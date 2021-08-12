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Новости
Ольга Щербинина

В Воронеже взорвался автобус. Пострадали не менее 16 человек Статьи редакции

Изначально сообщалось, что взорвался баллон с газом.

178 178 комментариев
10 213 просмотров

По данным источника «Интерфакса» в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

«По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв», — сказал собеседник агентства.

Водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство не оборудовано газовыми баллонами, а работает на дизельном топливе. Это подтвердила компания-перевозчик и городские власти.

Как сообщает телеграм-канал Baza, пострадали 12 человек, одной из женщин оторвало ноги взрывной волной. По данным ТАСС, во время взрыва пострадали семь человек. Позже агентство также сообщило о 12 пострадавших.

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Обновлено в 23:00. Число пострадвших увеличилось до 14.

Обновлено в 23:55. Пострадавшая при взрыве женщина скончалась в реанимации, заявили РИА «Новости» в региональном депздраве. Общее число раненых выросло до 16 человек — трое из них в тяжёлом состоянии.

«На место выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи, остальные бригады работают на месте», — сказал дежурный городской скорой помощи.

«Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного пешехода. Выезжаю — вот такой хлопок, стёкла, дым, не понимаю, что произошло», — рассказал водитель. По его словам, на момент взрыва в автобусе было около 30 человек. Позже выяснилось, что их было 35.

На данный момент версия теракта не рассматривается, сообщил «Интерфаксу» вице-губернатор региона Сергей Соколов. После происшествия воронежский губернатор Александр Гусев поручил проверить все автопарки города.

Замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров заявил ТАСС, что на автобусе не было газового оборудования — он работал на дизеле. Момент взрыва попал на видео. На место приехала машина взрывотехников ФСБ. СК возбудил уголовное дело по факту взрыва.

#новости #происшествия

178 178 комментариев
1
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178 комментариев
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Украинский лолипоп

46

Произошел хлопок

Ответить

Ольга Щербинина

Украинский
76

Тасс так и написал

Ответить

Украинский лолипоп

Ольга
4

Лоооол

Ответить

Леха

Украинс…
73

Бляя

Ответить

Ольга Щербинина

Леха
1

ну да! только было семь, поправили

Ответить

Леха

Ольга
6

У них похоже разные люди про одно и то же событие пишут. Не всем методичка долетела 

Ответить

Andrew Muralov

Леха
2

Они думали что Уренгой в Казахстане или на Украине. 

Ответить

Андрей Охапкин

Леха
0

Да вроде и так и по другому можно

Почему в новостях пишут «хлопок газа» вместо…
В конце 2019 года многие пользователи соцсетей начали обращать внимание, что в сообщениях…
meduza.io
Ответить

Ольга Щербинина

Леха
0

кто-то просмотрел

Ответить

Рекламный фонарь

Ольга
3

Появилось еще одно видео

Ответить

Андрей Андреев

Леха
0

Уже исправили. 

Ответить

Andrew Muralov

Леха
0

Дружно хлопали 12 человек. 

Ответить

Взаимный кот

Ольга
10

Нихуя крысы. И не только ТАСС... 

Ответить

Ольга Щербинина

Взаимный
23

практика давняя, но я не перестаю удивляться. видимо, и волна скоро будет не взрывная, а хлопкОвая

Ответить

Николай

Ольга
1

Аплодисменты, блеать

Ответить

ouxen

Ольга
5

rest in cringe

Ответить

Александр Федоров

Ольга
0

Какие твари придумали первыми сей термин? Вообще интересно понаблюдать кто начал так следить и называть очевидные вещи по иному.

Ответить

Ольга Щербинина

Алексан…
2

Как выяснила «Медуза», усиление позиций «хлопка» в последнее время — это не случайность и не просто канцелярщина ведомственных пресс-релизов, перетекающая в неизменном виде в СМИ. «Хлопок», как и другие примеры чиновничьего новояза типа «подтопления» вместо наводнения и «возгорания» вместо пожара, — часть информационной политики администрации президента (АП).

