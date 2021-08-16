 Более 60 стран заявили о необходимости разрешить покинуть Афганистан всем желающим

России среди подписавшихся нет.

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Заявление подписали в том числе США, Канада, Великобритания, Украина, Япония и страны Евросоюза. Его опубликовали на сайте Госдепартамента США.

В заявлении отмечается, что находящиеся у власти несут ответственность за защиту жизни и собственности людей, а также должны немедленно восстановить безопасность и гражданский порядок.

Афганцам и гражданам других стран, желающим уехать, должно быть разрешено это сделать. Дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, необходимо поддерживать спокойствие. совместное заявление

Представители стран заявили, что «афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и с достоинством». «Мы, члены международного сообщества, готовы оказать им помощь», — заявили авторы заявления.

15 августа талибы вошли в президентский дворец в Кабуле и объявили о полном захвате Афганистана. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

В ночь на 16 августа «Талибан», запрещённая в России террористическая организация, объявил об окончании войны в Афганистане.