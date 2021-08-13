Японская транспортная компания начала делать топливо из остатков бульона рамен Статьи редакции
За утилизацию бульона нужно платить, поэтому его решили использовать.
Президент японской транспортной фирмы Nishida Shoun Масуми Нисида начал производить биодизельное топливо для грузовиков из остатков бульона супа рамен, пишет Kyodo News.
Сотрудники компании смешивают свиной жир, извлечённый из бульона, с топливом из отходов растительного масла. Нисида планирует к сентябрю перевести все 170 своих грузовиков на биодизель, некоторые из машин уже работают на нём.
Предприниматель решил использовать бульон для производства топлива в 2013 году: тогда к нему обратился администратор сети ресторанов и спросил, можно ли найти применение остаткам супа — за их утилизацию нужно платить. В итоге Нисида разработал устройство для отделения жира от бульона, которое можно разместить прямо на кухне ресторана.
Жир из остатков бульона и растительное масло для Nishida Shoun поставляют около двух тысяч японских заведений общепита. Из пищевых отходов фирма производит около трёх тысяч литров топлива в день.
Ты смог бы съесть столько спермы за раз?
В смысле "За утилизацию бульона нужно платить"? Внутрь себя оно не заливается?
Тут каждый второй готов его утилизировать.
Согласен допивать за теми кто недоел суп?
Я машина
Теоретический бокал
Рад за тебя
Заправь меня раменом
Давай белком тебя заправлю
Я не парень, тебе не понравится
25% от зарплаты приготовь
Я безработный ахахаха
Продолжай...
Я медленно снимаю с себя всякие обязательства....
Резко пронзаю тебя голодом и нищетой
Торги меня начались без меня?
Не, у меня уже есть кого целовать
25% — стандартные алименты
Ничего, у нас с тобой похоже один
Теоретический
Привет, извини, я бедный
Ещё пару лет и все жирные люди будут говорить "я не жирный, я добываю биотопливо" и идти на липосакцию откачивать топливо.
Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
Три врача в бульон глядели - нихуя не поняли