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Новости
Саша Кириллова

В России четвёртый день подряд регистрируют более 800 смертей от коронавируса Статьи редакции

За последние сутки от инфекции умерли 816 россиян.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 14 августа сообщалось о 819 умерших, что стало рекордным показателем с начала пандемии.

12 августа впервые за вcё время пандемии за сутки от инфекции умерли более 800 человек. Всего в стране от коронавируса скончались 170 499 человек.

На утро 15 августа в России выявлены 21 624 новых случая Covid-19. Общее число заболевших достигло 6 600 836.

«Йота», «Лямбда», «Каппа», «Дельта». Что это…
Какой из вариантов наиболее смертоносен, чем они отличаются и что уже выявили в России.
tjournal.ru

#новости #covid19

1970 просмотров
72 72 комментария
15
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72 комментария
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Действительный рубин

14

Твёрдо и чётко!

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Jenny Smith

Действительный
0

так победим!

Ответить

Действительный рубин

Jenny
8

К выборам скорее всего стараются. Потом могут и qr для входа в общепит вернуть.

Ответить

Павел Морозов

Действи…
4

На выборах не будет коронавируса

Ответить

Невыносимый

Павел
1

А после выборов - "внезапно" появится, да; в худшем варианте - настолько "ситуация ухудшится", что при (полу)пустых ковидариях госсми будет вещать о беспрецедентных темпах распространения-заполняемости и оправдывать этим введение прошлоапрельских qr-пропусков из подъезда и комендантского часа.

Ответить

Действительный

Павел
0

В бюллетени точно. Там других зараз хватать будет.

Ответить

Woody Johnson

Павел
0

На выборах не будет коронавируса

и людей

Ответить

Alex V

4

Занижают в 3,9 раза:

https://youtu.be/IvXXBTKiu7o?t=369

Ответить

Roman Belous

Alex
24

Какой суровый еблет у него на превью. Сразу видно, что всё серьёзно

Ответить

Bad Mother Fucker

Roman
11

отлично, до лица доебался

теперь до тембра голоса доебись и соберешь идиотское бинго

Ответить

Roman Belous

Bad
12

Это ж надо включать видос, страдать. Не, ну его нахуй. И так понятно, что всё серьезно

Ответить

Люц Шнайдер

Bad
5

Ты так говоришь, словно здесь не принято доёбываться до лица, лысины, гладких ботексных щёк.

Ответить

Smaug The

Люц
0

Обидно, наверное, когда твоего кумира высмеивают

Ответить

конгруэ́нтный

Bad
3

доебусь до жены можно которая продюсер дирекции информационных программ Первого канала

Ответить

AZP

конгруэ…
3

В принципе, через несколько человек он трахает Эрнста.

Ответить

Bad Mother

конгруэ…
0

и что не так?

Ответить

конгруэ́нтный

Bad
0

пусть кто то другой ответит что в этом не так 

Ответить

Bad Mother

конгруэ…
0

не, не надо

Ответить

KingOfTheDivan

Bad
1

Ну он доебался до выражения лица, а не до самого лица все же

Ответить

Растительный

Bad
0

Задело? Тоже ебало как у картошки?

Ответить

AZP

Roman
0

Брови нарисовал, поди.

Ответить

Cерьёзный Валера

Roman
0

Подтверждаю.

Ответить

AZP

Alex
–1

Блядь, каждый таракан теперь видеоблогером стал. Куда ни плюнь - видеоблогер.

Ответить

Candy Boy

AZP
1

Заводы стоят!

Ответить

Энергичный Вампир

–7

Где там те челики, которые ровно 4 дня назад мне доказывали, что существует заговор, чтобы число погибших за день не превышало 800 человек?

Ответить

Roman Belous

Энергичный
37

Кароче, такое дело, заговор пересмотрели и теперь новая разнарядка. 900 - это край

Ответить

Растительный хичхакер

Roman
2

разнарядка

положняк

Ответить

Oz Print

Roman
0

Не, я слышал 818 край. Так убедительней, мол 900 - притянуто за уши

Ответить

Photuum

Roman
0

850 край, я знаю точно - брат жены работает ТАМ

Ответить

Алина Кипр

Энергичный
14

Так заговор раскрыли пришлось перестраиваться и форсить больше 800. Очевидно же.

Ответить

Stanislav Prokhorov

Энергичный
3

Бро, ну а 780-799 в течение месяца похоже на реальность?

Ответить

Энергичный Вампир

Stanislav
0

Почему 780-799? Там и 719 есть, и 727, и 764, и 769 и 2 раза по 779. Выбрасывать не подходящие цифры не объективно.
Какой бы ты разброс цифр посчитал нормальным?

Ответить

Smaug The Terrible

4

Успехи российской медицины

Ответить

Это не шутки

Smaug
6

Умеем же, когда хотим!

Ответить

Андрей Фурцев

Это
1

То есть ЭТО и есть борьба с коронавирусом по мнению путина?? 

Ответить

Smaug The

Андрей
0

Информационная борьба

Ответить

Ra

2

опять же возникает вопрос, если кол-во привившихся людей растет, то почему кол-во умерших от ковида не уменьшается?

