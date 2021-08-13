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Новости
Sasha Shambilova

Британский телеведущий сравнил волосы темнокожей женщины с альпака. И после критики извинился Статьи редакции

«Я просто пытался пошутить».

56 56 комментариев
1101 просмотров
Видео из твиттера Алана Теркингтона 

Британский телеведущий Имонн Холмс в прямом эфире программы «Сегодня утром» (This Morning) сказал гостье, что её волосы «хочется погладить», потому что «они выглядят как альпака». На это врач Зои Уильямс ответила: «Не смей трогать мои волосы».

Фраза Холмса вызвала критику пользователей твиттера. Они сочли сравнение волос темнокожей женщины с альпака расистским.

Alan Turkington @thisisAlanTurk
Just a normal day on @ITV and @ThisMorning with Eamonn Holmes telling a woman of colour her hair "reminds him of an alpaca".

Nothing to see here. https://t.co/ns8STB4Ncu
Просто обычный день на ITV и ThisMorning с Имонном Холмсом, говорящим, что волосы темнокожей женщины «напоминают ему альпака». Здесь не на что смотреть.
London Hughes @TheLondonHughes
“Your hair looks like an Alpaca today, I just want to pet it????!!”

Tell me you’ve never had black friends, without saying you’ve never had black friends. 😒 https://twitter.com/thisisalanturk/status/1425746228504039424
«У тебя волосы сегодня как у альпака, можно я потрогаю их????!!». Скажи мне, что у тебя никогда не было темнокожих друзей, не говоря, что у тебя никогда не было темнокожих друзей.

Несмотря на критику, в соцсети нашлись те, кто защитил Холмса. Они обратили внимание, что Уильямс посмеялась с шутки телеведущего.

Carmen's Granddaughter @CarmenGranddau1
@thisisAlanTurk @ITV @thismorning Why is she laughing as if it's funny?
Почему она смеётся, как будто это и правда смешно?
Brennan @brelmcfc
@allymacmusic @thisisAlanTurk @ITV @thismorning I can’t see how comparing someone’s hairstyle to something is racist? He obviously didn’t mean anything by it, he just said her hair looks like something it actually does. What is allowed anymore? Anything someone says is wrong these days. The comment was weird? Yes, racist? No.
Я не могу понять, насколько расизм сравнивать чью-то причёску с чем-то? Очевидно он не имел в виду ничего такого, просто сказал, что её волосы выглядят так, как это на самом деле и есть. Что ещё разрешено? В наши дни всё, что кто-то говорит, неправильно. Комментарий был странным? Да, расист? Нет.
Gordon Derry @Rockster001
@thisisAlanTurk @reginalddhunter @ITV @thismorning Hold on... You can't comment on someone's hairstyle because of their skin colour?
What if he'd said he loved her hair?
Would that have caused a controversy?
Подождите... Нельзя комментировать чью-то причёску из-за цвета кожи? Что если бы он сказал, что ему понравились её волосы? Это вызвало бы такую дискуссию?
cobie21 @cobie211
@thisisAlanTurk @ITV @thismorning Very confused here. Can someone please explain how this is racist? If he would have said a long haired brunette white womans hair looked like a horse main, would that be racist. This is just very confusing to me
Очень запутанно. Может кто-нибудь объяснить, почему это расизм? Если бы он сказал, что длинные волосы белокожей брюнетки похожи на лошадиную гриву, было бы это расизмом. Это очень сбивает с толку
Tracey Brown @TraceyBVoice
@thisisAlanTurk @ITV @thismorning And look at her big ole smile.' I don't mind being compared to an animal because I don't have the same racial features as you, it's GREAT fun!'
Посмотрите на её улыбку. «Я не против сравнения с животными, потому что у меня нет таких же расовых особенностей, как у вас, это ОЧЕНЬ смешно!»

