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Новости
Саша Кириллова

Экстремистская группировка «Талибан» заявила о контроле над всей территорией Афганистана Статьи редакции

Представитель боевиков заявил, что иностранцы должны покинуть Кабул или зарегистрироваться у представителей группировки.

240 240 комментариев
7509 просмотров
Фото AP

Об этом сообщает телеканал «Аль Арабия» со ссылкой на представителей «Талибана». Утром 15 августа боевики подошли к Кабулу. По данным канала, боевики проводят переговоры с властями Афганистана в президентском дворце.

По информации «Аль Арабия», президент Ашраф Гани в ближайшие часы сложит с себя полномочия и передача власти «пройдет сегодня в президентском дворце».

«Талибан» объявил о контроле над аэродромом и тюрьмой Баграм на окраине Кабула. Ранее база служила аэропортом для воздушных сил США, 5 июля 2021 года американские военные её покинули.

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По данным Reuters, утром сотрудники посольства США в Кабуле начали в спешном порядке покидать столицу Афганистана. Россия отказалась от эвакуации дипломатов, так как представители «Талибана» гарантировали безопасность дипломатических миссий всех стран.

Ранее в этот же день талибы без боя захватили Джелалабад — центр провинции Нангархар, через который проходит дорога из Кабула в Пакистан. 14 августа боевики взяли Мазари-Шариф. По данным «Аль Арабия», правительственные войска сдали город почти без боя: оставили свои позиции и пустились в бегство.

13 августа группировка взяла под контроль Кандагар — второй по величине город в стране. В тот же день она захватила город Пули-Алам, находящийся в 50 километра от Кабула. К этому моменту они контролировали 18 из 34 региональных столиц Афганистана.

В конце апреля страны НАТО во главе с США начали выводить войска из Афганистана спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. После этого группировка «Талибан» организовала масштабное наступление и к началу августа группировка захватила около 65% страны.

В конце июля руководство Евросоюза заявило, что не признает власть «Талибана», если те захватят её военным путём. В этом случае страна подвергнется международной изоляции, пообещал спецпосланник в Афганистане Томас Никлассон. Об этом же заявлял посол США в ООН.

Ужас одних и безразличие других: что происходит…
Боевики, которых годами сдерживали американские силы, активно наступают последние три месяца. Что…
tjournal.ru

8-9 августа делегация «Талибана» провела переговоры с представителями российского МИД в Москве. Как и на трёх предыдущих встречах, боевики пообещали не нападать на центральноазиатские государства, бороться с террористической группировкой «Исламское государство» и «искоренять наркопроизводство» в Афганистане. При этом ряд аналитиков полагает, что доход с наркотрафика составляет не меньше половины (до миллиарда долларов) бюджета группировки.

История «Талибана»: что за группировка…
Правление группировки в 1990-х: публичные казни, дружба с бен Ладеном и запрет всего западного…
tjournal.ru

Организации «Талибан» и «Исламское государство» признаны в Российской Федерации террористическими, их деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #войны #войны21века

240 240 комментариев
1
62
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240 комментариев
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Действительный рубин

92

Ещё раз напишу, что это пиздец. Наши сейчас начнут жопой вертеть, но факт остаётся фактом, наша страна проводит встречи с самыми настоящими террористами. 

Ответить

Данислав Жуков

Действительный
37

Террористы встречаются с другими террористами. Маски сброшены давно. Или сколько ещё они должны убить оппозиционеров или заточить в тюрьмы?

Ответить

Действительный рубин

Данислав
1

Террором в буквальном смысле они не занимаются. У нас у руля преступники, но не террористы. 

Ответить

Азат Салихьянов

Действи…
26

Че там по мешкам с сахаром в Рязани?

Ответить

artemykairyak

Действи…
5

Новичок передает привет

Ответить

Алина Кипр

Действи…
2

Что?? А кто сбивает самолёты в Украине? Военные и невоенные

Ответить

Антон Лисин

Алина
–2

Что такое Украина 

Ответить

Ivan Yakovych

Антон
1

Украина — унитарное государство и парламентско-президентская республика 🇺🇦🔱

Ответить

Ivan Yakovych

Антон
0

Не рвись, Антон :)

Ответить

Masha Kovalyova

Действи…
0

 ТЕРРОР, -а, м. 1. Устрашение своих политических противников,выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения.

