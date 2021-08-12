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Новости
Ольга Щербинина

В Воронеже взорвался автобус. Пострадали не менее 14 человек Статьи редакции

Изначально сообщалось, что взорвался баллон с газом.

117 117 комментариев
6805 просмотров

По данным источника «Интерфакса» в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

«По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв», — сказал собеседник агентства.

Водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство не оборудовано газовыми баллонами, а работает на дизельном топливе. Это подтвердила компания-перевозчик и городские власти.

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Как сообщает телеграм-канал Baza, пострадали 12 человек, одной из женщин оторвало ноги взрывной волной. По данным ТАСС, во время взрыва пострадали семь человек. Позже агентство также сообщило о 12 пострадавших.

Обновлено в 23:00. Число пострадвших увеличилось до 14.

«На место выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи, остальные бригады работают на месте», — сказал дежурный городской скорой помощи.

«Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного пешехода. Выезжаю — вот такой хлопок, стёкла, дым, не понимаю, что произошло», — рассказал водитель. По его словам, на момент взрыва в автобусе было около 30 человек.

После происшествия воронежский губернатор Александр Гусев поручил проверить все автопарки города.

Замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров заявил ТАСС, что на автобусе не было газового оборудования — он работал на дизеле. Момент взрыва попал на видео. На место приехала машина взрывотехников ФСБ.

#новости #происшествия

117 117 комментариев
1
42
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117 комментариев
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Украинский лолипоп

32

Произошел хлопок

Ответить

Ольга Щербинина

Украинский
51

Тасс так и написал

Ответить

Украинский лолипоп

Ольга
2

Лоооол

Ответить

Леха

Украинс…
50

Бляя

Ответить

Ольга Щербинина

Леха
1

ну да! только было семь, поправили

Ответить

Леха

Ольга
6

У них похоже разные люди про одно и то же событие пишут. Не всем методичка долетела 

Ответить

Андрей Охапкин

Леха
0

Да вроде и так и по другому можно

Почему в новостях пишут «хлопок газа» вместо…
В конце 2019 года многие пользователи соцсетей начали обращать внимание, что в сообщениях…
meduza.io
Ответить

Ольга Щербинина

Леха
0

кто-то просмотрел

Ответить

Andrew Muralov

Леха
0

Они думали что Уренгой в Казахстане или на Украине. 

Ответить

Рекламный фонарь

Ольга
1

Появилось еще одно видео

Ответить

Андрей Андреев

Леха
1

Уже исправили. 

Ответить

Andrew Muralov

Леха
0

Дружно хлопали 12 человек. 

Ответить

Взаимный кот

Ольга
8

Нихуя крысы. И не только ТАСС... 

Ответить

Ольга Щербинина

Взаимный
17

практика давняя, но я не перестаю удивляться. видимо, и волна скоро будет не взрывная, а хлопкОвая

Ответить

Николай

Ольга
0

Аплодисменты, блеать

Ответить

ouxen

Ольга
4

rest in cringe

Ответить

Намерен магнит

Ольга
0

ТАСС пидарас.

Ответить

некипишуй

Ольга
0

а че блятьт про Хаимат не написала, а?

Ответить

Степан Анейчик

Ольга
0
Ответить

Ольга Щербинина

Степан
0

Уже исправили

Ответить

Александр Федоров

Ольга
0

Какие твари придумали первыми сей термин? Вообще интересно понаблюдать кто начал так следить и называть очевидные вещи по иному.

Ответить

Нижний интернет

Украинский
23

В результате чего 12 человек вышли из зоны комфорта. 

Психологи говорят что это даже полезно. 

Ответить

Kir Kirsky

Нижний
1

12 человек пережили экзистенциальный опыт, и теперь начнут жизнь с новыми красками.

Ответить

Коммерческий супер_стар

Украинский
8

Кажется мы начинаем забывать, как выглядит настоящий хлопок

Ответить

alexander alexander

Коммерческий
0

кроме шуток это работает, недавно  вроде даже тут был мем с котятками "фабрика хлопка", я прям доезжал что это хлОпок, а не хлопОк

Ответить

ฺ ฺ

Украинский
0

и автобус уволился 2 недели назад 

Ответить

Джон Кроули

Украинский
0

Хлопок счастья в каждый россий дом. 

Ответить

Друз Фаруэл

27
Ответить

Леха

Друз
–1

ЧЕЙ КРЫМ? М?

Ответить

Объективный томагавк_два

Леха
8

типа с козырей зашел?