Ответить

ggg123

Алексан…
0

Не твари, а люди с измененным уровнем совести. 

Ответить

Степан Анейчик

Ольга
0
Ответить

Ольга Щербинина

Степан
0

Уже исправили

Ответить

Рекламный фонарь

Ольга
0

.

Ответить

Ольга Щербинина

Рекламн…
1

вижу, спасибо

Ответить

Намерен магнит

Ольга
0

ТАСС пидарас.

Ответить

некипишуй

Ольга
0

а че блятьт про Хаимат не написала, а?

Ответить

MangaloriANAL

Ольга
0

И не только ТАСС

Новости Mail.Ru
Новости Mail.Ru
tjournal.ru
Ответить

Нижний интернет

Украинский
30

В результате чего 12 человек вышли из зоны комфорта. 

Психологи говорят что это даже полезно. 

Ответить

Kir Kirsky

Нижний
1

12 человек пережили экзистенциальный опыт, и теперь начнут жизнь с новыми красками.

Ответить

Коммерческий супер_стар

Украинский
11

Кажется мы начинаем забывать, как выглядит настоящий хлопок

Ответить

alexander alexander

Коммерческий
0

кроме шуток это работает, недавно  вроде даже тут был мем с котятками "фабрика хлопка", я прям доезжал что это хлОпок, а не хлопОк

Ответить

ฺ ฺ

Украинский
0

и автобус уволился 2 недели назад 

Ответить

Джон Кроули

Украинский
–1

Хлопок счастья в каждый россий дом. 

Ответить

Друз Фаруэл

38
Ответить

Леха

Друз
0

ЧЕЙ КРЫМ? М?

Ответить

Объективный томагавк_два

Леха
12

типа с козырей зашел?

Ответить

Леха

Объекти…
2

Ага. На карте Крым не наш

Ответить

Объективный

Леха
2

так мем был актуален задолго до 2014 года)

Ответить

Леха

Объекти…
5

Надо следить за обновлением мемотеки

Ответить

Объективный

Леха
5

чтоб не пришлось следить за обновлением вменяемых тебе статей

Ответить

Объективный

Объекти…
0

Но Алеппо никак бомбить не мог тогда,  туда только в 15 году полетели.

Ответить

Андрей Галицкий

Леха
1

а где он "ваш"? 

Ответить

Друз Фаруэл

Леха
1

Пишу явку с повинной!

Ответить

Стильная самочка орангутана

Леха
0

ВАШ

Ответить

Антон Лисин

Леха
0

Вовы 

Ответить

andrej

Леха
0

Чеченский, дон.

Ответить

Магомед Шереметьев

Друз
1

Лентач ЯПлакалъ и Джой, супер

Ответить

Sergiy Sev

22

Блаженная Расея

Ответить

Олег Матвеенко

20

Ждем металлорамки на входе в пазики? 

Ответить

Grigory Kopiev

Олег
7

На выходе из подъезда дома, чтобы сразу весь город «обезопасить»

Ответить

Антон Лисин

Олег
2

И сканер вещей

Ответить

andrej

Олег
2

ждем выделения 40 млрд на борьбу с терроризмом на транспорте, как в 2013, когда дагестанские пастухи ополчились на Волгоград, в котором как раз проходил шабаш Хирурга.

Ответить

Любой спрей

Олег
0

https://youtu.be/c3x4fvMD6dY

Ответить

Антигравитационный торт

9

Всегда удивлялся, этой херне на крыше

Ответить

Ирина Китаева

Антигравитацион…
24

катюша

Ответить

Антигравитационный торт

Ирина
1

По всей области такие автобусы

Ответить

Андрей Галицкий

Ирина
1

орнул

Ответить

Владислав Хартбрейкер

Антигравитацион…
14

я вообще первый раз в жизни вижу какие-то баллоны на крыше автобуса, так и не знал бы про них никогда

Ответить

Andrew Muralov

Владислав
15

Думал, что кислородные? При разгерметитзации маски выпадают.

