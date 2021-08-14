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Новости
Саша Кириллова

В Турции разбился арендованный у России пожарный самолёт. На борту находилось пятеро россиян Статьи редакции

Самолёт находился на балансе управления лесным хозяйством Турции.

Пожарный самолёт типа «Бериев-200» разбился на юге страны при заходе на посадку, сообщает агентство Anadolu.

На борту самолёта находилось пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России. Министерство направило в страну комиссию для выяснения причин крушения Бе-200.

РИА Новости ✔
Разбившийся в Турции пожарный самолёт был арендован у РФ - управление лесного хозяйства

В конце июля власти России объявили об отправке в Турцию трёх российских противопожарных самолётов «Бериев-200» для помощи в тушении лесных пожаров.

#турция #происшествие #новости

2005 просмотров
52 52 комментария
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52 комментария
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Антон Лисин

15

Зато на Россию похуй. Пусть горят леса дальше?

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Gedevan

Антон
1

Ну если 99% населения страны похуй, то почему должно быть не похуй тем кто принимал решение о тушении пожаров в  Турции вместо России?

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Lucas Grey

Антон
–8

Я вот из Москвы, мне что Якутия, что Турция - одинаково, какая разница где тушить?

Ответить

Michel Gorškov

Lucas
0

Ну, ваши налоги в случае с Якутией уходили бы на вашу же страну, а не зарубеж. Отношение правительства к расходам и гражданам. 

Ответить

Kiryl Holubeu

Michel
2

Немножко не так:
Турция платит за аренду, а Якутия платит по умолчанию.

Ответить

Michel Gorškov

Kiryl
0

А, ну да. Не расходы, а доходы.

Ответить

Artem R

10

"На самом деле наша авиация, которую привлекают в других странах, оказывается гораздо эффективнее там, чем у нас. В Турции, например, море. Там наши Бе-200, при всей сложности их эксплуатации и высоком мастерстве, которое требуется от пилотов, могут прямо на месте забрать с моря воду и сбросить ее на пожар. Им не надо летать далеко, как в Иркутской области или в Якутии, с места, где они могут забрать воду"

Теперь вдовам это расскажите блять

Ответить

Lucas Grey

Artem
1

А это тут причем? Упал и упал, не факт что от того, что он летал над Турцией, а не над Якутией, чё бухтеть-то?

Ответить

Гигантский теркин30см

Artem
0

Вот-вот не бухти!
Плоха жывем штоли?

Ответить

Андрей Иванов

–8

Вдовы поедут на похороны в Турцию и там и останутся! Наташи! 

Ответить

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Комментарий удален

Последовательный дым

Андрей
0

Да кому нахрен надо их там хоронить?

Ответить

Андрей Иванов

Последовательный
1

Хм, они же тушили пожары. А как же благодарный турецкий народ? 

Ответить

Последовательный

Андрей
4

В хамам сводят разок бесплатно, ну и ладно.

Ответить

Андрей Иванов

Последо…
–1

Ради хамама ничего не жалко!!! Весёлый аниматор утолит печали, а детей воспитает свекровь!!! 

Ответить

Бесконечный

Андрей
1

Вы только посмотрите на этого мамкиного ценника

Ответить

Антон Лисин

Андрей
0

Эх Наташки 

Ответить

Саша Александров

5

Горная местность, низкая высота для тушения, рельеф летчикам незнаком, система предупреждения опасного сближения с землей не поможет. Сколько лётчиков должно погибнуть, чтобы мы начали тушить собственный ад в Якутии.

Ответить

Andrew Sychev

Саша
4

Лётчиков бабы ещё нарожают. А бабло за аренду самолётов очень хочется сейчас 

Ответить

Алексей Логачев

2

Ну вот, а если бы он тушил пожары в Якутии, то упал бы в Якутии! 

Ответить

Eugene

Алексей
0

Забота о населении! Так победим! 

Ответить

Robutt

Алексей
0

Чтобы ещё сильней разгорелось? 

Ответить

Chef

Robutt
0

выдавливай из себя керосин по капле, робат

Ответить

Robutt

1

Август...

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Robutt
3

В другие месяцы же ничего не происходит

Ответить

Robutt

Robutt
2

1 уже проебали, значит, греки второй сломают?

Ответить

Robutt

Robutt
0

Совпадение?

Ответить

Ваша Закладко

Robutt
0

и версия кукурузника из стекловолокна

Ответить

Чембельбес

1

Как же это смешно звучит, арендованный военный самолет с российскими военными страной НАТО. 

Ответить

Рыжий

Чембельбес
0

Почему же смешно? Самолет чужой разбился, люди погибшие - иностранцы. В этом смысле турки молодцы. Своими ресурсами не рискуют 

Ответить

Чембельбес

Рыжий
1

Ну просто остальные страны просто помогают, а тут выебнулись - мы сдали в аренду, сначала говорили, что только самолеты, а оказалось не просто самолеты, но ещё и летчиков (ещё и военнослужащих). Как Наташек продали Султану)

Ответить

Теоретический микроскоп

Рыжий
0

там и турки разбились

Ответить

Теоретический микроскоп

Чембельбес
0

Да, собственно, арендованные двумя странами НАТО российские военные самолёты

Ответить

Грядущий Петя

1

интересно, они тоже примерно так работали?

Ответить

Намерен кубок

Грядущий
0

На втором графика, на 6 секунде самолет из неоткуда появляется 

Ответить

Грядущий Петя

Намерен
2

он там вместе с ландшафтом появляется одновременно,  так что врядли

криворукие монтажёры 

Ответить

Виктор Васильев

Грядущий
0

На видео с крушением видно, что самолет заходит, сбрасывает воду и пытается выйти, но его положение относительно горы другое нежели как на твоих видео - самолет шел относительно горы снизу вверх, скорее всего после сброса пилот резко дал штурвал на себя и самолет попал в сваливание, а там не хватило высоты и расстояния до горы чтобы из него выйти. 

Ответить

Соколов Андрей

Грядущий
0

У меня яйца  к подбородку подтянулись

Ответить

Рыжий

1

Пиздос 

Ответить

Богдан Богданов

1

опа

Ответить

Andrew Sychev

1

Самое забавное что новые бешки строить негде

Ответить

Михаил Зеленин

Andrew
0

строить то есть где, просто пока не из чего. 

Ответить

Andrew Sychev

Михаил
0

Всегда есть говно и палки. А Таганрогский завод где их делали, ну такое. 

Ответить

Михаил Зеленин

Andrew
0

А разве не на Иркутском их делали?

Ответить

Photuum

Andrew
0

Разве? Я слышал, МЧС заказал 24 штуки. Где-то же должны их построить. 

Ответить

Михаил Зеленин

Photuum
0

До создания импортозамещенно супрджета делать их просто не из чего. 

Ответить

Ваша Закладко

Михаил
0

авионику не дадут. будут ориентироваться по приборам

Ответить

Михаил Зеленин

Ваша
0

Там главная проблема в отсутствии двигателя как бы.

Ответить

ฺ ฺ

1

похуй 

Ответить

Михаил Зеленин

1

У МЧС осталось 11 бортов, а новые пока не сделать.  Аналогов нет. Зашибись помогли. Еще и свои летчики погибли. 

Ответить

Dr Serj

Михаил
0

Понемногу делают же

В Таганроге начались лётные испытания третьего…
В Таганроге начались летные испытания очередного самолета-амфибии Бе-200, построенного для…
topwar.ru
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Михаил Зеленин

Dr
0

видимо потому что долгострой. Сейчас Д-436 для него просто не купить 

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Cерьёзный Валера

0

Karma biatch.

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