Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений Статьи редакции
Специалисты ведут наблюдения за погодой с 1880 года.
Общая температура суши и океана в июле была на 0,92 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в 20 веке, составляющая 15,8 градуса Цельсия. Об этом сообщило управление океанических и атмосферных исследований США.
Предыдущий рекорд ведомство зафиксировало в июле 2016 года, затем те же показатели зарегистрировали в 2019-м и 2020-м. Нынешняя температура выше этих рекордов на 0,01 градуса Цельсия.
«Первое место — наихудшее место. Июль, как правило, самый тёплый месяц в году, но июль 2021 года превзошёл сам себя как самый жаркий июль и самый жаркий месяц в истории», — заявил глава управления Ричард Спинрад.
Летом 2021 года в России зафиксировали рекордно сильную жару, а на западном побережье Северной Америки установились температуры до 49 °C и выше. В некоторых городах США и Канады вздувался асфальт и плавились кабели, более 800 человек погибло.
Обычно спокойно переношу жару, но это лето еле вытерпел. Иногда самочувствие было совсем хуёвым.
Всем сердцем возненавидел лето в этом году.
покупаем кондиционеры!
Но мамикины консервахи всё равно будут утверждать, что глобальное потепление это выдумка)))
Папкины неконсервахи забывают, что этому лету предшествовал год локдаунов, когда выбросы были на порядок ниже по всему миру?
Ого, не знал, что достаточно на один год снизить выбросы, чтобы все стало заебись))
Ага, ты снижаешь а становится хуже чем раньше, это так работает?
Отсутствие выбросов в течении небольшого срока (а это намного меньше года, кстати, учитывая, что промышленность далеко не весь 20й стояла) не оказывает существенного влияния на количество парниковых газов в атмосфере. Выключи мы всю промышленность лет на 20 - заметим разницу.
Промышленность не весь год стояла, а самолётов на порядки меньше летало. И машин меньше ездило. Как тогда подразумевается влиять на потепление ? По такой логике даже если мы щас все силы бросим на сокращение выбросов, то к моменту появления результатов уже давно все сваримся
Как тогда подразумевается влиять на потепление ?
Максимально сокращать парниковые выбросы и больше не повышать их. Никогда.
Китай уже нихерово притормозил с выбросами, вовсю сажает деревья и вливает огромное бабло в зелёную энергетику. Обнови методичку, а то опять позоришься.
Самолеты, вопреки крикам Греты, не оказывают какого-то огромного влияния. Они, если мне не изменяет память, 2% от выбросов. Тепловые электростанции работали (а некоторые даже больше, чем обычно из-за роста потребления электроэнергии), животноводство тоже никуда не исчезло, как и заводы.
Именно это и говорят ученые, да, что потепления уже не избежать никак, но чтобы хоть как-то минимизировать ущерб - надо значительно сокращать выбросы.
Потому что прошлый углерод еще не рассосался и продолжает способствовать нагреванию?
Рассосался. Или деревья перестали его поглощать?
Деревья не поглощают чудесным образом весь CO2, а только столько, сколько могут. При этом многие годы объём выбросов был выше того порога, что могут переработать существующие леса, площать которых ещё и экспотенциально сокращается. И в локдаун хорошо если количество CO2 в атмосфере не увеличивалось, и то не факт.
А нынешние лесные пожары в любом случае свели эффект локдауна к нулю, потому что площадь лесов значительно сократилась по всему миру (не только тайга горела в этом году), и восстановится отнюдь не мгновенно, даже если их перестать вырубать. При этом, при таких массовых пожарах в воздух выбрасывается ещё больше CO2.
Удивительный
Деревья поглощают примерно столько сколько вырабатывают, особенно ни на что глобально не влияют
С другой стороны, если чистить зубы 1 раз за жизнь, в целом лучше они не станут
Ну да ведь парниковые газы размножаются в атмосфере как бактерии во рту
+15 рублей. Что-то много в последнее время пригожинских на тж развелось
Климат - система с огромной инерцией. Даже если сейчас каким-то чудесным образом снизить объём выбросов до нуля, то эффект именно на климат будет виден не раньше чем через десять лет.
Удобно. Можно требовать деньги на все эти мероприятия и потом 20-30 лет говорить "ну а что вы хотели? Не так быстро!"
заводы один день работают? Потепление тоже накопленный эффект годами)
Удобно
Нет, неудобно. Реально вообще очень неудобная штука для манямирков всяких полоумных консерв, потому что сука такая имеет свойство меняться, да ещё не так как консервам хочется.
Ага. А ещё достаточно денёк не покурить после того как смолил 20 лет, чтобы здоровье сразу как у богатыря стало. Именно так это и работает, бгг.
глобальное потепление это такая утка забавная, держится только на низких интеллектуальных способностях граждан которые не могут изучить азы климатологии
Чудовищный кубок
Может поделишься с нами, людьми с низкими интеллектуальными способностями, этим сакральным знанием азов климатологии, которое опровергает факт глобального потепления? С ссылочками на научные публикации, разумеется :)
И ты мне ставишь минус, хотя я апеллировал напрямую к науке. Я кстати упомянул уже про низкие интеллектуальные способности...
К какой науке ты апеллировал? Давай ссылки на научные работы.
Книжный Данила
чет ты нихуя не хороший листочек
Передохнут или передохнут?
Ты просто завидуешь потому что сам живешь в регионах.
У нас в Москве все есть. И пятёрочка, и перекрёсток, и азбука вкуса, и даже вкус вилл.
А у тебя что? Наверное только магнит и пятёрочка... я прав? Ахахах
Я однажды знаешь как сделал?
Сначала зашёл в вкус вилл купил помидоров, потом в перекрёсток зашёл купил воды и фруктов, потом в пятёрочку по акции порошок Тайд за 200 рублей и вино для любовницы, а потом в Азбуке Вкуса взял Evian и вино для жены. Круто?
Круто!!👆👆
А мне норм было. Зато дождей мало. Требую еще этого глобального потепления. Пусть и зима в москве будет как в краснодаре
Дождей мало? Температура повышается и атмосфера становится более влажной. Большее количество воды в круговороте воды - больше воды испаряется и больше воды выпадает в виде дождей. Тёплый воздух может удерживать больше воды, из-за чего дожди более сильные.
Кстати я заметил что в Москве после 2017ого года стало очень много дождей... это только я заметил или кто то ещё?🤔
Удивительный огонь
Когда зима в Москве будет как в Краснодаре в Краснодаре будут тропики или субтропики
Для Россиюшки потепление это тоже не ок. Больше природных катаклизмов и потепление северных районов. Инфраструктура в этих районах будет страдать и нарушатся экосистема из-за миграции новых видов животных с юга.
В жару сломался кондиционер и в кабинете было +33 градуса.
Ok
А ничего, что метеонаблюдения постоянные ведутся только последние лет 350 где то? 🤦♂️🤦♂️