Ответить

Антон Пострунин

Владислав
2

Всякие ЛиАЗы на газу ездят с баллонами на крыше, только они сбоку прикрыты, чтобы не так некрасиво было. 

Ответить

Артур Мудрик

Антигравитацион…
1

буханка шахид

Ответить

Илья Коробейников

15

Видео взрыва автобуса

Ответить

Vadim Nemnasev

Илья
5

По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше.

ну да, их же в салоне крепят, оттого на видео и не видно их

Ответить

Max Mayers

Илья
1

@Ольга Щербинина тут свежее видео подъехало

Ответить

Andrew Muralov

Илья
0

Как его перекосоёбило.
А люди выходят, как после аттракцион. 

Ответить

Любой спрей

Andrew
0

Так там же кузов представляет собой пространственную раму, обшитую листами металла, вот и разлетелись они. 

Ответить

Саша Саша

Илья
0

Некто в камуфляже решил вернуть телефон владельцу, видимо.

Ответить

j2me92 .

10

Так выборы же скоро, а я думал когда такую новость прочитаю 

Ответить

Vasya Pupkin

j2me92
13

Сидишь такой, выборами не интересуешься, вдруг автобус взорвался и ты пошел за едро голосовать. Так и работает

Ответить

Kir Kirsky

Vasya
1

Так не взорвался, а хлопнул

Ответить

Твоего деда дед

Kir
1

Так не проголосовал, а поставил галочку

Ответить

3AHO3A

12

Судя по тому, как вскрыло автобус, больше похоже, что взрыв был изнутри, а не снаружи.

Ответить

Kapitan_ 711

12

...в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше...
1.на видео ясно видно, что баллонов нет 2.водитель и в атп говорят что автобус дизельный. 3. Взрыв внутри салона. Но, основная версия это взрыв газа, штош логично.

Ответить

Dobrosvet

Kapitan_
0

Значит, у кого-то рванул пукан

Ответить

Александр Матюхин

Kapitan_
–1

ГБО могут и внутри кузова под днищем ставить, а если ставят в обход регистрации/проверок - понятное дело, что до талого будут отпираться и валить на третьих лиц, а сами мол ничего не знали.

Ответить

theLastLetters

11

одной из женщин них оторвало ноги взрывной волной

Хлопнешь дверью - станешь льготником.

Ответить

Антон Лисин

theLastLetters
0

Хлопнул дверью, дали 15 лет

Ответить

Andrey

7

С одной стороны хочется шутить шуточки про Воронеж, но с другой - пострадали все-таки люди. Подумайте.

Ответить

Трогательный супер_стар

Andrey
9

Смех - защитная реакция, если все воспринимать близко у сердцу, можно тронуться рассудком.

Ответить

Доступный турник

Трогательный
3

Все воспринимать со смехом - тоже не признак здорового рассудка

Ответить

Конституционный спрей

Andrey
0

@Воронеж, где комментарий?

Ответить

karsil

9

что-то сильно веет пиздежом насчет газа. На асфальте внизу вспышки нет, вспышка из середины салона

Ответить

Любой спрей

karsil
0

Разные способы крепления баллонов. Действительно, ни один из них, если бахнет, не даст такой вспышки. 

Ответить

Игорь Бриннер

3

Взорвался газ, также как и в Магнитогорске.

Ответить

ouxen

Игорь
18

рязанский газ

Ответить

Андрей Рядькин

ouxen
0

Рано

Ответить

Alexander Marochkin

Игорь
0

Автобус на дизеле, а взорвался газ. Бывает.

Ответить

badResistor

5

Просто где-то падает рейтинг сами знаете кого...