Ответить

Алина Кипр

Masha
0

Грузия , Украина

Ответить

Антон Лисин

Алина
0

В Грузии хорошо и вкусно 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Действительный
20

Я, кстати, вот этого бомбежа на ТЖ по поводу ВСТРЕЧАЛИСЬ С ТЕРРОРИСТАМИ не понимаю особо.
У тебя под боком новое правительство, с которым надо иметь переговоры.
Какие иные предложения-то? Забить на их существование?

Ответить

Ivan Boldyrev

Doktor
6

Ну, почему. В Сирии бомбы сбрасывали, а могли бы просто забить на существование или встретиться. 

Ответить

Doktor

Ivan
0

В Сирии воевал Талибан?

Ответить

Ivan Boldyrev

Doktor
10

Я не утверждаю, что в Сирии воевал Талибан. Я утверждаю, что спектр ответов шире, чем ты предложил. 

Ответить

Doktor

Ivan
–1

Например?

Ответить

Ivan Boldyrev

Doktor
–1

Сбрасывать на Талибан бомбы. 

Ответить

alexferman

Ivan
7

Т.е. предлагаешь следующей влезть России, отличный вариант (нет)

Ответить

Дуд Волро

alexfer…
0

ну подумаешь, миллиарды долларов на военную операцию потратить...

Ответить

Doktor

Ivan
0

Да, но... Зачем?

Ответить

Ivan

Doktor
3

Ну, как минимум, это лучше, чем встречаться с террористами. 

Ответить

Doktor

Ivan
1

Бомбы стоят денег.
Когда у тебя нет никаких терок конкретно с этими гражданами, то зачем их бомбить?

Ответить

Макс

Doktor
0

Если бомба долго лежит на складе, со временем её один хрен нужно утилизировать и купить новую.

Ответить

Doktor

Макс
0

Это если долго лежит.
Когда ты активно бомбишь чужую страну, бомбы надо производить, самолеты надо заправлять, а еще надо ответить себе на вопрос - зачем ты это делаешь.

Ответить

Ипполит

Doktor
0

Странный вопрос "зачем". Чтобы в конечном итоге  сплотиться сам знаешь вокруг кого.

Ответить

Doktor

Ипполит
0

Сплотиться получается, когда ты проигрываешь.
Что-то пять лет операции в Сирии не привели к сплочению.

Ответить

Ипполит

Doktor
1

Сплотиться получается, когда ты проигрываешь.

Допустим.

Что-то пять лет операции в Сирии не привели к сплочению.

Зато регулярно приводили вату в восторг по поводу удачных бомбардировок и к приступам ненависти по поводу гибели майора Филипова.

Ответить

Макс

Doktor
0

Для защиты своей страны в будущем. Лучше сейчас чужое побомбить, чем потом внутри кровь от терактом смывать.

Ответить

Doktor

Макс
0

Да, ведь если начать их бомбить, это не приведет к терактам.
Логика твой конек, верно?

Ответить

Ипполит

Doktor
0

Привёл бы я тебе аналогию, но за это сейчас статья УК. Попытайся догадаться сам.

Ответить

Selfish

Ivan
0

Вторая афганская война? 

Ответить

Плотный клуб

Ivan
0

Т.е еще одна война?

Ответить

Макс Зубрейчук

Doktor
1

Окей, чем боевик Талибана отличается от боевика ИГИЛа?

Ответить

Doktor

Макс
0

https://www.bbc.com/russian/features-38886001

Талибы и "Исламское государство": союзники или…
Откровенность и честность в политике - вещи, безусловно, хорошие, но насколько они применимы в…
www.bbc.com
Ответить

Макс Зубрейчук

Doktor
0

По факту и те и те террорюги. Единственный приемлимый вид террориста - мертвый террорист.

Ответить

Doktor

Макс
0

Напомню, что ЛДНР признаны на Украине террористами. Призываешь убивать жителей ЛДНР?

Ответить

Dr Serj

Ivan
3

пфф
Соединенные Штаты оказывали поддержку радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане в его борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Это признал во вторник глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.

