Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны Статьи редакции
По данным СМИ, Гани согласился оставить свой пост.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, сообщает местный телеканал TOLO News со ссылкой на два источника. Информацию об отъезде Гани из страны подтвердил глава высшего совета по нацбезопасности Абдулла Абдулла.
По данным «Азия-Плюс», Гани улетел в Таджикистан, и вместе с ним из страны уехали его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.
РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник пишет, что Гани согласился оставить пост президента. Сообщалось, что полномочия может принять бывший глава МВД страны Ахмад Джалали. Источник РИА «Новости» сообщил, в свою очередь, что это слухи.
По данным источника агентства, управление Афганистаном передали совету, в который вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент Абдул Ахад Карзай. Собеседник РИА «Новости» сообщил, что затем совет передаст власть талибами.
«Талибан» приказал своим боевикам войти в Кабул, чтобы предотвратить мародерство в городе, сообщает Sky News. По словам представителя движения, полиция и чиновники покинули свои посты, поэтому в столице возникли проблемы с правопорядком.
Руководство «Талибана» пообещало, что образовательные, медицинские и иные общественно значимые учреждения Кабула продолжат работу в штатном режиме. Боевики также сообщили, что в городе не планируется проведение победных шествий.
Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана, заявили ТАСС в посольстве РФ в Кабуле. При этом Москва «пока не признаёт талибов в качестве законных властей» страны, сообщили РИА «Новости» в МИД.
В комитете гособороны Госдумы заявили, что исключать «Талибан» из списка запрещённых организаций не намерены, иначе это поставит «вопрос о легитимизации террористических организаций».
Боевики подошли к столице Афганистана утром 15 августа, а позже объявили о взятии всей страны под свой контроль. В этот же день они заняли авиабазу Баграм, где до 5 июля находились американские военные.
По данным Reuters, утром сотрудники посольства США в Кабуле начали в спешном порядке покидать столицу Афганистана. Россия отказалась от эвакуации дипломатов, так как представители «Талибана» гарантировали безопасность дипломатических миссий всех стран.
В конце апреля страны НАТО во главе с США начали выводить войска из Афганистана спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. После этого группировка «Талибан» организовала масштабное наступление и к началу августа группировка захватила около 65% страны.
В конце июля руководство Евросоюза заявило, что не признает власть «Талибана», если те захватят её военным путём. В этом случае страна подвергнется международной изоляции, пообещал спецпосланник в Афганистане Томас Никлассон. Об этом же заявлял посол США в ООН.
Организации «Талибан» и «Исламское государство» признаны в Российской Федерации террористическими, их деятельность запрещена на территории страны.
Целевой цвет
ничё не вин. они сделают себе ещё одну клоаку на планете. это ровным счётом ничего не решает.
ну в этой клоаке как-бы мирные люди живут
Целевой цвет
У которых было время свалить. Cest la vie 💁🏻♂️
Куда свалить то?
Естественный
На стройки в Москву.
Лучше в Питер, там уже целевая аудитория из малолетних наркоманов ждет
это вот серьезно сейчас? или всё же шутка такая?
Потому что очень похоже на риторику 24 или 36 года, кто знает? У них было время свалить
С их исламскими законами всем пздц, особенно женщинам.
Ведь у нас больше нет на свете государства с шахадой на флаге, где женщины имеют 0 прав, сексуальные меньшинства преследуются по закону вплоть до смертной казни, и при этом страна отлично вписана в систему мировых отношений? Oh wait... 🇸🇦
Ну ведь точно не 0
https://tass.ru/obschestvo/5318671#:~:text=%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1%2C%2024%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F.,%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.
И где великая американская армия? Они 20 лет там были. Но разбить сопротивление не смогли. А ты челобитную отбей, в надежде, что они введут войска на Украину.
Тревожный американец
О, привет.
Зачем ты мне задаешь вопросы на которые сам отвечаешь тут же?
Вот твой вопрос
И где великая американская армия?
Вот ответ
Они 20 лет там были.
1) Ввод американских войск нам не нужен, мы вам и так по шапке надаем
2) Почему великой россии все равно на то что горят села в Якутии и города вокруг Якутии затянуты смогом, это потому что властям россии насрать на свой народ? Вместо этого они спасают турков, которые постоянно гадят россиянам??
Но для тебя в этом явно есть плюсы. У США освободиться много денег в бюджете, чтобы спонсировать разнообразную антироссийскую движуху, в ваших независимых республиках. Наверно случиться то о чем ты так давно мечтал, тебе тоже перепадет немного.
Ты понимаешь что великая американская армия - это миф? И никто не приедет защищать Украину.
Россия. Про Китай не могу ничего сказать, потому что где он последний раз воевал?
Я говорю об Армате. Нет, в российской армии есть не только Армата. Но это блять один факинг танк, которым пропагандоны все уши изъездили за последние лет 10. Я спрашиваю, когда будет этот танк?
Меня он интересует прежде всего защищённостью экипажа. Это шаг в будущее — к технике без людей.
