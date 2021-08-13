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Новости
Яна Ломакина

Японская транспортная компания начала делать топливо из остатков бульона рамен Статьи редакции

За утилизацию бульона нужно платить, поэтому его решили использовать.

43 43 комментария
1410 просмотров
Глава компании Nishida Shoun Масуми Нисида с образцами биодизельного топлива   Фото Kyodo News

Президент японской транспортной фирмы Nishida Shoun Масуми Нисида начал производить биодизельное топливо для грузовиков из остатков бульона супа рамен, пишет Kyodo News.

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Сотрудники компании смешивают свиной жир, извлечённый из бульона, с топливом из отходов растительного масла. Нисида планирует к сентябрю перевести все 170 своих грузовиков на биодизель, некоторые из машин уже работают на нём.

Предприниматель решил использовать бульон для производства топлива в 2013 году: тогда к нему обратился администратор сети ресторанов и спросил, можно ли найти применение остаткам супа — за их утилизацию нужно платить. В итоге Нисида разработал устройство для отделения жира от бульона, которое можно разместить прямо на кухне ресторана.

Поначалу я ничего не понимал в химии, всё делалось методом проб и ошибок. Но вред экологии стал большой проблемой, поэтому я развивался, и это дало свои плоды.

Масуми Нисида

Жир из остатков бульона и растительное масло для Nishida Shoun поставляют около двух тысяч японских заведений общепита. Из пищевых отходов фирма производит около трёх тысяч литров топлива в день.

#новости #япония #транспорт

43 43 комментария
17
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43 комментария
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Теоретический бокал

4

трёх литров топлива в день.

))))

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ouxen

Теоретический
2

Ты смог бы съесть столько спермы за раз?

Ответить

Теоретический бокал

ouxen
1

Да

Ответить

Andy Rorsha

4

В смысле "За утилизацию бульона нужно платить"? Внутрь себя оно не заливается?

Тут каждый второй готов его утилизировать.

Ответить

Andrew Muralov

Andy
2

Согласен допивать за теми кто недоел суп? 

Ответить

Andy Rorsha

Andrew
1

Я уже это делаю.

Ответить

Катя Лукаверова

2

Я машина 

Ответить

Теоретический бокал

Катя
1

Рад за тебя

Ответить

Катя Лукаверова

Теоретический
6

Заправь меня раменом 

Ответить

alexferman

Катя
2

Давай белком тебя заправлю

Ответить

Катя Лукаверова

alexfer…
9

Я не парень, тебе не понравится 

Ответить

Сергей Семёнов

Катя
1

ты ошибаешься в тжшниках

Ответить

AttentiveMilk

alexfer…
0

25% от зарплаты приготовь

Ответить

alexferman

Attenti…
0

Я безработный ахахаха

Ответить

Катя Лукаверова

alexfer…
0

Продолжай...

Ответить

alexferman

Катя
2

Я медленно снимаю с себя всякие обязательства....

Ответить

Катя

alexfer…
1

Жёстче можно? Начал же хорошо 

Ответить

alexferman

Катя
0

Резко пронзаю тебя голодом и нищетой

Ответить

Катя

alexfer…
0

Даже не оскорбишь ?

Ответить

alexferman

Катя
0

Ты это любишь?

Ответить

AttentiveMilk

alexfer…
0

А ешь на что?

Ответить

Катя Лукаверова

Attenti…
0

Торги меня начались без меня? 

Ответить

AttentiveMilk

Катя
0

Не, у меня уже есть кого целовать

Ответить

Катя

Attenti…
0

Так ты не для себя вроде 

Ответить

AttentiveM

Катя
0

25% — стандартные алименты

Ответить

Катя

Attenti…
1

Прости, не знала, мой батя не платил 

Ответить

AttentiveM

Катя
0

Ничего, у нас с тобой похоже один

Ответить

Катя

Attenti…
0

А ты сказал, у тебя есть кого целовать, соврал 

Ответить

AttentiveM

Катя
0

Мы довольно близки с отчимом....

Ответить

Катя

Attenti…
1

Везёт же некоторым(

Ответить

Теоретический

Катя
1

Привет, извини, я бедный

Ответить

Катя Лукаверова

Теорети…
0

Продолжай 

Ответить

mkthve

Катя
0

ладно

Ответить

Катя Лукаверова

mkthve
2

С первым комментарием 

Ответить

Горячий цветок

1

А на бульоне от дошика оно тоже поедет?

Ответить

Джон Кроули

1

Ещё пару лет и все жирные люди будут говорить "я не жирный, я добываю биотопливо" и идти на липосакцию откачивать топливо.

Ответить

Максим Грандов

1

По заголовку сначала подумал, что новость из панорамы

Ответить

ouxen

1

Вот когда начнут делать из кварк-глюонного бульона тогда и поговорим!

Ответить

Почтовый велосипед

0

Наруто!!!!!

Ответить

Бывший пёс_анон

0
Ответить

Robutt

0

Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
Три врача в бульон глядели - нихуя не поняли 

Ответить

Фархад Азимов

0

научились бы из человеческих газов делать топливо, столько добра пропадает

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Почему не говно жителей Токио ?!

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