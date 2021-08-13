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Новости
Ольга Щербинина

«Шутка — не преступление»: стендап-комики проведут концерт в поддержку Идрака Мирзализаде Статьи редакции

Они записали видео, в котором заявили, что ситуация с комиком — «страшный прецедент».

236 236 комментариев
5371 просмотров

В ролике снялись Денис Чужой, Данила Поперечный, Сергей Орлов, Михаил Шац, Руслан Белый, Слава Комиссаренко и многие другие комики. Он появился на ютубе-канале Stand-Up Club #1.

Нашему другу Идраку Мирзализаде дали десять суток за шутку. За шутку, которую вырезали из контекста, в которой нашли разжигание межнациональной розни. Хотя Идрак как раз хотел указать на проблему ксенофобии и утрировать эту ситуацию. […] Стендап-комики в своих выступлениях рассуждают о жизни, а в жизни зачастую происходят ужасные и нелицеприятные вещи. Но рассуждать — не значит призывать.

Они также поделились своим мнением о том, что значит работа комиком и подчеркнули, что никогда никого не хотят оскорбить в своих выступлениях. Юмор, по их мнению, служит инструментом для решения проблем.

Сажать за шутки — предпоследний шаг перед тем, как сжигать за научные теории. 10 суток за шутку — это не страшное наказание, это страшный прецедент.

18 августа в поддержку Мирзализаде пройдёт большой концерт в Москве. На нём выступят Артур Чапарян, Ваня Усович, Нурлан Сабуров, Саша Незлобин, Сергей Орлов, Юлия Ахмедова, Костя Пушкин, Тимур Каргинов, Саша Долгополов, Михаил Шац, Гарик Оганисян, Алексей Квашонкин, Саша Малой, Расул Чабдаров, Кирилл Селегей.

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Суд приговорил Мирзализаде к аресту на 10 суток 9 августа. Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды.Сам комик не признал вину.

Поводом для возбуждения административного дела стал фрагмент его выступления в программе «Разгоны» в марте. Мирзализаде рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры.

На выпуск обратили внимание провластный телеканал «Царьград» и журналист Владимир Соловьёв, после этого комику начали поступать угрозы, а 23 июня в Москве на улице на него напали два человека. Прокурорская проверка нашла в выступлении Мирзализаде «признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды её неполноценности».

#новости #стендап

236 236 комментариев
33
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236 комментариев
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Энергичный Вампир

43

 В ролике снялись Денис Чужой, Данила Поперечный, Сергей Орлов, Михаил Шац, Сергей Орлов, Руслан Белый, Слава Комиссаренко и многие другие комики.

Хуя Сергея Орлова бомбануло - целых 2 раза в ролике снялся. А то и больше: возможно "многие другие комики" - это всё Сергеи Орловы

Ответить

Ольга Щербинина

Энергичный
–43

хуя вы умный, а просто правку прислать нельзя без ёрничества?

Ответить

Baileys

Ольга
109

Шутка не преступление, Ольга

Ответить

ouxen

Ольга
26

не охуела ли ты часом?)

Ответить

Smaug The Terrible

Ольга
14

Вы еще попросите местных быть менее токсичными. Эффект будет такой же

Ответить

Алексей Приловский

Ольга
11

@Вахтёр тут человека умным называют

Ответить

ouxen

Алексей
4

продолжаем травлю, работяги ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Снежный кофе

ouxen
2

@сергей орлов из за тебя тут ссора блять 

Ответить

Дмитрий Чернышов

Алексей
4
Ответить

Иван Кондратьев

Ольга
3

> Хуя вы умный

Это потому что он мужчина?

Ответить

Андрей Охапкин

Ольга
1

Лайки сами себя не поставят

Ответить

AZP

Энергичный
5

Я/мы Сергей Орлов

Ответить

Иван Кондратьев

AZP
4

Я — Сергей Орлов
Мы - Сергей Орлов, Сергей Орлов

Ответить

Brown Zweig

Энергичный
1

Просто Орловы

Ответить

Отдельный химик

32

А помните, как все смеялись, когда Долгополов перебздел?