Ответить

FOX

Ra
8

возникает вопрос к официальной статистике

Ответить

Big Dick Energy

FOX
2

в России стабильность

Ответить

Ra

FOX
0

понятно, что наша официальная статистика не совсем корректная, но навряд ли они сильно занижали раньше, а теперь слабо занижают, скорее всего занижение константно, и можно ориентироваться на порядок чисел

Ответить

Stanislav Prokhorov

FOX
0

Почему если кто-то на графике пиздит, то это сразу РФ? Это они все подгоняют чтобы правдоподобнее было, как картофельный фюрер, когда выдал "да, мы подгоняли результаты, но мы занизили мой процент чтобы было правдоподобнее и не говорили что мы нарисовали результаты".

Ответить

FOX

FOX
0

кстати, сравнительный график по странам Яндекс убрал

Ответить

Алексей Иванов

Ra
4

Может быть, и уменьшается
Ведь нет 100% достоверной информации о смертности до вакцинации

Ответить

Ra

Алексей
0

так сейчас тоже нет, или как ты думаешь методичка поменялась? До начала вакцинации, они занижали, а теперь решили показывать близкие к реальным? Это как то глупо. Тут приходится ориентироваться только на порядки

Ответить

Stanislav

Ra
1

А на этой территории и нет точек опоры, разве что избыточная смертность.

Ответить

Roman Belous

Ra
2

Потому что болезнь заразная и количество заболевших тоже растет?

Ответить

Ra

Roman
0

так количество привившихся тоже растет, что должно влиять на кол-во заболевших, так как множество непривившихся уменьшается

Ответить

Никита Бабич

Ra
2

Отложенный эффект. Люди не прививались в течение болезни - только если они здоровы в тот момент. А сейчас, грубо говоря, умирают те, кто начал болеть в пик вакцинации, пока другие получали вакцину (предположение).
В общем: между заражением и смертью время, и между вакцинацией и иммунитетом время.

Ответить

Александр Федоров

Ra
0

Теперь умирают те кто не привился) /s

Ответить

Oz Print

Ra
0

Глухарей вешают.

Ответить

Nick Rosenberg

5
Ответить

Антон Лисин

–13

Похуй 

Ответить

FOX

Антон
9

пока твои близкие не заболеют, 8 дней назад похоронил отца

Ответить

Алина Кипр

FOX
2

Соболезную. У меня любимая бабушка умерла от последствий ковид. Перенесла очень легко но почки ковид посадил и через год она умерла от почечной недостаточности.
Как сказали врачи многие после ковид даже не подозревают в каком состоянии у них почки после болезни.

Ответить

Энергичный Вампир

Антон
1

Решил повторить успех своего предыдущего комментария? Если и этот комментарий наберёт столько, то ты открыл секрет наиболее популярного комментария - просто напиши, что тебе похуй 

Ответить

Алина Кипр

Энергичный
4

Можно написать как же мерзко на душе и получить 338 плюсов)

Ответить

Энергичный

Алина
2

just do it

Ответить

Твоего деда дед

Энергич…
2

Как же мерзко на душе!

Ответить

AZP

–3

А от рака?

Ответить

Никита Бабич

AZP
4

А рак заразен?

Ответить

Stanislav Prokhorov

Никита
0

Не умаляя опасности ковида, отмечу что весь мир не встаёт на борьбу с раком и сердечно-сосудиствми патологиями, с такой беспощадностью-хотя бы в плане профилактики и раннего выявления, особенно в наших африках. Ради онко инсультов и инфарктов ничего и близкого по деньгам похожего на эффект от локдауна не делалось. Это не про рептилоидов, а прост наблюдения.

Ответить

Энергичный Вампир

AZP
1

Примерно столько же. За 2020 умерло 290 тыс, то есть по 794 человек в день.
Получается если ты признаёшь рак серьёзным заболеванием, то и корону должен.

Ответить

Алина Кипр

0

Канада заключила контракты с модерной до 24 года включительно.   Вопрос сколько будет умирать от ковида в 24 году ежедневно.

Ответить

AZP

Алина
0

Сколько надо, столько и будет.

Ответить

Александр Горелик

1

в России умирают люди

Ответить

Немецкий парфюмер

1

Уполномоченный по здоровью человека в России: Прививаться надо было!!!

Ответить

Emil

1

Они столько времени искусственно сдерживали число умерших меньше 800, это ж сколько на самом деле каждый день умирает, что больше не получается рисовать меньше 800 умерших в сутки?

Ответить

конгруэ́нтный

1

да ладно вам 

Ответить

Люц Шнайдер

1

А тупых комментариев во ВКонтакте, про новости о коронавирусе, меньше не стало.

Ответить

Собака соседа

0

Сколько процентов от популяции в теории может умереть, чтобы эпидемия закончилась сама по себе? Или он мутирует и карнавал не прекратится?

Ответить

Nick Rosenberg

Собака
0

100%

Ответить

Ерлан Журабаев aka Эрландец

0

Росстат отменил статистику как нежелательную цифирь и иностранного агента. Это ж надо иметь минимум три своих вакцины, вроде хороших, и так провалиться с вакцинацией! В самом деле никто не верит этой власти, даже отъявленные пукимоны, когда это касается их самих. Вождь не то что маску - очки боится надеть, листочки с аршинными буквами зачитывает. Опасается выглядеть мартышкой из басни Крылова? Думает, что американский защитный скафандр ему к лицу?  

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