АХАХАХА, бля спасибо посмеялся, как там срочники норм дачи генералам построили?
Ты внимательно прочитал мой ответ тебе? Пункт 1, я специально пронумеровал для тебя
Да ты чипированый. Даже не можешь признать, что США обделались. Легче же поносить армию СССР. ТЫ жалкий.
Ты мне объяснить можешь, обделались в чем, в чем поражение?
Почему США вывели войска из Афганистана?
Факты можно? Я по-ватному не очень понимаю.
Умозаключения дай какие-то, а не ватную истерику уровня 2014 года. Попробуй мне рассказать что и как произошло в Афганистане, почему США выводят войска и причины последствия, хотя бы в 10 предложениях.
Ты ведешь себя по старой схеме. Ты пытаешься задавить меня вопросами, а сам на них не отвечаешь. Плюс ко всему пытаешься выставить меня глупеньким и подобное. Отвечать на вопросы должен ты, а не я. Потому, что именно ты говоришь, что США - это ваш союзник, и что он введет войска на Украину и тогда легко победит.
Америка обосралась в Афгане, так же как и во Вьетнаме.
Плюс ко всему пытаешься выставить меня глупеньким и подобное.
не пытаюсь
Отвечать на вопросы должен ты, а не я.
Я тебе ничего не должен, кек))
что он введет войска на Украину и тогда легко победит.
Где я такое хоть раз говорил))
Короче, ты бегаешь и кричишь что Америка обосралась а американская армия говно. Я тебя прошу уточнить, в чем она обосралась?)) Ты мне отвечаешь, А В ЧЕМ ОНА НЕ ОБОСРАЛАСЬ?
Кек блять
а мне вообще похуй на тебя артур)
Ты мне так фактов и не назвал, в чем обсер армии США.
Давай, без перехода на личности, попробуй мне хотя бы в 5 связанных предложениях объяснить как вывод войск из Афганистана повредил США?
конфликт который считали чуть ли не вечным болотом разрешился за несколько дней путем полной капитуляции без единого сопротивления
Это какой конфликт разрешился? Такие конфликты в принципе неразрешимы, они могут затухать и разгораться вновь. Талибы уже были при власти, американцы их выдавили, сейчас американцы ушли и талибы вернулись. Сколько они продержатся в этот раз - никто пока не знает.
Тревожный американец
Это какой конфликт разрешился?
конфликт между талибами и правительством Афганистана
а почему Таджикистан, но и при этом Казахстан.
надо либо Таджикстан, либо Казахистан
Тревожный американец
Почему Игорь не Олег
почему Никита — имя, а волокита — нет
почему завтра на работу (
Афганские солдаты, которых обучала и вооружала Америка, должны были вступать в бой за каждый клочок земли хотя бы ради женщин и детей, если на будущее своей страны плевать.
Но они решили сдаться, выбрав трусость.
и объясни почему Лёша, вроде Саня он
не работает
Либо с инструкторами что-то не то, афганцы все те же
Дешевый Женя
Ты ещё Чехословакию вспомни и Югославию
Вот как раз ты меня еще сильнее рассмешил. У талибана вооружение не сильно то изменилось за все это время, все так же тактические шлепанцы и ржавые калаши.
Зато вот у афганских военных даже дроны были, но теперь эти дроны успешно осваиваются талибами.
Многочисленный
У талибана вооружение не сильно то изменилось за все это время, все так же тактические шлепанцы и ржавые калаши.
практика показала, что этого вполне достаточно
Это не мой пост, конкретно я про правительство Наджимуллы эту цитату привел.
А по поводу Грузии, возможно не смотря на святых инструкторов это не очень то работает, то есть совсем никак.
Чем аналитики с ТЖ? Однозначно
Нет, можно просто сопоставить два похожих события и посмотреть сколько продержались правительственные войска после разных инструкторов. Я понимаю что это неудобный пост, но с твоей стороны ни одного факта я не вижу.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданская_война_в_Афганистане_(1989—1992)
3 года марионеточный режим СССР продержался против мужиков в шлепанцах и с калашами после вывода советских войск.
Последние новости:
7 дней режим обученный инструкторами США режим продержался, Кабул пал. Не знаю успел ли последний морской котик свалить или все еще на взлетке.
Классика
https://youtu.be/i9DrGNL_LZ8
Я пришел сказать, что нет причин доверять мнению кретина, чью квалификацию ты никак не можешь подтвердить. Человек, как существо несовершенное, видит лишь то, что хочет видеть. Тебе просто хочется видеть плохих пиндосов. Ты провел поверхностный анализ увидел сходство и прибежал требовать опровержений. Только вопрос о квалификации эксперта остаётся открытым. Ты уверен, что за маской анонимуса не сидит шиз в фазе обострения?
Ты сейчас занимаешь апелляцией к авторитету. Все дело в том что мой аргумент либо плох, либо хорош. Переход на мою личность или кого-то другого - это херовый аргумент.
