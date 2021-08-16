ГИБДД стала использовать дроны для выявления нарушений ПДД в 17 регионах России Статьи редакции
Их используют для выявления правонарушений, связанных с выездом на встречную полосу и пересечения дорожной разметки.
По информации ведомства, беспилотники применяются в Москве, в республиках Татарстан, Удмуртия, Адыгея, Бурятия и Ингушетия, в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, а также Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях. Об этом пишет ТАСС.
Дроны используют на аварийно-опасных участках дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фотовидеофиксации. Там, где применяется дрон, находится наряд ДПС, которому передаются данные о правонарушениях.
В ведомстве уточнили, что водителей оповещают о контроле участков дорог с помощью беспилотников через СМИ. На некоторых участках могут установить информационные щиты — такое решение принимают совместно с региональными и местными властями, а также владельцами дорог.
МВД рассказало, что в 2020 году в Краснодарском крае на рейдах с участием дронов сотрудники ДПС составили в отношении водителей 202 административных протокола за выезд на встречную полосу.
Лучше бы наносили точечные удары по обочечникам, шашечникам и прочим хуесосам
Голый якорь
настоящий пидор не тот, кто обходит пробку с обочины, а тот, кто в кустах сидит в машине с мигалками и снимает на видео длинный участок со сплошной.
Одного подобного знака, даже без фактического наличия дрона достаточно, чтоб водители на "данном участке" примерно 5-10 км, ну или до ближайшего перекрестка, старались не нарушать ПДД. Сам факт возможного постороннего наблюдения на подсознательном уровне отрезвляюще влияет на человеков.
Из Челябинска в Казань приехал, вообще охерел на трассе) перед каждым пешеходным стоит знак ограничение 70 и Камера и перевозные пункты. В городе просто на каждом метре Камера и ограничения скорости 40-50 много где. Есть огромный плюс в этом. Поток движется аккуратно. Вернулся в Челябинск как будто на трассу формулы 1) по городу 120 летают .
Ждём разрешения на запуск частных дронов для этих целей. Доход от штрафов разделить 50/50.
А если серьезно надо с дорог начать) Когда ехал в Казань думал изи ща из Челябинска на круизе проедусь. Выехал из области и понял что федеральная трасса М5 это какая то однополосная разъебанная дорога, с километровыми пробками ремонтов и аварий. В итоге круизом пользовался возле Уфы и около казани и все)))
Пыльный якорь
В итоге круизом пользовался возле Уфы
М5 самый хороший участок это 100км между Тольятти и Самарой.
И есть еще несколько участков где нормальная четырехполоска с разделителем.
А так в целом в сторону Урала никогда не ездил, но пятерка за последние 10 ле в хорошую сторону преобразилась. Покрытие везде хорошее, но вот наличие встречки это конечно говно для федеральной трассы.
Интересно, какие дроны ?
Эммм... А у нас на одной трассе такой знак стоит года два минимум уже. Но теперь то наверняка, да?
Интересно как дрон номера фиксирует? Скорее всего в связке со стационарными камерами работает.