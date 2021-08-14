Союз конькобежцев разработал правила участия трансперсон в соревнованиях по фигурному катанию и шорт-треку Статьи редакции
Транс-мужчин допустили к участию в турнирах без ограничений.
Новые правила опубликованы на сайте международного союза конькобежцев (ISU). Они регламентируют соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.
- Транс-мужчины допускаются к мужским соревнованиям без ограничений. Но после начала гормональной терапии во время трансгендерного перехода они не могут соревноваться с женщинами.
- Транс-женщинам разрешается участвовать в женских соревнованиях, если их общий уровень тестостерона был ниже пяти наномоль на литр в течение года до первого турнира в новой категории. В случае несоблюдения этого правила, право спортсменки на участие в соревнованиях приостановят.
- Чтобы перейти из одной категории в другую, спортсмен должен предоставить ISU заявление о своей гендерной идентичности, после чего союз выдаст ему специальный сертификат. При желании вернуться в свою первоначальную категорию, можно не ранее чем через четыре года.
- В союзе конькобежцев подчеркнули, что разработанные условия допуска основаны на стремлении гарантировать справедливость и безопасность в спорте.
Олимпийские игры в Токио стали первой Олимпиадой с участием трансперсоны: на соревнованиях выступила трансгендерная штангистка из Новой Зеландии Лорел Хаббард.
Участие спортсменки оказалось неудачным: Хаббард провалила все подходы взять вес и выбыла из турнира.
Это как транс-Атлантический, если Атлантический - конечная
Транс-мужчины
Из женщины в мужчину
Транс-женщины
Из мужчины в женщину
О дивный новый мир
Если бы Олдос Хаксли писал свою книгу в наши дни, она называлась бы"Ебануться..".
Забавно. Пока развитый мир переживает новую сексуальную революцию и адаптируется к ее последствиям, особо скрепные слои населения все еще спорят о том, человек ли женщина и стоит ли пиздить людей палками за влечение к своему полу.
А вообще если 12 летняя фигуристка ощущает себя 18 летней, например. Почему она не может участвовать во взрослых соревнованиях?
Зачем их допускать вообще, а не сделать отдельные соревнования. Шо за бред
Ну типо мы признаём тебя женщиной, но с женщинами ты соревноваться не можешь.
Ну и если подумать, можно массу сложностей обнаружить. Например то, что транссексуалов значительно меньше. И на большинстве соревнований и олимпиаде ты автоматически чемпион. Вот в этом случае действительно можно представить, что некоторые люди будут менять пол чисто ради привелегий от наград.
Организация соревнований стоит денег.
Можно и другие причины придумать.
Мне интересно, прежде чем подобное предлагать, ты хотя бы пару минут подумал над тем насколько хорошая это идея и есть ли у неё минусы?
Слишком мало спортсменов будет. Почему с такими правилами и контролем подобным спортсменам нельзя выступать?
@Саша Кириллова поставь тег лгбт
Транс-женщинам разрешается участвовать в женских соревнованиях, если их общий уровень тестостерона был ниже пяти наномоль на литр в течение года до первого турнира в новой категории. В случае несоблюдения этого правила, право спортсменки на участие в соревнованиях приостановят.
Но там же не только тестостерон решает, у мужчин же другое процентное соотношение жира и мышц, кости более широкие и т.д. и т.п. Ну очевидно же, что даже при одинаковом тестостероне у бывшего мужика будет преимущество перед женщинами.
Ведь все эти правила будут действовать ровно до того экс-мужика, который после перехода в "женскую лигу" начнёт штамповать победы одну за одной к "вящей радости" других спортсменок. А если будет поумнее, то станет попридерживать себя в рядовых соревнованиях, и выстреливать на чемпионатах и/или Олимпиадах. Но когда таких ушлых наберётся на целый пьедестал, придется что-то менять в правилах.
В конечном счёте вместо большей терпимости к трансгендерам их наоборот невзлюбят и будут подозревать в том, что пол они поменяли для получения преимущества в спорте.
Да, уже один забрался на пьедестал на олимпиаде недавно. Да так решительно, что обьявил о завершении карьеры.
Вас не смущает, что ей было на этот момент аж 43 года? А в сорок она взяла серебро на чемпионате мира по тяжёлой атлетике:
Ради интереса, покликайте на других призёров (в разных весах) и посмотрите, сколько лет им было на момент выступления:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2017
Надо разрешить соревноваться всем со всеми и не ебать мозги
Экспериментальный Женя
с одной стороны мужчины, с противоположной женщины , старт друг на друга , турнир по системе королевской битвы
Нет, так опять разделение по полам будет. Надо делить исключительно по скилу или возрасту
У трансов может быть только одно право - право на пожизненное в тюрьме
какая же это всё ...
Мне кажется или транс мужик в фигурке это чит, женщины ж гибче, разве нет?