«Ведомости» составили список регионов по «индексу борща»: на первом месте — Ямало-Ненецкий автономный округ Статьи редакции
Показатель отражает, сколько суповых наборов можно купить на средний месячный доход, уплатив налоги.
Стоимость продуктов для приготовления борща в первом полугодии 2021 года в среднем по России составила 293 рубля и на 9% превысила показатель первого полугодия 2020 года. Об этом говорится в исследовании издания.
Россиянин на свою зарплату (29 тысяч рублей) в среднем может сварить 102 блюда на четырёх человек — минимальный показатель за пять лет. Издание уточнило, что менее обеспеченная половина россиян после вычета из доходов налогов и стоимости услуг ЖКХ получала около 13 100 рублей и могла приготовить всего 48 кастрюль.
Неравенство между самыми бедными и самыми богатыми регионами по уровню покупательной способности составило 4,6 раза. По сравнению с шестью месяцами 2020 года в первом полугодии 2021 года индекс упал в среднем на 4%, рекорд зафиксировали в Севастополе — падение на 14%.
Богатейшие регионы по «индексу борща»:
- Ямало-Ненецкий автономный округ — 230 порций.
- Ненецкий автономный округ — 204 порции.
- Москва — 179 порций.
Беднейшие регионы по «индексу борща»:
- Тува — 50 порций;
- Ингушетия — 56 порций;
- Калмыкия — 59 порций;
Во время прямой линии 30 июня президент Владимир Путин заявил, что в России выросли цены на все овощи из борщевого набора. Через месяц Центробанк отчитался, что цены на эти продукты снижаются.
Похожее исследование в 2016 году проводил Центр экономических и политических реформ. Тогда 500 грамм и картофеля, 300 грамм лука, 400 грамм капусты, 200 грамм моркови и свёклы в Москве можно было купить на 149 рублей.
Банк России просто следует современным трендам на веганство.
Жидкий велосипед
Скрывает от населения существование мяса.
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров:
0. мясо;
Закрытый историк
получается есть еще куда затянуть пояса гражданам
Ещё и кастрюлю два дня есть можно. Вообще шикуют, как показало исследование
Будущий паркур
Там борщ без мяса 🙄 Максимум в @Беларусь
Когда индекс «ТЖ Плюс»??¿ @Дизайнер Павленко требуется ИНФОГРАФИКА СРОЧНО
Индекс леща
Северные цены на продукты x1,5-x2 конечно же никто не учитывает
А северные зп учитывают северные цены на продукты?
Прожил в ЯНАО 18 лет, хочешь похоливарить?
Какое холиварить нахуй, я задал простой вопрос
Учитывают точно так же как и везде, ес-но, только если считать адекватно по медианной зарплате а не средней, то никто там в борщах не купается как кажется статистикам из Москвы
И да, у меня пригорело. Езжу туда каждый год почти, и что-то количество немецких и японских автомобилей бизнес класса там нихера не увеличивается в процентном отношении, и все в основном так же ездят на б/у вёдрах 10-15 летней давности.
Видимо не конвертируются борщи в автомобили в ЯНАО, в отличие от Москвы
Я как раз сейчас на ямале, не сказал бы, что продукты намного дороже, чем в мск
Мясо и овощи (особенно зимой) значительно дороже
"Россиянин на свою зарплату (29 тысяч рублей) в среднем может сварить 102 блюда на четырёх человек"
Поясните, пожалуйста, смысл:
1. 102 блюда - это 102 порции еды в месяц (тогда кому-то придётся голодать, т.к. даже в феврале на 28 дней надо 112 порций еды из расчёта трёхразового ежедневного питания)
или
2. блюдо - это количество еды, достаточное для одного приёма пищи семье из четверых. Т.е. на завтрак кастрюля каши, на обед суп, на ужин сковорода жареной картошечки - итого три блюда за день. В этом случае даже излишки остаются: на 31 день требуется всего 99 блюд. ))
А вообще страшно ,конечно, такое читать.