Ответить

Андрей Охапкин

Отдельный
16

Единственный перформанс в карьере Долгополова, над которым можно посмеяться)
Ну ещё его возвращение мб

Ответить

Аркадий Соколов

Отдельный
4

над людьми с биполяркой смеяться некрасиво

Ответить

Аркадий Соколов

Аркадий
5

я не смеялся

Ответить

ouxen

Аркадий
–1

не смешно?

Ответить

Илья Гераськин

ouxen
1

Это Россия! 💪 

Ответить

Andy Rorsha

Аркадий
0

Ещё бы он как-нибудь подтвердил свой диагноз.

Ответить

Yago SH

Отдельный
0

О, кстати, его вроде нет в видео. Давно его не видно было

Ответить

Мария Казакова

Yago
0

Да на месте, он один из первых про это дело публично высказался, если память не изменяет 

Ответить

сироп от щекотки

Отдельный
0

помним конечно, спрашиваешь.

а помнишь как писали "ну и что ваш Навальный из Германии прилетел, знал же, что посадят"?
 

Ответить

AZP

сироп
–1

А зачем он прилетел?

Ответить

сироп от щекотки

AZP
0

Долгополов из Израиля? ;)

Ответить

AZP

сироп
0

Навальный из Германии

Ответить

сироп от щекотки

AZP
1

а я думал он из России..

Ответить

Коммерческий Слава

19

стендап-комики и Данила Поперечный

Ответить

Александр Воскресенский

Коммерческий
0

Чужой тоже тот еще Поперечный.

Ответить

Михаил Никитин

7

А как там комики с камеди клаб поживают? Никто не хочет поучаствовать ?)

Ответить

Smaug The Terrible

Михаил
28

Камеди Клаб - наследник Аншлага.
Change my mind

Ответить

AZP

Smaug
1

Шутки про тёщу сменились шутками про педиков и наркотики.

Ответить

Электронный алмаз

Михаил
9

Там давно уже не осталось комиков

Ответить

ouxen

Электронный
0

кроме Харламова и Воли

Ответить

Электронный

ouxen
9

Даже ты сейчас пошутил смешнее, чем они...

Ответить

ouxen

Электро…
0

респект таким парням

Ответить

AttentiveMilk

Михаил
2

Сабуров и Каргинов разве не оттуда?

Ответить

AZP

AttentiveMilk
–2

С ТНТ, но не из Камеди клаба

Ответить

Олег Апанасевич

AZP
2

Их передачи производит (сюрприз-сюрприз!!!) Comedy Club Production. Заур Байцаев тоже в ролике был из Однажды в России.

Ответить

Yago SH

Михаил
2

Смирнов и Незлобин разве не оттуда?

Ответить

AZP

Михаил
0

Они богатые. Им незачем, да и опасно. Харламов вообще доверенное лицо Путина.

Ответить

AnDyLawless

AZP
0

Что он ему доверяет?

Ответить

Олег Апанасевич

Михаил
0

В ролике один из них снялся, новенький. Не помню имя.

Ответить

Не говорить

9
Ответить

Никита Коваленко

Не
4

Спасём китов от вымирания
Висит вконтакте на стене
Три тыщи лайков под картинкой
Ну за.бись теперь китам

Ответить

Феминизм здорового человека

Не
2

@all он допустил ошибку
@Zero-one-one позови всех

Ответить

Zero-one-one

Феминизм
0

Не понимаю о чём ты 

Ответить

Феминизм

Zero-on…
0

ладно забей

Ответить

Zero-one-one

Феминизм
0

Ты странный.... 

Ответить

Феминизм

Zero-on…
1

правильно говорить поридж

Ответить

Zero-one-one

Феминизм
0

Зумерок

Ответить

ouxen

Zero-on…
0

гелем вылизан, кремом вымазан

Ответить

Дмитрий

ouxen
1

откуда вылез он?

