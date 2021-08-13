Корреспондентку «Би-би-си» Сару Рейнсфорд вышлют из России Статьи редакции
Ей придётся покинуть страну до конца августа.
МИД отказался продлить журналистке рабочую визу. Рейнсфорд должна будет покинуть страну до 31 августа, когда истечет её нынешняя виза, сообщает Bloomberg.
В ведомстве это назвали ответом на действия Великобритании, которая «дискриминирует» российские СМИ и отказывается выдавать визы российским журналистам. «Би-би-си» и сама журналистка пока не комментировали заявление МИД РФ.
9 августа Рейнсфорд участвовала в пресс-конференции Александра Лукашенко в Минске. Она спросила его о британских санкциях, а Лукашенко ответил ей: «Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании». Он также назвал британцев «американскими прихвостнями».
Это первый с 2011 года случай, когда Россия выслала британского журналиста. Тогда пострадал корреспондент The Guardian Люк Хардинг. В 2014 году въезд в Россию запретили американскому журналисту Дэвиду Саттеру, а в 2015 выслали корреспондента польской Gazeta Wyborcza Вацлава Радзивиновича.
Жидкий велосипед
Сменить пол
Закрытый историк
нихуясебе малое дело
Радикальные времена требуют радикальных мер
поменять страну
Закрытый историк
на какую
тут лучше смотреть что рекомендует теория дел по-большому
по-маленькому уже всё проссали, остается всё просрать
Иностранному журналисту не продлили визу. ВЫСЛАЛИ ИЗ РОССИИ!!!! Прям представляю картину, как кровавая гэбня пришла за ней в час ночи, заставила собирать чемодан и вытолкала через разделительную линию где-нибудь в Псковской области.
Иностранному журналисту не продлили визу - выслали из страны, т.к. делал добро, а кровавая гэбня этого не любит.
Российского журналиста выслали из другой страны - правильно, это шпион Путина и злой злодей, пишет неправду, хвалит Россию.
Тут главное не перепутать
Нельзя тут такое спрашивать, тут надо хейтить
дед порвался
Похуй, вот когда будут называть себя без феминитива, то тогда будет иметь право на мнение