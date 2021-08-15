СМИ: Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны в Таджикистан Статьи редакции
По данным СМИ, Гани согласился оставить свой пост.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, сообщает местный телеканал TOLO News со ссылкой на два источника. По данным «Азия-Плюс», он улетел в Таджикистан, и вместе с ним из страны уехали его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.
РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник пишет, что Гани согласился оставить пост президента. Сообщалось, что полномочия может принять бывший глава МВД страны Ахмад Джалали. Источник РИА «Новости» сообщил, в свою очередь, что это слухи.
«Талибан» приказал своим боевикам войти в районы Кабула, сообщает РИА «Новости». Руководство «Талибана» пообещало, что образовательные, медицинские и иные общественно значимые учреждения Кабула продолжат работу в штатном режиме. Боевики также сообщили что в городе не планируется проведение победных шествий.
Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана, заявили ТАСС в посольстве РФ в Кабуле. При этом Москва «пока не признаёт талибов в качестве законных властей» страны, сообщили РИА «Новости» в МИД.
В комитете гособороны Госдумы заявили, что исключать «Талибан» из списка запрещённых организаций не намерены, иначе это поставит «вопрос о легитимизации террористических организаций».
Боевики подошли к столице Афганистана утром 15 августа, а позже объявили о взятии всей страны под свой контроль. В этот же день они заняли авиабазу Баграм, где до 5 июля находились американские военные.
По данным Reuters, утром сотрудники посольства США в Кабуле начали в спешном порядке покидать столицу Афганистана. Россия отказалась от эвакуации дипломатов, так как представители «Талибана» гарантировали безопасность дипломатических миссий всех стран.
В конце апреля страны НАТО во главе с США начали выводить войска из Афганистана спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. После этого группировка «Талибан» организовала масштабное наступление и к началу августа группировка захватила около 65% страны.
В конце июля руководство Евросоюза заявило, что не признает власть «Талибана», если те захватят её военным путём. В этом случае страна подвергнется международной изоляции, пообещал спецпосланник в Афганистане Томас Никлассон. Об этом же заявлял посол США в ООН.
Организации «Талибан» и «Исламское государство» признаны в Российской Федерации террористическими, их деятельность запрещена на территории страны.
Афганские солдаты, которых обучала и вооружала Америка, должны были вступать в бой за каждый клочок земли хотя бы ради женщин и детей, если на будущее своей страны плевать.
Но они решили сдаться, выбрав трусость.
и объясни почему Лёша, вроде Саня он
не работает
Либо с инструкторами что-то не то, афганцы все те же
Это не мой пост, конкретно я про правительство Наджимуллы эту цитату привел.
А по поводу Грузии, возможно не смотря на святых инструкторов это не очень то работает, то есть совсем никак.
Дешевый Женя
Ты ещё Чехословакию вспомни и Югославию
Вот как раз ты меня еще сильнее рассмешил. У талибана вооружение не сильно то изменилось за все это время, все так же тактические шлепанцы и ржавые калаши.
Зато вот у афганских военных даже дроны были, но теперь эти дроны успешно осваиваются талибами.
А как работает, объясни?
Физический паук например
А может все же весь народ симпатизирует талибам
Ну значит здоровья долбоебам
Дешевый Женя
В Японии районы, которые крышует Якудза, порой вполне лучше других.
Излишний историк
А может нет?
а почему Таджикистан, но и при этом Казахстан.
надо либо Таджикстан, либо Казахистан
почему Никита — имя, а волокита — нет
Но тогда РФ будет подвластна талибам
Все же светское гос-во с уклоном в православие более спокойное, чем исламское гос-во с их прикольными принципами
Россия - светское государство? Тогда почему запрещают парады зомби из-за недовольства некоторых православных?
Конституция у нас светская, а как правительство этим пользуется уже другой вопрос.
Шутка про то, что не станет хуже (шутка запрещена на территории российского государства)
В афганском туалете потные холодные стены
Покрытые частично обвалившимся кафелем.
Забитые говном унитазы, на которые влезают ногами,
Чтобы не испачкать чистую белую жопу.
На заблеваном цементном полу валяются тут и там
Ломтики жареной ветчины,
Их давят башмаками и ладонями. Воздух белый, густой.
У окна стоит группа людей -
Они курят, сморкаются и смеются.
На подоконике молодая мамаша пеленает свое дитя
Сплошь покрытое коричневой сыпью
На окне замазаном зеленой краской
Твердые, блестящие решетки
В углу, левее унитазов на ржавой трубе
Висит очередной повешенный
От него пахнет
Сбоку надпись кирпичом: "Полный пиздец"
как же бомбит
то есть в украине захват власти и беспредел, фашисты, расстрелять и не прощать, а тут все ок, будем сотрудничать?
Напомню, что СССР тоже подписывал договор с Германией о ненападении. Результат вы сами знаете
Смотрите-ка, это выглядит достаточно цивилизованно. 🤔 Надеюсь, на практике все обстоит так же.
Вы таки доверяете террористам?
НАТО ничему не учится у Израиля (план одностороннего размежевания, надежный, как швейцарские часы)