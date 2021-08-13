Ей придётся покинуть страну до конца августа.

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МИД отказался продлить журналистке рабочую визу. Рейнсфорд должна будет покинуть страну до 31 августа, когда истечет её нынешняя виза, сообщает Bloomberg.

В ведомстве это назвали ответом на действия Великобритании, которая «дискриминирует» российские СМИ и отказывается выдавать визы российским журналистам. «Би-би-си» и сама журналистка пока не комментировали заявление МИД РФ.

Leonid Ragozin @leonidragozin For fuck sake. Sarah is one of the most knowledgeable, unbiased and compassionate correspondents who ever covered Russia for the BBC. And it’s in retaliation for the alleged mistreatment of someone who is not even journalist. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-13/russia-to-expel-bbc-journalist-this-month-in-retaliatory-move «***нуться. Сара — один из самых знающих, непредвзятых и отзывчивых корреспондентов, когда-либо освещавших Россию для „Би-би-си“. И это в отместку за предполагаемое дурное обращение с кем-то, кто даже не журналист»

Nataliya Vasilyeva @Nat_Vasilyeva Not confirmed yet but Bloomberg says Russia has given BBC's @sarahrainsford until the end of month to leave the country. Awful and unfair if true. Sarah is one of the finest reporters in Moscow, with a deep understanding of the former Soviet Union https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-13/russia-to-expel-bbc-journalist-this-month-in-retaliatory-move «Ещё не подтверждено, но Bloomberg сообщает, что Россия заставляет Сару Рейнсфорд до конца месяца покинуть страну. Ужасно и несправедливо, если правда. Сара — один из лучших московских репортёров, глубоко разбирающихся в проблемах бывшего Советского Союза»

Keir Giles @KeirGiles



https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-13/russia-to-expel-bbc-journalist-this-month-in-retaliatory-move Is this a response to @sarahrainsford 's reporting from Russia, or from Belarus? Like asking the right questions at Lukashenka's marathon performance this week? «Это ответ Саре Рейнфорт на репортаж из России или из Беларуси? Например, из-за правильно заданного вопроса Лукашенко во время его выступления на это неделе?»

9 августа Рейнсфорд участвовала в пресс-конференции Александра Лукашенко в Минске. Она спросила его о британских санкциях, а Лукашенко ответил ей: «Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании». Он также назвал британцев «американскими прихвостнями».