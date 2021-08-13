Исследователи алгоритмов Instagram закрыли проект после обвинений Facebook в нарушении условий сбора данных Статьи редакции
Они решили не ждать, пока компания подаст на них в суд.
- Исследователи из немецкого AlgorithmWatch решили закрыть свой проект по изучению алгоритмов Instagram, сообщил The Verge.
- Исследователи разработали плагин для браузера, который позволял пользователям самим собирать свои данные из Instagram, чтобы они могли понять, как соцсеть выбирает контент для показа.
- Например, проект публиковал исследования о том, что Instagram вероятнее всего покажет фотографию с обнажённым телом, а у снимков с лицами людей приоритет больше, чем у скриншотов с текстом.
- AlgorithmWatch сообщили, что Facebook попросила о встрече в мае — и заявила на ней, что действия проекта нарушают условия обслуживания соцсети по сбору данных. Также Facebook заявила, что проект собирал данные без согласия пользователей.
- Исследователи объяснили, что собирали данные только от тех пользователей, которые давали им доступ к своей ленте. AlgorithmWatch решили закрыть проект, чтобы не столкнуться с иском от компании. В Facebook угрозы подать в суд опровергли.
Хоспаде какое же говнище компания пришельца
В Facebook угрозы подать в суд опровергли.
Что-то на уровне наших властей, когда независимый кандидат выдвигается на выборы
мне инстаграм рекомендует видео из Диснейленда с выступлениями принцесс
(не шутка)
Всем Навальнистам показывают сказки
Пенсионный пёс_анон
у тебя сегоня пятничное настроение?
А кого сегодня модно травить?
что было модно, что-то модно сейчас, что-то будет модно завтра
но всегда есть нестареющая классика
Но в новостях банят за слово х****
а ты не упортебляй это всуе
да и аналогов этго слова, раз вам оно так нравится, уже наклепали навалом
"приоритет больше, чем у скриншотов с текстом"
а какой приоритет видосиков с буруновым с загами рус матом?