вообще-то iditozhenahui

Ответить

Комментарий удален

Романелло Кивогенс

Vadim
31

Меня сильно впечатлила запись одной из контрольных закупок. 

Кто-нибудь видит суслика? И я не вижу. А он есть.

Ответить

Майка Ника

Романелло
4

Хоть бы таймкодов каких нибудь что ли :(

Ответить

Ilya Grigöryev

Романелло
1

это что за хуеня?

Ответить

некипишуй

Романелло
0

блядь я даже не будук тартить время ибл=о полюбому нтам хуйня

Ответить

Konstantin Koremin

Романелло
0

Негры ночью воруют уголь?

Ответить

Mark Black

Vadim
1

А какого хрена. Убийце дают 10

Ответить

Комментарий удален

Av Av

Mark
0

Это почти минимум.
За крупный размер от 10 до 20 дают.

Ответить

Pyo Qf

Vadim
–1

Подкидывать черезчур много не только не нужно по статье, но и слишком дорого

Ответить

некипишуй

Vadim
–7

медуза?

как источник?

GTFO

Ответить

Konstantin Koremin

Vadim
0

В Сингапуре на десяточку могут закрыть только за хранение или употребление марихуаны.

Ответить

Skomorokh

Konstantin
1

Ну тогда все хорошо, раз в Сингапуре могут закрыть.

Ответить

Robutt

13

Подкинули, суки? 

Ответить

Здравый Никита

Robutt
23

да

Ответить

Твой Полиомелит

Robutt
0

Сбыт нужно было доказать - ну это в том государстве, где были раньше законы и хоть какие-то права.

Ответить

Егор Владимирович

20

Псдц Путин конечно всё просчитал. Все, кто могли что-то организовать - всех посадили или вывезли. Все мозги уехали, равнодушные овощи одурманены пропагандой. Сам сядешь или уедешь, а эти ребята из новости, их бросить? А если не бросить, то что делать? Это пиздец, их жизнь просто искалечена просто так. Путлер окружил себя всей армией страны, всеми ментами, 10 кругов миллионеров чьх-то родственников в пятом рукопожатии, довольные, живут в роскоши и не хотят ничего менять. Никто из элиты не восстанет, никто с низов ничего не сделает. Неужели реально только валить? По сути, закат страны. 

Ответить

Президентский инструмент

20

на контейнерах не нашли отпечатков пальцев подсудимых.

В суде оба свидетеля заявили о невиновности супругов, отринув свои первые показания.

Какой же адовый, беспросветный пиздец. 

Ответить

Андрей Охапкин

–35

Напишите новость о том, что известная интернет-активистка Ника Водвуд покидает Россию. Это важно

Ответить

Стильная самочка орангутана

Андрей
36

Похуй

Ответить

Андрей Охапкин

Стильная
8

Ну вообще да, просто в комментариях было бы весело

Ответить

некипишуй

Андрей
11

кто, кого покидает?

Ответить

ouxen

некипишуй
1

охуенно)

Ответить

некипишуй

ouxen
1

как будто ты не видел это раньше

Ответить

ouxen

некипиш…
0

сытная лярва

Ответить

Ёршик Золотой

некипишуй
0

Дайте ссылку на полное видео ) уже забыл про этого чувака, но видос не видел.

Ответить

некипишуй

Ёршик
0

пашел нахуй мразота

Ответить

Ёршик Золотой

некипиш…
0

Ну и лошарик же ты. Хотя нет, мудила ты редкостная!

Ответить

Jared

Андрей
5

Хах, это не та JenCina которая разглагольствовала об феминизме? И теперь она едет в Австралию за счёт своего парня?) Лел

Ответить

Соседний нос

Jared
2

вСеГоДоБиЛаСьСаМа

Ответить

MedievalRain

Jared
0

за счёт своего парня

Мужа :)

Ответить

ouxen

Андрей
2

интернет сукаблять активистка

Ответить

Андрей Охапкин

ouxen
9

Миллионер в гта

Ответить

ouxen

Андрей
0

хорошо устроилась паскуда

Ответить

Jenny Smith

ouxen
0

у Паши за пазухой.

