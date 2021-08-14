В Турции разбился арендованный у России пожарный самолёт. На борту находилось пятеро россиян Статьи редакции
Самолёт находился на балансе управления лесным хозяйством Турции.
Пожарный самолёт типа «Бериев-200» разбился на юге страны при заходе на посадку, сообщает агентство Anadolu.
На борту самолёта находилось пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России. Министерство направило в страну комиссию для выяснения причин крушения Бе-200.
В конце июля власти России объявили об отправке в Турцию трёх российских противопожарных самолётов «Бериев-200» для помощи в тушении лесных пожаров.
Зато на Россию похуй. Пусть горят леса дальше?
Я вот из Москвы, мне что Якутия, что Турция - одинаково, какая разница где тушить?
Ну, ваши налоги в случае с Якутией уходили бы на вашу же страну, а не зарубеж. Отношение правительства к расходам и гражданам.
Немножко не так:
Турция платит за аренду, а Якутия платит по умолчанию.
"На самом деле наша авиация, которую привлекают в других странах, оказывается гораздо эффективнее там, чем у нас. В Турции, например, море. Там наши Бе-200, при всей сложности их эксплуатации и высоком мастерстве, которое требуется от пилотов, могут прямо на месте забрать с моря воду и сбросить ее на пожар. Им не надо летать далеко, как в Иркутской области или в Якутии, с места, где они могут забрать воду"
Теперь вдовам это расскажите блять
А это тут причем? Упал и упал, не факт что от того, что он летал над Турцией, а не над Якутией, чё бухтеть-то?
Вдовы поедут на похороны в Турцию и там и останутся! Наташи!
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Последовательный дым
Да кому нахрен надо их там хоронить?
Хм, они же тушили пожары. А как же благодарный турецкий народ?
Последовательный
В хамам сводят разок бесплатно, ну и ладно.
Ради хамама ничего не жалко!!! Весёлый аниматор утолит печали, а детей воспитает свекровь!!!
Горная местность, низкая высота для тушения, рельеф летчикам незнаком, система предупреждения опасного сближения с землей не поможет. Сколько лётчиков должно погибнуть, чтобы мы начали тушить собственный ад в Якутии.
Лётчиков бабы ещё нарожают. А бабло за аренду самолётов очень хочется сейчас
Ну вот, а если бы он тушил пожары в Якутии, то упал бы в Якутии!
Август...
Как же это смешно звучит, арендованный военный самолет с российскими военными страной НАТО.
Почему же смешно? Самолет чужой разбился, люди погибшие - иностранцы. В этом смысле турки молодцы. Своими ресурсами не рискуют
Ну просто остальные страны просто помогают, а тут выебнулись - мы сдали в аренду, сначала говорили, что только самолеты, а оказалось не просто самолеты, но ещё и летчиков (ещё и военнослужащих). Как Наташек продали Султану)
Теоретический микроскоп
Да, собственно, арендованные двумя странами НАТО российские военные самолёты
Намерен кубок
На втором графика, на 6 секунде самолет из неоткуда появляется
Грядущий Петя
он там вместе с ландшафтом появляется одновременно, так что врядли
криворукие монтажёры
На видео с крушением видно, что самолет заходит, сбрасывает воду и пытается выйти, но его положение относительно горы другое нежели как на твоих видео - самолет шел относительно горы снизу вверх, скорее всего после сброса пилот резко дал штурвал на себя и самолет попал в сваливание, а там не хватило высоты и расстояния до горы чтобы из него выйти.
Самое забавное что новые бешки строить негде
строить то есть где, просто пока не из чего.
Всегда есть говно и палки. А Таганрогский завод где их делали, ну такое.
До создания импортозамещенно супрджета делать их просто не из чего.
авионику не дадут. будут ориентироваться по приборам
У МЧС осталось 11 бортов, а новые пока не сделать. Аналогов нет. Зашибись помогли. Еще и свои летчики погибли.