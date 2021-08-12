В Воронеже взорвался автобус. Пострадали не менее 12 человек Статьи редакции
По предварительным данным, взорвался баллон с газом.
По данным источника «Интерфакса» в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.
«По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв», — сказал собеседник агентства. Оборудование было установлено кустарным способом.
Как сообщает телеграм-канал Baza, пострадали 12 человек, одной из женщин оторвало ноги взрывной волной. По данным ТАСС, во время взрыва пострадали семь человек. Позже агентство также сообщило о 12 пострадавших.
«На место выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи, остальные бригады работают на месте», — сказал дежурный городской скорой помощи.
Водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство не оборудовано газовыми баллонами, а работает на дизельном топливе.
Украинский лолипоп
Лоооол
Да вроде и так и по другому можно
В результате чего 12 человек вышли из зоны комфорта.
Психологи говорят что это даже полезно.
Коммерческий супер_стар
Кажется мы начинаем забывать, как выглядит настоящий хлопок
Объективный томагавк_два
типа с козырей зашел?
одной из женщин них оторвало ноги взрывной волной
Хлопнешь дверью - станешь льготником.
С одной стороны хочется шутить шуточки про Воронеж, но с другой - пострадали все-таки люди. Подумайте.
Трогательный супер_стар
Смех - защитная реакция, если все воспринимать близко у сердцу, можно тронуться рассудком.
Взорвался газ, также как и в Магнитогорске.