Ответить

Vasya Pupkin

badResistor
4

Из года в год падает рейтинг
@
Падает доверие к силовым структурам, растет напряженность
@
Взрываешь автобус
@
Рейтинг взлетает до небес

Да как это блять работает-то?

Ответить

badResistor

Vasya
7

да, так.

Ответить

Михаил Фанк

Vasya
1

похуй на цены, главное стабильность! думали теракт, а это всего лишь баллон которого не было ебанул.

Ответить

NavaGava

3
Раньше всех. Ну почти.
⚡️Машина взрывотехников ФСБ приехала на место ЧП в Воронеже
Ответить

Ипполит Воробьянинов

NavaGava
11

А должны были приехать хлопкотехники

Ответить

Еврейский микрофон

Ипполит
8

Хлопкотехники

Ответить

Правительственный Женя

6

Сахарные на месте?

Ответить

badResistor

Правительственн…
3

Рязанские

Ответить

Максим Козаченко

Правительственн…
3

Только гречневые

Ответить

Объективный украинец

6

Газовые баллоны же на автобусах на крыше устанавливают, как может ноги оторвать ? Или это частники были ? 

Ответить

Плотный

Объективный
–1

на крыше

В правилах все прописано (ЕЭК ООН № 67)

Ответить

j2me92 .

Плотный
3

Чет на видосах не видно Балона на крыше, я думаю он был под ногами той женщины который ноги разорвало. Если был конечно 

Ответить

Леха

Плотный
0

Не закон нам ваш ЕЭК ООН! А как бомбить Воронеж?

Ответить

Andrew Muralov

Объективный
0

Спасибо, что разоблачаете фейки! У этой женщины уже давно нет ног, их ампутировали когда она по пьяни их отморозила.

Ответить

Джон Кроули

Andrew
0

Причём отморозила когда поехала отдыхать в одну из стран НАТО, и там отморозила и там её завербовали одну из вражеских спецслужб, а потом без ног закинули обратно в Россию, где она на протяжении многих лет клевещет на то как в России тяжело жить инвалидом и самое главное, она была навальнистом, а это уже экстремизм и терроризм, стоит её проверить к причастности к этому взрыву.

Ответить

Дикий крюк

2

И вот за такой общественный транспорт ратуют урбанисты? 

Ответить

Arugin

Дикий
11

Скотовозки – это не общественный транспорт.

Ответить

Алексей Куликов

Arugin
1

А другого для россиян не завезли.

Ответить

Dmitry R.

Дикий
5

да вроде как раз наоборот.

Ответить

walkindizaster

Дикий
4

урбанисты вроде за троллейбусы, метро и трамвайчики. А в центре чтоб вообще только пешие дороги и велодорожки

Ответить

Andy Rorsha

walkindizaster
–7

Урбанисты за откат с распилов. Плевать они хотели на удобство кого бы то ни было.

Ответить

MangaloriANAL

Andy
4

Урбанисты за откат с распилов

Ну да, именно поэтому они ратуют за удаление железных ограждений поблизости от пешеходных переходов и укладку плитки по технологии во избежание перекладываний... Ну и за велодорожки ратуют не для того, чтобы велосипедистам/самокатчикам/роллерам удобно было, а чтобы клятые пешеходы и автомобилисты страдали, ага. 

Ответить

walkindizaster

Mangalo…
0

Полагаю, что он ссылается на Варламова, который объявил себя урбанистом, критикующим но при этом сотрудничающим с властью и мэрией Москвы (т.н. Тусовочка™)

Ответить

MangaloriANAL

Дикий
3

Урбанисты как раз-таки против не то что таких автобусов, а ПАЗиков и маршруток в целом. 

Ответить

Пенсионный инструмент

6

А может быть Воронеж просто-напросто бомбят??

