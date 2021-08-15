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Новости
Саша Кириллова

СМИ: Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны в Таджикистан Статьи редакции

По данным СМИ, Гани согласился оставить свой пост.

46 46 комментариев
2725 просмотров
Фото Reuters

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, сообщает местный телеканал TOLO News со ссылкой на два источника. По данным «Азия-Плюс», он улетел в Таджикистан, и вместе с ним из страны уехали его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник пишет, что Гани согласился оставить пост президента. Сообщалось, что полномочия может принять бывший глава МВД страны Ахмад Джалали. Источник РИА «Новости» сообщил, в свою очередь, что это слухи.

«Талибан» приказал своим боевикам войти в районы Кабула, сообщает РИА «Новости». Руководство «Талибана» пообещало, что образовательные, медицинские и иные общественно значимые учреждения Кабула продолжат работу в штатном режиме. Боевики также сообщили что в городе не планируется проведение победных шествий.

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Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана, заявили ТАСС в посольстве РФ в Кабуле. При этом Москва «пока не признаёт талибов в качестве законных властей» страны, сообщили РИА «Новости» в МИД.

Obaidullah Rahimi Mashwani @IamObaidRahimi
Capital Kabul right now, Traffic blocked, everyone is in a hurry and are rushing to their homes.
#Kabul #Afghanistan https://t.co/QqDXwUm5c7

В комитете гособороны Госдумы заявили, что исключать «Талибан» из списка запрещённых организаций не намерены, иначе это поставит «вопрос о легитимизации террористических организаций».

Боевики подошли к столице Афганистана утром 15 августа, а позже объявили о взятии всей страны под свой контроль. В этот же день они заняли авиабазу Баграм, где до 5 июля находились американские военные.

По данным Reuters, утром сотрудники посольства США в Кабуле начали в спешном порядке покидать столицу Афганистана. Россия отказалась от эвакуации дипломатов, так как представители «Талибана» гарантировали безопасность дипломатических миссий всех стран.

В конце апреля страны НАТО во главе с США начали выводить войска из Афганистана спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. После этого группировка «Талибан» организовала масштабное наступление и к началу августа группировка захватила около 65% страны.

В конце июля руководство Евросоюза заявило, что не признает власть «Талибана», если те захватят её военным путём. В этом случае страна подвергнется международной изоляции, пообещал спецпосланник в Афганистане Томас Никлассон. Об этом же заявлял посол США в ООН.

Ужас одних и безразличие других: что происходит…
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tjournal.ru

Организации «Талибан» и «Исламское государство» признаны в Российской Федерации террористическими, их деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #войны #войны21века

46 46 комментариев
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46 комментариев
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Армен Оганесян

17
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Александр Елисеев

0

Афганские солдаты, которых обучала и вооружала Америка, должны были вступать в бой за каждый клочок земли хотя бы ради женщин и детей, если на будущее своей страны плевать.

Но они решили сдаться, выбрав трусость.

Ответить

aliftin

Александр
6

Саш, там это немного не так работает. 

Ответить

Андрей Галицкий

aliftin
5

и объясни почему Лёша, вроде Саня он

Ответить

aliftin

Андрей
0

Да я читать просто не умею. 

Ответить

Yuriy Klyahin

aliftin
2

не работает

Либо с инструкторами что-то не то, афганцы все те же

Ответить

Романелло

Yuriy
0

А в чём проблема с Косово, Грузией или Украиной? 

Ответить

Yuriy Klyahin

Романел…
0

Это не мой пост, конкретно я про правительство Наджимуллы эту цитату привел.
А по поводу Грузии, возможно не смотря на святых инструкторов это не очень то работает, то есть совсем никак.

Ответить

Дешевый Женя

Романел…
0

Ты ещё Чехословакию вспомни и Югославию

Ответить

Yuriy Klyahin

Дешевый
0

Вот как раз ты меня еще сильнее рассмешил. У талибана вооружение не сильно то изменилось за все это время, все так же тактические шлепанцы и ржавые калаши.
Зато вот у афганских военных даже дроны были, но теперь эти дроны успешно осваиваются талибами.

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Александр Елисеев

aliftin
0

А как работает, объясни?

Ответить

aliftin

Алексан…
0

Да хрен их знает. Много лет там стояли американцы, кормили чем-то, стреляли понемногу, было в общем более менее нормально. Сейчас они ушли и приедет кто-то новый. А вдруг тоже кормить будет. Ну да есть свои закидоны, но все таки это лучше чем лезть под пули. 

