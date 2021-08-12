В Воронеже взорвался автобус. Пострадали не менее 16 человек Статьи редакции
Изначально сообщалось, что взорвался баллон с газом.
По данным источника «Интерфакса» в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.
«По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв», — сказал собеседник агентства.
Водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство не оборудовано газовыми баллонами, а работает на дизельном топливе. Это подтвердила компания-перевозчик и городские власти.
Как сообщает телеграм-канал Baza, пострадали 12 человек, одной из женщин оторвало ноги взрывной волной. По данным ТАСС, во время взрыва пострадали семь человек. Позже агентство также сообщило о 12 пострадавших.
Обновлено в 23:00. Число пострадвших увеличилось до 14.
Обновлено в 23:55. Пострадавшая при взрыве женщина скончалась в реанимации, заявили РИА «Новости» в региональном депздраве. Общее число раненых выросло до 16 человек — трое из них в тяжёлом состоянии.
«На место выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи, остальные бригады работают на месте», — сказал дежурный городской скорой помощи.
«Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного пешехода. Выезжаю — вот такой хлопок, стёкла, дым, не понимаю, что произошло», — рассказал водитель. По его словам, на момент взрыва в автобусе было около 30 человек. Позже выяснилось, что их было 35.
На данный момент версия теракта не рассматривается, сообщил «Интерфаксу» вице-губернатор региона Сергей Соколов. После происшествия воронежский губернатор Александр Гусев поручил проверить все автопарки города.
Замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров заявил ТАСС, что на автобусе не было газового оборудования — он работал на дизеле. Момент взрыва попал на видео. На место приехала машина взрывотехников ФСБ. СК возбудил уголовное дело по факту взрыва.
Украинский лолипоп
Лоооол
Да вроде и так и по другому можно
Взаимный кот
Нихуя крысы. И не только ТАСС...
Какие твари придумали первыми сей термин? Вообще интересно понаблюдать кто начал так следить и называть очевидные вещи по иному.
В результате чего 12 человек вышли из зоны комфорта.
Психологи говорят что это даже полезно.
12 человек пережили экзистенциальный опыт, и теперь начнут жизнь с новыми красками.
Коммерческий супер_стар
Кажется мы начинаем забывать, как выглядит настоящий хлопок
кроме шуток это работает, недавно вроде даже тут был мем с котятками "фабрика хлопка", я прям доезжал что это хлОпок, а не хлопОк
Объективный томагавк_два
типа с козырей зашел?
так мем был актуален задолго до 2014 года)
Ждем металлорамки на входе в пазики?
Всегда удивлялся, этой херне на крыше
катюша
я вообще первый раз в жизни вижу какие-то баллоны на крыше автобуса, так и не знал бы про них никогда
Всякие ЛиАЗы на газу ездят с баллонами на крыше, только они сбоку прикрыты, чтобы не так некрасиво было.
Видео взрыва автобуса
По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше.
ну да, их же в салоне крепят, оттого на видео и не видно их
Как его перекосоёбило.
А люди выходят, как после аттракцион.
Любой спрей
Так там же кузов представляет собой пространственную раму, обшитую листами металла, вот и разлетелись они.
Так выборы же скоро, а я думал когда такую новость прочитаю
Сидишь такой, выборами не интересуешься, вдруг автобус взорвался и ты пошел за едро голосовать. Так и работает
Так не взорвался, а хлопнул
Судя по тому, как вскрыло автобус, больше похоже, что взрыв был изнутри, а не снаружи.
...в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше...
1.на видео ясно видно, что баллонов нет 2.водитель и в атп говорят что автобус дизельный. 3. Взрыв внутри салона. Но, основная версия это взрыв газа, штош логично.
ГБО могут и внутри кузова под днищем ставить, а если ставят в обход регистрации/проверок - понятное дело, что до талого будут отпираться и валить на третьих лиц, а сами мол ничего не знали.
одной из женщин них оторвало ноги взрывной волной
Хлопнешь дверью - станешь льготником.
