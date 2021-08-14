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Новости
Саша Кириллова

На Камчатке нашли тела трёх погибших при крушении вертолёта Ми-8 Статьи редакции

Обломки судна на глубине 110 метров удалось обнаружить при помощи глубоководного аппарата.

9 9 комментариев
974 просмотров
Фото МЧС

Спасатели нашли тела трёх человек, погибших при крушении вертолёта 12 августа, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Со дна Курильского озера подняли тело командира экипажа и ещё двух человек.

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В МЧС отмечают, что корпус вертолёта лежал на расстоянии около 500 метров от берега и на глубине 110 метров. В начале спасательной операции сообщалось, что у прибывших первыми на место происшествия водолазов не было нужного снаряжения для погружения на глубину более 20 метров.

Вертолет Ми-8, летевший по маршруту Петропавловск-Камчатский — Курильское озеро, разбился утром 12 августа. На борту находились 16 человек из Москвы и Петербурга, восемь из них погибли.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Вертолёт принадлежал фирме «Витязь-Аэро», владелец которой — депутат «Единой России» Игорь Редькин.

Главное о крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке…
Вертолёт принадлежал местному депутату Игорю Редькину, который два дня назад признался в убийстве…
tjournal.ru

#происшествия #регионы #новости

9 9 комментариев
4
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k. wintermute

7

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Обвинять будут пилота самолета, уборщицу здания аэропорта или лопасть вертолёта?
Принимаю ставки в биткоинах

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God Damn

k.
6

ну там перед полетом бумажки подписывают ответственные на допуск полета, вот им жопу и порвут

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Bibba La Bibba

k.
4

Недружественные лопасти вертолёта 

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Ahmad Ibrahimov

7

 Вертолёт принадлежал фирме «Витязь-Аэро», владелец которой — депутат «Единой России» Игорь Редькин.

Интересно, что это тот самый Редькин, который "застрелил человека, приняв его за медведя": https://www.kommersant.ru/doc/4936999

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Robutt

Ahmad
0

Кармический откат произошёл 

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k. wintermute

Robutt
2

Всм? Ему похуй 

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AZP

3

Как у нас в троллейбусном парке. Подписал бумажку перед сменой, что принял исправный рогатый - дальше будут ебсти тебя. 
Правда, исправных там нет - у всех какая-то хуйня. Но можешь не подписывать, тогда посадят на лавку и заплатят огромное ничего.

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Robutt

0

В батискафе лично Путин погружался, интересно. Или он только по амфорам

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Удивительный огонь

Robutt
0

Только по амфорам и узурпации власти

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