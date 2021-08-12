Изначально сообщалось, что взорвался баллон с газом.

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По данным источника «Интерфакса» в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

«По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв», — сказал собеседник агентства.

Водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство не оборудовано газовыми баллонами, а работает на дизельном топливе. Это подтвердила компания-перевозчик и городские власти.

Как сообщает телеграм-канал Baza, пострадали 12 человек, одной из женщин оторвало ноги взрывной волной. По данным ТАСС, во время взрыва пострадали семь человек. Позже агентство также сообщило о 12 пострадавших.

Обновлено в 23:00. Число пострадвших увеличилось до 14.

Обновлено в 23:55. Пострадавшая при взрыве женщина скончалась в реанимации, заявили РИА «Новости» в региональном депздраве. Общее число раненых выросло до 16 человек — трое из них в тяжёлом состоянии.

«На место выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи, остальные бригады работают на месте», — сказал дежурный городской скорой помощи.

«Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного пешехода. Выезжаю — вот такой хлопок, стёкла, дым, не понимаю, что произошло», — рассказал водитель. По его словам, на момент взрыва в автобусе было около 30 человек. Позже выяснилось, что их было 35.

На данный момент версия теракта не рассматривается, сообщил «Интерфаксу» вице-губернатор региона Сергей Соколов. После происшествия воронежский губернатор Александр Гусев поручил проверить все автопарки города.