Ответить

Леха

Объекти…
2

Ага. На карте Крым не наш

Ответить

Объективный

Леха
2

так мем был актуален задолго до 2014 года)

Ответить

Леха

Объекти…
5

Надо следить за обновлением мемотеки

Ответить

Объективный

Леха
5

чтоб не пришлось следить за обновлением вменяемых тебе статей

Ответить

Объективный

Объекти…
0

Но Алеппо никак бомбить не мог тогда,  туда только в 15 году полетели.

Ответить

Андрей Галицкий

Леха
1

а где он "ваш"? 

Ответить

Друз Фаруэл

Леха
0

Пишу явку с повинной!

Ответить

Стильная самочка орангутана

Леха
0

ВАШ

Ответить

Антон Лисин

Леха
0

Вовы 

Ответить

andrej

Леха
0

Чеченский, дон.

Ответить

Магомед Шереметьев

Друз
0

Лентач ЯПлакалъ и Джой, супер

Ответить

Sergiy Sev

18

Блаженная Расея

Ответить

Олег Матвеенко

13

Ждем металлорамки на входе в пазики? 

Ответить

Grigory Kopiev

Олег
3

На выходе из подъезда дома, чтобы сразу весь город «обезопасить»

Ответить

Антон Лисин

Олег
1

И сканер вещей

Ответить

andrej

Олег
0

ждем выделения 40 млрд на борьбу с терроризмом на транспорте, как в 2013, когда дагестанские пастухи ополчились на Волгоград, в котором как раз проходил шабаш Хирурга.

Ответить

j2me92 .

9

Так выборы же скоро, а я думал когда такую новость прочитаю 

Ответить

Vasya Pupkin

j2me92
6

Сидишь такой, выборами не интересуешься, вдруг автобус взорвался и ты пошел за едро голосовать. Так и работает

Ответить

Kir Kirsky

Vasya
0

Так не взорвался, а хлопнул

Ответить

Антигравитационный торт

5

Всегда удивлялся, этой херне на крыше

Ответить

Ирина Китаева

Антигравитацион…
13

катюша

Ответить

Антигравитационный торт

Ирина
1

По всей области такие автобусы

Ответить

Андрей Галицкий

Ирина
0

орнул

Ответить

Владислав Хартбрейкер

Антигравитацион…
4

я вообще первый раз в жизни вижу какие-то баллоны на крыше автобуса, так и не знал бы про них никогда

Ответить

Andrew Muralov

Владислав
3

Думал, что кислородные? При разгерметитзации маски выпадают.

Ответить

Антон Пострунин

Владислав
0

Всякие ЛиАЗы на газу ездят с баллонами на крыше, только они сбоку прикрыты, чтобы не так некрасиво было. 

Ответить

Артур Мудрик

Антигравитацион…
0

буханка шахид

Ответить

Илья Коробейников

8

Видео взрыва автобуса

Ответить

Max Mayers

Илья
1

@Ольга Щербинина тут свежее видео подъехало

Ответить

Andrew Muralov

Илья
0

Как его перекосоёбило.
А люди выходят, как после аттракцион. 

Ответить

Саша Саша

Илья
0

Некто в камуфляже решил вернуть телефон владельцу, видимо.

Ответить

Vadim Nemnasev

Илья
0

По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше.

ну да, их же в салоне крепят, оттого на видео и не видно их

Ответить

Игорь Бриннер

4

Взорвался газ, также как и в Магнитогорске.

Ответить

ouxen

Игорь
14

рязанский газ

Ответить

Андрей Рядькин

ouxen
0

Рано

Ответить

theLastLetters

8

одной из женщин них оторвало ноги взрывной волной

Хлопнешь дверью - станешь льготником.

Ответить

Антон Лисин

theLastLetters
0

Хлопнул дверью, дали 15 лет

Ответить

Andrey

5

С одной стороны хочется шутить шуточки про Воронеж, но с другой - пострадали все-таки люди. Подумайте.

Ответить

Трогательный супер_стар

Andrey
5

Смех - защитная реакция, если все воспринимать близко у сердцу, можно тронуться рассудком.

Ответить

Конституционный спрей

Andrey
0

@Воронеж, где комментарий?

Ответить

Объективный украинец

6

Газовые баллоны же на автобусах на крыше устанавливают, как может ноги оторвать ? Или это частники были ? 

Ответить

Плотный

Объективный
0

на крыше

В правилах все прописано (ЕЭК ООН № 67)

Ответить

Леха

Плотный
0

Не закон нам ваш ЕЭК ООН! А как бомбить Воронеж?

Ответить

Andrew Muralov

Объективный
0

Спасибо, что разоблачаете фейки! У этой женщины уже давно нет ног, их ампутировали когда она по пьяни их отморозила.

