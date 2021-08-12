В Воронеже взорвался автобус. Пострадали не менее 14 человек Статьи редакции
Изначально сообщалось, что взорвался баллон с газом.
По данным источника «Интерфакса» в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.
«По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв», — сказал собеседник агентства.
Водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство не оборудовано газовыми баллонами, а работает на дизельном топливе. Это подтвердила компания-перевозчик и городские власти.
Как сообщает телеграм-канал Baza, пострадали 12 человек, одной из женщин оторвало ноги взрывной волной. По данным ТАСС, во время взрыва пострадали семь человек. Позже агентство также сообщило о 12 пострадавших.
Обновлено в 23:00. Число пострадвших увеличилось до 14.
«На место выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи, остальные бригады работают на месте», — сказал дежурный городской скорой помощи.
«Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного пешехода. Выезжаю — вот такой хлопок, стёкла, дым, не понимаю, что произошло», — рассказал водитель. По его словам, на момент взрыва в автобусе было около 30 человек.
После происшествия воронежский губернатор Александр Гусев поручил проверить все автопарки города.
Замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров заявил ТАСС, что на автобусе не было газового оборудования — он работал на дизеле. Момент взрыва попал на видео. На место приехала машина взрывотехников ФСБ.
Украинский лолипоп
Лоооол
Да вроде и так и по другому можно
Взаимный кот
Нихуя крысы. И не только ТАСС...
Какие твари придумали первыми сей термин? Вообще интересно понаблюдать кто начал так следить и называть очевидные вещи по иному.
В результате чего 12 человек вышли из зоны комфорта.
Психологи говорят что это даже полезно.
12 человек пережили экзистенциальный опыт, и теперь начнут жизнь с новыми красками.
Коммерческий супер_стар
Кажется мы начинаем забывать, как выглядит настоящий хлопок
кроме шуток это работает, недавно вроде даже тут был мем с котятками "фабрика хлопка", я прям доезжал что это хлОпок, а не хлопОк
Объективный томагавк_два
типа с козырей зашел?
так мем был актуален задолго до 2014 года)
Ждем металлорамки на входе в пазики?
Так выборы же скоро, а я думал когда такую новость прочитаю
Сидишь такой, выборами не интересуешься, вдруг автобус взорвался и ты пошел за едро голосовать. Так и работает
Всегда удивлялся, этой херне на крыше
катюша
я вообще первый раз в жизни вижу какие-то баллоны на крыше автобуса, так и не знал бы про них никогда
Всякие ЛиАЗы на газу ездят с баллонами на крыше, только они сбоку прикрыты, чтобы не так некрасиво было.
Видео взрыва автобуса
По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше.
ну да, их же в салоне крепят, оттого на видео и не видно их
Взорвался газ, также как и в Магнитогорске.
одной из женщин них оторвало ноги взрывной волной
Хлопнешь дверью - станешь льготником.
С одной стороны хочется шутить шуточки про Воронеж, но с другой - пострадали все-таки люди. Подумайте.
на крыше
В правилах все прописано (ЕЭК ООН № 67)
Спасибо, что разоблачаете фейки! У этой женщины уже давно нет ног, их ампутировали когда она по пьяни их отморозила.
Причём отморозила когда поехала отдыхать в одну из стран НАТО, и там отморозила и там её завербовали одну из вражеских спецслужб, а потом без ног закинули обратно в Россию, где она на протяжении многих лет клевещет на то как в России тяжело жить инвалидом и самое главное, она была навальнистом, а это уже экстремизм и терроризм, стоит её проверить к причастности к этому взрыву.
Судя по тому, как вскрыло автобус, больше похоже, что взрыв был изнутри, а не снаружи.
Есть такая взрывчатка АСДТ - смесь селиьры с соляркой.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
Просто где-то падает рейтинг сами знаете кого...
Из года в год падает рейтинг
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Падает доверие к силовым структурам, растет напряженность
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Взрываешь автобус
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Рейтинг взлетает до небес
Да как это блять работает-то?
Дизельное топливо не взрывается.
Керосин тоже не взрывается.
Розлив этих энергоносителей опасен в момент максимально распылённой концентрации.
Хуя, прям взрыв, а не хлопок. Это прям в центре города видимо было.
Людей конечно жаль, но как хорошо, что сам почти не пользуюсь этим "общественным транспортом".
Очень неудобный автобус, жёсткий, ощущаешь каждую кочку. Полосатые ЛАЗы были лучше.
Исходя из того что балон должен быть в самой корме
https://www.youtube.com/watch?v=7OG_CfQE8bI
характер повреждений вызывает недоумение