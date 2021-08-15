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Новости
Саша Кириллова

Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны Статьи редакции

По данным СМИ, Гани согласился оставить свой пост.

215 215 комментариев
13 095 просмотров
Фото Reuters
Обновлено в 21:11. Ашраф Гани подтвердил на своей странице в фейсбуке свой отъезд из страны. Он отметил, что сделал это, чтобы избежать кровопролития.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, сообщает местный телеканал TOLO News со ссылкой на два источника. Информацию об отъезде Гани из страны подтвердил глава высшего совета по нацбезопасности Абдулла Абдулла.

По данным «Азия-Плюс», Гани улетел в Таджикистан, и вместе с ним из страны уехали его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

РИА Новости ✔
❗️Гани покинул Афганистан, передают местные СМИ

РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник пишет, что Гани согласился оставить пост президента. Сообщалось, что полномочия может принять бывший глава МВД страны Ахмад Джалали. Источник РИА «Новости» сообщил, в свою очередь, что это слухи.

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По данным источника агентства, управление Афганистаном передали совету, в который вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент Абдул Ахад Карзай. Собеседник РИА «Новости» сообщил, что затем совет передаст власть талибами.

«Талибан» приказал своим боевикам войти в Кабул, чтобы предотвратить мародерство в городе, сообщает Sky News. По словам представителя движения, полиция и чиновники покинули свои посты, поэтому в столице возникли проблемы с правопорядком.

Руководство «Талибана» пообещало, что образовательные, медицинские и иные общественно значимые учреждения Кабула продолжат работу в штатном режиме. Боевики также сообщили, что в городе не планируется проведение победных шествий.

Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана, заявили ТАСС в посольстве РФ в Кабуле. При этом Москва «пока не признаёт талибов в качестве законных властей» страны, сообщили РИА «Новости» в МИД.

Obaidullah Rahimi Mashwani @IamObaidRahimi
Capital Kabul right now, Traffic blocked, everyone is in a hurry and are rushing to their homes.
#Kabul #Afghanistan https://t.co/QqDXwUm5c7

В комитете гособороны Госдумы заявили, что исключать «Талибан» из списка запрещённых организаций не намерены, иначе это поставит «вопрос о легитимизации террористических организаций».

Боевики подошли к столице Афганистана утром 15 августа, а позже объявили о взятии всей страны под свой контроль. В этот же день они заняли авиабазу Баграм, где до 5 июля находились американские военные.

По данным Reuters, утром сотрудники посольства США в Кабуле начали в спешном порядке покидать столицу Афганистана. Россия отказалась от эвакуации дипломатов, так как представители «Талибана» гарантировали безопасность дипломатических миссий всех стран.

В конце апреля страны НАТО во главе с США начали выводить войска из Афганистана спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. После этого группировка «Талибан» организовала масштабное наступление и к началу августа группировка захватила около 65% страны.

В конце июля руководство Евросоюза заявило, что не признает власть «Талибана», если те захватят её военным путём. В этом случае страна подвергнется международной изоляции, пообещал спецпосланник в Афганистане Томас Никлассон. Об этом же заявлял посол США в ООН.

Ужас одних и безразличие других: что происходит…
Боевики, которых годами сдерживали американские силы, активно наступают последние три месяца. Что…
tjournal.ru

Организации «Талибан» и «Исламское государство» признаны в Российской Федерации террористическими, их деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #войны #войны21века

215 215 комментариев
79
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215 комментариев
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Армен Оганесян

101
Ответить

Целевой цвет

Армен
0

ничё не вин. они сделают себе ещё одну клоаку на планете. это ровным счётом ничего не решает.

Ответить

walkindizaster

Целевой
8

ну в этой клоаке как-бы мирные люди живут

Ответить

Целевой цвет

walkind…
–21

У которых было время свалить. Cest la vie 💁🏻‍♂️

Ответить

Andrew Sychev

Целевой
1

Куда свалить то? 

Ответить

Естественный

Andrew
6

На стройки в Москву.