Однако большинство пользователей твиттера всё же сочли комментарий ведущего неуместным, а смех гостьи объяснили незнанием, как реагировать на такие фразы.

imani is simping for lizzo @noitsimani
@thisisAlanTurk @ITV @thismorning So many folks blaming her for laughing but I know that feeling. To have someone threaten that they want to touch you without your consent, to make a clearly racist but “well-meaning” comment about you with a smile on their face and all eyes on you - It’s incredibly disorienting
Так много людей обвиняют её в смехе, но я знаю это чувство. Когда кто-то угрожает прикоснуться к вам без вашего согласия, сказать что-то явно расистское, но «благонамеренное», с улыбкой на лице и взглядом, прикованным к вам, — это невероятно дезориентирует
Allison McKenzie @allymacmusic
@thisisAlanTurk @ITV @thismorning Let’s stop picking apart how she reacted and instead focus on the horribly racist comment that was made.
Давайте перестанем разбирать, как она отреагировала, и вместо этого сосредоточимся на прозвучавшем ужасно расистском комментарии.
Margaret P Houston @HoustonMargaret
@CarmenGranddau1 @thisisAlanTurk @ITV @thismorning Because you are so caught up going "wait, what did I just hear? Did I hear that right? Is what I think is happening really happening?" that you don't respond perfectly in the moment.

That's been my experience with sexist comments. I imagine it may be similar with racist ones.
Потому что вы так увлечены тем, что думаете: «Подожди, что я только что услышал? Я правильно расслышал? Что действительно происходит?», что вы не отвечаете идеально в конкретный момент. Это был мой опыт с сексистскими комментариями. Думаю, это схоже с реакцией на расизм.
PanPan @panpan_x
@thisisAlanTurk @ITV @thismorning I think we’re conditioned to laugh off these ignorant comments. You say something and it’s like woah take it easy.
Мы просто научились смеяться над такими невежественным комментариями. Вы говорите что-то, а мы просто «окей, воспринимай проще».

Позже Холмс опубликовал твит, где попросил прощения у всех, кого обидел. Но многих пользователей соцсети не устроила формулировка извинений.

Eamonn Holmes @EamonnHolmes
Hey everyone out there. if my attempt at being humorous with my friend @DrZoeWilliams was misjudged I am mortified and humbly apologise to anyone who was offended.
Всем привет. Я просто пытался пошутить над своим другом Зои Уильямс, если вы это не оценили, мне жаль. Я смиренно извиняюсь перед всеми, кого оскорбил.
Rachel Ayre @rach_ayre
@EamonnHolmes @DrZoeWilliams “If my attempt at being humourous with my friend was misjudged” is not an apology. That is gaslighting people who are offended by what you said.

Try again.
«Я просто пытался пошутить над своим другом Зои Уильмся, если вы это не оценили» — это не извинения. Это газлайтинг тех, кого обидело то, что вы сказали. Попробуйте ещё раз.
Kathleen @Murphymom15
@EamonnHolmes @DrZoeWilliams “If I offended”?

I am a white woman who was aghast that you showed such crassness on live television.

You may excuse it as “joking” but most saw it as extremely offensive.
«Если я оскорбил»? Я белокожая женщина, которая абсолютно шокирована вашей грубостью в прямом эфире. Вы можете оправдать это «шуткой», но многие сочли это крайне оскорбительным.
Alan Turkington @thisisAlanTurk
Nothing worse than an "if you're offended, I'm sorry" non-apology. https://t.co/iVqXFu4U8H
Нет ничего хуже, чем «если ты обиделся, то прости». Это не извинения.

Имонна Холмса не в первый раз критикуют за дискриминацию. В январе 2020 года он назвал Меган Маркл «испорченным, слабым манипулятором», после чего его обвинили в сексизме и расизме. Тогда в ITV пообещали проследить за тем, что говорит ведущий, но наказывать не стали.

#новости #великобритания #соцсети

56 56 комментариев
5
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56 комментариев
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Глубокий файл

24

То есть он пошутил, они вместе посмеялись, но оскорбились другие. Ок, ясна. 

