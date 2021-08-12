Adidas продаст бренд Reebok за 2,1 миллиарда евро американской маркетинговой компании ABG Статьи редакции
Компания выставила бренд на продажу ещё в феврале.
- Большую часть суммы Authentic Brands Group (ABG) выплатит наличными, остаток — в виде условного и отсроченного вознаграждения. Сделку планируют закрыть в первом квартале 2022 года;
- Adidas купила Reebok в 2006 году за 3,8 миллиарда долларов;
- Пришедший в 2016 году глава Adidas Каспер Рорстед поставил одной из главной задач исправление неудовлетворительных показателей «дочки», писало Bloomberg. Он закрывал неэффективные магазины и отказывался от продления лицензионных сделок, в 2018 году бренд стал приносить прибыль;
- В феврале 2021 года компания выставила бренд на продажу — Adidas посчитал, что брендам лучше развиваться независимо;
- Manager Magazin писал, что глава Adidas Каспер Рорстед рассчитывал продать Reebok ещё до пандемии за примерно 2 миллиарда евро;
- Authentic Brands Group — американская маркетинговая компания. В июле 2021 ABG подала заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской бирже и рассчитывает на оценку в 10 миллиардов долларов.
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Интересный факт: Адидас назван так в честь его основателя Адольфа. Другого Адольфа, хотя этот Адольф тоже был убеждённым членом нацистской партии. Вторая часть названия "das" - это от его фамилии Dassler. Забавно, что сленговое название кросовок адидас "Адики", а сленговое название Гитлepа "Адик". Ну и этот факт поможет запомнить, что Adidas - немецкая фирма, если вдруг это кому-то надо.
У Адольфа также был брат - Руди. Они сначала вместе занимались обувью, но рассорились из-за того, что Адольф не помог Руди выбраться из фильма. И Руди основал свою фирму - Ruda. Которую через некоторое время переименовал в Puma.
2 брата стали непримиримыми конкурентами. Что стало мощным стимулом для развития всей отрасли.
Кто носит фирму рибок
Надеюсь, бренд не будет себе изменять, касательно кроссовок всегда являлся первым выбором
Интересный факт.
Когда Ленин был маленький,
С кудрявой головой.
Носил он «Рибок» старенький
И «Левис» голубой.
Хорошо, что рыночек присел на лицо рибоку. Из-за реакции мужчин их продажи просели в России так точно.