Ответить

Andrew Sychev

Естеств…
1

Лучше в Питер, там уже целевая аудитория из малолетних наркоманов ждет

Ответить

Естественн

Andrew
1

Кто угодно, рук не хватает, исторический центр рассыпается в труху.

Ответить

zyxel upsov

Целевой
3

это вот серьезно сейчас? или всё же шутка такая?

Ответить

Mark Black

zyxel
–1

Потому что очень похоже на риторику 24 или 36 года, кто знает? У них было время свалить

Ответить

Ваша Закладко

Армен
0

снова в топ

Ответить

Тревожный американец

34

Удивляет насколько быстро все изменилось, конфликт который считали чуть ли не вечным болотом разрешился за несколько дней путем полной капитуляции без единого сопротивления.

Интересно, как теперь у Талибов пойдут дела в Афганистане и на мировой арене.

Ответить

Имя Фамилия

Тревожный
16

С их исламскими законами всем пздц, особенно женщинам.

Ответить

Bulat Akhmetshin

Имя
21

Ведь у нас больше нет на свете государства с шахадой на флаге, где женщины имеют 0 прав, сексуальные меньшинства преследуются по закону вплоть до смертной казни, и при этом страна отлично вписана в систему мировых отношений? Oh wait... 🇸🇦

Ответить

Борис Юринов

Bulat
–2

Ну ведь точно не 0
https://tass.ru/obschestvo/5318671#:~:text=%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1%2C%2024%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F.,%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.

В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить…
Также им разрешено управлять большегрузными машинами, мотоциклами и другими видами наземного…
tass.ru
Ответить

Bulat Akhmetshin

Борис
17

Величайшее достижение в области прав человека

Ответить

Фрэнк Маршалл

Bulat
2

Ты не понимаешь, Это Другое.

Ответить

Имя Фамилия

Bulat
1

Кто ж говорит что там ок?

Ответить

Обязанный паркур

Имя
1

Нужно отправить туда отряд феменисток

Ответить

Александр

Обязанн…
0

Забанить канал на твиче

Ответить

yonku

Тревожный
4

Точно можно сказать, что нихуя хорошего из этого не выйдет

Ответить

Arthur Sergeev

Тревожный
–2

И где великая американская армия? Они 20 лет там были. Но разбить сопротивление не смогли. А ты челобитную отбей, в надежде, что они введут войска на Украину. 

Ответить

Тревожный американец

Arthur
3

О, привет. 
Зачем ты мне задаешь вопросы на которые сам отвечаешь тут же? 

Вот твой вопрос 
 И где великая американская армия?

Вот ответ 
 Они 20 лет там были.

1) Ввод американских войск нам не нужен, мы вам и так по шапке надаем
2) Почему великой россии все равно на то что горят села в Якутии и города вокруг Якутии затянуты смогом, это потому что властям россии насрать на свой народ? Вместо этого они спасают турков, которые постоянно гадят россиянам?? 

Ответить

Arthur Sergeev

Тревожн…
2

Но для тебя в этом явно есть плюсы. У США освободиться много денег в бюджете, чтобы спонсировать разнообразную антироссийскую движуху, в ваших независимых республиках. Наверно случиться то о чем ты так давно мечтал, тебе тоже перепадет немного.

Ответить

Максим Ростокин

Arthur
0

по 15 р каждому)

Ответить

Arthur Sergeev

Тревожн…
0

 Ты понимаешь что великая американская армия - это миф? И никто не приедет защищать Украину.  

Ответить

Феминизм

Arthur
3

Ты понимаешь что великая американская армия - это миф?

нихуя себе
назови лучше

Ответить

Arthur Sergeev

Феминизм
0

Россия. Про Китай не могу ничего сказать, потому что где он последний раз воевал? 

Ответить

Феминизм

Arthur
5

Чем лучше? Технологически? Финансированием? Результатами?
Как дела в том же афгане?

Ответить

Arthur

Феминизм
–1

Результатами. Технологически - Россия не хуже. По факту американский солдат как единица лучше экипирован. + бпла. Во все остальном вооружении Россия на уровне. 

Ответить

Феминизм

Arthur
0

когда армата?

