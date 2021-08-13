Британский телеведущий сравнил волосы темнокожей женщины с альпака. И после критики извинился Статьи редакции
«Я просто пытался пошутить».
Британский телеведущий Имонн Холмс в прямом эфире программы «Сегодня утром» (This Morning) сказал гостье, что её волосы «хочется погладить», потому что «они выглядят как альпака». На это врач Зои Уильямс ответила: «Не смей трогать мои волосы».
Фраза Холмса вызвала критику пользователей твиттера. Они сочли сравнение волос темнокожей женщины с альпака расистским.
Несмотря на критику, в соцсети нашлись те, кто защитил Холмса. Они обратили внимание, что Уильямс посмеялась с шутки телеведущего.
Однако большинство пользователей твиттера всё же сочли комментарий ведущего неуместным, а смех гостьи объяснили незнанием, как реагировать на такие фразы.
Позже Холмс опубликовал твит, где попросил прощения у всех, кого обидел. Но многих пользователей соцсети не устроила формулировка извинений.
Имонна Холмса не в первый раз критикуют за дискриминацию. В январе 2020 года он назвал Меган Маркл «испорченным, слабым манипулятором», после чего его обвинили в сексизме и расизме. Тогда в ITV пообещали проследить за тем, что говорит ведущий, но наказывать не стали.
Когда у поциента Твиттер Головного Мозга, повод и не нужен - они обидятся и со слова "здравствуйте" если его произнесла белая цисгендерная хуемразь
Так заведено у них, не выражать, нет искренности
Глубокий файл
то ли дело посконная русская искренность
Ты её каждый день видишь на лицах, простые лица в метро, никто ничего не затевает, тебе с ними нормально жить
Это искренняя простота, и она хуже корысти на лицам в США что я видел
Опять ТЖ набрасывает. Будто мало историй где расизм очевиден. Но нет, публикуются только подобные сомнительные истории, чтобы у аудитории сложилось впечатление, что вот это и есть то, что они там у себя называют расизмом. Что реального расизма уже много веков нет. Что все кто борется за свои права или за права меньшинств, борется вот против подобного.
Каких прав у меньшинств нет в Британии по состоянию на 13 августа 2021 года?
Учитывая, что Скинхед-движение зародилось как раз в Британии, причём совсем недавно, учитывая недавнюю 30-летнюю войну с Ирландией, и всё ещё напряжённые с ней отношения, учитывая причины Брэкзита, думаю, в Британии достаточно дискриминации
я спрашивал про права. Дискриминация запрещена законом => регулируется полицией. Написал заяву — по ней выебали нарушителей. Вечно такое продолжаться не может.
Эх, был тут один чувак из Британии, @николай что-то там, да пингануть не могу никак
@Fuскiпg Ростиslave он жив? Давно не видел
Что реального расизма уже много веков нет
Ну это и нормально, что он есть. Вон про Идрака вспомни, которому не хотели сдавать квартиру расисты. Правда, армяне
Как-то не особо похоже
Однако большинство пользователей твиттера всё же сочли комментарий ведущего неуместным, а смех гостьи объяснили незнанием, как реагировать на такие фразы
И кто после этого скажет, что SJW не фашисты
Широкий клуб
Варламов?!
крч ща как нарвусь на минусы ну да ладно
моя интернет-степень в расизме говорит о том, что POC часто сталкиваются с экзотизацией своего образа в целом и волос в особенности
с одной стороны на рабочих местах им вплоть до сегодня вменяют, что их натуральные волосы выглядят непрофессионально и их стоит выпрямлять, что весьма геморрно и вредит волосам, которые и так сложны в уходе
с другой стороны, натуральные черные волосы достаточно часто вызывают интерес у окружающих (особенно у старшего поколения) и хорошо когда люди спрашивают, можно ли потрогать, а то иногда и трогают без спроса, что любому человеку будет неприятно (сама сталкивалась, ну такое себе ашчушчение)
это первое, почему задело "потрогать"
второй момент, сравнение с альпакой тоже не особо приятное. наверное, если укупнику или леонтьеву сказать, что они как пудели они тоже обидятся
третий момент, шутки про внешность - самый ленивый вид юмора, чаще всего не особо смешной
если что я не оправдываю твиттерскую волну говна (пушо твиттер как всегда), просто небольшой коммент на тему почему потрогать волосы это такая больная мозоль
Фига ты сравнила пуделя и альпаку
Альпаки ебать милые!
говорят правда шо вонючие( у нас неподалеку есть ферма с альпаками, все никак не выберусь на экскурсию шоб проверить
Вспомнил, на 1 курсе одногрупнил пенял меня за то, что волосы торчат на макушке, а у меня они давно торчат там, с правой стороны макушки большой участок, как встали дыбом, так и не ложатся.
хорошо когда люди спрашивают, можно ли потрогать, а то иногда и трогают без спроса
Вообще-то, он как раз попросил разрешения
так даже с разрешением бесит
особенно когда постоянно такая хня
Он вощето в телевизоре сидел и никак не мог доставить неудобства
я ж не про конкретного чела в телике
а про то почему твиттер порвался
у них есть такой жизненный экспириенс
и упоминания подобного их триггерят
Сравнил бы уж с манулом
что за альпакашейминг? чем манул лучше?
Британский телеведущий сравнил волосы темнокожей женщины с альпака. И после критики извинился перед альпаками, встав на одно колено
Ведущий не упоминал расу или цвет кожи гостьи, волосы которой сравнил с альпака. 0 расизма. Бурление говн уместно разве что вокруг престижности животинки в сравнении ("гордый орёл" ys "грязный, как свинья" и т.д.)
Дело закрыто.
Спросить девушку ни кто не пробовал? Если она приняла как оскорбление то ок, а так обиденки в твиттере как всегда