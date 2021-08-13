Показатель отражает, сколько суповых наборов можно купить на средний месячный доход, уплатив налоги.

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Стоимость продуктов для приготовления борща в первом полугодии 2021 года в среднем по России составила 293 рубля и на 9% превысила показатель первого полугодия 2020 года. Об этом говорится в исследовании издания.

В «борщевой набор» региональные власти и Банк России включают только овощи. «Ведомости» посчитали набор по следующему рецепту: 500 грамм говядины, 350 грамм картофеля, 200 грамм капусты, одна свекла, морковь, луковица, чеснок, хлеб и сметана.

Россиянин на свою зарплату (29 тысяч рублей) в среднем может сварить 102 блюда на четырёх человек — минимальный показатель за пять лет. Издание уточнило, что менее обеспеченная половина россиян после вычета из доходов налогов и стоимости услуг ЖКХ получала около 13 100 рублей и могла приготовить всего 48 кастрюль.

Неравенство между самыми бедными и самыми богатыми регионами по уровню покупательной способности составило 4,6 раза. По сравнению с шестью месяцами 2020 года в первом полугодии 2021 года индекс упал в среднем на 4%, рекорд зафиксировали в Севастополе — падение на 14%.

Богатейшие регионы по «индексу борща»:

Ямало-Ненецкий автономный округ — 230 порций.

Ненецкий автономный округ — 204 порции.

Москва — 179 порций.

Беднейшие регионы по «индексу борща»:

Тува — 50 порций;

Ингушетия — 56 порций;

Калмыкия — 59 порций;

Во время прямой линии 30 июня президент Владимир Путин заявил, что в России выросли цены на все овощи из борщевого набора. Через месяц Центробанк отчитался, что цены на эти продукты снижаются.