С одной стороны хочется шутить шуточки про Воронеж, но с другой - пострадали все-таки люди. Подумайте.
Трогательный супер_стар
Смех - защитная реакция, если все воспринимать близко у сердцу, можно тронуться рассудком.
Доступный турник
Все воспринимать со смехом - тоже не признак здорового рассудка
что-то сильно веет пиздежом насчет газа. На асфальте внизу вспышки нет, вспышка из середины салона
Любой спрей
Разные способы крепления баллонов. Действительно, ни один из них, если бахнет, не даст такой вспышки.
Взорвался газ, также как и в Магнитогорске.
Просто где-то падает рейтинг сами знаете кого...
Из года в год падает рейтинг
@
Падает доверие к силовым структурам, растет напряженность
@
Взрываешь автобус
@
Рейтинг взлетает до небес
Да как это блять работает-то?
похуй на цены, главное стабильность! думали теракт, а это всего лишь баллон которого не было ебанул.
А должны были приехать хлопкотехники
на крыше
В правилах все прописано (ЕЭК ООН № 67)
Спасибо, что разоблачаете фейки! У этой женщины уже давно нет ног, их ампутировали когда она по пьяни их отморозила.
Причём отморозила когда поехала отдыхать в одну из стран НАТО, и там отморозила и там её завербовали одну из вражеских спецслужб, а потом без ног закинули обратно в Россию, где она на протяжении многих лет клевещет на то как в России тяжело жить инвалидом и самое главное, она была навальнистом, а это уже экстремизм и терроризм, стоит её проверить к причастности к этому взрыву.
урбанисты вроде за троллейбусы, метро и трамвайчики. А в центре чтоб вообще только пешие дороги и велодорожки
Урбанисты за откат с распилов. Плевать они хотели на удобство кого бы то ни было.
Урбанисты за откат с распилов
Ну да, именно поэтому они ратуют за удаление железных ограждений поблизости от пешеходных переходов и укладку плитки по технологии во избежание перекладываний... Ну и за велодорожки ратуют не для того, чтобы велосипедистам/самокатчикам/роллерам удобно было, а чтобы клятые пешеходы и автомобилисты страдали, ага.
Полагаю, что он ссылается на Варламова, который объявил себя урбанистом, критикующим но при этом сотрудничающим с властью и мэрией Москвы (т.н. Тусовочка™)
Урбанисты как раз-таки против не то что таких автобусов, а ПАЗиков и маршруток в целом.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
Есть такая взрывчатка АСДТ - смесь селиьры с соляркой.
Какой пиздц. Людей неимоверно жалко. Ничего шутить не хочется и вообще не надо ничего шутить. Тут люди страшно пострадали, ситуация очень серьезная. И я очень рада видеть, что буквально через несколько секунд стали подбегать люди, чтобы помочь. Будь я рядом, я бы тоже побежала помогать. Ситуация со взрывом пиздц страшная
Дизельное топливо не взрывается.
Керосин тоже не взрывается.
Розлив этих энергоносителей опасен в момент максимально распылённой концентрации.
Дизельное топливо не взрывается
А в дизельном двигателе наверно магия происходит, создаёт движение?
Так оно там горит, а не взрывается.
Это бензин в двигателе горит, а дизель взрывается если что. Принцип работы дизельного двигателя такой.
Никого не смущает происходящее на видео? Девушка отдаёт парню пакет, сажает его в автобус, сама отходит и в момент взрыва не оборачивается, никак не реагирует, в первые секунды не возвращается к автобусу... Нет, ну всякое может быть, конечно...
Ещё она трогает какую-то белую штуку непосредственно перед взрывом...
помоему это обычная мама с ребенком которая отправила сыну в свою обитель, не оборачивается потому что оглушена и еле идет
момент взрыва
Объясни логику, по которой терракт поднимет рейтинг какой-либо партии? Я правда не понимаю
Теракт => смещение стрелочки между свободой и "безопасностью"(стабильностью) в сторону второй.