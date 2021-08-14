Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":788,"title":"\u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u044d\u043a\u0437\u0430\u043c\u0435\u043d \u043f\u043e \u043c\u0435\u043c\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=788&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/steps&hash=1f83f472e61bb46bf37b649d1504e0f7570684f3148654eac3b3251a168599f2","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Саша Кириллова

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений Статьи редакции

Специалисты ведут наблюдения за погодой с 1880 года.

68 68 комментариев
982 просмотров

Общая температура суши и океана в июле была на 0,92 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в 20 веке, составляющая 15,8 градуса Цельсия. Об этом сообщило управление океанических и атмосферных исследований США.

Реклама на TJ Отключить рекламу

Предыдущий рекорд ведомство зафиксировало в июле 2016 года, затем те же показатели зарегистрировали в 2019-м и 2020-м. Нынешняя температура выше этих рекордов на 0,01 градуса Цельсия.

«Первое место — наихудшее место. Июль, как правило, самый тёплый месяц в году, но июль 2021 года превзошёл сам себя как самый жаркий июль и самый жаркий месяц в истории», — заявил глава управления Ричард Спинрад.

Летом 2021 года в России зафиксировали рекордно сильную жару, а на западном побережье Северной Америки установились температуры до 49 °C и выше. В некоторых городах США и Канады вздувался асфальт и плавились кабели, более 800 человек погибло.

Аномальная жара-2021: как «тепловые купола…
Северную Америку накрыла волна убийственной жары, но вскоре это может стать обычным явлением во…
tjournal.ru

#новости #климат #погода

68 68 комментариев
14
{ "author_name": "Саша Кириллова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u0433\u043e\u0434\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043b\u0438\u043c\u0430\u0442"], "comments": 68, "likes": 14, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 424090, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 14 Aug 2021 11:36:39 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
68 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Marco Pagot

21

Обычно спокойно переношу жару, но это лето еле вытерпел. Иногда самочувствие было совсем хуёвым.

Ответить

New

Marco
0

Чо, где болело?

Ответить

Marco Pagot

New
1

дышать тяжко было

Ответить

Саша Ринцлер

16

Всем сердцем возненавидел лето в этом году.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Саша
1

покупаем кондиционеры!

Ответить

Щячло Попячтса

Дмитрий
0

Продаёшь?

Ответить

Саша Ринцлер

Дмитрий
0

для начала мне надо купить деньги

Ответить

Сергей Старых

9

Но мамикины консервахи всё равно будут утверждать, что глобальное потепление это выдумка)))

Ответить

Илья Гераськин

Сергей
–12

Папкины неконсервахи забывают, что этому лету предшествовал год локдаунов, когда выбросы были на порядок ниже по всему миру?

Ответить

rustyrazor

Илья
10

Ого, не знал, что достаточно на один год снизить выбросы, чтобы все стало заебись))

Ответить

Илья Гераськин

rustyra…
–4

Ага, ты снижаешь а становится хуже чем раньше, это так работает?

Ответить

rustyrazor

Илья
4

Отсутствие выбросов в течении небольшого срока (а это намного меньше года, кстати, учитывая, что промышленность далеко не весь 20й стояла) не оказывает существенного влияния на количество парниковых газов в атмосфере. Выключи мы всю промышленность лет на 20 - заметим разницу.

Ответить

Илья Гераськин

rustyra…
–1

Промышленность не весь год стояла, а самолётов на порядки меньше летало. И машин меньше ездило. Как тогда подразумевается влиять на потепление ? По такой логике даже если мы щас все силы бросим на сокращение выбросов, то к моменту появления результатов уже давно все сваримся

Ответить

alexferman

Илья
1

Как тогда подразумевается влиять на потепление ?

Максимально сокращать парниковые выбросы и больше не повышать их. Никогда.

Ответить

Илья

alexfer…
0

Ну иди попроси Китай не пердеть в атмосферу. Сможешь? Ну или хотя бы не жрать летучих мышей

Ответить

alexferman

Илья
2

Китай уже нихерово притормозил с выбросами, вовсю сажает деревья и вливает огромное бабло в зелёную энергетику. Обнови методичку, а то опять позоришься.

Ответить

Илья

alexfer…
–1

А может ты обновишь методичку, коммунистическая подстилка?

Ответить

Smaug The

Илья
–1

Латынина новую статью выпустила?

Ответить

rustyrazor

Илья
1

Самолеты, вопреки крикам Греты, не оказывают какого-то огромного влияния. Они, если мне не изменяет память, 2% от выбросов. Тепловые электростанции работали (а некоторые даже больше, чем обычно из-за роста потребления электроэнергии), животноводство тоже никуда не исчезло, как и заводы.