Ответить

Олег Апанасевич

Не
0

Ну артиста же год-два назад свои поддержали, его отпустили. может, и сейчас поможет.

Ответить

Рыжий

Олег
0

Поможет чему? Пока этот концерт состоится - уже срок административного ареста истечет 

Ответить

Олег Апанасевич

Рыжий
0

А, ну да, логично.

Ответить

thekitakun

10

стендап-комики проведут концерт в поддержку Идрака Мирзализаде

хотел указать на проблему ксенофобии и утрировать эту ситуацию

А давайте каждый пошутит про малую народность пост-совка? Пошутим про хитрожопых хох**в (ой, жаль на тж банят за это слово, но я же просто шучу, вникните в контекст), про охуевшую национальную преступность азеров и армян, про чеченцев пошутим, татар назовём как-нибудь чернопопо, казахов узкоглазыми макаками, узбеков - мамбеками, ребят, го шутить шутки вместе!

Ответить

Феминизм здорового человека

thekitakun
2

это называется нормальное общество

Ответить

thekitakun

Феминизм
10

В нормальном обществе не банят за слово «хохол»

Ответить

Феминизм

thekita…
0

да, я неправильно выразился, это называется нормальное государство
внутри общества могут быть свои моральные устои, и свои санкции за их невыполнение. Равно как и на интернет-ресурсе частной коммерческой компании

Ответить

Сергей Ахрем

Феминизм
0

нормального государства не бывает

Ответить

Феминизм

Сергей
2

анархист плез

Ответить

Рыжий

Сергей
0

Зумера видно сразу

Ответить

Андрей Охапкин

Феминизм
0

Почему у государства не может моральных устоев и санкций? Почему они могут быть у коммерческих компаний? Почему если люди решат отказаться от устоев и санкций, то не сделать это повсеместно (в том числе для частных коммерческих компаний) 🤔

Ответить

Alexander Revan

Андрей
0

Потому, что коммерческие компании не имеют огромную власть и их можно наказать.

Ответить

Smaug The

thekita…
1

В нормальном обществе "хохол" не является оскорблением

Ответить

Сергей Ахрем

thekitakun
2

а ты сделаешь это смешно?

Ответить

thekitakun

Сергей
2

А стендап разве про смех? Я думал там только недалеким долбоебам смешно

Ответить

Сергей Ахрем

thekita…
2

тебе наверно смешно там где живёт дух старой школы и ебашатся по хардкору.юнити ультрахардкор
но не проблема ,мне стендап смешной как и тем ,кто его смотрит

Ответить

thekitakun

Сергей
6

Мне не смешно когда шутка на уровне «говорю какую-то хуйню из своей бытовухи тип смейтесь»

Ответить

Сергей Ахрем

thekita…
1

ну а мне смешно ,дальше какие выводы из этого?

Ответить

thekitakun

Сергей
0

Смех без причины признак дурачины

Ответить

Сергей

thekita…
2

ты как мой папаша заговорил

Ответить

thekitakun

Сергей
1

Хоть у кого-то из вас мозги есть

Ответить

Smaug The

Сергей
0

Дух старой школы, помнишь?

Ответить

Smaug The

Сергей
0

Ты неправильный и должен стать таким как он. Очевидно же

Ответить

Сергей

Smaug
2

действительно ,как я сам об этом не подумал

Ответить

thekitakun

Smaug
1

Проекции левачков пошли

Ответить

Smaug The

thekita…
0

не рвисб, латынину почитай пойди

Ответить

thekitakun

Smaug
1

Поридж плз

Ответить

Sail

thekita…
0
Ответить

Ganna Olenyeva

thekitakun
2

Было бы прекрасно. Давно пора отменить всю эту цензуру по национальным и религиозным вещам. Постсоветский chimpout.org , где можно говорить не только про русских, украинцев, эстонцев и других европейцев, но и священные цветные народности типа армян, чеченцев, казахов, узбеков и пр.

