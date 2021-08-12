Экс‑главу «Открытой России» в Пскове Лию Милушкину приговорили к 10,5 годам колонии по делу о наркотиках Статьи редакции
Её мужа — к 11 годам.
Псковский районный суд признал Лию и Артёма Милушкиных виновными в четырёх эпизодах сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает «Псковская губерния». Их приговорили к 10,5 и 11 годам лишения свободы.
После вынесения приговора Артём Милушкин начал ломать клетку, из-за чего заседание прервали. Наказание бывшей главе «Открытой России» в Пскове озвучили уже после перерыва.
Согласно обвинительному заключению, наркотики нашли в контейнерах из-под «Киндер-сюрприза», которые изъяли у Милушкиных силовики во время следственных действий, пишет «Медуза» со ссылкой на документ. Адвокаты считают, что наркотики подбросили, поскольку на контейнерах не нашли отпечатков пальцев подсудимых.
Также они отмечают, что у стороны обвинения недостаточно доказательств: нечёткая видеозапись, где знакомый Милушкиных якобы покупает у них амфетамин, и показания подруги семьи. В суде оба свидетеля заявили о невиновности супругов, отринув свои первые показания.
Активистку штаба Навального и координатора «Открытой России» в Пскове Лию Милушкину и её мужа задержали в январе 2019 года. Прокурор запрашивал 12 лет колонии для соратницы Навального и 10 лет для её супруга.
Как же мерзко на душе
Это то дело, где засекреченны "свидетели", чьи показания являются единственным и неоспоримым "доказательством"? Пиздос.
интересно стало, за какие вещества присели, оказывается за несколько грамм амфетаминов, сурово
https://meduza.io/feature/2021/08/12/takie-dela-u-nas-obychno-zakanchivayutsya-srokom-i-bolshim-srokom
Меня сильно впечатлила запись одной из контрольных закупок.
Кто-нибудь видит суслика? И я не вижу. А он есть.
Вот и вопрос
Чем им теперь поможет Ходорковский ?
А дети видимо поедут в детДом
Амбиции ХоДоРа ломают судьбы не только взрослых но и детей
Пора уже понять что лучше просто сваливать — ради детей , чтоб они с этими ветряными мельницами не боролись 🤷♂️
Но за них то конечно никто на митинг не выйдет
Ну давайте хоть фонарики включим на телефонах! В знак солидарности!
хватит шутки шутить, комиков уже начали сажать
А может..по делом их, действительно похоже на барыг
Здравствуйте, поздравляю с регистрацией на этом прекрасном сайте. Здоровья, добра, любви и процветания. До свидания.
С регистрацией, фашик
Я отрыжка