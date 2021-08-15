Представитель боевиков заявил, что иностранцы должны покинуть Кабул или зарегистрироваться у представителей группировки.

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Фото AP

Об этом сообщает телеканал «Аль Арабия» со ссылкой на представителей «Талибана». Утром 15 августа боевики подошли к Кабулу. По данным канала, боевики проводят переговоры с властями Афганистана в президентском дворце.

По информации «Аль Арабия», президент Ашраф Гани в ближайшие часы сложит с себя полномочия и передача власти «пройдет сегодня в президентском дворце».

«Талибан» объявил о контроле над аэродромом и тюрьмой Баграм на окраине Кабула. Ранее база служила аэропортом для воздушных сил США, 5 июля 2021 года американские военные её покинули.

По данным Reuters, утром сотрудники посольства США в Кабуле начали в спешном порядке покидать столицу Афганистана. Россия отказалась от эвакуации дипломатов, так как представители «Талибана» гарантировали безопасность дипломатических миссий всех стран.

Ранее в этот же день талибы без боя захватили Джелалабад — центр провинции Нангархар, через который проходит дорога из Кабула в Пакистан. 14 августа боевики взяли Мазари-Шариф. По данным «Аль Арабия», правительственные войска сдали город почти без боя: оставили свои позиции и пустились в бегство.

13 августа группировка взяла под контроль Кандагар — второй по величине город в стране. В тот же день она захватила город Пули-Алам, находящийся в 50 километра от Кабула. К этому моменту они контролировали 18 из 34 региональных столиц Афганистана.

В конце апреля страны НАТО во главе с США начали выводить войска из Афганистана спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. После этого группировка «Талибан» организовала масштабное наступление и к началу августа группировка захватила около 65% страны.

В конце июля руководство Евросоюза заявило, что не признает власть «Талибана», если те захватят её военным путём. В этом случае страна подвергнется международной изоляции, пообещал спецпосланник в Афганистане Томас Никлассон. Об этом же заявлял посол США в ООН.

8-9 августа делегация «Талибана» провела переговоры с представителями российского МИД в Москве. Как и на трёх предыдущих встречах, боевики пообещали не нападать на центральноазиатские государства, бороться с террористической группировкой «Исламское государство» и «искоренять наркопроизводство» в Афганистане. При этом ряд аналитиков полагает, что доход с наркотрафика составляет не меньше половины (до миллиарда долларов) бюджета группировки.