Ответить

Arthur

Феминизм
0

О чем ты говоришь? По твоему в российской армии есть только армата? Ты разве почти полное перевооружение пропустил? 

Ответить

Феминизм

Arthur
3

Я говорю об Армате. Нет, в российской армии есть не только Армата. Но это блять один факинг танк, которым пропагандоны все уши изъездили за последние лет 10. Я спрашиваю, когда будет этот танк?

Меня он интересует прежде всего защищённостью экипажа. Это шаг в будущее — к технике без людей.

Ответить

Обязанный

Arthur
0

АХАХАХА, бля спасибо посмеялся, как там срочники норм дачи генералам построили? 

Ответить

Тревожный

Arthur
0

Ты внимательно прочитал мой ответ тебе? Пункт 1, я специально пронумеровал для тебя

Ответить

Arthur Sergeev

Тревожн…
1

Да ты чипированый. Даже не можешь признать, что  США обделались. Легче же поносить армию СССР. ТЫ жалкий.    

Ответить

Тревожный

Arthur
0

Ты мне объяснить можешь, обделались в чем, в чем поражение?

Ответить

Arthur

Тревожн…
0

Талибы захватили Афганистан. Их 20 лет не могли выкурить. Не смогли подготовить афганскую армию. 

Ответить

Тревожный

Arthur
0

Почему США вывели войска из Афганистана? 

Ответить

Arthur

Тревожн…
1

Потому что обосрались со своей победоносной войной над террористами.

Ответить

Тревожный

Arthur
1

Факты можно? Я по-ватному не очень понимаю. 
Умозаключения дай какие-то, а не ватную истерику уровня 2014 года. Попробуй мне рассказать что и как произошло в Афганистане, почему США выводят войска и причины последствия, хотя бы в 10 предложениях. 

Ответить

Arthur

Тревожн…
–3

Ты ведешь себя по старой схеме. Ты пытаешься задавить меня вопросами, а сам на них не отвечаешь. Плюс ко всему пытаешься выставить меня глупеньким и подобное. Отвечать на вопросы должен ты, а не я. Потому, что именно ты говоришь, что США - это ваш союзник, и что он введет войска на Украину и тогда легко победит. 
Америка обосралась в Афгане, так же как и во Вьетнаме.    

Ответить

Тревожный

Arthur
1

  Плюс ко всему пытаешься выставить меня глупеньким и подобное.

не пытаюсь 

 Отвечать на вопросы должен ты, а не я.

Я тебе ничего не должен, кек)) 

  что он введет войска на Украину и тогда легко победит.

Где я такое хоть раз говорил))

Короче, ты бегаешь и кричишь что Америка обосралась а американская армия говно. Я тебя прошу уточнить, в чем она обосралась?)) Ты мне отвечаешь, А В ЧЕМ ОНА НЕ ОБОСРАЛАСЬ? 
Кек блять 

Ответить

Arthur

Тревожн…
–2

Мне тебя жаль. Ты очень злой и обиженный.

Ответить

Тревожный

Arthur
4

а мне вообще похуй на тебя артур)

Ты мне так фактов и не назвал, в чем обсер армии США. 
Давай, без перехода на личности, попробуй мне хотя бы в 5 связанных предложениях объяснить как вывод войск из Афганистана повредил США? 

Ответить

Обязанный

Arthur
0

Комент только не удаляй плез, нежалкий 

Ответить

Андрей

Тревожн…
0

Тем что не смогли переформатировать общество. И даже не смогли полностью уничтожить радикальный элемент и им сочувствующих. Потратив более триллионов долларов в пустоту. 

Ответить

Вася Пражкин

Тревожный
0

конфликт который считали чуть ли не вечным болотом разрешился за несколько дней путем полной капитуляции без единого сопротивления

Это какой конфликт разрешился? Такие конфликты в принципе неразрешимы, они могут затухать и разгораться вновь. Талибы уже были при власти, американцы их выдавили, сейчас американцы ушли и талибы вернулись. Сколько они продержатся в этот раз - никто пока не знает.

Ответить

Тревожный американец

Вася
0

 Это какой конфликт разрешился?