Ответить

Крепкий паук например

6

Причина устанавливается, но точно не теракт (C) 

Ответить

Romario

4

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0

Взрывы жилых домов в России в сентябре 1999 года
Взрывы жилых домов — серия террористических актов в российских городах (Буйнакске, Москве и…
ru.wikipedia.org
Ответить

Андрей Охапкин

Romario
0

Действительно, было такое

Ответить

Объективный томагавк_два

4

Вот тебе и спокойной ночи бля

Ответить

Рекламный фонарь

4

ПАЗики созданы чтобы убивать. 

Ответить

цорiк

4

Лол, дизельный пазик, хлопок газа, ага. Выборы скоро(((

Ответить

NavaGava

3

@Ольга Щербинина https://t.me/tvrain/47517

Ответить

Andrew Muralov

NavaGava
2

Есть такая взрывчатка АСДТ - смесь селиьры с соляркой. 

Ответить

цорiк

Andrew
1

Но двигатель же не на смеси такой работает, лол

Ответить

Robutt

1

Началось! 

Ответить

Предварительный корабль

Robutt
8

Щас будут сочить в мортире

Ответить

Леха

3

Автобус хлопнул

Ответить

аятомат

3

Какой пиздц. Людей неимоверно жалко. Ничего шутить не хочется и вообще не надо ничего шутить. Тут люди страшно пострадали, ситуация очень серьезная. И я очень рада видеть, что буквально через несколько секунд стали подбегать люди, чтобы помочь. Будь я рядом, я бы тоже побежала помогать. Ситуация со взрывом пиздц страшная

Ответить

Василий Дробовский

2

Дизельное топливо не взрывается.
Керосин тоже не взрывается.
Розлив этих энергоносителей опасен в момент максимально распылённой концентрации.

Ответить

Алексей Куликов

Василий
0

Дизельное топливо не взрывается

А в дизельном двигателе наверно магия происходит, создаёт движение?

Ответить

Щячло Попячтса

Алексей
0

Так оно там горит, а не взрывается.

Ответить

Алексей Куликов

Щячло
0

Это бензин в двигателе горит, а дизель взрывается если что. Принцип работы дизельного двигателя такой.

Ответить

ЦарЪ

2

Людям больно, а вы тут типа по лулзам.

Ответить

Аристотель Аваносов

2

Никого не смущает происходящее на видео? Девушка отдаёт парню пакет, сажает его в автобус, сама отходит и в момент взрыва не оборачивается, никак не реагирует, в первые секунды не возвращается к автобусу... Нет, ну всякое может быть, конечно... 

Ответить

Аристотель Аваносов

Аристотель
0

Ещё она трогает какую-то белую штуку непосредственно перед взрывом...

Ответить

Андрей Ионов

Аристотель
0

помоему это обычная мама с ребенком которая отправила сыну в свою обитель, не оборачивается потому что оглушена и еле идет

Ответить

Аристотель Аваносов

Андрей
0

Ну да, наверное

Ответить

karsil

0

момент взрыва

Ответить

andrej

karsil
5

если разложить по кадрам-взрыв произошел в левой части салона, не на крыше

Ответить

Михаил Фанк

andrej
1

и баллонов тут нет

Ответить

Рекламный фонарь

andrej
0
Ответить

Noam

karsil
0

А что это, что потом чувак в костюме хаки подбирает и кладёт в карман?

Ответить

Самостоятельный единорожек88

1

с каких это пор ГБО на дизелях ставить стали?
странное происшествие за месяц до выборов

Ответить

AZP

Самостоятельный
1

Ставят, и часто.

Ответить

цорiк

Самостоятельный
0

Вообще ставят, но очень узко, но это не тот случай

Ответить

Vasya Pupkin

Самостоятельный
0

Объясни логику, по которой терракт поднимет рейтинг какой-либо партии? Я правда не понимаю

Ответить

walkindizaster

Vasya
0

Теракт => смещение стрелочки между свободой и "безопасностью"(стабильностью) в сторону второй.

Ответить

Антон Лисин

1

Выборы же скоро 

Ответить

Dobrosvet

1

Опять они в бессильной злобе бомбят Воронеж

Ответить