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5ый член Комитета

Глубокий
6

Когда у поциента Твиттер Головного Мозга, повод и не нужен - они обидятся и со слова "здравствуйте" если его произнесла белая цисгендерная хуемразь

Ответить

Roman Sapon

Глубокий
1

Так заведено у них, не выражать, нет искренности

Ответить

Глубокий файл

Roman
2

то ли дело посконная русская искренность

Ответить

Рыжий

Глубокий
2

Это лучше =)

Ответить

Roman Sapon

Глубокий
0

Ты её каждый день видишь на лицах, простые лица в метро, никто ничего не затевает, тебе с ними нормально жить

Ответить

Dobrosvet

Глубокий
0

Это называется простота, которая хуже воровства

Ответить

Roman Sapon

Dobrosv…
0

Это искренняя простота, и она хуже корысти на лицам в США что я видел

Ответить

Плохой огонь

10

А какая разница какого она цвета, если он подъебнул её за причёску?

Ответить

Глубокий файл

Плохой
7

ОН В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОКОКРБИЛ ЖЕНЖЗИНУ

Ответить

Плохой огонь

Глубокий
9

Ладно хоть не человека

Ответить

Феминизм

Плохой
1

😡

Ответить

Снежный кофе

Плохой
3

ищи себя в прошмандовках азербайджана 

Ответить

Энергичный Вампир

5

Опять ТЖ набрасывает. Будто мало историй где расизм очевиден. Но нет, публикуются только подобные сомнительные истории, чтобы у аудитории сложилось впечатление, что вот это и есть то, что они там у себя называют расизмом. Что реального расизма уже много веков нет. Что все кто борется за свои права или за права меньшинств, борется вот против подобного.

Ответить

Феминизм здорового человека

Энергичный
3

Каких прав у меньшинств нет в Британии по состоянию на 13 августа 2021 года?

Ответить

Кирилл Вселенский

Феминизм
0

Это хороший вопрос

Ответить

Энергичный Вампир

Феминизм
0

Учитывая, что Скинхед-движение зародилось как раз в Британии, причём совсем недавно, учитывая недавнюю 30-летнюю войну с Ирландией, и всё ещё напряжённые с ней отношения, учитывая причины Брэкзита, думаю, в Британии достаточно дискриминации

Ответить

Феминизм

Энергич…
0

я спрашивал про права. Дискриминация запрещена законом => регулируется полицией. Написал заяву — по ней выебали нарушителей. Вечно такое продолжаться не может.

Эх, был тут один чувак из Британии, @николай что-то там, да пингануть не могу никак
@Fuскiпg Ростиslave он жив? Давно не видел

Ответить

Рыжий

Энергичный
1

 Что реального расизма уже много веков нет

Ну это и нормально, что он есть. Вон про Идрака вспомни, которому не хотели сдавать квартиру расисты. Правда, армяне

Ответить

Феминизм здорового человека

Рыжий
0

нормально

Почему? Я не помню никакого Идрака, просвети

Ответить

Посторонний

Энергичный
0

Пости свою кулстори про 100% расизм без ГМО и консервантов.

Ответить

Благородный Абдужаббор

6
Ответить

Рпош Ашршщ

3

Как-то не особо похоже

Ответить

5ый член Комитета

Рпош
10

ну как тебе сказать...

Ответить

Photuum

Рпош
3

А так?

Ответить

Показательный Абдужаббор

Photuum
3

ебать они на стиле..

Ответить

Рыжий

3

 Однако большинство пользователей твиттера всё же сочли комментарий ведущего неуместным, а смех гостьи объяснили незнанием, как реагировать на такие фразы

И кто после этого скажет, что SJW не фашисты 

Ответить

Закрытый историк

2

ну пиздец дожили. где мои компенсации за перманентные сравнения с одуванчиком

Ответить

Широкий клуб

Закрытый
2

Варламов?!

Ответить

Закрытый историк

Широкий
10

блет ну так меня еще не оскорбляли еще

Ответить

5ый член Комитета

Широкий
0

он этим даже гордится

Ответить

Широкий клуб

2

Однако большинство пользователей твиттера всё же сочли комментарий ведущего неуместным

Как определили большинство? Был референдум?
Бля, теперь «большинство твиттера» решает кому как жить.
А не пошло бы большинство твиттера нахуй?

