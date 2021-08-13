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Новости
Артём Мазанов

«Ведомости» составили список регионов по «индексу борща»: на первом месте — Ямало-Ненецкий автономный округ Статьи редакции

Показатель отражает, сколько суповых наборов можно купить на средний месячный доход, уплатив налоги.

37 37 комментариев
2568 просмотров

Стоимость продуктов для приготовления борща в первом полугодии 2021 года в среднем по России составила 293 рубля и на 9% превысила показатель первого полугодия 2020 года. Об этом говорится в исследовании издания.

В «борщевой набор» региональные власти и Банк России включают только овощи. «Ведомости» посчитали набор по следующему рецепту: 500 грамм говядины, 350 грамм картофеля, 200 грамм капусты, одна свекла, морковь, луковица, чеснок, хлеб и сметана.

Россиянин на свою зарплату (29 тысяч рублей) в среднем может сварить 102 блюда на четырёх человек — минимальный показатель за пять лет. Издание уточнило, что менее обеспеченная половина россиян после вычета из доходов налогов и стоимости услуг ЖКХ получала около 13 100 рублей и могла приготовить всего 48 кастрюль.

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Неравенство между самыми бедными и самыми богатыми регионами по уровню покупательной способности составило 4,6 раза. По сравнению с шестью месяцами 2020 года в первом полугодии 2021 года индекс упал в среднем на 4%, рекорд зафиксировали в Севастополе — падение на 14%.

Богатейшие регионы по «индексу борща»:

  • Ямало-Ненецкий автономный округ — 230 порций.
  • Ненецкий автономный округ — 204 порции.
  • Москва — 179 порций.

Беднейшие регионы по «индексу борща»:

  • Тува — 50 порций;
  • Ингушетия — 56 порций;
  • Калмыкия — 59 порций;

Во время прямой линии 30 июня президент Владимир Путин заявил, что в России выросли цены на все овощи из борщевого набора. Через месяц Центробанк отчитался, что цены на эти продукты снижаются.

Похожее исследование в 2016 году проводил Центр экономических и политических реформ. Тогда 500 грамм и картофеля, 300 грамм лука, 400 грамм капусты, 200 грамм моркови и свёклы в Москве можно было купить на 149 рублей.

«Индекс борща»: итоги исследования региональных…
В августе и сентябре 2016 года центр экономических и политических реформ проводил исследование…
tjournal.ru

#новости #регионы

37 37 комментариев
17
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37 комментариев
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Жидкий велосипед

37

В «борщевой набор» региональные власти и Банк России включают только овощи.

Вот она жизнь в России. Даже борщ у нас без мяса.

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rustyrazor

Жидкий
18

Банк России просто следует современным трендам на веганство.

Ответить

Жидкий велосипед

rustyrazor
8

Скрывает от населения существование мяса.

Ответить

кокпорн

Жидкий
6

Мясо (запрещённая в России организация)

Ответить

Ivan Boldyrev

кокпорн
0

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров:

0. мясо;

Ответить

Традиционный браслет

21

Всего 48 кастрюль

А в месяце 30 дней, и что вам не нравится?

Ответить

Закрытый историк

Традиционный
23

получается есть еще куда затянуть пояса гражданам

Ответить

Olexandr Martyn

Закрытый
1

Ещё и кастрюлю два дня есть можно. Вообще шикуют, как показало исследование

Ответить

Земельный франт

Традиционный
0

18 борщей можно откладывать каждый месяц!

Ответить

Жидкий велосипед

15

Локализация индекса биг мака?

Ответить

Политический теркин30см

4

@Перенесите В  @Україна 🇺🇦 

Ответить

Будущий паркур

Политический
5

Там борщ без мяса 🙄 Максимум в @Беларусь

Ответить

Беларусь

Будущий
11

Если без мяса, то в Россию

Ответить

Крохотный Слава

5

Когда индекс «ТЖ Плюс»??¿ @Дизайнер Павленко требуется ИНФОГРАФИКА СРОЧНО

Ответить

Hellblazer John Constantine

5

Не понимаю в чём проблема, вся страна в бесплатном борщевике

Ответить

Robutt

2

Индекс леща

Ответить

Robutt

Robutt
8

Входит ли в суповой набор хуй за щеку без соли? 

Ответить

Теплый Данила

Robutt
3

Не-а. Мы последний хуй всегда без соли доедаем.

Ответить

Актерский крюк

2

Индекс борща, захват территорий России борщевиком - есть в этом что-то для совершенно новой конспирологической теории

Ответить

Закрытый историк

1

какие такие ведомости

Ответить

Закрытый историк

Закрытый
2

а, которые прокремлевские остались, ок

Ответить

Nikolay Vasiliev

0

Северные цены на продукты x1,5-x2 конечно же никто не учитывает

Ответить

Будущий паркур

Nikolay
2

А северные зп учитывают северные цены на продукты?

Ответить

Nikolay Vasiliev

Будущий
0

Прожил в ЯНАО 18 лет, хочешь похоливарить?

Ответить

Будущий паркур

Nikolay
0

Какое холиварить нахуй, я задал простой вопрос

Ответить

Nikolay Vasiliev

Будущий
3

Учитывают точно так же как и везде, ес-но, только если считать адекватно по медианной зарплате а не средней, то никто там в борщах не купается как кажется статистикам из Москвы

Ответить

Nikolay Vasiliev

Nikolay
2

И да, у меня пригорело. Езжу туда каждый год почти, и что-то количество немецких и японских автомобилей бизнес класса там нихера не увеличивается в процентном отношении, и все в основном так же ездят на б/у вёдрах 10-15 летней давности.

Видимо не конвертируются борщи в автомобили в ЯНАО, в отличие от Москвы

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Михаил Желтухин

Nikolay
0

Я как раз сейчас на ямале, не сказал бы, что продукты намного дороже, чем в мск

Ответить

Nikolay Vasiliev

Михаил
0

Мясо и овощи (особенно зимой) значительно дороже

Ответить

Ivan Boldyrev

Nikolay
0

Сейчас лето, шах и мат.

Ответить

Теплый Данила

1

Только опять новое подтверждение тому факту, что статистика по сути есть одна из форм лжи.

Ответить

House M.D.

1

"Россиянин на свою зарплату (29 тысяч рублей) в среднем может сварить 102 блюда на четырёх человек"

Поясните, пожалуйста, смысл:
1. 102 блюда - это 102 порции еды в месяц (тогда кому-то придётся голодать, т.к. даже в феврале на 28 дней надо 112 порций еды из расчёта трёхразового ежедневного питания)
или
2. блюдо - это количество еды, достаточное для одного приёма пищи семье из четверых. Т.е. на завтрак кастрюля каши, на обед суп, на ужин сковорода жареной картошечки - итого три блюда за день. В этом случае даже излишки остаются: на 31 день требуется всего 99 блюд. ))

А вообще страшно ,конечно, такое читать.

Ответить

No Good

House
0

ты ненастоящий Доктор Хауз!

Ответить

House M.D.

No
0

Я работаю над собой.

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Антон Лисин

0

Хочу борщ

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Михаил Зинчук

0

А почему не «индекс водки», нашим синеботам более актуально же

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Rond

0
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