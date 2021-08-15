В России четвёртый день подряд регистрируют более 800 смертей от коронавируса Статьи редакции
За последние сутки от инфекции умерли 816 россиян.
Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 14 августа сообщалось о 819 умерших, что стало рекордным показателем с начала пандемии.
12 августа впервые за вcё время пандемии за сутки от инфекции умерли более 800 человек. Всего в стране от коронавируса скончались 170 499 человек.
На утро 15 августа в России выявлены 21 624 новых случая Covid-19. Общее число заболевших достигло 6 600 836.
так победим!
Действительный рубин
К выборам скорее всего стараются. Потом могут и qr для входа в общепит вернуть.
На выборах не будет коронавируса
Невыносимый
А после выборов - "внезапно" появится, да; в худшем варианте - настолько "ситуация ухудшится", что при (полу)пустых ковидариях госсми будет вещать о беспрецедентных темпах распространения-заполняемости и оправдывать этим введение прошлоапрельских qr-пропусков из подъезда и комендантского часа.
Занижают в 3,9 раза:
Какой суровый еблет у него на превью. Сразу видно, что всё серьёзно
отлично, до лица доебался
теперь до тембра голоса доебись и соберешь идиотское бинго
Это ж надо включать видос, страдать. Не, ну его нахуй. И так понятно, что всё серьезно
Ты так говоришь, словно здесь не принято доёбываться до лица, лысины, гладких ботексных щёк.
доебусь до жены можно которая продюсер дирекции информационных программ Первого канала
и что не так?
пусть кто то другой ответит что в этом не так
Где там те челики, которые ровно 4 дня назад мне доказывали, что существует заговор, чтобы число погибших за день не превышало 800 человек?
Кароче, такое дело, заговор пересмотрели и теперь новая разнарядка. 900 - это край
Так заговор раскрыли пришлось перестраиваться и форсить больше 800. Очевидно же.
Бро, ну а 780-799 в течение месяца похоже на реальность?
Почему 780-799? Там и 719 есть, и 727, и 764, и 769 и 2 раза по 779. Выбрасывать не подходящие цифры не объективно.
Какой бы ты разброс цифр посчитал нормальным?
Успехи российской медицины
Умеем же, когда хотим!
То есть ЭТО и есть борьба с коронавирусом по мнению путина??
опять же возникает вопрос, если кол-во привившихся людей растет, то почему кол-во умерших от ковида не уменьшается?
Почему если кто-то на графике пиздит, то это сразу РФ? Это они все подгоняют чтобы правдоподобнее было, как картофельный фюрер, когда выдал "да, мы подгоняли результаты, но мы занизили мой процент чтобы было правдоподобнее и не говорили что мы нарисовали результаты".
Может быть, и уменьшается
Ведь нет 100% достоверной информации о смертности до вакцинации
Потому что болезнь заразная и количество заболевших тоже растет?
Отложенный эффект. Люди не прививались в течение болезни - только если они здоровы в тот момент. А сейчас, грубо говоря, умирают те, кто начал болеть в пик вакцинации, пока другие получали вакцину (предположение).
В общем: между заражением и смертью время, и между вакцинацией и иммунитетом время.
Похуй
Соболезную. У меня любимая бабушка умерла от последствий ковид. Перенесла очень легко но почки ковид посадил и через год она умерла от почечной недостаточности.
Как сказали врачи многие после ковид даже не подозревают в каком состоянии у них почки после болезни.
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Можно написать как же мерзко на душе и получить 338 плюсов)
А от рака?
А рак заразен?
Не умаляя опасности ковида, отмечу что весь мир не встаёт на борьбу с раком и сердечно-сосудиствми патологиями, с такой беспощадностью-хотя бы в плане профилактики и раннего выявления, особенно в наших африках. Ради онко инсультов и инфарктов ничего и близкого по деньгам похожего на эффект от локдауна не делалось. Это не про рептилоидов, а прост наблюдения.
Примерно столько же. За 2020 умерло 290 тыс, то есть по 794 человек в день.
Получается если ты признаёшь рак серьёзным заболеванием, то и корону должен.
Канада заключила контракты с модерной до 24 года включительно. Вопрос сколько будет умирать от ковида в 24 году ежедневно.
Они столько времени искусственно сдерживали число умерших меньше 800, это ж сколько на самом деле каждый день умирает, что больше не получается рисовать меньше 800 умерших в сутки?
А тупых комментариев во ВКонтакте, про новости о коронавирусе, меньше не стало.
Сколько процентов от популяции в теории может умереть, чтобы эпидемия закончилась сама по себе? Или он мутирует и карнавал не прекратится?
Росстат отменил статистику как нежелательную цифирь и иностранного агента. Это ж надо иметь минимум три своих вакцины, вроде хороших, и так провалиться с вакцинацией! В самом деле никто не верит этой власти, даже отъявленные пукимоны, когда это касается их самих. Вождь не то что маску - очки боится надеть, листочки с аршинными буквами зачитывает. Опасается выглядеть мартышкой из басни Крылова? Думает, что американский защитный скафандр ему к лицу?