Здесь не происходит разбора плана сражений, либо чего-то еще для чего нужно образование генштаба.
Мы имеем 20 лет пребывание в Афганистане, 2 триллиона долларов вложенных туда, 10 или 20 тысяч погибших.
И все это было потеряно за неделю, даже еще до полного ухода войск США. Мне не обязательно быть генералом чтобы увидеть здесь обосрамс.
По-факту мне не надо быть футболистом или тренером или экспертом, чтобы говорить что сборная России хуже чем сборная Бразилии, в качестве аргументов я могу использовать статистику.
Мне не надо быть конструктором автомобилей чтобы сказать какой автомобиль лучше: жигули или мерседес.
Я хочу сказать, что твой анализ, мягко говоря, говно. Ты анализируешь по двум параметрам очень сложную модель. Но не приводишь никаких доводов в пользу того, что другие факторы не влияют. Отсюда следует, что либо ты не способен на более глубокий анализ, либо не знаешь, как это делать, либо специально манипулируешь данными, чтобы подогнать их под определенный результат. Так что да, иди и ищи пруфы своей позиции, а то ты выглядишь как балабол.
Так яснее?
Выглядит как ты пытаешься натянуть свою недо-матрицу и получить какое-то число. Ты все-таки не на складе ищешь цветовой тренд трусов на следующий сезон, проснись - ты не на работе.
Все что я вижу по новостям, это как афганские военные бросают оружие, технику и убегают и Кабул был сдан без боя.
Либо это многоходовка и так их обучали, либо это хуйня какая-то.
Либо с инструкторами всё в порядке, ведь прошлых моджахедов - нынешних талибов, цру и готовило. Так-то получается, что США сами у себя выиграли. ;)
Плюс ура-патриотический засос великим военным учителям из СССР сливается об израильские войны, где, не смотря на всю помощь СССР, арабы и персы таки проигрывали евреям.
Кстати, Израиль сам кому хочешь инструкторов предоставит. Возможно если бы израильские инструктора обучали афганцев, в рассыпную они не разбежались бы.
А вот что показала Ливия, сирийская оппозиция и тот же Ирак, что без прямой поддержки США в боях, то все у них сыпется.
А как работает, объясни?
У вайсов есть крутейшая документалка на тему афганской армии, которая многое проясняет: https://www.youtube.com/watch?v=Ja5Q75hf6QI
Если коротко, то их вояки там только ради денег, им ничего не надо, у них нет ощущения страны, а только восприятие клановости. Сами по себе военные какие-то недалекие, они даже зарядку сделать не могут нормально. Могут спокойно накуриться или пойди на обед, находясь на боевом посту. Тактика вообще непонятное для них слово, стреляют в сторону, откуда слышат взрывы и выстрелы, без прямой видимости противника, даже не целясь. Высаживают весь боезапас и идут просить у американцев еще.
Выглядит словно попытка научить пьяных детсадовцев воевать и подчиняться приказам.
Физический паук например
А может все же весь народ симпатизирует талибам
Ну значит здоровья долбоебам
Дешевый Женя
В Японии районы, которые крышует Якудза, порой вполне лучше других.
Физический паук
Сравнивать Талибан с Якудза - ну такое
Отечественный
Где-то слышал такое утверждение, что в Японии синергия власти и якудзы, что помогает держать уличную преступность под контролем.
В Афганистане нет политической нации. Его граждане ощущают себя не жителями одной страны, а прежде всего представителями различных племен. Соответственно и нет осознания, что надо сражаться за какое-то эфемерное правительство в Кабуле.
Хозяйственный микрофон
Причём столько миллиардов каждый год, нормально они там по пилили
У меня тут уже есть эксклюзивные кадры с места событий.
Плотный клуб
Закончится ядерным взрывом?
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, сообщает местный телеканал TOLO News со ссылкой на два источника. По данным «Азия-Плюс», он улетел в Таджикистан, и вместе с ним из страны уехали его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.
Мда, вот что бывает, когда твои оппоненты действительно террористы и экстремисты, притом хорошо вооружённые. Это не безоружный мирный народ избивать, сажать, оскорблять и огульно называть террористами и экстремистами и гордо заявлять, что ты будешь отважно стоять до конца (ну да, против безоружного народа отчего бы и не постоять).
как же бомбит
то есть в украине захват власти и беспредел, фашисты, расстрелять и не прощать, а тут все ок, будем сотрудничать?
Что самое ужасное - эти же люди, если бы Россия действовала противоположно, говорили бы приблизительно так: «Как так?! Весь цивилизованный западный мир проводит переговоры с умеренными талибами для соблюдения договорённостей, а РФ совсем не переживает за своих граждан, ещё нарожают и т.п.»
Никто с ними не будет налаживать связь. Работать будут через прокладку в виде временного правительства. Как сейчас в бизнесе делают
Ну проведут типа выборы. Будет правительство отдельно , а талибан станет партией типа едра. Вот и все легитимненько