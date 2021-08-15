Экстремистская группировка «Талибан» заявила о контроле над всей территорией Афганистана Статьи редакции
Представитель боевиков заявил, что иностранцы должны покинуть Кабул или зарегистрироваться у представителей группировки.
Об этом сообщает телеканал «Аль Арабия» со ссылкой на представителей «Талибана». Утром 15 августа боевики подошли к Кабулу. По данным канала, боевики проводят переговоры с властями Афганистана в президентском дворце.
По информации «Аль Арабия», президент Ашраф Гани в ближайшие часы сложит с себя полномочия и передача власти «пройдет сегодня в президентском дворце».
«Талибан» объявил о контроле над аэродромом и тюрьмой Баграм на окраине Кабула. Ранее база служила аэропортом для воздушных сил США, 5 июля 2021 года американские военные её покинули.
По данным Reuters, утром сотрудники посольства США в Кабуле начали в спешном порядке покидать столицу Афганистана. Россия отказалась от эвакуации дипломатов, так как представители «Талибана» гарантировали безопасность дипломатических миссий всех стран.
Ранее в этот же день талибы без боя захватили Джелалабад — центр провинции Нангархар, через который проходит дорога из Кабула в Пакистан. 14 августа боевики взяли Мазари-Шариф. По данным «Аль Арабия», правительственные войска сдали город почти без боя: оставили свои позиции и пустились в бегство.
13 августа группировка взяла под контроль Кандагар — второй по величине город в стране. В тот же день она захватила город Пули-Алам, находящийся в 50 километра от Кабула. К этому моменту они контролировали 18 из 34 региональных столиц Афганистана.
В конце апреля страны НАТО во главе с США начали выводить войска из Афганистана спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. После этого группировка «Талибан» организовала масштабное наступление и к началу августа группировка захватила около 65% страны.
В конце июля руководство Евросоюза заявило, что не признает власть «Талибана», если те захватят её военным путём. В этом случае страна подвергнется международной изоляции, пообещал спецпосланник в Афганистане Томас Никлассон. Об этом же заявлял посол США в ООН.
8-9 августа делегация «Талибана» провела переговоры с представителями российского МИД в Москве. Как и на трёх предыдущих встречах, боевики пообещали не нападать на центральноазиатские государства, бороться с террористической группировкой «Исламское государство» и «искоренять наркопроизводство» в Афганистане. При этом ряд аналитиков полагает, что доход с наркотрафика составляет не меньше половины (до миллиарда долларов) бюджета группировки.
Организации «Талибан» и «Исламское государство» признаны в Российской Федерации террористическими, их деятельность запрещена на территории страны.
Террористы встречаются с другими террористами. Маски сброшены давно. Или сколько ещё они должны убить оппозиционеров или заточить в тюрьмы?
Действительный рубин
Террором в буквальном смысле они не занимаются. У нас у руля преступники, но не террористы.
Что?? А кто сбивает самолёты в Украине? Военные и невоенные
Что такое Украина
Украина — унитарное государство и парламентско-президентская республика 🇺🇦🔱
ТЕРРОР, -а, м. 1. Устрашение своих политических противников,выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения.
Я, кстати, вот этого бомбежа на ТЖ по поводу ВСТРЕЧАЛИСЬ С ТЕРРОРИСТАМИ не понимаю особо.
У тебя под боком новое правительство, с которым надо иметь переговоры.
Какие иные предложения-то? Забить на их существование?
Ну, почему. В Сирии бомбы сбрасывали, а могли бы просто забить на существование или встретиться.
Я не утверждаю, что в Сирии воевал Талибан. Я утверждаю, что спектр ответов шире, чем ты предложил.
Сбрасывать на Талибан бомбы.
Т.е. предлагаешь следующей влезть России, отличный вариант (нет)
Окей, чем боевик Талибана отличается от боевика ИГИЛа?
По факту и те и те террорюги. Единственный приемлимый вид террориста - мертвый террорист.
пфф
Соединенные Штаты оказывали поддержку радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане в его борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Это признал во вторник глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.
"В последние несколько месяцев в восточной части Афганистана мы были свидетелями того, как "Талибан" сначала сокращал, а затем ликвидировал присутствие ИГ в южной провинции Нангархар, и они делали это очень эффективно. Это один из самых сложных (для ведения боевых действий - прим. ТАСС) районов в мире. Они заплатили очень высокую цену в том, что касается жизней их собственных бойцов", - заявил он.
Маккензи попросили уточнить, делал ли "Талибан" это самостоятельно или же при поддержке Вашингтона. "С нашей стороны была очень ограниченная поддержка. Я бы охарактеризовал это как очень ограниченную поддержку", - признал он. "Так что они продемонстрировали свои способности. Это была кровавая бойня, но им это удалось", - добавил глава СЕНТКОМ.
В Сирии было 4 силы: ИГИЛ (1), Курды, всякие группировки исламистов и Асад. Т.е. было из чего выбирать.
В Афганистане ИГИЛ (1) слаб, американское правительство без американцев вообще ни о чем. И единая мощь Талибана(1). Расклад очевиден.
1-запрещенная в России организация
Сейчас они из Украинцев фашистов делают ещё с большим энтузиазмом чем в 14 году. Какой покер фейс?
Действительный рубин
Страна не может жить в полной изоляции. Ей надо с кем-то как минимум торговать. Полная изоляция таких режимов не самая плохая идея.
Если власть захвачена силой....То да,забить!
Ну, на Луку весь цивилизованный мир забил как-то...
Ну да. Пусть страчаются с кем считают нужным, главное чтобы своих приличных граждан не закрывали обинив в терроризме.
