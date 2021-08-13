При этом адвокат Джейми Спирса заявил, что для этого «нет реальных оснований».

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Джейми Спирс ответил на прошение певицы отстранить его от опекунства. Он подал заявление об этом в Верховный суд Лос-Анджелеса, сообщает Variety.

Адвокат Спирса подчеркнул, что для смещения не было «никаких реальных оснований», а его подзащитный принял такое решение из-за «публичной битвы с дочерью». «Весьма спорно, что смена опекуна станет лучшим решением для соблюдения интересов мисс Спирс», — говорится в документе.

Несмотря на то, что мистер Спирс стал непрекращающейся целью неоправданных нападок, он не верит, что публичная борьба с его дочерью за его продолжающуюся службу в качестве её опекуна будет в её интересах.

В ответ на это адвокат поп-звезды Мэтью Розенгарт опубликовал заявление, в котором сказал, что защита удовлетворена решением её отца и поддерживает его отставку.

«Мы с нетерпением ждём продолжения нашего расследования поведения мистера Спирса за последние 13 лет, во время которых он получил миллионы долларов от работы своей дочери. И я с нетерпением жду показаний Спирса под присягой в ближайшем будущем», — заявил адвокат.

Бритни Спирс находится под опекой отца с 2008 года — он распоряжается её финансами и принимает все деловые решения. Певицу признали недееспособной после нервного срыва на фоне внимания к её личной жизни со стороны папарацци.

13 лет она не высказывалась о происходящем, хотя в СМИ сомневались в необходимости такой опеки. Вскоре в соцсетях набрало популярность движение «Освободите Бритни» с конспирологической теорией в основе — поклонники певицы посчитали Спирс заключённой «корыстного» отца.