Ответить

Лига безопасного интернета

2
Ответить

Photuum

1

Это оскорбление для альпаков?

Ответить

Robutt

1

Ща бы так шутить в наше неспокойное время

Ответить

van der Pusch

1

крч ща как нарвусь на минусы ну да ладно
моя интернет-степень в расизме говорит о том, что POC часто сталкиваются с экзотизацией своего образа в целом и волос в особенности
с одной стороны на рабочих местах им вплоть до сегодня вменяют, что их натуральные волосы выглядят непрофессионально и их стоит выпрямлять, что весьма геморрно и вредит волосам, которые и так сложны в уходе
с другой стороны, натуральные черные волосы достаточно часто вызывают интерес у окружающих (особенно у старшего поколения) и хорошо когда люди спрашивают, можно ли потрогать, а то иногда и трогают без спроса, что любому человеку будет неприятно (сама сталкивалась, ну такое себе ашчушчение)
это первое, почему задело "потрогать" 
второй момент, сравнение с альпакой тоже не особо приятное. наверное, если укупнику или леонтьеву сказать, что они как пудели они тоже обидятся
третий момент, шутки про внешность - самый ленивый вид юмора, чаще всего не особо смешной

если что я не оправдываю твиттерскую волну говна (пушо твиттер как всегда), просто небольшой коммент на тему почему потрогать волосы это такая больная мозоль

Ответить

Феминизм здорового человека

van
0

Фига ты сравнила пуделя и альпаку
Альпаки ебать милые!

Ответить

van der Pusch

Феминизм
0

говорят правда шо вонючие( у нас неподалеку есть ферма с альпаками, все никак не выберусь на экскурсию шоб проверить

Ответить

Феминизм

van
0

Ну нам тут неведомы такие подробности, альпаки милые хуйни, некоторые девочки тащятся с них и накупают плюшевых альпак

Ответить

Посторонний

van
0

Что за POC?

Ответить

Dobrosvet

van
0

Ехал в автобусе как-то, а впереди негритянка сидела, симпатичная такая. 
И волос очень много, все назад свесились, я даже потрогал.
Как проволока.

Ответить

van der Pusch

Dobrosvet
0

ну да, это стандартная тема что волосы жесткие
у азиатов тоже

Ответить

Посторонний

van
0

Вспомнил, на 1 курсе одногрупнил пенял меня за то, что волосы торчат на макушке, а у меня они давно торчат там, с правой стороны макушки большой участок, как встали дыбом, так и не ложатся.

Ответить

Широкий клуб

van
0

хорошо когда люди спрашивают, можно ли потрогать, а то иногда и трогают без спроса

Вообще-то, он как раз попросил разрешения

Ответить

van der Pusch

Широкий
0

так даже с разрешением бесит
особенно когда постоянно такая хня

Ответить

Широкий клуб

van
0

Он вощето в телевизоре сидел и никак не мог доставить неудобства

Ответить

van der Pusch

Широкий
0

я ж не про конкретного чела в телике
а про то почему твиттер порвался
у них есть такой жизненный экспириенс
и упоминания подобного их триггерят

Ответить

Иван Дмитриев

0

Нигропака?

Ответить

Dobrosvet

0

Сравнил бы уж с манулом

Ответить

5ый член Комитета

Dobrosvet
0

что за альпакашейминг? чем манул лучше?

Ответить

Dobrosvet

5ый
0
Ответить

KSA

0

Британский телеведущий сравнил волосы темнокожей женщины с альпака. И после критики извинился перед альпаками, встав на одно колено

Ответить

5ый член Комитета

KSA
0

на одно копыто

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Ждем мнения дорогих барнаульцев

Ответить

Посторонний

0

Ведущий не упоминал расу или цвет кожи гостьи, волосы которой сравнил с альпака. 0 расизма. Бурление говн уместно разве что вокруг престижности животинки в сравнении ("гордый орёл" ys "грязный, как свинья" и т.д.)
Дело закрыто.

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doffys

0

Спросить девушку ни кто не пробовал? Если она приняла как оскорбление то ок, а так обиденки в твиттере как всегда

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