Эрмитаж обвинил солиста Rammstein в нелегальной продаже токенов с изображениями музея Статьи редакции
Он якобы сделал их во время съёмок клипа на песню «Любимый город».
«Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, ещё и с указанием „Hermitage Edition“, не было и не могло быть согласовано с музеем», — говорится в сообщении Эрмитажа.
На стадии анонса проекта Тилля Линдеманна «NFTill» музей направил музыканту предостережение о нарушении лицензионной политики Эрмитажа, но оно «не получило отклика», а «нелегальные токены выгрузили на маркетплейс».
Музей разрешил съёмку в мае 2021 года в рамках объявленного Года Германии в России. Песня «Любимый город» в исполнении Линдеманн вошла в саундтрек фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев».
Тут три стороны:
1) Нахой он кому нужен этот ваш нфт?
2) Раммштайн совсем охуел, Эрмитаж наш
3) Эрмитаж управляется близкими к властям людьми, у Проекта есть расследование
государственный музей управляется близкими к власти людьми, охуеть
государственный музей управляется близкими к власти людьми, охуеть
Типичный уровень сенсационности расследований оппозиции.
Тиньков предлагал туда путина поселить
господин Линдеманн лично подписал договор с Эрмитажем, где чётко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе
Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, ещё и с указанием „Hermitage Edition“, не было и не могло быть согласовано с музеем
Моя не понимат. Объясните.
Подписан контракт только на использование кадров в клипе и нигде больше, Тилль вдобавок к этому толкнул кадры на интернет-рынке, обо чём договора не было
Незаконно обогатился на чужой интеллектуальной собственности, получается, только Эрмитаж может зарабатывать бабки на мерче с Эрмитажем
Известна ли реакция Светки Лободы? Ах да, не таблоид
Мне кажется, новость была зарублена фемкомьюнити тэжэ. Баба ебалась с другим мужиком и ушла из семьи. Не хотели выставлять её шлюхой и пиздаболкой.
Да. Там просто в какой-то новости в комментах просили написать об этом новость, на что одна из журналистов редакции ответила, что у них тут не таблоид. Я так понял, что Робот на это отсылку сделал.