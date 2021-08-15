По данным СМИ, Гани согласился оставить свой пост.

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Обновлено в 21:11. Ашраф Гани Ашраф Гани подтвердил на своей странице в фейсбуке свой отъезд из страны. Он отметил, что сделал это, чтобы избежать кровопролития.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, сообщает местный телеканал TOLO News со ссылкой на два источника. Информацию об отъезде Гани из страны подтвердил глава высшего совета по нацбезопасности Абдулла Абдулла.

По данным «Азия-Плюс», Гани улетел в Таджикистан, и вместе с ним из страны уехали его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

РИА Новости ✔ ❗️Гани покинул Афганистан, передают местные СМИ

РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник пишет, что Гани согласился оставить пост президента. Сообщалось, что полномочия может принять бывший глава МВД страны Ахмад Джалали. Источник РИА «Новости» сообщил, в свою очередь, что это слухи.

По данным источника агентства, управление Афганистаном передали совету, в который вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент Абдул Ахад Карзай. Собеседник РИА «Новости» сообщил, что затем совет передаст власть талибами.

«Талибан» приказал своим боевикам войти в Кабул, чтобы предотвратить мародерство в городе, сообщает Sky News. По словам представителя движения, полиция и чиновники покинули свои посты, поэтому в столице возникли проблемы с правопорядком.

Руководство «Талибана» пообещало, что образовательные, медицинские и иные общественно значимые учреждения Кабула продолжат работу в штатном режиме. Боевики также сообщили, что в городе не планируется проведение победных шествий.

Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана, заявили ТАСС в посольстве РФ в Кабуле. При этом Москва «пока не признаёт талибов в качестве законных властей» страны, сообщили РИА «Новости» в МИД.

В комитете гособороны Госдумы заявили, что исключать «Талибан» из списка запрещённых организаций не намерены, иначе это поставит «вопрос о легитимизации террористических организаций».

Боевики подошли к столице Афганистана утром 15 августа, а позже объявили о взятии всей страны под свой контроль. В этот же день они заняли авиабазу Баграм, где до 5 июля находились американские военные.

По данным Reuters, утром сотрудники посольства США в Кабуле начали в спешном порядке покидать столицу Афганистана. Россия отказалась от эвакуации дипломатов, так как представители «Талибана» гарантировали безопасность дипломатических миссий всех стран.

В конце апреля страны НАТО во главе с США начали выводить войска из Афганистана спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. После этого группировка «Талибан» организовала масштабное наступление и к началу августа группировка захватила около 65% страны. В конце июля руководство Евросоюза заявило, что не признает власть «Талибана», если те захватят её военным путём. В этом случае страна подвергнется международной изоляции, пообещал спецпосланник в Афганистане Томас Никлассон. Об этом же заявлял посол США в ООН.