конфликт между талибами и правительством Афганистана

Ответить

сироп от щекотки

12

а почему Таджикистан, но и при этом Казахстан.
надо либо Таджикстан, либо Казахистан

Ответить

Robutt

сироп
75

Почему Валя - Валентина, а Галя - не Галентина? 

Ответить

Тревожный американец

Robutt
14

Почему Игорь не Олег

Ответить

Законный

Тревожн…
6

Потому что пусть лучше ногу жмет ботинок, чем руку Олег

Ответить

Леха

Тревожн…
2

Потому что оба древне*русские* князья

Ответить

ouxen

Тревожн…
1

Почему кота назвать Васькой можно а Олегом нельзя

Ответить

Дефицитный

ouxen
0

А в чём проблема назвать кота Олегом?

Ответить

сироп от щекотки

Robutt
5

почему Никита — имя, а волокита — нет

Ответить

Андрей Галицкий

сироп
9

почему завтра на работу (

Ответить

Имя И Фамилия

Андрей
7

Внезапно комменты резанули по живому

Ответить

Программный

Андрей
1

Завтра.
Где-то сидит и плачит одна Саша

Ответить

Max Payne

Robutt
1

ПОТОМУ что в валя = валина, а галя - глина

Ответить

Престижный ГОСТ

25
Ответить

Александр Елисеев

0

Афганские солдаты, которых обучала и вооружала Америка, должны были вступать в бой за каждый клочок земли хотя бы ради женщин и детей, если на будущее своей страны плевать.

Но они решили сдаться, выбрав трусость.

Ответить

aliftin

Александр
42

Саш, там это немного не так работает. 

Ответить

Андрей Галицкий

aliftin
11

и объясни почему Лёша, вроде Саня он

Ответить

aliftin

Андрей
10

Да я читать просто не умею. 

Ответить

Ученый месяц

aliftin
3

Взорала 

Ответить

aliftin

Ученый
3

Я честный. 

Ответить

ouxen

aliftin
0

попробуй себя в битбоксе тогда

Ответить

Yuriy Klyahin

aliftin
3

не работает

Либо с инструкторами что-то не то, афганцы все те же

Ответить

Романелло

Yuriy
13

А в чём проблема с Косово, Грузией или Украиной? 

Ответить

Дешевый Женя

Романел…
2

Ты ещё Чехословакию вспомни и Югославию

Ответить

Yuriy Klyahin

Дешевый
0

Вот как раз ты меня еще сильнее рассмешил. У талибана вооружение не сильно то изменилось за все это время, все так же тактические шлепанцы и ржавые калаши.
Зато вот у афганских военных даже дроны были, но теперь эти дроны успешно осваиваются талибами.

Ответить

Многочисленный

Yuriy
3

У талибана вооружение не сильно то изменилось за все это время, все так же тактические шлепанцы и ржавые калаши.

практика показала, что этого вполне достаточно

Ответить

Yuriy Klyahin

Романел…
–3

Это не мой пост, конкретно я про правительство Наджимуллы эту цитату привел.
А по поводу Грузии, возможно не смотря на святых инструкторов это не очень то работает, то есть совсем никак.

Ответить

Smaug The

Yuriy
2

Аналитики с двача лучше знают

Ответить

Yuriy Klyahin

Smaug
0

Чем аналитики с ТЖ? Однозначно

Ответить

Smaug The

Yuriy
0

Возможность писать хуйню анонимно делает эту хуйню ценнее?

Ответить

Yuriy Klyahin

Smaug
0

Нет, можно просто сопоставить два похожих события и посмотреть сколько продержались правительственные войска после разных инструкторов. Я понимаю что это неудобный пост, но с твоей стороны ни одного факта я не вижу.

Ответить

Smaug The

Yuriy
0

Так и с твоей стороны были только мнение анонимного долбоеба с двача и какие-то левые аналогии. И ни одного факта.

Ответить

Yuriy

Smaug
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданская_война_в_Афганистане_(1989—1992)

3 года марионеточный режим СССР продержался против мужиков в шлепанцах и с калашами после вывода советских войск.

