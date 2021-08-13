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Новости
Ольга Щербинина

Корреспондентку «Би-би-си» Сару Рейнсфорд вышлют из России Статьи редакции

Ей придётся покинуть страну до конца августа.

32 32 комментария
1620 просмотров
Фото Getty Images

МИД отказался продлить журналистке рабочую визу. Рейнсфорд должна будет покинуть страну до 31 августа, когда истечет её нынешняя виза, сообщает Bloomberg.

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В ведомстве это назвали ответом на действия Великобритании, которая «дискриминирует» российские СМИ и отказывается выдавать визы российским журналистам. «Би-би-си» и сама журналистка пока не комментировали заявление МИД РФ.

Leonid Ragozin @leonidragozin
For fuck sake. Sarah is one of the most knowledgeable, unbiased and compassionate correspondents who ever covered Russia for the BBC. And it’s in retaliation for the alleged mistreatment of someone who is not even journalist. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-13/russia-to-expel-bbc-journalist-this-month-in-retaliatory-move
«***нуться. Сара — один из самых знающих, непредвзятых и отзывчивых корреспондентов, когда-либо освещавших Россию для „Би-би-си“. И это в отместку за предполагаемое дурное обращение с кем-то, кто даже не журналист»
Nataliya Vasilyeva @Nat_Vasilyeva
Not confirmed yet but Bloomberg says Russia has given BBC's @sarahrainsford until the end of month to leave the country. Awful and unfair if true. Sarah is one of the finest reporters in Moscow, with a deep understanding of the former Soviet Union https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-13/russia-to-expel-bbc-journalist-this-month-in-retaliatory-move
«Ещё не подтверждено, но Bloomberg сообщает, что Россия заставляет Сару Рейнсфорд до конца месяца покинуть страну. Ужасно и несправедливо, если правда. Сара — один из лучших московских репортёров, глубоко разбирающихся в проблемах бывшего Советского Союза»
Keir Giles @KeirGiles
Is this a response to @sarahrainsford's reporting from Russia, or from Belarus? Like asking the right questions at Lukashenka's marathon performance this week?

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-13/russia-to-expel-bbc-journalist-this-month-in-retaliatory-move
«Это ответ Саре Рейнфорт на репортаж из России или из Беларуси? Например, из-за правильно заданного вопроса Лукашенко во время его выступления на это неделе?»

9 августа Рейнсфорд участвовала в пресс-конференции Александра Лукашенко в Минске. Она спросила его о британских санкциях, а Лукашенко ответил ей: «Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании». Он также назвал британцев «американскими прихвостнями».

Это первый с 2011 года случай, когда Россия выслала британского журналиста. Тогда пострадал корреспондент The Guardian Люк Хардинг. В 2014 году въезд в Россию запретили американскому журналисту Дэвиду Саттеру, а в 2015 выслали корреспондента польской Gazeta Wyborcza Вацлава Радзивиновича.

#новости #медиа

32 32 комментария
10
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32 комментария
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ouxen

13
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Жидкий велосипед

ouxen
10
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Показательный Абдужаббор

Жидкий
1
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Zakhar Zakharov

Жидкий
0

ахахахаха, супер-версия

Ответить

Закрытый историк

4

что я могу сделать, чтобы такого не происходило? чё там по теории малых дел

Ответить

Marhal_New _Arleana

Закрытый
8

Сменить пол

Ответить

Закрытый историк

Marhal_New
2

нихуясебе малое дело

Ответить

Marhal_New

Закрытый
10

Радикальные времена требуют радикальных мер 

Ответить

ouxen

Marhal_…
1

Радикальные времена требуют радикальный чёрный цвет

Ответить

Marhal_New

ouxen
1

Painted in black 

Ответить

Антигравитационн

Закрытый
0

линолеум кидаешь, делов то 

Ответить

ouxen

Закрытый
0

а разговоров то было

Ответить

Неплохой фонарь

Закрытый
1

поменять страну

Ответить

Закрытый историк

Неплохой
0

на какую

Ответить

Неплохой фонарь

Закрытый
0

финляндия например

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Marhal_New

Закрытый
0

Любую из стран Прибалтики

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van der Pusch

Закрытый
0

Женись на ней и можно внж оформить...

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5ый член Комитета

Закрытый
0

тут лучше смотреть что рекомендует теория дел по-большому
по-маленькому уже всё проссали, остается всё просрать

Ответить

van der Pusch

6

Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании

Дерзкий картошек

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Люц Шнайдер

–3

Иностранному журналисту не продлили визу. ВЫСЛАЛИ ИЗ РОССИИ!!!! Прям представляю картину, как кровавая гэбня пришла за ней в час ночи, заставила собирать чемодан и вытолкала через разделительную линию где-нибудь в Псковской области.

Ответить

Свинктарион Крепкий

Люц
–1

Иностранному журналисту не продлили визу - выслали из страны, т.к. делал добро, а кровавая гэбня этого не любит.
Российского журналиста выслали из другой страны - правильно, это шпион Путина и злой злодей, пишет неправду, хвалит Россию.

Тут главное не перепутать

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Теплый Данила

1

В ведомстве это назвали ответом на действия Великобритании, которая «дискриминирует» российские СМИ и отказывается выдавать визы российским журналистам.

Врут или правда?

Ответить

thekitakun

Теплый
2

Нельзя тут такое спрашивать, тут надо хейтить

Ответить

Теплый Данила

thekitakun
0

Да, местечко слегонца токсичненькое. Есть такое.

Ответить

Иван Грозный

1

дед порвался

Ответить

ouxen

Иван
–1

не тот дед

Ответить

Marhal_New _Arleana

–1

Похуй 

Ответить

Алексей Штейн

0

Похуй, вот когда будут называть себя без феминитива, то тогда будет иметь право на мнение

Ответить

Погибший калькулятор

Алексей
1

Лол ты поехавший?)

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Llaren Hlaalo

0

*Шутка про сосиску*

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Robutt

0

from Sarah with love

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Итальянский динозавр

0

And it’s in retaliation for the alleged mistreatment of someone who is not even journalist.

not even journalist.

А что, журналисты это какая-то особая каста?

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