Ответить

thekitakun

Ganna
3

Так я только за, только пориджи левачки из снг страдают от апроприации грязных русских. Шутить можно только про них, а нежные уши постсовковых долбоебов не готовы к шуткам про себя

Ответить

Россиянин

thekitakun
0

Оооо...россиянина порвало. Матрас чистый или как обычно?

Ответить

thekitakun

Россиянин
2

Ник - сетап
Текст камента - панчлайн

Ответить

Smaug The

thekita…
1

Базинга!

Ответить

thekitakun

Smaug
1

Как же у тебя рвёт, посмотри тупой стендап, расслабься

Ответить

Smaug The

thekita…
1

Ты чо, обиделся чтоли?
Это же просто шутка

Ответить

thekitakun

Smaug
0

Шутка у тебя в трусах))0)

Ответить

Smaug The

thekita…
1

Вот это панч!
Ты случайно не стендапер?

Ответить

Павел Макров

thekitakun
0

Чё сказать то хотел по итогу?

Ответить

Комментарий удален

AZP

thekitakun
0

Давайте

Ответить

Andryuzsko

thekitakun
0

Назвать казахов "узкоглазыми макаками" - это не ксенофобия, а долбоебизм

Ответить

Дмитрий Чернышов

thekitakun
0

Чур не я первый. Чур вы первый будете.

Ответить

Eugen T

9

ситуация с комиком — «страшный прецедент» 

С остальным то в стране всё норм

Ответить

Brown Zweig

Eugen
7

Произошла чудовищная ошибка

Ответить

Стильная самочка орангутана

Eugen
3

Пацаны думаешь не в курсе?

Ответить

Eugen T

Стильная
2

Их работа - шутить на актуальные темы, интересные и известные зрителям. Так что думаю - в курсе

Ответить

Андрей Охапкин

Eugen
1

А ты хочешь чтобы комики к примеру о проблемах в здравоохранении рассуждали?)

Ответить

Федя Прозоров

Андрей
3

Они рассуждают о походах к урологу

Ответить

AZP

Федя
0

Да, массаж простаты - это актуальная тема.

Ответить

Eugen T

Андрей
3

Если не ошибаюсь, в стендапе часто шутят о происходящем, а не только на абстрактные темы. Так что могут и про здравоохранение во время ковида особенно

Ответить

Коммерческий Слава

Андрей
2

https://www.youtube.com/watch?v=fQNDeTl4oIw

Ответить

Андрей Охапкин

Коммерч…
0

Крутой

Ответить

Алексей Егоров

Eugen
1

Своего парня отбивают.

Ответить

Smaug The Terrible

Алексей
0

Хоть у кого-то есть "свои"

Ответить

Олег Апанасевич

Eugen
0

То есть, про это надо забыть?

Ответить

Eugen T

Олег
1

Нет. Просто это очень похоже на: Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому

Ответить

Олег Апанасевич

Eugen
1

Вообще не понял логику.

Ответить

Eugen T

Олег
0

В стране как бы хватает поводов для бугурта, но что-то с их стороны по этому ничего не слышал. А как до них докатилось, так сразу "страшный прецедент, ололо"

Ответить

Олег Апанасевич

Eugen
1

Ну так это логично. Они какбэ в своих выступлениях много говорят о проблемах в стране, а когда дошло до своих, то они активизировались. Или, по-твоему, им надо сейчас про пенсии или выборы ролики записывать вместо Идрака?

Ответить

Eugen T

Олег
0

Тогда ок, наверно. Просто не знаком с их творчеством

Ответить

Олег

Eugen
1

Ну посмотри (без сарказма) - к сожалению, мне их с каждым годом становится смотреть всё тяжелее. Лет 10 назад они начинали просто с шуток а-ля "бытовуха-секс-бедность", а сейчас у каждого - сплошь о трудностях социума, причём шутки трансформировались в тяжёлые, поэтому смеяться больше не тянет.

Ответить

Baileys

10

ситуация с комиком — «страшный прецедент».

А Хованский не прецедент.
К слову у него шутка считывается и вне контекста, а Идрака и в контексте — не.