Последние новости:
7 дней режим обученный инструкторами США режим продержался, Кабул пал. Не знаю успел ли последний морской котик свалить или все еще на взлетке.

Ответить

Котик

Yuriy
2
Ответить

Smaug The

Yuriy
0

А теперь поищи в чем разница

Ответить

Yuriy

Smaug
0

В чем? Это другое или нет?

Ответить

Smaug The

Yuriy
0

Классика
https://youtu.be/i9DrGNL_LZ8

Ответить

Yuriy

Smaug
0

пук

весомый аргумент

Ответить

Smaug The

Yuriy
0

Говоришь как типичный обиженный двачер

Ответить

Yuriy

Smaug
0

Да нет, это ты невнятную хуйню какую-то здесь выдал. Пришел, порвался, не смог аргументировать и записал сам меня в обиженных.

Ответить

Smaug The

Yuriy
0

Раз такой умный, поищи аналогию между эффектом Даннинга-Крюгера и собой

Ответить

Yuriy

Smaug
0

Зачем мне это делать?
Т.е. ты пришел сюда без единого аргумента только для того чтобы перейти на мою личность? Переход на личность в споре типичное поведение обиженного. 

Ответить

Smaug The

Yuriy
0

Я пришел сказать, что нет причин доверять мнению кретина, чью квалификацию ты никак не можешь подтвердить. Человек, как существо несовершенное, видит лишь то, что хочет видеть. Тебе просто хочется видеть плохих пиндосов. Ты провел поверхностный анализ увидел сходство и прибежал требовать опровержений. Только вопрос о квалификации эксперта остаётся открытым. Ты уверен, что за маской анонимуса не сидит шиз в фазе обострения?

Ответить

Yuriy

Smaug
0

Ты сейчас занимаешь апелляцией к авторитету. Все дело в том что мой аргумент либо плох, либо хорош. Переход на мою личность или кого-то другого - это херовый аргумент.
Здесь не происходит разбора плана сражений, либо чего-то еще для чего нужно образование генштаба.
Мы имеем 20 лет пребывание в Афганистане, 2 триллиона долларов вложенных туда, 10 или 20 тысяч погибших.
И все это было потеряно за неделю, даже еще до полного ухода войск США. Мне не обязательно быть генералом чтобы увидеть здесь обосрамс.

По-факту мне не надо быть футболистом или тренером или экспертом, чтобы говорить что сборная России хуже чем сборная Бразилии, в качестве аргументов я могу использовать статистику.

Мне не надо быть конструктором автомобилей чтобы сказать какой автомобиль лучше: жигули или мерседес.

Ответить

Smaug The

Yuriy
–1

И не надо иметь мозг, чтобы думать.
Тебе не кажется, что ты пытаешься подогнать данные под готовый вывод?
Ты знаешь в чем разница между этими двумя ситуациями?

Ответить

Yuriy

Smaug
0

Вот ты мне и скажи какая разница

Ответить

Smaug The

Yuriy
0

То есть ты не знаешь. Это говорит о глубине анализа.

Ответить

Yuriy

Smaug
0

Это бессмысленно продолжать.
Вся твоя аргументация сводится "сам иди и ищи пруфы".

Ответить

Smaug The

Yuriy
0

Да. Я не эксперт по Афганистану, я эксперт по анализу данных.

Ответить

Yuriy

Smaug
–1

То есть ты вот это все навысирал ради того чтобы заявить что ты эксперт по анализу данных?

Ответить

Smaug The

Yuriy
0

Я хочу сказать, что твой анализ, мягко говоря, говно. Ты анализируешь по двум параметрам очень сложную модель. Но не приводишь никаких доводов в пользу того, что другие факторы не влияют. Отсюда следует, что либо ты не способен на более глубокий анализ, либо не знаешь, как это делать, либо специально манипулируешь данными, чтобы подогнать их под определенный результат. Так что да, иди и ищи пруфы своей позиции, а то ты выглядишь как балабол.
Так яснее?

