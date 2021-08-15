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Новости
Саша Кириллова

На Гаити более 300 человек погибли после сильного землетрясения. Сотни людей пропали без вести Статьи редакции

Премьер-министр страны заявил, что некоторые города полностью разрушены и ввёл режим ЧС на месяц.

14 14 комментариев
1233 просмотров
Фото AFP

После землетрясения магнитудой 7,2 балла на юго-западе Гаити не менее 304 человек погибли, ещё более 1800 — получили ранения, сообщает Sky News co ссылкой на заявление властей.

Сотни людей пропали без вести, отмечает AP. Премьер-министр страны Ариель Анри сообщил, что землетрясение нанесло «огромный ущерб» и «полностью разрушило» некоторые города. Больше всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп.

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Власти Гаити объявили чрезвычайное положение на месяц.

Dr Ariel Henry @DrArielHenry
Je viens de survoler, à basse altitude, la ville des #Cayes pour prendre connaissance de l’étendue des dégâts en vue de mieux canaliser les interventions d’urgence.

#Haïti https://t.co/QmYAgRhkQz
Patrick Gaspard @patrickgaspard
Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie. https://t.co/2wTpJPoUOv

Землетрясение на Гаити произошло днем 14 августа в районе города Сен-Луи-дю-Сюд. Его эпицентр находился на глубине 10 километров. Геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности, предполагающий вероятность «тяжелых потерь» и значительного ущерба.

Утром 15 августа на юге Гаити произошло новое землетрясение магнитудой 5,9 — его эпицентр находился на глубине 30 километров в районе коммуны Ле-Ке.

В 2010 году на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,0. После него погибли более 200 тысяч человек, еще более 300 тысяч пострадали и около полумиллиона человек лишились своих домов.

#новости #гаити #происшествия

14 14 комментариев
7
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Важный чувак

2

Есть у кого-то сравнительная статистика по стихийным бедствиям с предыдущими годами? Чтобы понимать, начався пиздец уже чи нет

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Robutt

Важный
2

Да всё как обычно, вроде

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Maus Colt

Важный
2
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Антон Лисин

Важный
1

Первый канал включи где гос дума выступает.

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Саша

Важный
1

Вы конечно можете поизучать статистику и самостоятельно прийти к мнению , что " Никогда такого не было , и вот опять"
Ибо пиздец - состояние перманентное.

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Robutt

3

Гаити, Гаити... Нас и тут неплохо трясёт

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Zavskladom

2

Оч. странно, а с доминиканской республикой что? 

Ответить

Антон Лисин

Zavskladom
2

Тепло 

Ответить

Дмитрий Бричевский

Zavskladom
1

Ну до Доминиканской республики максимум отголоски дошли, землетрясение вообще в другой части острова.

Ответить

Антон Лисин

2

Срочно все самолёты России Туда отправить. На помощь .

Ответить

alexferman

1

Пиздец местечко

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Nick Chunarev

0

Потому, что строят из говна и палок, столько жертв

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Sergey Klimenko

Nick
2

мне кажется там 80 % страны это какие то трущебы. как под их завалами можно погибнуть

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Marhal_New _Arleana

0

Опять?

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