Про Мэда с условным сроком тоже за шутку на стендапе я вообще молчу.

Прецедент нашелся

Ответить

Andryuzsko

Baileys
0

Личный стрим и заявленное заранее юмористическое мероприятие - разные вещи все таки. 
В любом случае, суть обращения не в этом. Прецедент это или нет, обратить внимание надо

Ответить

Рыжий

Andryuzsko
1

 обратить внимание надо

На то, что нужно выбирать выражения, если транслируешься на тысячи человек

Ответить

Andryuzsko

Рыжий
0

Или может выбирать какие видео в ютубе смотришь?) 
Уточню, что это не трансляция, а запись. И она заранее обозначена как "юмористическое шоу". И даже дисклеймер в начале есть, чтобы наверняка)

Ответить

Рыжий

Andryuz…
0

Я вообще не знал, что существует такое шоу, лол. Если бы не Соловьев - и не узнал бы. Но наказали совершенно правильно. Ему дали шанс извиниться - он отказался. Ну ок, получай заявление и посиди немного, подумой (с)

Ответить

Рейтгейт

9

Хочется напомнить, что за слова сажать нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах. За любые слова, даже самые неприятные. И административки тоже давать нельзя.

Ответить

Андрей Охапкин

Рейтгейт
1

И банить тоже нельзя. 

Ответить

Smaug The Terrible

Андрей
1

И минусить?

Ответить

Андрей Охапкин

Smaug
1

Вопрос достойный обсуждения

Ответить

Smaug The

Андрей
0

Минусы - это прояление кенсил калча
Change my mind

Ответить

Андрей Охапкин

Smaug
1

Согласен, так же как и возможность добавлять в ЧС

Ответить

Smaug The

Андрей
1

Конфирм. Кто минусит и отправляет в ЧС, тот левак?

Ответить

Андрей

Smaug
1
Ответить

Smaug The

Андрей
1

Договорились

Ответить

Отдельный химик

4

А на Хованского поебать, он же не снимался в Форсаже.

Ответить

Владимир Климов

Отдельный
10

Хованский долбаёб сам сразу во всём признался. Его защитники не меньшие долбаёбы.

Ответить

AttentiveMilk

Владимир
2

Дак там же всё очевидно. Тем более, что закон обратной силы не имеет, но всем срать

Ответить

Виталий Лановой

Отдельный
4

За Хованского блогеры не вступились

Ответить

Сергей Ахрем

Виталий
5

просто Хованский русский ,а Идрак нет

Ответить

Россиянин

Сергей
4

Это по матрасу ты определил или как-то иначе?

Ответить

Сергей Ахрем

Россиян…
4

чёрт побери ,судя по состоянию квартиры Ховы ,возможно и по матрасу

Ответить

Кирилл Ивлев

Сергей
0

Просто блогеры ссыкуны и боятся потерять рекламу. Его липший дружок, славная девка так язык засунул куда надо.
Хотя я больше с толстого в шляпе ору, тот вообще кадр

Ответить

Антон Сарамуд

7

Отличный повод прорекламировать большой концерт. Билеты по ссылочке в описании 

Ответить

AZP

Антон
–1

Скидка по промокоду tj

Ответить

Robutt

7

Шутки на ТЖ (не таблоид) — преступление

Ответить

AZP

3

Шума, как будто ему 10 лет, а не 10 суток дали.

Ответить

Smaug The Terrible

AZP
5

А могли прост наркоты подкинуть и закрыть на 10 лет

Ответить

Коммерческий Слава

Smaug
3

Да там и подкидывать возможно не надо

Ответить

Smaug The Terrible

2

В современной россии быть противником ксенофобии - преступление

Ответить

Андрей Охапкин

Smaug
4

Идрака посадили за ксенофобию и хейтспич. 

Ответить

Smaug The Terrible

Андрей
2

Где была ксенофобия?

Ответить

Gedevan

Smaug
4

В голове у прокурора. 

Ответить

Последующий колос