Ответить

Yuriy

Smaug
0

Выглядит как ты пытаешься натянуть свою недо-матрицу и получить какое-то число. Ты все-таки не на складе ищешь цветовой тренд трусов на следующий сезон, проснись - ты не на работе.
Все что я вижу по новостям, это как афганские военные бросают оружие, технику и убегают и Кабул был сдан без боя.
Либо это многоходовка и так их обучали, либо это хуйня какая-то.

Ответить

Smaug The

Yuriy
0

Теперь ты пытаешься аппелировать к авторитету.
Вместо того, чтобы изучить количественный состав сторон, уровень их подготовки, финансирование и тд. Или ты хочешь сказать это менее важно, чем США готовили кадры или совок?

Ответить

Yuriy

Smaug
0

Я могу просто подытожить - хуевая подготовка, хуевое планирование.
Согласен?

Ответить

Smaug The

Yuriy
0

А хуевое финансирование?
То, что военным по полгода не платили зп никак не повлияло на боеспособность?

Ответить

Yuriy

Smaug
0

Это относится к стратегическому планированию.
Удивительный исход, теперь Талибан с авиацией, дронами, танками, бтрами. Кто же здесь обосрался то? Все еще не понятно.

Ответить

Smaug The

Yuriy
0

Афганские власти, которые думали, что НАТО навсегда поселится у них.

Ответить

Yuriy

Smaug
0

Афганские власти по-дефолту обсираются. Но я не уверен что план США состоял в том чтобы вооружить этих варлордов

Ответить

Хитрый Голубь

Yuriy
0

Либо с инструкторами всё в порядке, ведь прошлых моджахедов - нынешних талибов, цру и готовило. Так-то получается, что США сами у себя выиграли. ;)
Плюс ура-патриотический засос великим военным учителям  из СССР сливается об израильские войны, где, не смотря на всю помощь СССР, арабы и персы таки проигрывали евреям.

Ответить

Yuriy Klyahin

Хитрый
0

Кстати, Израиль сам кому хочешь инструкторов предоставит. Возможно если бы израильские инструктора обучали афганцев, в рассыпную они не разбежались бы.
А вот что показала Ливия, сирийская оппозиция и тот же Ирак, что без прямой поддержки США в боях, то все у них сыпется. 

Ответить

Александр Елисеев

aliftin
1

А как работает, объясни?

Ответить

aliftin

Алексан…
1

Да хрен их знает. Много лет там стояли американцы, кормили чем-то, стреляли понемногу, было в общем более менее нормально. Сейчас они ушли и приедет кто-то новый. А вдруг тоже кормить будет. Ну да есть свои закидоны, но все таки это лучше чем лезть под пули. 

Ответить

Lian Niko

Александр
13

У вайсов есть крутейшая документалка на тему афганской армии, которая многое проясняет: https://www.youtube.com/watch?v=Ja5Q75hf6QI

Если коротко, то их вояки там только ради денег, им ничего не надо, у них нет ощущения страны, а только восприятие клановости. Сами по себе военные какие-то недалекие, они даже зарядку сделать не могут нормально. Могут спокойно накуриться или пойди на обед, находясь на боевом посту. Тактика вообще непонятное для них слово, стреляют в сторону, откуда слышат взрывы и выстрелы, без прямой видимости противника, даже не целясь. Высаживают весь боезапас и идут просить у американцев еще.

 Выглядит словно попытка научить пьяных детсадовцев воевать и подчиняться приказам.

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Александр Елисеев

Lian
2

Спасибо за ссылку, посмотрю)

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amd

Александр
6

Хорошие американцы зря рассказывали плохим трусливым афганцам как надо жить,. Иначе ведь не объяснить тот факт, что они все вернулись за неделю к той системе, которая была 20 лет назад до прихода США. А может все же весь народ симпатизирует талибам? В том числе и армия

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Физический паук например

amd
22

А может все же весь народ симпатизирует талибам

Ну значит здоровья долбоебам

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Дешевый Женя

Физичес…
1

В Японии районы, которые крышует Якудза, порой вполне лучше других.

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Физический паук

Дешевый
3

Сравнивать Талибан с Якудза - ну такое

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Andre Macareno

Физичес…
5

еще бы, вы слышали, чтобы первые пели «бака митай»?

