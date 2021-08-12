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Новости
Новости vc.ru

Adidas продаст бренд Reebok за 2,1 миллиарда евро американской маркетинговой компании ABG Статьи редакции

Компания выставила бренд на продажу ещё в феврале.

Коллекция, посвящённая «Парку Юрского периода» Фото Reebok
  • Большую часть суммы Authentic Brands Group (ABG) выплатит наличными, остаток — в виде условного и отсроченного вознаграждения. Сделку планируют закрыть в первом квартале 2022 года;
  • Adidas купила Reebok в 2006 году за 3,8 миллиарда долларов;
  • Пришедший в 2016 году глава Adidas Каспер Рорстед поставил одной из главной задач исправление неудовлетворительных показателей «дочки», писало Bloomberg. Он закрывал неэффективные магазины и отказывался от продления лицензионных сделок, в 2018 году бренд стал приносить прибыль;
  • В феврале 2021 года компания выставила бренд на продажу — Adidas посчитал, что брендам лучше развиваться независимо;
  • Manager Magazin писал, что глава Adidas Каспер Рорстед рассчитывал продать Reebok ещё до пандемии за примерно 2 миллиарда евро;
  • Authentic Brands Group — американская маркетинговая компания. В июле 2021 ABG подала заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской бирже и рассчитывает на оценку в 10 миллиардов долларов.

#новости #Adidas #reebok

1895 просмотров
22 22 комментария
14
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Константин Де Брильи

10

Кто сядет на иглу мужского одобрения?

Ответить

Robutt

7

Кто носит кроссы рибак, тот настоящий кибарг

Ответить

Леха

–12

Говно продаст бренд мочи за 2,1 миллиарда евро 

Ответить

Андрей Фурцев

Леха
8

Ты свои сексуальные фантазии здесь не публикуй

Ответить

Леха

Андрей
0

Вот модная обувь, блестит вся 

Ответить

Трогательный

Леха
2

Вот круче! Такие чмошникам не по карману, йоу!

Ответить

Семен Прозов

5

Купили за 4 ярда, продали за 2. Стонкс

Ответить

taraskiy lotots

Семен
0

Разницу и немножко на морожку отбили за 15 лет

Ответить

Необходимый мангал

4

Купили за баксы, продают за евро. Хитро.

Ответить

Meg Walker

Необходимый
0

И всё равно продали дешевле, чем купили

Ответить

Лысый череп

3

Просто показывают (извините)

Ответить

Нужный шар

2

Интересный факт: Адидас назван так в честь его основателя Адольфа. Другого Адольфа, хотя этот Адольф тоже был убеждённым членом нацистской партии. Вторая часть названия "das" - это от его фамилии Dassler. Забавно, что сленговое название кросовок адидас "Адики", а сленговое название Гитлepа "Адик". Ну и этот факт поможет запомнить, что Adidas - немецкая фирма, если вдруг это кому-то надо.
У Адольфа также был брат - Руди. Они сначала вместе занимались обувью, но рассорились из-за того, что Адольф не помог Руди выбраться из фильма. И Руди основал свою фирму - Ruda. Которую через некоторое время переименовал в Puma.
2 брата стали непримиримыми конкурентами. Что стало мощным стимулом для развития всей отрасли.

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Валерий Колосов

–4

Кто носит фирму рибок 

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Катюшка Фролова

Валерий
0

Я

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Rmn Rmn

Валерий
0

Простите меня, пожалуйста, совершенно не могу удержаться от погружения в тот чудный мир беззаботного детства с его милыми глупостями, поэтому

ТОТ САСЁТ У РЫБОК

Ответить

NMTEG

1

Надеюсь, бренд не будет себе изменять, касательно кроссовок всегда являлся первым выбором

Ответить

Артём Дидык

0

кросы Reebok с G-unit навсегда в моем сердце

Ответить

Виктор Тарасов

0

Интересный факт.
Когда Ленин был маленький,
С кудрявой головой.
Носил он «Рибок» старенький
И «Левис» голубой.

Ответить

робот-бёрдвотчер

0

- Вы рибок продаёте?
- Нет, только на лица садимся.
- Квмасивмное.

Ответить

Petr

0

Хорошо, что рыночек присел на лицо рибоку. Из-за реакции мужчин их продажи просели в России так точно.

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Petr

0

Обоссали тапки

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Лучший комментарий

0

Зочем

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