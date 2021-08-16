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Новости
Артём Мазанов

ГИБДД стала использовать дроны для выявления нарушений ПДД в 17 регионах России Статьи редакции

Их используют для выявления правонарушений, связанных с выездом на встречную полосу и пересечения дорожной разметки.

35 35 комментариев
2566 просмотров
Фото с сообщества «Синие Ведёрки»

По информации ведомства, беспилотники применяются в Москве, в республиках Татарстан, Удмуртия, Адыгея, Бурятия и Ингушетия, в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, а также Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях. Об этом пишет ТАСС.

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Дроны используют на аварийно-опасных участках дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фотовидеофиксации. Там, где применяется дрон, находится наряд ДПС, которому передаются данные о правонарушениях.

Применение беспилотников наиболее целесообразно для [...] превентивных мер воздействия на участников дорожного движения в целях психологического побуждения к соблюдению правил дорожного движения.

МВД

В ведомстве уточнили, что водителей оповещают о контроле участков дорог с помощью беспилотников через СМИ. На некоторых участках могут установить информационные щиты — такое решение принимают совместно с региональными и местными властями, а также владельцами дорог.

МВД рассказало, что в 2020 году в Краснодарском крае на рейдах с участием дронов сотрудники ДПС составили в отношении водителей 202 административных протокола за выезд на встречную полосу.

#новости #дроны

35 35 комментариев
17
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35 комментариев
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Robutt

26

Лучше бы наносили точечные удары по обочечникам, шашечникам и прочим хуесосам

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Государственный химик

Robutt
2

И просто водятлам.

Ответить

Голый якорь

Robutt
–7

настоящий пидор не тот, кто обходит пробку с обочины, а тот, кто в кустах сидит в машине с мигалками и снимает на видео длинный участок со сплошной.

Ответить

Соколов Андрей

Голый
3

cорта говна.

Ответить

Robutt

Голый
1

Ну нет, не соглы 

Ответить

Sam Lowry

Голый
0

Обои

Ответить

Алексей Штейн

Sam
0

Причём тут обои ? Не про ремонт речь

Ответить

Wojciech Soska

9

Одного подобного знака, даже без фактического наличия дрона достаточно, чтоб водители на "данном участке" примерно 5-10 км, ну или до ближайшего перекрестка, старались не нарушать ПДД. Сам факт возможного постороннего наблюдения на подсознательном уровне отрезвляюще влияет на человеков.

Ответить

Люциан Бужор

5

КиберпУнк уже рядом :-)

Ответить

Плотный Орзэмэс

3

еще бы роботы для оперативного подравнивания асфальта на проблемных участках сделали . а то как штрафы, то чуть ли не через мелафон готовы реализовывать .

Ответить

Robutt

Плотный
3

А чё робаты сразу

Ответить

Плотный Орзэмэс

Robutt
2

механизированные ЭВМ

Ответить

Robutt

Плотный
0

У вас кожаные таджики есть

Ответить

Виктор Огай

Плотный
1

Вот доживем до летающих машин, и дороги не нужны будут уже)

Ответить

Alexey Yurganov

4
Ответить

Вячеслав Ширшов

Alexey
1

Сбрось груз, командир. (с)

Ответить

Жабка

2
Ответить

Ivan

0

Из Челябинска в Казань приехал, вообще охерел на трассе) перед каждым пешеходным стоит знак ограничение 70 и Камера и перевозные пункты. В городе просто на каждом метре Камера и ограничения скорости 40-50 много где. Есть огромный плюс в этом. Поток движется аккуратно. Вернулся в Челябинск как будто на трассу формулы 1) по городу 120 летают .

Ответить

Andrew Muralov

1

Ждём разрешения на запуск частных дронов для этих целей. Доход от штрафов разделить 50/50.

Ответить

AZP

Andrew
1

90 Усманову

Ответить

Ivan

1

А если серьезно надо с дорог начать) Когда ехал в Казань думал изи ща из Челябинска на круизе проедусь. Выехал из области и понял что федеральная трасса М5 это какая то однополосная разъебанная дорога, с километровыми пробками ремонтов и аварий. В итоге круизом пользовался возле Уфы и около казани и все)))

Ответить

Пыльный якорь

Ivan
0

 В итоге круизом пользовался возле Уфы

М5 самый хороший участок это 100км между Тольятти и Самарой.
И есть еще несколько участков где нормальная четырехполоска с разделителем.
А так в целом в сторону Урала никогда не ездил, но пятерка за последние 10 ле в хорошую сторону преобразилась. Покрытие везде хорошее, но вот наличие встречки это конечно говно для федеральной трассы. 

Ответить

Ivan

Пыльный
0

В Челябинской области хорошая дорога. Перевал через горы да свои особенности, но после перевала до Челябинска збс.

Ответить

Себастиан Перейра

1

Ждём над дорогами РФ

Ответить

Вячеслав Ширшов

1

Это вместо классического шакальства в кустах.

Ответить

Василий Дробовский

0

Интересно, какие дроны ?

Ответить

Себастиан Перейра

Василий
1

Вот такие...

Ответить

5ый член Комитета

Василий
1

последняя разработка роснано

Ответить

Игорь Топов

Василий
0

Скорее всего "летающее крыло", у них запас хода большой

Ответить

5ый член Комитета

Василий
0

а вообще - всё придумано до нас еще в 1907г:

Ответить

Земельный химик

0

Как же заебали! Не дают дышать!!

Ответить

Капитан Сосулька

0

Эммм... А у нас на одной трассе такой знак стоит года два минимум уже. Но теперь то наверняка, да?

Ответить

Константин Лихачев

0

Интересно как дрон номера фиксирует? Скорее всего в связке со стационарными камерами работает.

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IO

Константин
0

Он и сам отлично фиксирует

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Неизвестный Макс

0
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