Они записали видео, в котором заявили, что ситуация с комиком — «страшный прецедент».

5371 просмотров Слушать

В ролике снялись Денис Чужой, Данила Поперечный, Сергей Орлов, Михаил Шац, Руслан Белый, Слава Комиссаренко и многие другие комики. Он появился на ютубе-канале Stand-Up Club #1.

Нашему другу Идраку Мирзализаде дали десять суток за шутку. За шутку, которую вырезали из контекста, в которой нашли разжигание межнациональной розни. Хотя Идрак как раз хотел указать на проблему ксенофобии и утрировать эту ситуацию. […] Стендап-комики в своих выступлениях рассуждают о жизни, а в жизни зачастую происходят ужасные и нелицеприятные вещи. Но рассуждать — не значит призывать.

Они также поделились своим мнением о том, что значит работа комиком и подчеркнули, что никогда никого не хотят оскорбить в своих выступлениях. Юмор, по их мнению, служит инструментом для решения проблем.

Сажать за шутки — предпоследний шаг перед тем, как сжигать за научные теории. 10 суток за шутку — это не страшное наказание, это страшный прецедент.

18 августа в поддержку Мирзализаде пройдёт большой концерт в Москве. На нём выступят Артур Чапарян, Ваня Усович, Нурлан Сабуров, Саша Незлобин, Сергей Орлов, Юлия Ахмедова, Костя Пушкин, Тимур Каргинов, Саша Долгополов, Михаил Шац, Гарик Оганисян, Алексей Квашонкин, Саша Малой, Расул Чабдаров, Кирилл Селегей.

Суд приговорил Мирзализаде к аресту на 10 суток 9 августа. Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды.Сам комик не признал вину.

Поводом для возбуждения административного дела стал фрагмент его выступления в программе «Разгоны» в марте. Мирзализаде рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры.