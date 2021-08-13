Отец Бритни Спирс откажется от опекунства над дочерью из-за их «публичной битвы» Статьи редакции
При этом адвокат Джейми Спирса заявил, что для этого «нет реальных оснований».
Джейми Спирс ответил на прошение певицы отстранить его от опекунства. Он подал заявление об этом в Верховный суд Лос-Анджелеса, сообщает Variety.
Адвокат Спирса подчеркнул, что для смещения не было «никаких реальных оснований», а его подзащитный принял такое решение из-за «публичной битвы с дочерью». «Весьма спорно, что смена опекуна станет лучшим решением для соблюдения интересов мисс Спирс», — говорится в документе.
В ответ на это адвокат поп-звезды Мэтью Розенгарт опубликовал заявление, в котором сказал, что защита удовлетворена решением её отца и поддерживает его отставку.
«Мы с нетерпением ждём продолжения нашего расследования поведения мистера Спирса за последние 13 лет, во время которых он получил миллионы долларов от работы своей дочери. И я с нетерпением жду показаний Спирса под присягой в ближайшем будущем», — заявил адвокат.
Бритни Спирс находится под опекой отца с 2008 года — он распоряжается её финансами и принимает все деловые решения. Певицу признали недееспособной после нервного срыва на фоне внимания к её личной жизни со стороны папарацци.
13 лет она не высказывалась о происходящем, хотя в СМИ сомневались в необходимости такой опеки. Вскоре в соцсетях набрало популярность движение «Освободите Бритни» с конспирологической теорией в основе — поклонники певицы посчитали Спирс заключённой «корыстного» отца.
В конце июня певица впервые дала показания против отца. Спирс заявила, что её заставляли работать против воли, принимать литий, не давали выйти замуж и родить ребёнка. Она потребовала освободить её от опеки, а движение Free Britney стало глобальным.
будет смешно, если она опять ёбнется, пронюхает всё своё бабло, а папка окажется не таким уж и вселенским злодеем
Да, 40-летнему человеку определенно стоит ограничивать базовые права личности из-за вероятности того, что он может совершить преступление без потерпевшего, к которым относится "пронюхать все бабло".
По мне так этот институт не должен существовать. Если человек невменяем, его определяют в психлечебницу. Если вменяем и достиг 18 лет, то какие нахуй "опекуны".
Похожий мангал
Откуда в тебе столько злости?
Ну она прям скажем слегка ебанутая, если судить по видосам, вот и опекун
Непрерывный турник
Да и фиг с ним. Деньги же её, она сама их заработала. Странный какой-то опекун, из которого она даже планшет себе купить не могла. Карательная психиатрия какая-то.
Ну они меняют батю на чувака, который может расследовать растраты имущества Бритни, чтобы тот одновременно и позволял ей покупать айпад, и выискивал, куда пропали миллионы долларов, которые должны у неё быть. Сами параллельно будут искать пути снять с неё оба вида опекунства без обследований, как того просит Бритни. Этакая многоходовочка.
Отец Бритни Спирс откажется от опекунства над дочерью из-за ее поддержки Отрядами Путина
39 лет, опекун, в 39 ЛЕТ!!! Мама дай денек на мороженку, я с пацами на футбик, скинь бутылку воды
А его красные глазки!? Не?)