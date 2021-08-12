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Новости
Ольга Щербинина

В Воронеже взорвался автобус. Пострадали не менее 12 человек Статьи редакции

По предварительным данным, взорвался баллон с газом.

36 36 комментариев
1440 просмотров

По данным источника «Интерфакса» в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

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«По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв», — сказал собеседник агентства. Оборудование было установлено кустарным способом.

Как сообщает телеграм-канал Baza, пострадали 12 человек, одной из женщин оторвало ноги взрывной волной. По данным ТАСС, во время взрыва пострадали семь человек. Позже агентство также сообщило о 12 пострадавших.

«На место выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи, остальные бригады работают на месте», — сказал дежурный городской скорой помощи.

Водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство не оборудовано газовыми баллонами, а работает на дизельном топливе.

#новости #происшествия

Статья дополняется
36 36 комментариев
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36 комментариев
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Украинский лолипоп

8

Произошел хлопок

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Ольга Щербинина

Украинский
18

Тасс так и написал

Ответить

Украинский лолипоп

Ольга
1

Лоооол

Ответить

Леха

Украинс…
15

Бляя

Ответить

Ольга Щербинина

Леха
1

ну да! только было семь, поправили

Ответить

Леха

Ольга
2

У них похоже разные люди про одно и то же событие пишут. Не всем методичка долетела 

Ответить

Ольга Щербинина

Леха
0

кто-то просмотрел

Ответить

Андрей Охапкин

Леха
0

Да вроде и так и по другому можно

Почему в новостях пишут «хлопок газа» вместо…
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meduza.io
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Взаимный кот

Ольга
2

Нихуя крысы. И не только ТАСС... 

Ответить

Ольга Щербинина

Взаимный
0

практика давняя, но я не перестаю удивляться. видимо, и волна скоро будет не взрывная, а хлопкОвая

Ответить

ouxen

Ольга
0

rest in cringe

Ответить

Намерен магнит

Ольга
0

ТАСС пидарас.

Ответить

Нижний интернет

Украинский
2

В результате чего 12 человек вышли из зоны комфорта. 

Психологи говорят что это даже полезно. 

Ответить

Коммерческий супер_стар

Украинский
0

Кажется мы начинаем забывать, как выглядит настоящий хлопок

Ответить

Друз Фаруэл

7
Ответить

Леха

Друз
1

ЧЕЙ КРЫМ? М?

Ответить

Объективный томагавк_два

Леха
2

типа с козырей зашел?

Ответить

Леха

Объекти…
1

Ага. На карте Крым не наш

Ответить

Объективный

Леха
1

так мем был актуален задолго до 2014 года)

Ответить

Леха

Объекти…
2

Надо следить за обновлением мемотеки

Ответить

Объективный

Леха
3

чтоб не пришлось следить за обновлением вменяемых тебе статей

Ответить

Друз Фаруэл

Леха
0

Пишу явку с повинной!

Ответить

theLastLetters

5

одной из женщин них оторвало ноги взрывной волной

Хлопнешь дверью - станешь льготником.

Ответить

Sergiy Sev

4

Блаженная Расея

Ответить

Andrey

2

С одной стороны хочется шутить шуточки про Воронеж, но с другой - пострадали все-таки люди. Подумайте.

Ответить

Трогательный супер_стар

Andrey
1

Смех - защитная реакция, если все воспринимать близко у сердцу, можно тронуться рассудком.

Ответить

Леха

1

Автобус хлопнул

Ответить

Пенсионный инструмент

1

А может быть Воронеж просто-напросто бомбят??

Ответить

Объективный томагавк_два

1

Вот тебе и спокойной ночи бля

Ответить

j2me92 .

1

Так выборы же скоро, а я думал когда такую новость прочитаю 

Ответить

Игорь Бриннер

0

Взорвался газ, также как и в Магнитогорске.

Ответить

ouxen

Игорь
1

рязанский газ

Ответить

aliftin

0

Хуя, прям взрыв, а не хлопок. Это прям в центре города видимо было. 

Ответить

Объективный украинец

0

Газовые баллоны же на автобусах на крыше устанавливают, как может ноги оторвать ? Или это частники были ? 

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Трогательный супер_стар

0

👏🚌💥🚑🚒😢

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Robutt

0

Началось! 

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