Ответить

amd

Александр
1

Хорошие американцы зря рассказывали плохим трусливым афганцам как надо жить,. Иначе ведь не объяснить тот факт, что они все вернулись за неделю к той системе, которая была 20 лет назад до прихода США. А может все же весь народ симпатизирует талибам? В том числе и армия

Ответить

Физический паук например

amd
1

А может все же весь народ симпатизирует талибам

Ну значит здоровья долбоебам

Ответить

Дешевый Женя

Физичес…
0

В Японии районы, которые крышует Якудза, порой вполне лучше других.

Ответить

Излишний историк

amd
0

А может нет?

Ответить

Излишний историк

Излишний
0

А может да?

Ответить

Излишний историк

Излишний
0

А может это все слова

Ответить

Lian Niko

amd
0

 А может все же весь народ симпатизирует талибам?

Не, на реддите и 9гэге есть местные афганцы. Рассказывают, что их там мало кто любит. Талибан финансируется, вооружается и обучается Пакистаном и кем-то еще.

Ответить

Тревожный американец

3

Удивляет насколько быстро все изменилось, конфликт который считали чуть ли не вечным болотом разрешился за несколько дней путем полной капитуляции без единого сопротивления.

Интересно, как теперь у Талибов пойдут дела в Афганистане и на мировой арене.

Ответить

сироп от щекотки

2

а почему Таджикистан, но и при этом Казахстан.
надо либо Таджикстан, либо Казахистан

Ответить

Robutt

сироп
3

Почему Валя - Валентина, а Галя - не Галентина? 

Ответить

сироп от щекотки

Robutt
1

почему Никита — имя, а волокита — нет

Ответить

Андрей Галицкий

сироп
2

почему завтра на работу (

Ответить

Тревожный американец

Robutt
1

Почему Игорь не Олег

Ответить

Плотный пришелец

–1

давайте закажем услуги этих ребят? у нас тоже один паразит ебучий засиделся.

Ответить

k. wintermute

Плотный
1

Но тогда РФ будет подвластна талибам 

Ответить

Александр Гароев

k.
0

Все же светское гос-во с уклоном в православие более спокойное, чем исламское гос-во с их прикольными принципами

Ответить

Дешевый Женя

Алексан…
0

Россия - светское государство? Тогда почему запрещают парады зомби из-за недовольства некоторых православных?

Ответить

Александр Гароев

Дешевый
0

Конституция у нас светская, а как правительство этим пользуется уже другой вопрос.

Ответить

Дешевый Женя

Алексан…
1

В Иране так же говорили

Ответить

Bibba La Bibba

k.
0

Шутка про то, что не станет хуже (шутка запрещена на территории российского государства)

Ответить

Robutt

1

В афганском туалете потные холодные стены
Покрытые частично обвалившимся кафелем.
Забитые говном унитазы, на которые влезают ногами,
Чтобы не испачкать чистую белую жопу.
На заблеваном цементном полу валяются тут и там
Ломтики жареной ветчины,
Их давят башмаками и ладонями. Воздух белый, густой.
У окна стоит группа людей -
Они курят, сморкаются и смеются.
На подоконике молодая мамаша пеленает свое дитя
Сплошь покрытое коричневой сыпью
На окне замазаном зеленой краской
Твердые, блестящие решетки
В углу, левее унитазов на ржавой трубе
Висит очередной повешенный
От него пахнет
Сбоку надпись кирпичом: "Полный пиздец"

Ответить

Престижный ГОСТ

1
Ответить

Pigeon Duck

–3

как же бомбит
то есть в украине захват власти и беспредел, фашисты, расстрелять и не прощать, а тут все ок, будем сотрудничать?

Ответить

Kir Kirsky

Pigeon
1

В Афганистане не могут/хотят повторить

Ответить

amd

Pigeon
0

Ну так их весь мир признает в течение ближайших нескольких месяцев. Бомбит именно из-за того,что РФ тоже пытается наладить контакт с реальной властью в этом государстве?

Ответить

Александр Гароев

0

Напомню, что СССР тоже подписывал договор с Германией о ненападении. Результат вы сами знаете

Ответить

Леха

Александр
1

Талибы не сверхдержава в конце концов 

Ответить

Денис Туряница

0

Смотрите-ка, это выглядит достаточно цивилизованно. 🤔 Надеюсь, на практике все обстоит так же.

Ответить

Pavel Vakhrushev

Денис
0

Вы таки доверяете террористам?

Ответить

Bibba La Bibba

Pavel
0

Союзники России как никак 

Ответить

черепашка

0

НАТО ничему не учится у Израиля (план одностороннего размежевания, надежный, как швейцарские часы)

Ответить

Коровка говорит мууу

0

Теперь в Таджикистане будет два президента

Ответить

Stan Majors

0

🇨🇦 опять скучает

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ziggy stardust

0

Из огня да в полымя.

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