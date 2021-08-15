На Гаити более 300 человек погибли после сильного землетрясения. Сотни людей пропали без вести Статьи редакции
Премьер-министр страны заявил, что некоторые города полностью разрушены и ввёл режим ЧС на месяц.
После землетрясения магнитудой 7,2 балла на юго-западе Гаити не менее 304 человек погибли, ещё более 1800 — получили ранения, сообщает Sky News co ссылкой на заявление властей.
Сотни людей пропали без вести, отмечает AP. Премьер-министр страны Ариель Анри сообщил, что землетрясение нанесло «огромный ущерб» и «полностью разрушило» некоторые города. Больше всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп.
Власти Гаити объявили чрезвычайное положение на месяц.
Землетрясение на Гаити произошло днем 14 августа в районе города Сен-Луи-дю-Сюд. Его эпицентр находился на глубине 10 километров. Геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности, предполагающий вероятность «тяжелых потерь» и значительного ущерба.
Утром 15 августа на юге Гаити произошло новое землетрясение магнитудой 5,9 — его эпицентр находился на глубине 30 километров в районе коммуны Ле-Ке.
В 2010 году на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,0. После него погибли более 200 тысяч человек, еще более 300 тысяч пострадали и около полумиллиона человек лишились своих домов.
Оч. странно, а с доминиканской республикой что?
Ну до Доминиканской республики максимум отголоски дошли, землетрясение вообще в другой части острова.
Потому, что строят из говна и палок, столько жертв
мне кажется там 80 % страны это какие то трущебы. как под их завалами можно погибнуть