Ответить

Алексей Логачев

Илья
0

Именно это и говорят ученые, да, что потепления уже не избежать никак, но чтобы хоть как-то минимизировать ущерб - надо значительно сокращать выбросы. 

Ответить

Yura Svinaryov

Илья
1

Потому что прошлый углерод еще не рассосался и продолжает способствовать нагреванию?

Ответить

Илья Гераськин

Yura
–6

Рассосался. Или деревья перестали его поглощать?

Ответить

Кристобаль Фейра

Илья
2

Деревья не поглощают чудесным образом весь CO2, а только столько, сколько могут. При этом многие годы объём выбросов был выше того порога, что могут переработать существующие леса, площать которых ещё и экспотенциально сокращается. И в локдаун хорошо если количество CO2 в атмосфере не увеличивалось, и то не факт.

А нынешние лесные пожары в любом случае свели эффект локдауна к нулю, потому что площадь лесов значительно сократилась по всему миру (не только тайга горела в этом году), и восстановится отнюдь не мгновенно, даже если их перестать вырубать. При этом, при таких массовых пожарах в воздух выбрасывается ещё больше CO2.

Ответить

Удивительный

Илья
1

Деревья поглощают примерно столько сколько вырабатывают, особенно ни на что глобально не влияют

Ответить

New

Илья
0

Объясни что ты имел ввиду)) я так и не понял 

Ответить

Andre Macareno

Илья
4

С другой стороны, если чистить зубы 1 раз за жизнь, в целом лучше они не станут

Ответить

Илья Гераськин

Andre
–2

Ну да ведь парниковые газы размножаются в атмосфере как бактерии во рту

Ответить

alexferman

Илья
0

Читани матчасть и не позорься

Ответить

Сергей Старых

Илья
–2

+15 рублей. Что-то много в последнее время пригожинских на тж развелось

Ответить

Илья Гераськин

Сергей
1

Лол что дурачок

Ответить

Кристобаль Фейра

Илья
3

Климат - система с огромной инерцией. Даже если сейчас каким-то чудесным образом снизить объём выбросов до нуля, то эффект именно на климат будет виден не раньше чем через десять лет.

Ответить

Илья Гераськин

Кристоб…
–4

Удобно. Можно требовать деньги на все эти мероприятия и потом 20-30 лет говорить "ну а что вы хотели? Не так быстро!"

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Илья
0

заводы один день работают? Потепление тоже накопленный эффект годами)

Ответить

alexferman

Илья
–2

Удобно

Нет, неудобно. Реально вообще очень неудобная штука для манямирков всяких полоумных консерв, потому что сука такая имеет свойство меняться, да ещё не так как консервам хочется.

Ответить

alexferman

Илья
1

Ага. А ещё достаточно денёк не покурить после того как смолил 20 лет, чтобы здоровье сразу как у богатыря стало. Именно так это и работает, бгг.

Ответить

Иван Пахомов

Сергей
–8

глобальное потепление это такая утка забавная, держится только на низких интеллектуальных способностях граждан которые не могут изучить азы климатологии

Ответить

Чудовищный кубок

Иван
5

Может поделишься с нами, людьми с низкими интеллектуальными способностями, этим сакральным знанием азов климатологии, которое опровергает факт глобального потепления? С ссылочками на научные публикации, разумеется :) 

Ответить

Smaug The

Чудовищ…
1

Постой, все учёные куплены леваками, чтобы заставить людей жить в царстве равноправия и справедливости. 
Только Латынина и Катасонов неподкупны и рассказывают правду за идею

Ответить

Иван Пахомов

Иван
–6

И ты мне ставишь минус, хотя я апеллировал напрямую к науке. Я кстати упомянул уже про низкие интеллектуальные способности...

Ответить

alexferman

Иван
4

К какой науке ты апеллировал? Давай ссылки на научные работы.

Ответить

Smaug The

alexfer…
1

К альтернативной. Это та, которая с альтернативной логикой

Ответить

Щячло Попячтса

Иван
2

При апелляции к науке принято ссылаться на научные труды.

