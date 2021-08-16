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Новости
Артём Мазанов

Более 60 стран заявили о необходимости разрешить покинуть Афганистан всем желающим Статьи редакции

России среди подписавшихся нет.

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4585 просмотров

Заявление подписали в том числе США, Канада, Великобритания, Украина, Япония и страны Евросоюза. Его опубликовали на сайте Госдепартамента США.

В заявлении отмечается, что находящиеся у власти несут ответственность за защиту жизни и собственности людей, а также должны немедленно восстановить безопасность и гражданский порядок.

Афганцам и гражданам других стран, желающим уехать, должно быть разрешено это сделать. Дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, необходимо поддерживать спокойствие.

совместное заявление

Представители стран заявили, что «афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и с достоинством». «Мы, члены международного сообщества, готовы оказать им помощь», — заявили авторы заявления.

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15 августа талибы вошли в президентский дворец в Кабуле и объявили о полном захвате Афганистана. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Главное о падении Кабула. Боевики из «Талибана…
Итоги дня, когда афганские власти окончательно уступили власть террористам, а также реакция…
tjournal.ru

В ночь на 16 августа «Талибан», запрещённая в России террористическая организация, объявил об окончании войны в Афганистане.

После захвата талибами Кабула в аэропорту начался хаос из-за того, все регулярные авиарейсы отменили. Аэропорт остался единственным местом Кабула, которое контролируют правительственные силы вместе с американскими военными.

#новости #афганистан

60 60 комментариев
26
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60 комментариев
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Антон Лисин

17

Россия все ныла Нахера США вмешивается в дела чужой страны. Теперь Россия ноет Нахера США ушла из этой страны 

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Акиф Гаджиев

Антон
7

кто ноет, где ноет
в интернете - критикуют, но никакая официальная Россия даже про это не высказывается

Ответить

Eugen T

Акиф
3

Россия готова сотрудничать с переходным правительством, которому сегодня передал власть президент Афганистана Ашраф Гани. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спецпредставителя Президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова 

И никакой тебе хунты с госпереворотом

Ответить

Акиф Гаджиев

Eugen
–2

так речь о какой-либо оценке действий сша, не комментировании ситуации в целом

было бы забавно осуждай все Талибан или сотрудничай с ним, а рф бы тупо не заметило смены правительства

Ответить

Eugen T

Акиф
0

А, про США. Видел, симоньян что-то твитнула, а в целом тишина вроде

Ответить

Zakhar Zakharov

Антон
–6

не ноет, что ушла США, а ноет, что опять хуйню натворили и убегают от ответственности своей. 
как было в Ливии, Ираке. 
upd: ох, сколько дрочунал на США, что аж обиделись на истину

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Алексей Леонидыч

Zakhar
3

Да правильно нахуй, заебало с ними воевать, оставили их с их же говном один на один и будут смотреть что в их зоопарке будет происходить.

Ответить

Zakhar Zakharov

Алексей
0

снабдив естественно вооружением)

Ответить

Андрей Лузин

Антон
0

Да не ноют, официально, по крайне мере. Просто лишний повод американцев упрекнуть

Ответить

Методический Филипп

12

 Более 60 стран заявили о необходимости разрешить покинуть Афганистан всем желающим

И Беларусь

Ответить

Имя Фамилия

9

Теперь Литва точно забор достроит.

Ответить

AZP

Имя
1

Им Украина колючки подкинула.

Ответить

Люц Шнайдер

0

Не понимаю чего все так боятся, ведь талибы подписали мирный договор с США.

Ответить

Вячеслав Ширшов

Люц
15

Талибы клали на любые договоры. Какие договоры могут быть с террористами?

Ответить

Люц Шнайдер

Вячеслав
2

Зачем США подписали мирный договор с террористами?

Ответить

Дмитрий

Люц
0

Потому что США-самый первый террорист

Ответить

Данислав Жуков

Люц
–1

Где они его подписали? 

Ответить

Люц Шнайдер

Данислав
–1

Чё порвался? Здесь подписали: https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/politics/29/02/2020/5e5a6a739a79473d7a4e112e

Ответить

Алексей Логачев

Люц
3

США сократят войска в Афганистане до 8,6 тыс. в течение 135 дней в зависимости от выполнения талибами своих обязательств по соглашению. Взамен «Талибан» должен отказаться от использования афганской территории для нападения;

Ну то есть правильно говорят, клали Талибы на любые договоры ) США свою часть выполнили и Талибы сразу отхапали весь Афганистан :))

Ответить

Люц Шнайдер

Алексей
–1

Злобные фанатики обманули доверчивую армию США и НАТО. Вот это поворот.

Ответить

Алексей

Люц
2

Ну то, что США не понимает как работают террористы или авторитарные государства и т.п.  - это факт. Я не очень понимаю, почему ты этому радуешься? ) 

Ответить

Люц

Алексей
–1

Я разве радуюсь? Я рофлю над дурочками с тэжэ, которые форсят Лаврова и Талибан, но как-то стрелочка не поворачивается упомянуть про соглашение США и этого движения от 29 февраля. Я понимаю, что не сходится с повесточкой, но всё же.

Ответить

Садовый

Люц
0

ссылочки на источники, не?

Ответить

Люц Шнайдер

Садовый
0

Есть.

