На Камчатке нашли тела трёх погибших при крушении вертолёта Ми-8 Статьи редакции
Обломки судна на глубине 110 метров удалось обнаружить при помощи глубоководного аппарата.
Спасатели нашли тела трёх человек, погибших при крушении вертолёта 12 августа, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Со дна Курильского озера подняли тело командира экипажа и ещё двух человек.
В МЧС отмечают, что корпус вертолёта лежал на расстоянии около 500 метров от берега и на глубине 110 метров. В начале спасательной операции сообщалось, что у прибывших первыми на место происшествия водолазов не было нужного снаряжения для погружения на глубину более 20 метров.
Вертолет Ми-8, летевший по маршруту Петропавловск-Камчатский — Курильское озеро, разбился утром 12 августа. На борту находились 16 человек из Москвы и Петербурга, восемь из них погибли.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Вертолёт принадлежал фирме «Витязь-Аэро», владелец которой — депутат «Единой России» Игорь Редькин.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Обвинять будут пилота самолета, уборщицу здания аэропорта или лопасть вертолёта?
Принимаю ставки в биткоинах
Вертолёт принадлежал фирме «Витязь-Аэро», владелец которой — депутат «Единой России» Игорь Редькин.
Интересно, что это тот самый Редькин, который "застрелил человека, приняв его за медведя": https://www.kommersant.ru/doc/4936999
Как у нас в троллейбусном парке. Подписал бумажку перед сменой, что принял исправный рогатый - дальше будут ебсти тебя.
Правда, исправных там нет - у всех какая-то хуйня. Но можешь не подписывать, тогда посадят на лавку и заплатят огромное ничего.