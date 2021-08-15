Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, сообщает местный телеканал TOLO News со ссылкой на два источника. По данным «Азия-Плюс», он улетел в Таджикистан, и вместе с ним из страны уехали его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник пишет , что Гани согласился оставить пост президента. Сообщалось , что полномочия может принять бывший глава МВД страны Ахмад Джалали. Источник РИА «Новости» сообщил , в свою очередь, что это слухи.

«Талибан» приказал своим боевикам войти в районы Кабула, сообщает РИА «Новости». Руководство «Талибана» пообещало , что образовательные, медицинские и иные общественно значимые учреждения Кабула продолжат работу в штатном режиме. Боевики также сообщили что в городе не планируется проведение победных шествий.

Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана, заявили ТАСС в посольстве РФ в Кабуле. При этом Москва «пока не признаёт талибов в качестве законных властей» страны, сообщили РИА «Новости» в МИД.

В комитете гособороны Госдумы заявили , что исключать «Талибан» из списка запрещённых организаций не намерены, иначе это поставит «вопрос о легитимизации террористических организаций».

Боевики подошли к столице Афганистана утром 15 августа, а позже объявили о взятии всей страны под свой контроль. В этот же день они заняли авиабазу Баграм, где до 5 июля находились американские военные.

По данным Reuters, утром сотрудники посольства США в Кабуле начали в спешном порядке покидать столицу Афганистана. Россия отказалась от эвакуации дипломатов, так как представители «Талибана» гарантировали безопасность дипломатических миссий всех стран.

В конце апреля страны НАТО во главе с США начали выводить войска из Афганистана спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. После этого группировка «Талибан» организовала масштабное наступление и к началу августа группировка захватила около 65% страны.

В конце июля руководство Евросоюза заявило, что не признает власть «Талибана», если те захватят её военным путём. В этом случае страна подвергнется международной изоляции, пообещал спецпосланник в Афганистане Томас Никлассон. Об этом же заявлял посол США в ООН.