Ответить

Садовый

Люц
1

прости, но есть что-то понадежнее рбк? они иногда умеют перевернуть новость с ног на голову.

Ответить

Doktor

Садовый
0

Какой конкретно источник лично ты считаешь более надежным?

Ответить

Люц

Doktor
–1

Знаешь, если бы ты выложил видео в комментариях, как ты нагинаешься и отсасываешь себе, то я, может быть, предпринял какие-то усилия. А так... Набери в Google "The US and the Taliban signed". 

P. S. Не туда ответил

Ответить

Люц Шнайдер

Садовый
–1

Давай от простого к сложному. Т.е. ты не веришь в подписание договора между США и талибаном или как? 

Ответить

Алексей Михайлов

Вячеслав
0

Талибы это не какие-то поехавшие голожопые фундаменталисты, это прокси-армия Пакистана в первую очередь.

Ответить

Плотный Орзэмэс

Люц
0

поверю в мирный договор с Китаем

Ответить

Папуша

4

На видео в аэропорту ни одной женщины и ни одного ребёнка. Интересно, почему

Ответить

Священный колос

Папуша
6

Потому что уехать в первую очередь хотят те, кто служил при прошлом правительстве в армии/полиции/госструктурах. Одних военнослужащих было 300 тысяч.

Ответить

Marco Pagot

Священный
4

это не противоречит тому, что женщин в видео не видно. Полагаю у многих из них есть жены, дети, сестры и матери; только их почему там нет, или очень мало.

Ответить

Священный колос

Marco
2

Потому что женщины и дети не служили в армии, их не за что ставить в стенке.
 Ваш Кэп

Ответить

Marco Pagot

Священн…
3

то есть они собираются свалить из страны без них?

Ответить

Священный колос

Marco
9

Да, собираются свалить из страны без них. Если в средней семье 10-12 человек, из них один служил в полиции- то ему точно стоит уехать. 

Ответить

Marco Pagot

Священн…
1

Талибы не оставят в покое близких и родных этих полицейских. Семья может состоять из дюжины человек, если брать в расчёт родителей и более старших предков. Можно с собой взять хотя бы жён и детей.
из них один служил в полиции- то ему точно стоит уехать

Вот это меня и беспокоит.
Потом вывезут свою большую, дружную семью к себе на новую родину.

Ответить

AZP

Папуша
1

Переедут - местных женщин будут юзать. А там и дети появятся.

Ответить

Marco Pagot

Папуша
0

с 10 по 18 секунды есть дети, но это пацаны. А так да, женщин, девочек и грудничков нет.

Ответить

Вячеслав Ширшов

1

И куда им уехать? В Узбекистан? А оттуда куда? К нам побегут терракты устраивать и разводить наркопритоны?

Ответить

Имя Фамилия

Вячеслав
7

В Минск

Ответить

Вячеслав Ширшов

Имя
2

Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан - одни из немногих путей отхода, там им явно не понравится и они захотят побегать по западной Европе.

Ответить

Населенный холод

2

Идиоты, лучше бы заранее 60 стран подписали о совместном военном контроле над страной, глядишь, лет через 50 идеи радикализма маргинализировались бы с идеологами, а страна превратилась бы в подобие Таджикистана.

Ответить

Акиф Гаджиев

Населенный
5

за 50 лет на это уйдет столько денег, что проще над этим Афганистаном построить гигантскую летающую платформу в форме Афганистана, заселить там все таджиками и приземлить ее ровно через 50 лет когда их численность станет достаточной для полной замены страны

Ответить

Населенный холод

Акиф
0

Вот все 60 стран несли бы бремя. Кроме того с течением времени затраты бы снизились.

Ответить

Акиф Гаджиев

Населен…
1

ну, если так не делают - значит 60 странам банально выгоднее иметь наркотрафик героина с феодализмом, а не развитое государство

Ответить

Плотный Орзэмэс

3

покинуть то они может и покинут , а принимать что у себя их будут - еще далеко не факт

Ответить

Eugen T

Плотный
0

3000 афганцев приедут в Германию. 

Среди получивших разрешение на въезд – 490 экс-сотрудников Бундесвера или полицейских подразделений, дислоцированных в Афганистане во время миротворческой миссии. Кроме самих сотрудников, с ними получили разрешение члены их семей

Ответить

Robutt

2

Нельзя просто взять и покинуть Афганистан. Это как Омск 

Ответить

Robutt

Robutt
1

Только с наркотой и террористами

Ответить

AZP

Robutt
6

Ну, этого тоже в Омске хватает

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Robutt
1

Ну т.е. как Омск.

Ответить

AZP

2

Украина

Вряд ли им сюда хочется.

Ответить

Лот тот

0

интеграция консервативных ценностей.

Ответить

Semen Semenov

0

Кто виноват и что делать?

Ответить

Чембельбес

0

Надо было Мрию и несколько Русланов пригнать туда, всех бы увезли)

Ответить

AZP

Чембельбес
0

Мрия за деньги летает. За большие деньги. А не из благотворительных мотивов.

Ответить

5ый член Комитета

0

 России среди подписавшихся нет

Ответить

Романелло Кивогенс

0

Я правильно понимаю, более шестидесяти стран подписали для афганцев  разрешение выехать, но ни одна не подписала разрешение въехать?

Ответить

Методичка

–1

Украина

Пук в лужу

Ответить
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