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Новости
Новости vc.ru

Исследователи алгоритмов Instagram закрыли проект после обвинений Facebook в нарушении условий сбора данных Статьи редакции

Они решили не ждать, пока компания подаст на них в суд.

  • Исследователи из немецкого AlgorithmWatch решили закрыть свой проект по изучению алгоритмов Instagram, сообщил The Verge.
  • Исследователи разработали плагин для браузера, который позволял пользователям самим собирать свои данные из Instagram, чтобы они могли понять, как соцсеть выбирает контент для показа.
  • Например, проект публиковал исследования о том, что Instagram вероятнее всего покажет фотографию с обнажённым телом, а у снимков с лицами людей приоритет больше, чем у скриншотов с текстом.
  • AlgorithmWatch сообщили, что Facebook попросила о встрече в мае — и заявила на ней, что действия проекта нарушают условия обслуживания соцсети по сбору данных. Также Facebook заявила, что проект собирал данные без согласия пользователей.
  • Исследователи объяснили, что собирали данные только от тех пользователей, которые давали им доступ к своей ленте. AlgorithmWatch решили закрыть проект, чтобы не столкнуться с иском от компании. В Facebook угрозы подать в суд опровергли.

#новости #facebook

836 просмотров
16 16 комментариев
10
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16 комментариев
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Леха

10

Хоспаде какое же говнище компания пришельца

В Facebook угрозы подать в суд опровергли.

Что-то на уровне наших властей, когда независимый кандидат выдвигается на выборы 

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кокпорн

8

Фейсбук держит планку

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Федя Прозоров

3

ТОЛЬКО ФЕЙСБУК МОЖЕТ ЗНАТЬ, ЧТО ТЕБЕ ПОДСУНУТЬ

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Интимный Илья

0

 Исследователи алгоритмов Instagram

Почему просто не взять исходники у инстаграм?

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Леха

Интимный
8

Да да, в исходном коде страницы

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FOX

1

мне инстаграм рекомендует видео из Диснейленда с выступлениями принцесс
(не шутка) 

Ответить

Антигравитационный торт

FOX
1

Всем Навальнистам показывают сказки 

Ответить

Пенсионный пёс_анон

Антигравитацион…
1

у тебя сегоня пятничное настроение?

Ответить

Антигравитационн

Пенсион…
0

А кого сегодня модно травить? 

Ответить

Пенсионный

Антигра…
0

что было модно, что-то модно сейчас, что-то будет модно завтра
но всегда есть нестареющая классика

Ответить

Антигравитационн

Пенсион…
0

Но в новостях банят за слово х****

Ответить

Пенсионный

Антигра…
0

а ты не упортебляй это всуе
да и аналогов этго слова, раз вам оно так нравится, уже наклепали навалом

Ответить

Антигравит

Пенсион…
0

Ладно @Атлант поправил плечи зачем xxls травят Жана? 

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Ваша Закладко

0

"приоритет больше, чем у скриншотов с текстом" 
а какой приоритет видосиков с буруновым с загами рус матом?

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Robutt

0

🐸🐍

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Люц Шнайдер

0

У меня идеальная лента рекомендаций с сисястыми бабами. Меня всё устраивает.

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