Ответить

Отечественный

Дешевый
2

Где-то слышал такое утверждение, что в Японии синергия власти и якудзы, что помогает держать уличную преступность под контролем.

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Lian Niko

amd
4

 А может все же весь народ симпатизирует талибам?

Не, на реддите и 9гэге есть местные афганцы. Рассказывают, что их там мало кто любит. Талибан финансируется, вооружается и обучается Пакистаном и кем-то еще.

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Леха

Lian
7

Вам там расскажут. Скорее всего это наиболее продвинутые афганцы, у которых соответствующее окружение. Обычный афганец не то, что по-английски писать не умеет, он едва ли владеет грамотой хоть одного из афганских языков 

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Lian Niko

Леха
1

Хз, как на самом деле, но сам я сейчас живу в стране, где вооруженное меньшинство контролирует запуганное большинство, так что для меня звучит правдоподобно.

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Жестокий шмель

Lian
3

кем-то еще

я ни на что не намекаю...

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Излишний историк

amd
1

А может нет?

Ответить

Излишний историк

Излишний
2

А может да?

Ответить

Излишний историк

Излишний
2

А может это все слова

Ответить

Многочисленный

Излишний
2

а может я

Ответить

Многочисленный

Многочи…
2

а может ю

Ответить

Многочисле

Многочи…
7

а может я тебя люблю

Ответить

Alexei Kuksin

Александр
9

В Афганистане нет политической нации. Его граждане ощущают себя не жителями одной страны, а прежде всего представителями различных племен. Соответственно и нет осознания, что надо сражаться за какое-то эфемерное правительство в Кабуле. 

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Photuum

Александр
1

Половина этих солдат поддерживают Талибан

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Хозяйственный микрофон

Александр
0

Причём столько миллиардов каждый год, нормально они там по пилили

Ответить

Andrew Muralov

Александр
0

Слишком толсто.

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Adir Hartmann

16
Ответить

Артем Ляховец

14

У меня тут уже есть эксклюзивные кадры с места событий.

Ответить

Плотный клуб

Артем
0

Закончится ядерным взрывом?

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Артур Логвинов

Плотный
0

В сторону Вашингтона в MW3

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Романелло Кивогенс

12

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, сообщает местный телеканал TOLO News со ссылкой на два источника. По данным «Азия-Плюс», он улетел в Таджикистан, и вместе с ним из страны уехали его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

Мда, вот что бывает, когда твои оппоненты действительно террористы и экстремисты, притом хорошо вооружённые. Это не безоружный мирный народ избивать, сажать, оскорблять и огульно называть террористами и экстремистами и гордо заявлять, что ты будешь отважно стоять до конца (ну да, против безоружного народа отчего бы и не постоять).

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Pigeon Duck

4

как же бомбит
то есть в украине захват власти и беспредел, фашисты, расстрелять и не прощать, а тут все ок, будем сотрудничать?

Ответить

amd

Pigeon
6

Ну так их весь мир признает в течение ближайших нескольких месяцев. Бомбит именно из-за того,что РФ тоже пытается наладить контакт с реальной властью в этом государстве?

Ответить

Anatoliy Lyashenko

amd
4

Что самое ужасное - эти же люди, если бы Россия действовала противоположно, говорили бы приблизительно так: «Как так?! Весь цивилизованный западный мир проводит переговоры с умеренными талибами для соблюдения договорённостей, а РФ совсем не переживает за своих граждан, ещё нарожают и т.п.»

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Andrew Sychev

amd
2

Никто с ними не будет налаживать связь. Работать будут через прокладку в виде временного правительства. Как сейчас в бизнесе делают

Ответить

amd

Andrew
3

Это поэтому Евросоюз предупредил, что в случае силового вмешательства не признают? Проведут выборы и ещё как признают. На них нет ни сил, ни средств, остаётся окрестить правовым государством и выражать озабоченность периодическими нарушениями прав человека

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Andrew Sychev

amd
1

Ну проведут типа выборы. Будет правительство отдельно , а талибан станет партией типа едра. Вот и все легитимненько

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