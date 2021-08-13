«Я просто пытался пошутить».

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Видео из твиттера Алана Теркингтона

Британский телеведущий Имонн Холмс в прямом эфире программы «Сегодня утром» (This Morning) сказал гостье, что её волосы «хочется погладить», потому что «они выглядят как альпака». На это врач Зои Уильямс ответила: «Не смей трогать мои волосы».

Фраза Холмса вызвала критику пользователей твиттера. Они сочли сравнение волос темнокожей женщины с альпака расистским.

Alan Turkington @thisisAlanTurk



Nothing to see here. Just a normal day on @ITV and @ThisMorning with Eamonn Holmes telling a woman of colour her hair "reminds him of an alpaca".Nothing to see here. https://t.co/ns8STB4Ncu Просто обычный день на ITV и ThisMorning с Имонном Холмсом, говорящим, что волосы темнокожей женщины «напоминают ему альпака». Здесь не на что смотреть.

London Hughes @TheLondonHughes



Tell me you’ve never had black friends, without saying you’ve never had black friends. 😒 “Your hair looks like an Alpaca today, I just want to pet it????!!”Tell me you’ve never had black friends, without saying you’ve never had black friends. 😒 https://twitter.com/thisisalanturk/status/1425746228504039424 «У тебя волосы сегодня как у альпака, можно я потрогаю их????!!». Скажи мне, что у тебя никогда не было темнокожих друзей, не говоря, что у тебя никогда не было темнокожих друзей.

Несмотря на критику, в соцсети нашлись те, кто защитил Холмса. Они обратили внимание, что Уильямс посмеялась с шутки телеведущего.

Brennan @brelmcfc @allymacmusic @thisisAlanTurk @ITV @thismorning I can’t see how comparing someone’s hairstyle to something is racist? He obviously didn’t mean anything by it, he just said her hair looks like something it actually does. What is allowed anymore? Anything someone says is wrong these days. The comment was weird? Yes, racist? No. Я не могу понять, насколько расизм сравнивать чью-то причёску с чем-то? Очевидно он не имел в виду ничего такого, просто сказал, что её волосы выглядят так, как это на самом деле и есть. Что ещё разрешено? В наши дни всё, что кто-то говорит, неправильно. Комментарий был странным? Да, расист? Нет.

Gordon Derry @Rockster001 @thisisAlanTurk @reginalddhunter @ITV

What if he'd said he loved her hair?

Would that have caused a controversy? @thismorning Hold on... You can't comment on someone's hairstyle because of their skin colour?What if he'd said he loved her hair?Would that have caused a controversy? Подождите... Нельзя комментировать чью-то причёску из-за цвета кожи? Что если бы он сказал, что ему понравились её волосы? Это вызвало бы такую дискуссию?

cobie21 @cobie211 @thisisAlanTurk @ITV @thismorning Very confused here. Can someone please explain how this is racist? If he would have said a long haired brunette white womans hair looked like a horse main, would that be racist. This is just very confusing to me Очень запутанно. Может кто-нибудь объяснить, почему это расизм? Если бы он сказал, что длинные волосы белокожей брюнетки похожи на лошадиную гриву, было бы это расизмом. Это очень сбивает с толку

Tracey Brown @TraceyBVoice @thisisAlanTurk @ITV @thismorning And look at her big ole smile.' I don't mind being compared to an animal because I don't have the same racial features as you, it's GREAT fun!' Посмотрите на её улыбку. «Я не против сравнения с животными, потому что у меня нет таких же расовых особенностей, как у вас, это ОЧЕНЬ смешно!»

Однако большинство пользователей твиттера всё же сочли комментарий ведущего неуместным, а смех гостьи объяснили незнанием, как реагировать на такие фразы.

imani is simping for lizzo @noitsimani @thisisAlanTurk @ITV @thismorning So many folks blaming her for laughing but I know that feeling. To have someone threaten that they want to touch you without your consent, to make a clearly racist but “well-meaning” comment about you with a smile on their face and all eyes on you - It’s incredibly disorienting Так много людей обвиняют её в смехе, но я знаю это чувство. Когда кто-то угрожает прикоснуться к вам без вашего согласия, сказать что-то явно расистское, но «благонамеренное», с улыбкой на лице и взглядом, прикованным к вам, — это невероятно дезориентирует

Allison McKenzie @allymacmusic @thisisAlanTurk @ITV @thismorning Let’s stop picking apart how she reacted and instead focus on the horribly racist comment that was made. Давайте перестанем разбирать, как она отреагировала, и вместо этого сосредоточимся на прозвучавшем ужасно расистском комментарии.

Margaret P Houston @HoustonMargaret @CarmenGranddau1 @thisisAlanTurk @ITV



That's been my experience with sexist comments. I imagine it may be similar with racist ones. @thismorning Because you are so caught up going "wait, what did I just hear? Did I hear that right? Is what I think is happening really happening?" that you don't respond perfectly in the moment.That's been my experience with sexist comments. I imagine it may be similar with racist ones. Потому что вы так увлечены тем, что думаете: «Подожди, что я только что услышал? Я правильно расслышал? Что действительно происходит?», что вы не отвечаете идеально в конкретный момент. Это был мой опыт с сексистскими комментариями. Думаю, это схоже с реакцией на расизм.

PanPan @panpan_x @thisisAlanTurk @ITV @thismorning I think we’re conditioned to laugh off these ignorant comments. You say something and it’s like woah take it easy. Мы просто научились смеяться над такими невежественным комментариями. Вы говорите что-то, а мы просто «окей, воспринимай проще».

Позже Холмс опубликовал твит, где попросил прощения у всех, кого обидел. Но многих пользователей соцсети не устроила формулировка извинений.

Eamonn Holmes @EamonnHolmes Hey everyone out there. if my attempt at being humorous with my friend @DrZoeWilliams was misjudged I am mortified and humbly apologise to anyone who was offended. Всем привет. Я просто пытался пошутить над своим другом Зои Уильямс, если вы это не оценили, мне жаль. Я смиренно извиняюсь перед всеми, кого оскорбил.

Rachel Ayre @rach_ayre @EamonnHolmes



Try again. @DrZoeWilliams “If my attempt at being humourous with my friend was misjudged” is not an apology. That is gaslighting people who are offended by what you said.Try again. «Я просто пытался пошутить над своим другом Зои Уильмся, если вы это не оценили» — это не извинения. Это газлайтинг тех, кого обидело то, что вы сказали. Попробуйте ещё раз.

Kathleen @Murphymom15 @EamonnHolmes



I am a white woman who was aghast that you showed such crassness on live television.



You may excuse it as “joking” but most saw it as extremely offensive. @DrZoeWilliams “If I offended”?I am a white woman who was aghast that you showed such crassness on live television.You may excuse it as “joking” but most saw it as extremely offensive. «Если я оскорбил»? Я белокожая женщина, которая абсолютно шокирована вашей грубостью в прямом эфире. Вы можете оправдать это «шуткой», но многие сочли это крайне оскорбительным.