Не просто встречи, ещё даёт площадку для заявлений
Это уже не террористы, а официальное руководство Афганистана. И хочешь не хочешь, а надо с ними дипломатические отношения поддерживать. Даже во время второй мировой СССР сохранял дипломатические отношения с Германией.
Разве встречаться полетели не умеренные члены талибана? Талибан же состоит из разных кланов; есть поспокойнее, есть совсем отмороженные.
С одной стороны вроде все так и есть, но как-же все-таки сюрреалистично звучит "умеренный член Талибана"))
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если что, слева это представитель США, а справа Талибан.
террористы - не террористы, но если ты дипломат, то должен уметь договариваться и с такими людьми, чтобы хуйня всякая не творилась.
Талибы встречаются с российскими властями, потому что так же как и в Сирии, Россия бы не делала вид борьбы и укатала авиацией талибов так же как и ИГИЛ за пару лет... если бы это было нужно.
Что американцы делали 20 лет в Афганистане если после их выхода талибы превосходят по силам национальную армию? Может быть кто-то их поддерживал оружием в обмен на наркотрафик?
Конечно это выглядит так если мыслить штампами.
Посмотри на факты, сколько длилась история с ИГИЛ до входа России и как быстро такая "страшная сила" пала после входа России?
Американцы так же могли бы за год проблему в Сирии решить, если бы хотели. Но они просто не хотели.
Байдену ещё осталось помочь беларусам и спасти Навального и можно отдыхать. Потрудился на славу
А Байден тут при чём?
Да так, вывел войска и оставил террористам первоклассное современное оружие
Какое оружие они там оставили?
Сотню хамви, несколько грузовиков и несколько разведывательных дронов. Но Светов из этого в твиттере такую зраду устроил, будто бы они боевикам половину американской армии подарили ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Без этого щедрого подгона у талибов бы ничего не получилось
Открой статьи последние bbc, новой газеты, все американское первоклассное оружие было оставлено, они ничего не забрали
Интересно, когда советов будет работать на раша тудэй, вы так же продолжите жрать его говно?
Мне нужно разобраться кто тупее КАЦЕБОТЫ или ПРАВАКИ
Дмитро Орлов - твоё украинское альтерэго?
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При том же, что и эта сучка Меркель — нихуя не делает для освобождения России!
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Потрудился там на славу ещё Рейган со старшим Бушем. Сами создали, сами снабдили оружием, сами повоевали. Где надо бабло распилили
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У тебя там чуть выше СССР виноват в создании Талибана, но вот Байден ни в чем не виноват, понятно.
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Ээээ. Но Талибан ведь создали в Пакистане...
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Это уже идиотизм с твоей стороны, в Афганистане и без талибов какая-нибудь раковая опухоль вскочила. Это очевидно.
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Поздравляю Талибан. Взяли отхуярили Американцев и Бриттов. 20 лет эти долбоёбы были в Афганистане и полностью проиграли войну. Операция «Несокрушимая свобода» провалена.
Провалена до такой степени что дристанув из Афгана Американцы оставили набор вооружения, хаммеров и боевой техники. Сами дристают из Посольств в свой захваченный аэропорт.
Позорище одним словом. Теперь Китайцы смакуют вместе с Ираном. Даже Россия смакует и не убирает своих представителей из посольств. Чиновники среднего звена атакуют визовый отдел американского посольства в надежде получить заветную бумагу, дающую им шанс на защиту американских военных.
Проёб через проёб проёбом погоняет. Абсолютное позорище.
есть только одна маленька проблема ,террористы не в состоянии построить государство ,а дальше начнётся их расползание по региону
Тебя минусуют потому что от тебя воняет
Сельский пистолет
Ты обиженка, навтыкали тебе хуев в твой "социальный рейтинг" и ты порвался смешав путиин талибов и минусы
Зашивайся, киска
Слушай зумерка. Свой детский кринж про "парвался" и "путиииин", будешь говорить своим друзьям в фортнайте, потому что для тупых школяров геополитика вещь сложная. Дорастешь хотя бы до лет 25-ти, может быть начнешь понимать простые вещи.
Но к тому времени тебя скорее всего какой-нибудь диктаторишка из СНГ на бутылку поставит. Хотя скорее уже.
Ох уж эта аппеляция великовозрастных опущенцев к возрасту
Твои познания кроме как пиздлявого писка "статы праигралии фуу" не делают тебя экспертом геополитики.
Ты даже не стараешься, меняешь просто слова местами
Все твои анналы заняты геополитикой, только самоуверенный губошлеп будет срать на каждом углу - что он знает все тайны
Ещё скажи что у тебя сто тыщ миллионов долларов, или чем ты там ещё выебываешься в своей песочнице
Экстремистская группировка «Талибан»
Это вчера группировка, а сегодня власть.
В конце июля руководство Евросоюза заявило, что не признает власть «Талибана», если те захватят её военным путём. В этом случае страна подвергнется
Глубокой озабоченности
Интересно, появится ли формулировка "экстремистское государство"?
Вряд ли. Но есть такое: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://tjournal.ru/news/424616-taliby-zahvatili-stolicu-afganistana
Добавьте спасибо за наводку, плз
@Вахтёр вы охуели всю ветку сносить???? Кто мне вернет 76 плюсов за мои умопомрачительные сатирические высказывания?????
Сразу видно что весь отдел модерации просто завидует интеллекту Дмитрия Орлова и бояться его, тем самым изолирую, трусы молчаливые..
я все пропустил, что за веселье там было?
Ебали модерацию пока она не пришла и не сдула наши шарики, сняла ленточки, погасила свечи
Заплачь
Я сделал операцию по удалению потных и по скидке слезных желез, так что я больше не реву!!! Просто хлюпаю носом
ага.. расскажи, просто все железы солями сжег к хуям нарное
Скули