Ответить

Грубый якорь

2

Надеюсь москвичи передохнут в следующем июле

Ответить

Книжный Данила

Грубый
10

чет ты нихуя не хороший листочек 

Ответить

solawind

Книжный
2

говнистый листочек

Ответить

Книжный Данила

solawind
1

ебучий

Ответить

New

Книжный
0

Хуючий

Ответить

Книжный Данила

New
0

говнистоебучий листочек хуючий 

Ответить

New

Книжный
0

Грубо

Ответить

Книжный

New
0

зуб за зуб как грица

Ответить

Щячло Попячтса

Грубый
3

Передохнут или передохнут?

Ответить

Грубый якорь

Щячло
3

Загадка для ВАХТЁРА

Ответить

New

Грубый
2

Ты просто завидуешь потому что сам живешь в регионах.
 У нас в Москве все есть. И пятёрочка, и перекрёсток, и азбука вкуса, и даже вкус вилл.
А у тебя что? Наверное только магнит и пятёрочка... я прав? Ахахах

Я однажды знаешь как сделал?
Сначала зашёл в вкус вилл купил помидоров, потом в перекрёсток зашёл купил воды и фруктов, потом в пятёрочку по акции порошок Тайд за 200 рублей и вино для любовницы, а потом в Азбуке Вкуса взял Evian и вино для жены. Круто?
Круто!!👆👆

Ответить

Грубый якорь

New
0

А потом понял, что проебал всю степуху?

Ответить

New

Грубый
0

@Вахтёр  если что я не ябедничил... он внизу там сам про вахтёра говорил 👍

Ответить

Грубый якорь

Грубый
–1

Сообщение удалено

Ответить

Robutt

4

Я охуевал от жары, чуть корпус не расплавился. 

Ответить

solawind

2

А мне норм было. Зато дождей мало. Требую еще этого глобального потепления. Пусть и зима в москве будет как в краснодаре

Ответить

Энергичный Вампир

solawind
1

Дождей мало? Температура повышается и атмосфера становится более влажной. Большее количество воды в круговороте воды - больше воды испаряется и больше воды выпадает в виде дождей. Тёплый воздух может удерживать больше воды, из-за чего дожди более сильные.

Ответить

New

Энергичный
0

Кстати я заметил что в Москве после 2017ого года стало очень много дождей... это только я заметил или кто то ещё?🤔

Ответить

Удивительный огонь

solawind
0

Когда зима в Москве будет как в Краснодаре в Краснодаре будут тропики или субтропики

Ответить

Maksim Romanenko

solawind
0

Для Россиюшки потепление это тоже не ок. Больше природных катаклизмов и потепление северных районов. Инфраструктура в этих районах будет страдать и нарушатся экосистема из-за миграции новых видов животных с юга. 

Ответить

Антон Лисин

3

В жару сломался кондиционер и в кабинете было +33 градуса. 

Ответить

New

Антон
0

А на улице в этот момент скоко?
Не ну в принципе такое может быть если много людей внутри. У меня дома было пол +28

Ответить

Anton Gostev

1

Ok

Ответить

Anton Gostev

Anton
2

На работе от жары охуеваю 365/∞, так что незаметно

Ответить

Alex Fielding

1

Мда. Жарконько 😑

Ответить

New

–3

А ничего, что метеонаблюдения постоянные ведутся только последние лет 350 где то? 🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 68 комментариев
Обсуждаемое
Навигатор
Кого позвать гостем Навигатора?
Голосуем за того, кого давно хотелось бы расспросить обо всём.
202
Спорт
Немка Анника Шлой, чей конь отказался прыгать на Олимпиаде, удалила соцсети и пожаловалась на негативные комментарии
«Я просто боюсь, что если вы столкнётесь с таким же... От этого очень трудно оправиться».
175
Наука
В Китае создали пластырь для лечения облысения — он восстанавливает волосы с помощью наночастиц церия
В испытаниях на мышах цериевый пластырь показал эффективность выше, чем у миноксидила — популярного средства для роста волос.
214
Популярное за три дня
Наука
Обмен веществ не замедляется в зрелом возрасте — учёные провели исследование метаболизма человека
Они опровергают мнение, что после 20-30 лет люди набирают вес из-за падения скорости обмена веществ.
339
Интернет
Самосбор: как из треда на «Дваче» выросла вселенная, которую коллективно развивает рунет, и к чему она пришла за годы
Бесконечная Гигахрущёвка, таинственная аномалия, ликвидаторы — народный «постсоветский постапокалипсис» с имиджборды оброс книгами, артами, играми и короткометражками, балансируя между серьёзностью и абсурдом.
69
Новости
«Это плаксивый сброд»: советник губернатора Красноярского края назвал жителей «кучей дерьма» из-за жалоб на смог
Позже пост пропал с его страницы в фейсбуке.
131
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null