"В последние несколько месяцев в восточной части Афганистана мы были свидетелями того, как "Талибан" сначала сокращал, а затем ликвидировал присутствие ИГ в южной провинции Нангархар, и они делали это очень эффективно. Это один из самых сложных (для ведения боевых действий - прим. ТАСС) районов в мире. Они заплатили очень высокую цену в том, что касается жизней их собственных бойцов", - заявил он.

Маккензи попросили уточнить, делал ли "Талибан" это самостоятельно или же при поддержке Вашингтона. "С нашей стороны была очень ограниченная поддержка. Я бы охарактеризовал это как очень ограниченную поддержку", - признал он. "Так что они продемонстрировали свои способности. Это была кровавая бойня, но им это удалось", - добавил глава СЕНТКОМ.

Ответить

Михаил Зеленин

Ivan
0

В Сирии было  4 силы: ИГИЛ (1), Курды, всякие группировки исламистов и Асад. Т.е. было из чего выбирать.

В Афганистане ИГИЛ (1) слаб, американское правительство без американцев вообще ни о чем. И единая мощь Талибана(1). Расклад очевиден. 

1-запрещенная в России организация

Ответить

Olegio Dr

Doktor
2

А чё украинцев год хунтой обзывали и не снисходили до общения ? До сих пор бандеровцы фашизды, а тут уже понимаешь правительство.Какая то чертовня неадекватная с автоматами мечтающая о шариате в 21 веке ..пиздец

Ответить

Doktor

Olegio
2

Переговоры с правительством Украины на текущий момент ведутся на всех уровнях в любых форматах, кроме прямых телефонных звонков. Не перегибай.

Ответить

Olegio Dr

Doktor
3

Да ладно , я тут как говорится живу, отлично все помню , это сейчас они уже делают покерфейс, а первый год такую дичь забивали в голову, что народ за оружие хватался , освобождать Украину от фашизма. А Талибан партнёры бля. Братья славяне такие братья )))

Ответить

Алина Кипр

Olegio
0

Сейчас они из Украинцев фашистов делают ещё с большим энтузиазмом чем в 14 году. Какой покер фейс?

Ответить

Red Baron

Olegio
0

Украина граничит и входит в сферу интересов России, Афганистан нет.

Ответить

Ипполит

Red
2

Поэтому в Украине бендеровцы, а в Афгане — «вменяемые люди»?

Ответить

Действительный рубин

Doktor
1

Страна не может жить в полной изоляции. Ей надо с кем-то как минимум торговать. Полная изоляция таких режимов не самая плохая идея. 

Ответить

Doktor

Действи…
4

Проходили, видели, получили пару вторжений в соседние республики.

Ответить

Действительный

Действи…
3

Неопровержимые факты подъехали!

Ответить

Ilia Maksiokov

Doktor
1

Если власть захвачена силой....То да,забить!

Ответить

Doktor

Ilia
0

Как с Украиной, да?

Ответить

Ilia Maksiokov

Doktor
0

Это другое...

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Doktor
1

Ну, на Луку весь цивилизованный мир забил как-то...

Ответить

Doktor

Ипполит
0

Еще бы Лука угрожал на полном серьёзе границам соседних стран

Ответить

Bich

Doktor
0

Ну, как бы это тебе сказать, там несколько тысяч иракцев и других ребят из средней азии как то пробрались через беларусь в литву и рвутся в польшу с латвией.
Или это не считается угрозой границе?

Ответить

Doktor

Bich
0

Да, почти такое же как прямое военное вторжение, ага.

Ответить

Gregory

Doktor
1

они видимо очень хотят, чтобы талибы устроили теракты (осуждаю) на территории России. Будто нам своего беспредела не хватает

Ответить

Den Rupp

Doktor
1

ну как минимум, для начала не признавать его террористической организацией? государство официально приняло и сделало пресуху людям которых сами называют террористами и пожало им руку… сюр какой то

Ответить

Иван Кондратьев

Doktor
0

Ну да. Пусть страчаются с кем считают нужным, главное чтобы своих приличных граждан не закрывали обинив в терроризме.

