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Новости
Саша Кириллова

Союз конькобежцев разработал правила участия трансперсон в соревнованиях по фигурному катанию и шорт-треку Статьи редакции

Транс-мужчин допустили к участию в турнирах без ограничений.

37 37 комментариев
539 просмотров

Новые правила опубликованы на сайте международного союза конькобежцев (ISU). Они регламентируют соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.

  • Транс-мужчины допускаются к мужским соревнованиям без ограничений. Но после начала гормональной терапии во время трансгендерного перехода они не могут соревноваться с женщинами.
  • Транс-женщинам разрешается участвовать в женских соревнованиях, если их общий уровень тестостерона был ниже пяти наномоль на литр в течение года до первого турнира в новой категории. В случае несоблюдения этого правила, право спортсменки на участие в соревнованиях приостановят.
  • Чтобы перейти из одной категории в другую, спортсмен должен предоставить ISU заявление о своей гендерной идентичности, после чего союз выдаст ему специальный сертификат. При желании вернуться в свою первоначальную категорию, можно не ранее чем через четыре года.
  • В союзе конькобежцев подчеркнули, что разработанные условия допуска основаны на стремлении гарантировать справедливость и безопасность в спорте.

Олимпийские игры в Токио стали первой Олимпиадой с участием трансперсоны: на соревнованиях выступила трансгендерная штангистка из Новой Зеландии Лорел Хаббард.

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Участие спортсменки оказалось неудачным: Хаббард провалила все подходы взять вес и выбыла из турнира.

Трансперсоны в женском спорте: споры за и…
Учёные говорят, что у спортсменов «нет пола», а женщины жалуются, что не могут победить…
tjournal.ru

#новости #спорт #лгбт

37 37 комментариев
3
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37 комментариев
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Экспериментальный Женя

7

Транс-мужчины

Транс-женщины

нихуя не понял.

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k. wintermute

Экспериментальн…
5

Это как транс-Атлантический, если Атлантический - конечная  

Ответить

Sergey Saltuganov

Экспериментальн…
4

Транс-мужчины 

Из женщины в мужчину
Транс-женщины

Из мужчины в женщину

Ответить

Экспериментальный Женя

Sergey
2
Ответить

Sergey

Экспери…
3

Вроде понятно же все :(

Ответить

Бесконечный чувак

Sergey
1

А не наоборот?

Ответить

Бесконечный

Бесконе…
0

Хотя не, все правильно

Ответить

Eugene

7

О дивный новый мир

Ответить

norm

Eugene
1

Евгений, почему у вас женщина на аватарке? Вы что, конькобежка?

Ответить

Eugene

norm
3

Ещё в раздумьях

Ответить

Андрей Охапкин

norm
2

Как ты посмел определить гендер персоны на его аватарке???? 😤

Ответить

Иван Кондратьев

Eugene
1

Если бы Олдос Хаксли писал свою книгу в наши дни, она называлась бы"Ебануться..".

Ответить

Нижний интернет

3

Забавно. Пока развитый мир переживает новую сексуальную революцию и адаптируется к ее последствиям, особо скрепные слои населения все еще спорят о том, человек ли женщина и стоит ли пиздить людей палками за влечение к своему полу.

Ответить

Антон Лисин

Нижний
4

Для начала им бы понять, надо ли тушить пожар в Якутии 

Ответить

Михаил Зеленин

3

А вообще если 12 летняя фигуристка ощущает себя 18 летней, например. Почему она не может участвовать во взрослых соревнованиях?

Ответить

Рыжий

Михаил
1

Хороший вопрос. Который ставит в тупик адептов повесточки

Ответить

Semen Semenov

3

Зачем их допускать вообще, а не сделать отдельные соревнования. Шо за бред

Ответить

Энергичный Вампир

Semen
0

Ну типо мы признаём тебя женщиной, но с женщинами ты соревноваться не можешь.
Ну и если подумать, можно массу сложностей обнаружить. Например то, что транссексуалов значительно меньше. И на большинстве соревнований и олимпиаде ты автоматически чемпион. Вот в этом случае действительно можно представить, что некоторые люди будут менять пол чисто ради привелегий от наград.
Организация соревнований стоит денег.
Можно и другие причины придумать.
Мне интересно, прежде чем подобное предлагать, ты хотя бы пару минут подумал над тем насколько хорошая это идея и есть ли у неё минусы?

Ответить

k. wintermute

Semen
0

Слишком мало спортсменов будет. Почему с такими правилами и контролем подобным спортсменам нельзя выступать? 

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красивый комбинатор

2

@Саша Кириллова поставь тег лгбт

Ответить

Кондрат Иванов

красивый
1

поддерживаю. для меня - чтобы исключить из ленты

Ответить

Саша Кириллова

красивый
1

готово

Ответить

Романелло Кивогенс

1

Транс-женщинам разрешается участвовать в женских соревнованиях, если их общий уровень тестостерона был ниже пяти наномоль на литр в течение года до первого турнира в новой категории. В случае несоблюдения этого правила, право спортсменки на участие в соревнованиях приостановят.

Но там же не только тестостерон решает, у мужчин же другое процентное соотношение жира и мышц, кости более широкие и т.д. и т.п. Ну очевидно же, что даже при одинаковом тестостероне у бывшего мужика будет преимущество перед женщинами.

Ведь все эти правила будут действовать ровно до того экс-мужика, который после перехода в "женскую лигу" начнёт штамповать победы одну за одной к "вящей радости" других спортсменок. А если будет поумнее, то станет попридерживать себя в рядовых соревнованиях, и выстреливать на чемпионатах и/или Олимпиадах. Но когда таких ушлых наберётся на целый пьедестал, придется что-то менять в правилах.

В конечном счёте вместо большей терпимости к трансгендерам их наоборот невзлюбят и будут подозревать в том, что пол они поменяли для получения преимущества в спорте.

Ответить

k. wintermute

Романелло
1

Да, уже один забрался на пьедестал на олимпиаде недавно. Да так решительно, что обьявил о завершении карьеры.

Ответить

Романелло Кивогенс

k.
0

Вас не смущает, что ей было на этот момент аж 43 года? А в сорок она взяла серебро на чемпионате мира по тяжёлой атлетике:

Ради интереса, покликайте на других призёров (в разных весах) и посмотрите, сколько лет им было на момент выступления:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2017

Ответить

Roman Belous

1

Надо разрешить соревноваться всем со всеми и не ебать мозги

Ответить

Экспериментальный Женя

Roman
0

с одной стороны мужчины, с противоположной женщины , старт друг на друга , турнир по системе королевской битвы

Ответить

Roman Belous

Экспериментальн…
0

Нет, так опять разделение по полам будет. Надо делить исключительно по скилу или возрасту

Ответить

Eugene

Roman
0

Один хрен будут вопросы и скандалы. Думаю, что не обойдётся без создания третьей категории пола

Ответить

Robutt

1

Форма у них секси, канеш

Ответить

KSA

–4

У трансов может быть только одно право - право на пожизненное в тюрьме

Ответить

k. wintermute

KSA
1

Свали обратно в пещеру плиз

Ответить

Антон Лисин

0

Красовский участвует?

Ответить

Максим Шпилёв

0

какая же это всё ...

Ответить

k. wintermute

Максим
0

…охуенно 

Ответить

Михаил Зеленин

0

Мне кажется или транс мужик в фигурке это чит, женщины ж гибче, разве нет? 

Ответить

Антон Лисин

Михаил
0

Гибче только в постели 

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