«Шутка — не преступление»: стендап-комики проведут концерт в поддержку Идрака Мирзализаде Статьи редакции
Они записали видео, в котором заявили, что ситуация с комиком — «страшный прецедент».
В ролике снялись Денис Чужой, Данила Поперечный, Сергей Орлов, Михаил Шац, Руслан Белый, Слава Комиссаренко и многие другие комики. Он появился на ютубе-канале Stand-Up Club #1.
Они также поделились своим мнением о том, что значит работа комиком и подчеркнули, что никогда никого не хотят оскорбить в своих выступлениях. Юмор, по их мнению, служит инструментом для решения проблем.
18 августа в поддержку Мирзализаде пройдёт большой концерт в Москве. На нём выступят Артур Чапарян, Ваня Усович, Нурлан Сабуров, Саша Незлобин, Сергей Орлов, Юлия Ахмедова, Костя Пушкин, Тимур Каргинов, Саша Долгополов, Михаил Шац, Гарик Оганисян, Алексей Квашонкин, Саша Малой, Расул Чабдаров, Кирилл Селегей.
Суд приговорил Мирзализаде к аресту на 10 суток 9 августа. Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды.Сам комик не признал вину.
Поводом для возбуждения административного дела стал фрагмент его выступления в программе «Разгоны» в марте. Мирзализаде рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры.
На выпуск обратили внимание провластный телеканал «Царьград» и журналист Владимир Соловьёв, после этого комику начали поступать угрозы, а 23 июня в Москве на улице на него напали два человека. Прокурорская проверка нашла в выступлении Мирзализаде «признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды её неполноценности».
В ролике снялись Денис Чужой, Данила Поперечный, Сергей Орлов, Михаил Шац, Сергей Орлов, Руслан Белый, Слава Комиссаренко и многие другие комики.
Хуя Сергея Орлова бомбануло - целых 2 раза в ролике снялся. А то и больше: возможно "многие другие комики" - это всё Сергеи Орловы
Вы еще попросите местных быть менее токсичными. Эффект будет такой же
@Вахтёр тут человека умным называют
Я/мы Сергей Орлов
Единственный перформанс в карьере Долгополова, над которым можно посмеяться)
Ну ещё его возвращение мб
над людьми с биполяркой смеяться некрасиво
я не смеялся
Да на месте, он один из первых про это дело публично высказался, если память не изменяет
помним конечно, спрашиваешь.
а помнишь как писали "ну и что ваш Навальный из Германии прилетел, знал же, что посадят"?
Долгополов из Израиля? ;)
А как там комики с камеди клаб поживают? Никто не хочет поучаствовать ?)
Камеди Клаб - наследник Аншлага.
Change my mind
Электронный алмаз
Там давно уже не осталось комиков
кроме Харламова и Воли
Сабуров и Каргинов разве не оттуда?
С ТНТ, но не из Камеди клаба
Их передачи производит (сюрприз-сюрприз!!!) Comedy Club Production. Заур Байцаев тоже в ролике был из Однажды в России.
Спасём китов от вымирания
Висит вконтакте на стене
Три тыщи лайков под картинкой
Ну за.бись теперь китам
@all он допустил ошибку
@Zero-one-one позови всех
Не понимаю о чём ты
Ну артиста же год-два назад свои поддержали, его отпустили. может, и сейчас поможет.
стендап-комики проведут концерт в поддержку Идрака Мирзализаде
хотел указать на проблему ксенофобии и утрировать эту ситуацию
А давайте каждый пошутит про малую народность пост-совка? Пошутим про хитрожопых хох**в (ой, жаль на тж банят за это слово, но я же просто шучу, вникните в контекст), про охуевшую национальную преступность азеров и армян, про чеченцев пошутим, татар назовём как-нибудь чернопопо, казахов узкоглазыми макаками, узбеков - мамбеками, ребят, го шутить шутки вместе!
это называется нормальное общество
В нормальном обществе не банят за слово «хохол»
нормального государства не бывает
Почему у государства не может моральных устоев и санкций? Почему они могут быть у коммерческих компаний? Почему если люди решат отказаться от устоев и санкций, то не сделать это повсеместно (в том числе для частных коммерческих компаний) 🤔
Потому, что коммерческие компании не имеют огромную власть и их можно наказать.