Ответить

Coronadoden van Voronezj

Действительный
2

Не просто встречи, ещё даёт площадку для заявлений

Ответить

Photuum

Действительный
0

Это уже не террористы, а официальное руководство Афганистана. И хочешь не хочешь, а надо с ними дипломатические отношения поддерживать. Даже во время второй мировой СССР сохранял дипломатические отношения с Германией.

Ответить

Саша

Photuum
2

Можно подробнее про дипломатические отношения СССР и Германии в годы ВОВ ? Что то я сомневаюсь.
Попытки посредничества третьих стран дипломатическими отношениями не являются.

Ответить

Акиф Гаджиев

Саша
0

второй мировой, а не ВОВ

Ответить

Marco Pagot

Действительный
1

Разве встречаться полетели не умеренные члены талибана? Талибан же состоит из разных кланов; есть поспокойнее, есть совсем отмороженные.

Ответить

rustyrazor

Marco
0

С одной стороны вроде все так и есть, но как-же все-таки сюрреалистично звучит "умеренный член Талибана"))

Ответить

AZP

rustyra…
4

Не головы отрезает, а только уши

Ответить

Marco Pagot

rustyra…
0

есть такое

Ответить

Комментарий удален

Zakhar Zakharov

Действительный
1

если что, слева это представитель США, а справа Талибан.
террористы - не террористы, но если ты дипломат, то должен уметь договариваться и с такими людьми, чтобы хуйня всякая не творилась.

Ответить

Konstantin Ivanov

Действительный
0

Талибы встречаются с российскими властями, потому что так же как и в Сирии, Россия бы не делала вид борьбы и укатала авиацией талибов так же как и ИГИЛ за пару лет... если бы это было нужно.

Что американцы делали 20 лет в Афганистане если после их выхода талибы превосходят по силам национальную армию? Может быть кто-то их поддерживал оружием в обмен на наркотрафик?

Ответить

Ivanov Ivan

Konstantin
1
Ответить

Konstantin

Ivanov
0

Конечно это выглядит так если мыслить штампами.

Посмотри на факты, сколько длилась история с ИГИЛ до входа России и как быстро такая "страшная сила" пала после входа России?

Американцы так же могли бы за год проблему в Сирии решить, если бы хотели. Но они просто не хотели.

Ответить

Petr

Действительный
0

Надо говорить со всеми, кто может что-то решать

Ответить

Иван Прохоров

19

Байдену ещё осталось помочь беларусам и спасти Навального и можно отдыхать. Потрудился на славу

Ответить

alexferman

Иван
0

А Байден тут при чём?

Ответить

Иван Прохоров

alexferman
23

Да так, вывел войска и оставил террористам первоклассное современное оружие

Ответить

alexferman

Иван
–2

Какое оружие они там оставили?

Ответить

rustyrazor

alexfer…
18

Сотню хамви, несколько грузовиков и несколько разведывательных дронов. Но Светов из этого в твиттере такую зраду устроил, будто бы они боевикам половину американской армии подарили ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

alexferman

rustyra…
2

Без этого щедрого подгона у талибов бы ничего не получилось

Ответить

rustyrazor

alexfer…
3

Абсолютли

Ответить

Азат Салихьянов

rustyra…
2

Когда уходили из Вьетнама, бросили намного больше

Ответить

Иван Прохоров

rustyra…
1

Открой статьи последние bbc, новой газеты, все американское первоклассное оружие было оставлено, они ничего не забрали

Ответить

Marhal_New

rustyra…
0

Ну они там ахуеть какие склады оставили

Ответить

Иван Прохоров

alexfer…
1
Ответить

alexferman

Иван
4

Очень точная инфа, можно делать глобальные выводы

Ответить

Дмитро Арлов

Иван
–4

Интересно, когда советов будет работать на раша тудэй, вы так же продолжите жрать его говно?

Ответить

Дмитро Арлов

Дмитро
0

Мне нужно разобраться кто тупее КАЦЕБОТЫ или ПРАВАКИ

Ответить

Дмитро

Дмитро
0

@Bad Mother Fucker к ответу

Ответить

Bad

Дмитро
0

both

Ответить

Иван Прохоров

Дмитро
0

Дмитро Орлов - твоё украинское альтерэго?