Ответить

ouxen

Jenny
0

дурава?

Ответить

Aram Mirzoyants

Андрей
4

 известная

в узких кругах

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Андрей
2

А вот как-то и не жалко даже.

Ответить

Искандер Вахидов

Андрей
1

вот это узница совести.
У кровавого режима есть свои плюсы выходит

Ответить

Сергей Анонимович

Андрей
0

Всем глухого похер на эту поехавшую

Ответить

Alexandr Aletter

Андрей
0

так они из-за учебы мужа уезжает

Ответить

MadRat96

Андрей
0

А это собственно кто?

Ответить

AZP

Андрей
0

известная

Кому?

Ответить

Комментарий удален

Vasya Pupkin

–83

Пытаюсь понять откуда у тжжителей прямая уверенность в том, что они этого не делали - не получается.

Вообще отличная логика — раз они свои, то любые обвинения против них автоматически сфабрикованы. Что-то напоминает, но не могу понять что.

Ответить

Стильная самочка орангутана

Vasya
43

А ну да, менты-уёбыши обещают подкинуть и подкидывают(привет, Голунов), государство прессует оппозицию и не чурается и завалить кого-нибудь под стенами Кремля,  в деле доказательств по сути нет, взяли не на закупке(что мешало?)… Не, ну это точно десять лет, верим-верим.
Забрало не запотело там?

Ответить

Vasya Pupkin

Стильная
–35

Как вышеперечисленные факты, пусть они и правда, отменяют тот факт, что они действительно могли барыжить? У тебя логическое и критическое мышление попросту отсутствует. 

Ответить

Рыжий

Vasya
25

Они могли барыжить, а оппозиционный журналист вполне мог организовать нарколабораторию в своей квартире. Ну правда же могло так быть, ага

Ответить

Vasya Pupkin

Рыжий
–16

Ещё раз, как то, что был случай подброса автоматически обеляет всех других, причастных к оппозиции? 

Ответить

Рыжий

Vasya
17

Есть четкая система. Особенно по наркотикам. По фабрикации дел. 
Особенно с оппозицией. Они не обычные миньоны 18летние, которые могли бы всякой фигней заниматься такой. 
Если ты читал новости последних лет 15ти, если ты слышал что-то про Цукереву балку - ты знаешь, что дела о наркотиках чаще всего шиты.
Можно еще вспомнить росгвардейцев, которые чуваку угрожали в его собственной квартире подкинуть ему наркотики...На камеру блять!

Ответить

Vasya Pupkin

Рыжий
–15

Если ты читал новости последних лет 15ти, если ты слышал что-то про Цукереву балку - ты знаешь, что дела о наркотиках чаще всего шиты.

Можно еще вспомнить росгвардейцев, которые чуваку угрожали в его собственной квартире подкинуть ему наркотики...На камеру блять! 

Правильно ли я понимаю, что ты делаешь вывод о всей судебной практике по случаям из СМИ (коих десятки, ну ладно пусть сотни будет, хотя я уверен ты и 20 разных пруфов не приведешь)? 

 дела о наркотиках чаще всего шиты. 

Какой процент, как посчитал?

Ответить

Рыжий

Vasya
13

 Правильно ли я понимаю, что ты делаешь вывод о всей судебной практике по случаям из СМИ

Ты сам вообще откуда? Москвич? Выйди в каком-нибудь Краснодаре поспрашивай у людей про эту тему. Или Ростове. Или Самаре. Все это вокруг нас. Полно историй, когда человеку докидывали наркотики на тяжелую статью. Пруфов нет, конечно же. Можешь не верить. Можешь считать, что вся эта система хорошая, просто вот 20 громких случаев есть, а все остальные хорошие-правильные

Ответить

Vasya

Рыжий
–15

 когда человеку докидывали наркотики на тяжелую статью

То есть изначально они были?

 Можешь не верить. Можешь считать, что вся эта система хорошая, просто вот 20 громких случаев есть, а все остальные хорошие-правильные

Я такого не говорил. Да, случаи бывают, но откуда уверенность, что большинство дел по наркотикам сшито?

