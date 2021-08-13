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Новости
Ольга Щербинина

Эрмитаж обвинил солиста Rammstein в нелегальной продаже токенов с изображениями музея Статьи редакции

Он якобы сделал их во время съёмок клипа на песню «Любимый город».

25 25 комментариев
2104 просмотров

«Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, ещё и с указанием „Hermitage Edition“, не было и не могло быть согласовано с музеем», — говорится в сообщении Эрмитажа.

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На стадии анонса проекта Тилля Линдеманна «NFTill» музей направил музыканту предостережение о нарушении лицензионной политики Эрмитажа, но оно «не получило отклика», а «нелегальные токены выгрузили на маркетплейс».

Теперь Эрмитаж — вероятно, одним из первых музеев в мире — столкнулся с недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT. Можно было бы сослаться на непроработанность мирового законодательства в этой сфере или банальное незнание. Но дело в том, что господин Линдеманн лично подписал договор с Эрмитажем, где чётко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе.

пресс-служба Эрмитажа

Музей разрешил съёмку в мае 2021 года в рамках объявленного Года Германии в России. Песня «Любимый город» в исполнении Линдеманн вошла в саундтрек фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

Тилль Линдеманн из Rammstein исполнил песню…
Запись приурочена к выходу фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев».
tjournal.ru

#новости #rammstein #nft

25 25 комментариев
7
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25 комментариев
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Ласковый бокал

14

Неужели кто-то ещё покупает NFT

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Universe

Ласковый
2

500 миллионов долларов торгового объёма со 2-го по 9-е августа.
Probably nothing.

Ответить

Павел Кузминкин

Ласковый
0

Видимо

Ответить

Леха

8

Тут три стороны:
1) Нахой он кому нужен этот ваш нфт?
2) Раммштайн совсем охуел, Эрмитаж наш
3) Эрмитаж управляется близкими к властям людьми, у Проекта есть расследование 

Ответить

Алексей Приловский

Леха
3

государственный музей управляется близкими к власти людьми, охуеть

Ответить

Владимир Керенский

Алексей
1

государственный музей управляется близкими к власти людьми, охуеть

Типичный уровень сенсационности расследований оппозиции.

Ответить

Robutt

Леха
2

Нахой он кому нужен этот ваш эрмиташ? 

Ответить

Кирилл Вселенский

Robutt
1

Тиньков предлагал туда путина поселить

Ответить

Igor Ivanov

Кирилл
0

А чего не в Кунсткамеру?

Ответить

AZP

Кирилл
0

Путина на Ваганьковское нужно поселить

Ответить

Рыжий

AZP
0

На Хованское 

Ответить

Павел Каташев

Леха
0

Ну, между прочим Пиотровский вроде как норм мужик

Ответить

Пластиковое Окно

4

 господин Линдеманн лично подписал договор с Эрмитажем, где чётко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе

 Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, ещё и с указанием „Hermitage Edition“, не было и не могло быть согласовано с музеем

Моя не понимат. Объясните.

Ответить

Эльазар

Пластиковое
4

Подписан контракт только на использование кадров в клипе и нигде больше, Тилль вдобавок к этому толкнул кадры на интернет-рынке, обо чём договора не было 
Незаконно обогатился на чужой интеллектуальной собственности, получается, только Эрмитаж может зарабатывать бабки на мерче с Эрмитажем 

Ответить

N/a

Пластиковое
0

исключительно в музыкальном клипе

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Robutt

4

Известна ли реакция Светки Лободы? Ах да, не таблоид

Ответить

Леха

Robutt
3

ТЖ направил запрос в ее пресс-службу, но не получил ответа 

Ответить

Люц Шнайдер

Robutt
2

Мне кажется, новость была зарублена фемкомьюнити тэжэ. Баба ебалась с другим мужиком и ушла из семьи. Не хотели выставлять её шлюхой и пиздаболкой.

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Леха

Люц
1

фемкомьюнити тэжэ

Это где? Я тут только гачимучи комьюнити видел 

Ответить

Люц Шнайдер

Леха
0

Я про комьюнити внутри редакции. гомо-феминистическое.

Ответить

AZP

Люц
0

Баба ебалась с другим мужиком

Это про Соболь?

Ответить

Люц Шнайдер

AZP
0

Да. Там просто в какой-то новости в комментах просили написать об этом новость, на что одна из журналистов редакции ответила, что у них тут не таблоид. Я так понял, что Робот на это отсылку сделал.

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Роман Александров

2
Ответить

Rr r

2

тиль хватит шкварица об россиянский шоубиз пожалуйста((

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РусскиЙ

1

тж уже токены рекламирует, совсем спомоился

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