Ответить

Дмитро

Иван
0

АРЛОВ читай внимательно

Ответить

Dr Serj

alexfer…
1

Не оставили, а они вооружали афганскую армию очень много лет. Даже в России закупали что-то для них.
Все это теперь у талибана будет.

Ответить

alexferman

Dr
1

Ну кто ж в 2001 году мог подумать, что так повернётся)))

Ответить

Dmts

Иван
0

Ну, получается, наши талибам тоже много чего оставили, включая  сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-17

Ответить

Комментарий удален

Иван Прохоров

Viktor
0

Думаешь, он просто не предусмотрел этого?

Ответить

Комментарий удален

Ипполит Воробьянинов

alexferman
2

При том же, что и эта сучка Меркель — нихуя не делает для освобождения России!

Ответить

Комментарий удален

Станислав Минаков

Иван
6

Потрудился там на славу ещё Рейган со старшим Бушем. Сами создали, сами снабдили оружием, сами повоевали. Где надо бабло распилили

Ответить

Комментарий удален

Doktor Streyndzhlav

Viktor
2

У тебя там чуть выше СССР виноват в создании Талибана, но вот Байден ни в чем не виноват, понятно.

Ответить

Комментарий удален

Doktor

Viktor
1

Толстишь

Ответить

Иван Прохоров

Viktor
2

Дима, как дела?

Ответить

Роберт Петросян

23
Ответить

Преступный Орзэмэс

15

Достойный союзник. Лукашенко, Талибан, надо ещё с Ким Чен Ыном заключить несколько соглашений, чтоб прям дрим тим была

Ответить

Комментарий удален

Doktor Streyndzhlav

Viktor
32

Ээээ. Но Талибан ведь создали в Пакистане...

Ответить

Комментарий удален

Doktor

Viktor
18

Но создал его Пакистан.

Ответить

Magisteryode

Doktor
0

США

Ответить

Эмиль Сулейманов

Viktor
3

Это уже идиотизм с твоей стороны, в Афганистане и без талибов какая-нибудь раковая опухоль вскочила. Это очевидно.

Ответить

Комментарий удален

Макс Романенко

Viktor
0

Причём тут совки? 

Ответить

Ertha

–15

Поздравляю Талибан. Взяли отхуярили Американцев и Бриттов. 20 лет эти долбоёбы были в Афганистане и полностью проиграли войну. Операция «Несокрушимая свобода» провалена.

Провалена до такой степени что дристанув из Афгана Американцы оставили набор вооружения, хаммеров и боевой техники. Сами дристают из Посольств в свой захваченный аэропорт.

Позорище одним словом. Теперь Китайцы смакуют вместе с Ираном. Даже Россия смакует и не убирает своих представителей из посольств. Чиновники среднего звена атакуют визовый отдел американского посольства в надежде получить заветную бумагу, дающую им шанс на защиту американских военных.

Проёб через проёб проёбом погоняет. Абсолютное позорище.

Ответить

kicilian

Ertha
19

для ваты праздник?

Ответить

Ertha

kicilian
–9

Это праздник для Талибов. Вата остается при своем посольстве, а Американцы с Бриттами дристают со спермой на щечках.

Позорище обоссаное. Теперь это только укрепит Путану и Китай.

Ответить

Макс Романенко

Ertha
1

Боже благослови Америку и верни Дональда с томагавками 

Ответить

Сергей Ахрем

Ertha
0

есть только одна маленька проблема ,террористы не в состоянии построить государство ,а дальше начнётся их расползание по региону

Ответить

Ertha

Ertha
–10

Тупым долбоёбам минусующим меня. Вот вы как раз и есть причина по которой Путана и Ко держится. Вас Путана так же хуярит, как Талибы отхуярили Американцес с бриттами. Теперь вы сидите и щёчки надули.

Ответить

alexferman

Ertha
9

Тебя минусуют потому что от тебя воняет

Ответить

Ertha

alexfer…
–3

И это мне пишет дурачелло местный с сарказмом для дидов.
Сиди и перди в Россиюшке. Вот как раз победа Талибов отличный пример как тебя на кукан Путана и будет шлепать ежедневно.