Ответить

Джон Кроули

Andrew
0

Причём отморозила когда поехала отдыхать в одну из стран НАТО, и там отморозила и там её завербовали одну из вражеских спецслужб, а потом без ног закинули обратно в Россию, где она на протяжении многих лет клевещет на то как в России тяжело жить инвалидом и самое главное, она была навальнистом, а это уже экстремизм и терроризм, стоит её проверить к причастности к этому взрыву.

Ответить

3AHO3A

6

Судя по тому, как вскрыло автобус, больше похоже, что взрыв был изнутри, а не снаружи.

Ответить

Правительственный Женя

5

Сахарные на месте?

Ответить

badResistor

Правительственн…
2

Рязанские

Ответить

Максим Козаченко

Правительственн…
2

Только гречневые

Ответить

Пенсионный инструмент

5

А может быть Воронеж просто-напросто бомбят??

Ответить

Объективный томагавк_два

4

Вот тебе и спокойной ночи бля

Ответить

Рекламный фонарь

4

ПАЗики созданы чтобы убивать. 

Ответить

NavaGava

3

@Ольга Щербинина https://t.me/tvrain/47517

Ответить

Andrew Muralov

NavaGava
2

Есть такая взрывчатка АСДТ - смесь селиьры с соляркой. 

Ответить

цорiк

Andrew
1

Но двигатель же не на смеси такой работает, лол

Ответить

NavaGava

3
Раньше всех. Ну почти.
⚡️Машина взрывотехников ФСБ приехала на место ЧП в Воронеже
Ответить

Ипполит Воробьянинов

NavaGava
2

А должны были приехать хлопкотехники

Ответить

Romario

2

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0

Взрывы жилых домов в России в сентябре 1999 года
Взрывы жилых домов — серия террористических актов в российских городах (Буйнакске, Москве и…
ru.wikipedia.org
Ответить

Андрей Охапкин

Romario
0

Действительно, было такое

Ответить

Robutt

1

Началось! 

Ответить

Предварительный корабль

Robutt
6

Щас будут сочить в мортире

Ответить

badResistor

1

Просто где-то падает рейтинг сами знаете кого...

Ответить

Vasya Pupkin

badResistor
0

Из года в год падает рейтинг
@
Падает доверие к силовым структурам, растет напряженность
@
Взрываешь автобус
@
Рейтинг взлетает до небес

Да как это блять работает-то?

Ответить

badResistor

Vasya
2

да, так.

Ответить

Леха

2

Автобус хлопнул

Ответить

Антон Лисин

1

Выборы же скоро 

Ответить

Самостоятельный единорожек88

1

с каких это пор ГБО на дизелях ставить стали?
странное происшествие за месяц до выборов

Ответить

цорiк

Самостоятельный
0

Вообще ставят, но очень узко, но это не тот случай

Ответить

Василий Дробовский

1

Дизельное топливо не взрывается.
Керосин тоже не взрывается.
Розлив этих энергоносителей опасен в момент максимально распылённой концентрации.

Ответить

цорiк

1

Лол, дизельный пазик, хлопок газа, ага. Выборы скоро(((

Ответить

Трогательный супер_стар

0

👏🚌💥🚑🚒😢

Ответить

aliftin

0

Хуя, прям взрыв, а не хлопок. Это прям в центре города видимо было. 

Ответить

karsil

aliftin
0

самый центр, у галереи Чижова

Ответить

Kris Stone

0

Была еще новость про хлопнувшие блютуз наушники в индии

Ответить

Pyrrhula Pyrrhula

0

Россия, август, техногенная катастрофа

Ответить

Smaug The Terrible

0

Терракт?

Ответить

Алексей Куликов

0

Людей конечно жаль, но как хорошо, что сам почти не пользуюсь этим "общественным транспортом".

Ответить

Kavinsky s Тарас

0

Очень неудобный автобус, жёсткий, ощущаешь каждую кочку. Полосатые ЛАЗы были лучше.

Ответить

Andrew Muralov

Kavinsky
0

Недаром их основное назначение - катафалк. 

Ответить

Борис Юринов

0

Исходя из того что балон должен быть в самой корме
https://www.youtube.com/watch?v=7OG_CfQE8bI
характер повреждений вызывает недоумение

Ответить

лала лало

0

Маршрутки надо запретить

Ответить

karsil

0

момент взрыва

Ответить

Vl T

0

 одной из женщин оторвало ноги взрывной волной

Хлопковой волной.

Ответить

Крепкий паук например

0

Причина устанавливается, но точно не теракт (C) 

Ответить

Дикий крюк

0

И вот за такой общественный транспорт ратуют урбанисты? 

Ответить

Dmitry R.

Дикий
0

да вроде как раз наоборот.

Ответить

Vasya Pupkin

–2

Удалено

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