Ответить

Рыжий

Vasya
6

 То есть изначально они были?

Бывает и такое. Задерживают, при тебе есть какое-то количество вещества. Для личного употребления. Тебе берут и докидывают, чтобы ты попал под статью о распространении. Личное употребление я не осуждаю. Наркотики это дело такое. У меня почти нет знакомых не-наркоманов. И вообще их вроде очень мало (не-наркоманов). Сам ты скорее всего тоже любишь или сигарету выкурить или пивком загрузиться. Это тоже к наркотикам относится
 но откуда уверенность, что большинство дел по наркотикам сшито?

Отвечал уже тебе про мальчика, который кричал "волки". Тут похожее

Ответить

Vasya

Рыжий
–11

Отвечал уже тебе про мальчика, который кричал "волки". Тут похожее

Типичная когнитивная ошибка — найти какие-то параллели, кажущиеся логичными и системными и на их основе выстроить картину мира. Не всегда то, что проще всего объяснить самому себе является истинным

Ответить

Упоротый

Vasya
5

Нередки случаи, да. Сам не употребляю, но пара знакомых так и уехала. Человек брал себе (ну блять ну точно себе, сто лет знаю что покуривает, за свои деньги, по карману ему это). И тут внезапно бах, берут с какой-то милипиздрической дозой (0.1 или 0.2 грамма этого амфетамина или как его там) и через месяц внезапно выясняется, что распространял. Угу, верю.

8 лет дали. Сидит до сих пор 

Ответить

Vasya

Упоротый
–5

Когда заходит речь о распространении, то все почему-то представляют закладочников, которые занимаются этим на постоянной основе. Но если один чел продаст по дружбе часть дозы своему другу, то внезапно, это будет распространением.

Чего тут удивительного непонятно. друг другу нарики постоянно продают, знаю по таким же знакомым.

Ответить

Av Av

Vasya
0

Но если один чел продаст по дружбе часть дозы своему другу, то внезапно, это будет распространением.

Ещё проще, если друг тебя попросит сходить за дозой для него и даст денег. Тоже статья за распространение.

Такое часто бывает когда взяли наркомана и чтобы срок скостить подставляет знакомых.

Ответить

Местный

Vasya
1

 но откуда уверенность, что большинство дел по наркотикам сшито?

Звонил недавно знакомому оперу из 90х, он подтвердил

Ответить

Vasya

Местный
–5

Репрезентативненько

Ответить

Местный

Vasya
5

Ты чо бля не доверяешь сотруднику милиции!?

Ответить

Vasya

Местный
–6

Не доверяю, как и всем. Данные нужны репрезентативные

Ответить

Местный

Vasya
5

Ну это условочка как минимум, гражданин.

Ответить

Аристотель

Vasya
1

Примерный процент (его нижнюю границу) можно вычислить исходя из аномальных всплесков частоты определённых весов наркотиков. В делах намного чаще встречаются веса достаточные либо для того, чтобы человека закрыть, либо для того, чтобы его закрыть по более тяжкой статье. Это работает и с лёгкими наркотиками, и с тяжёлыми. Просто чудеса расчудесные. 

Ответить

Стильная

Vasya
4

Да да, ты у нас один пиздатенький, ты главное не нервничай так

Ответить

Местный браслет

Vasya
2

Никак, равно как полное отсутствие фактов и доказательств о тебе, по аналогии, означае , что ты жулик, вор и действительно мог выебать козу.

Ответить

Vasya Pupkin

Местный
–9

Да, допустим, кто ж спорит.

полное отсутствие фактов и доказательств

Правда интересно, поделись делом, а то я вот не читал. Ты ж откуда-то не из текста новости знаешь о полном отсутствии фактов и доказательств

Ответить

Местный браслет

Vasya
0

Зачем ты просишь заведомо невозможное? 

Ответить

Vasya Pupkin

Местный
–9

Как ты узнал, что в деле полностью отсутствуют факты и доказательства, если его прочитать заведомо невозможно? Со слов адвоката? Ну так у них работа такая, было бы странно, если б они говорили че-то другое

Ответить