Ответить

alexferman

Ertha
–1

Ты с двачей сбежал что ли?

Ответить

Сельский пистолет

Ertha
1

Ты обиженка, навтыкали тебе хуев в твой "социальный рейтинг" и ты порвался смешав путиин талибов и минусы

Зашивайся, киска

Ответить

Ertha

Сельский
–6

Слушай зумерка. Свой детский кринж про "парвался" и "путиииин", будешь говорить своим друзьям в фортнайте, потому что для тупых школяров геополитика вещь сложная. Дорастешь хотя бы до лет 25-ти, может быть начнешь понимать простые вещи.

Но к тому времени тебя скорее всего какой-нибудь диктаторишка из СНГ на бутылку поставит. Хотя скорее уже.

Ответить

Сельский

Ertha
1

Ох уж эта аппеляция великовозрастных опущенцев к возрасту

Твои познания кроме как пиздлявого писка "статы праигралии фуу" не делают тебя экспертом геополитики. 

Ответить

Ertha

Сельский
–3

Зумерка, я в отличии от тебя знаю о чём конфликт с самого начала его существования, а ты узнал о Талибов пару дней назад. Иди ебашь в фортнайт со своими тупыми друзьями.
Геополитика для тебя пока что это очень тяжело.

Ответить

Сельский

Ertha
2

Ты даже не стараешься, меняешь просто слова местами
 
Все твои анналы заняты геополитикой, только самоуверенный губошлеп будет срать на каждом углу - что он знает все тайны

Ещё скажи что у тебя сто тыщ миллионов долларов, или чем ты там ещё выебываешься в своей песочнице 

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Ertha
0

Ебать тебя разорвало!

Ответить

AZP

11

Экстремистская группировка «Талибан»

Это вчера группировка, а сегодня власть.
В конце июля руководство Евросоюза заявило, что не признает власть «Талибана», если те захватят её военным путём. В этом случае страна подвергнется

Глубокой озабоченности 

Ответить

alexferman

AZP
0

Интересно, появится ли формулировка "экстремистское государство"?

Ответить

Павел Афанасьев

alexferman
1

Вряд ли. Но есть такое: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC

Государственный терроризм
Государственный терроризм — термин, используемый для обозначения государственного насилия против…
ru.wikipedia.org
Ответить

Сергей Ахрем

AZP
0

ну ничего ,героин как покупали так и будут

Ответить

Ранний пёс_анон

7

https://tjournal.ru/news/424616-taliby-zahvatili-stolicu-afganistana
Добавьте спасибо за наводку, плз

Талибы захватили столицу Афганистана — Новости…
Президент Афганистана в ближайшее время сложит свои полномочия
tjournal.ru
Ответить

Мистер Блондин

Ранний
8

@Вахтёр вы охуели всю ветку сносить???? Кто мне вернет 76 плюсов за мои умопомрачительные сатирические высказывания?????

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Нищий диод

Мистер
6

@Вахтёр

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Мистер Блондин

Нищий
3

Сразу видно что весь отдел модерации просто завидует интеллекту Дмитрия Орлова и бояться его, тем самым изолирую, трусы молчаливые..

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Грубый магнит

Мистер
3

я все пропустил, что за веселье там было?

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Мистер Блондин

Грубый
5

Ебали модерацию пока она не пришла и не сдула наши шарики, сняла ленточки, погасила свечи

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Грубый магнит

Мистер
2

ах, какой слог

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Ипполит

Мистер
1

Это в мемориз...

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Ранний пёс_анон

Мистер
3

Заплачь

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Мистер Блондин

Ранний
3

Я сделал операцию по удалению потных и по скидке слезных желез, так что я больше не реву!!! Просто хлюпаю носом

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мамкин ценник

Мистер
3

ага.. расскажи, просто все железы солями сжег к хуям нарное

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Мистер Блондин

мамкин
3

Дай деняк на дорожку

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Ипполит

Мистер
0

И так отъедешь...

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Ранний пёс_анон

Мистер
1

Попу зашить забыл

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Андрей Рядькин

Мистер
0

Скули

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Мистер Блондин

Андрей
0

Я жирный у меня нет скул(((

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Токсичный бот

Мистер