а ты сделаешь это смешно?
А стендап разве про смех? Я думал там только недалеким долбоебам смешно
тебе наверно смешно там где живёт дух старой школы и ебашатся по хардкору.юнити ультрахардкор
но не проблема ,мне стендап смешной как и тем ,кто его смотрит
Мне не смешно когда шутка на уровне «говорю какую-то хуйню из своей бытовухи тип смейтесь»
ну а мне смешно ,дальше какие выводы из этого?
Смех без причины признак дурачины
Проекции левачков пошли
Было бы прекрасно. Давно пора отменить всю эту цензуру по национальным и религиозным вещам. Постсоветский chimpout.org , где можно говорить не только про русских, украинцев, эстонцев и других европейцев, но и священные цветные народности типа армян, чеченцев, казахов, узбеков и пр.
Так я только за, только пориджи левачки из снг страдают от апроприации грязных русских. Шутить можно только про них, а нежные уши постсовковых долбоебов не готовы к шуткам про себя
Оооо...россиянина порвало. Матрас чистый или как обычно?
Ник - сетап
Текст камента - панчлайн
Как же у тебя рвёт, посмотри тупой стендап, расслабься
Чё сказать то хотел по итогу?
Комментарий удален
Назвать казахов "узкоглазыми макаками" - это не ксенофобия, а долбоебизм
ситуация с комиком — «страшный прецедент»
С остальным то в стране всё норм
Пацаны думаешь не в курсе?
А ты хочешь чтобы комики к примеру о проблемах в здравоохранении рассуждали?)
Они рассуждают о походах к урологу
Коммерческий Слава
Своего парня отбивают.
То есть, про это надо забыть?
Вообще не понял логику.
Ну так это логично. Они какбэ в своих выступлениях много говорят о проблемах в стране, а когда дошло до своих, то они активизировались. Или, по-твоему, им надо сейчас про пенсии или выборы ролики записывать вместо Идрака?
Ну посмотри (без сарказма) - к сожалению, мне их с каждым годом становится смотреть всё тяжелее. Лет 10 назад они начинали просто с шуток а-ля "бытовуха-секс-бедность", а сейчас у каждого - сплошь о трудностях социума, причём шутки трансформировались в тяжёлые, поэтому смеяться больше не тянет.
ситуация с комиком — «страшный прецедент».
А Хованский не прецедент.
К слову у него шутка считывается и вне контекста, а Идрака и в контексте — не.
Про Мэда с условным сроком тоже за шутку на стендапе я вообще молчу.
Прецедент нашелся
Личный стрим и заявленное заранее юмористическое мероприятие - разные вещи все таки.
В любом случае, суть обращения не в этом. Прецедент это или нет, обратить внимание надо
обратить внимание надо
На то, что нужно выбирать выражения, если транслируешься на тысячи человек
Или может выбирать какие видео в ютубе смотришь?)
Уточню, что это не трансляция, а запись. И она заранее обозначена как "юмористическое шоу". И даже дисклеймер в начале есть, чтобы наверняка)
Хочется напомнить, что за слова сажать нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах. За любые слова, даже самые неприятные. И административки тоже давать нельзя.
И банить тоже нельзя.
И минусить?
Вопрос достойный обсуждения
Хованский долбаёб сам сразу во всём признался. Его защитники не меньшие долбаёбы.
Дак там же всё очевидно. Тем более, что закон обратной силы не имеет, но всем срать
За Хованского блогеры не вступились
просто Хованский русский ,а Идрак нет
чёрт побери ,судя по состоянию квартиры Ховы ,возможно и по матрасу
Просто блогеры ссыкуны и боятся потерять рекламу. Его липший дружок, славная девка так язык засунул куда надо.
Хотя я больше с толстого в шляпе ору, тот вообще кадр
Отличный повод прорекламировать большой концерт. Билеты по ссылочке в описании
Шума, как будто ему 10 лет, а не 10 суток дали.
А могли прост наркоты подкинуть и закрыть на 10 лет
В современной россии быть противником ксенофобии - преступление
Идрака посадили за ксенофобию и хейтспич.
Где была ксенофобия?