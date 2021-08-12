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Новости
Sasha Shambilova

Экс‑главу «Открытой России» в Пскове Лию Милушкину приговорили к 10,5 годам колонии по делу о наркотиках Статьи редакции

Её мужа — к 11 годам.

26 26 комментариев
2118 просмотров
Фото «МБХ медиа»

Псковский районный суд признал Лию и Артёма Милушкиных виновными в четырёх эпизодах сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает «Псковская губерния». Их приговорили к 10,5 и 11 годам лишения свободы.

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После вынесения приговора Артём Милушкин начал ломать клетку, из-за чего заседание прервали. Наказание бывшей главе «Открытой России» в Пскове озвучили уже после перерыва.

Видео из телеграм-канала «Коротенечко,..»

Согласно обвинительному заключению, наркотики нашли в контейнерах из-под «Киндер-сюрприза», которые изъяли у Милушкиных силовики во время следственных действий, пишет «Медуза» со ссылкой на документ. Адвокаты считают, что наркотики подбросили, поскольку на контейнерах не нашли отпечатков пальцев подсудимых.

Также они отмечают, что у стороны обвинения недостаточно доказательств: нечёткая видеозапись, где знакомый Милушкиных якобы покупает у них амфетамин, и показания подруги семьи. В суде оба свидетеля заявили о невиновности супругов, отринув свои первые показания.

Активистку штаба Навального и координатора «Открытой России» в Пскове Лию Милушкину и её мужа задержали в январе 2019 года. Прокурор запрашивал 12 лет колонии для соратницы Навального и 10 лет для её супруга.

#новости #суды

Спасибо за наводку FOX
26 26 комментариев
26
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26 комментариев
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Энергичный Вампир

22

Как же мерзко на душе

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neimovirne

Энергичный
2

Это от бездействия

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Плотный

14

Это то дело, где засекреченны "свидетели", чьи показания являются единственным и неоспоримым "доказательством"? Пиздос.

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

6

интересно стало, за какие вещества присели, оказывается за несколько грамм амфетаминов, сурово

https://meduza.io/feature/2021/08/12/takie-dela-u-nas-obychno-zakanchivayutsya-srokom-i-bolshim-srokom

Ответить

Романелло Кивогенс

Vadim
2

Меня сильно впечатлила запись одной из контрольных закупок. 

Кто-нибудь видит суслика? И я не вижу. А он есть.

Ответить

Robutt

3

Подкинули, суки? 

Ответить

Трезвый Влад

Robutt
5

да

Ответить

Ответственный глобус

1

не повезло, конечно, что не журналисты

Ответить

Сибирский Кот

Ответственный
–16

Вот и вопрос
Чем им теперь поможет Ходорковский ?

А дети видимо поедут в детДом

Амбиции ХоДоРа ломают судьбы не только взрослых но и детей

Пора уже понять что лучше просто сваливать — ради детей , чтоб они с этими ветряными мельницами не боролись 🤷‍♂️

Ответить

Торговый коктейль

Сибирский
24

Ахуенно, это ходор виноват, а не ебанутое государство

Ответить

Алюминиевый Кирилл

3
Ответить

neimovirne

2

Но за них то конечно никто на митинг не выйдет

Ответить

Игорь Рачук

neimovirne
0

Ну давайте хоть фонарики включим на телефонах! В знак солидарности! 

Ответить

neimovirne

Игорь
0

хватит шутки шутить, комиков уже начали сажать

Ответить

Борат Сагдиев

neimovi…
1

интересно, что из них ВЫРАСТЕТ

Ответить

Процентный теркин30см

2

@the art of гепард какие будут у вас комментарии по данному посту?

Ответить

Роман Александров

2
Ответить

Роман Александров

1
Ответить

Правый кубок

0

Без права переписки?

Ответить

Россия будущего

–8

А может..по делом их, действительно похоже на барыг

Ответить

neimovirne

Россия
2

бот детектед. зарегилса ради комментария

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Борат Сагдиев

Россия
1

Здравствуйте, поздравляю с регистрацией на этом прекрасном сайте. Здоровья, добра, любви и процветания. До свидания.

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Стильная самочка орангутана

Россия
0

С регистрацией, фашик

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Россия будущего

Стильная
0

Я отрыжка 

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Doktor

Россия
0

Я даже не сомневался

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Борат Сагдиев

Россия
0

Очень приятно.

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