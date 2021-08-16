Более 60 стран заявили о необходимости разрешить покинуть Афганистан всем желающим Статьи редакции
России среди подписавшихся нет.
Заявление подписали в том числе США, Канада, Великобритания, Украина, Япония и страны Евросоюза. Его опубликовали на сайте Госдепартамента США.
В заявлении отмечается, что находящиеся у власти несут ответственность за защиту жизни и собственности людей, а также должны немедленно восстановить безопасность и гражданский порядок.
Представители стран заявили, что «афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и с достоинством». «Мы, члены международного сообщества, готовы оказать им помощь», — заявили авторы заявления.
15 августа талибы вошли в президентский дворец в Кабуле и объявили о полном захвате Афганистана. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.
В ночь на 16 августа «Талибан», запрещённая в России террористическая организация, объявил об окончании войны в Афганистане.
После захвата талибами Кабула в аэропорту начался хаос из-за того, все регулярные авиарейсы отменили. Аэропорт остался единственным местом Кабула, которое контролируют правительственные силы вместе с американскими военными.
Россия все ныла Нахера США вмешивается в дела чужой страны. Теперь Россия ноет Нахера США ушла из этой страны
кто ноет, где ноет
в интернете - критикуют, но никакая официальная Россия даже про это не высказывается
Россия готова сотрудничать с переходным правительством, которому сегодня передал власть президент Афганистана Ашраф Гани. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спецпредставителя Президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова
И никакой тебе хунты с госпереворотом
так речь о какой-либо оценке действий сша, не комментировании ситуации в целом
было бы забавно осуждай все Талибан или сотрудничай с ним, а рф бы тупо не заметило смены правительства
не ноет, что ушла США, а ноет, что опять хуйню натворили и убегают от ответственности своей.
как было в Ливии, Ираке.
upd: ох, сколько дрочунал на США, что аж обиделись на истину
Да правильно нахуй, заебало с ними воевать, оставили их с их же говном один на один и будут смотреть что в их зоопарке будет происходить.
Да не ноют, официально, по крайне мере. Просто лишний повод американцев упрекнуть
Теперь Литва точно забор достроит.
Не понимаю чего все так боятся, ведь талибы подписали мирный договор с США.
Талибы клали на любые договоры. Какие договоры могут быть с террористами?
Зачем США подписали мирный договор с террористами?
Где они его подписали?
Чё порвался? Здесь подписали: https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/politics/29/02/2020/5e5a6a739a79473d7a4e112e
США сократят войска в Афганистане до 8,6 тыс. в течение 135 дней в зависимости от выполнения талибами своих обязательств по соглашению. Взамен «Талибан» должен отказаться от использования афганской территории для нападения;
Ну то есть правильно говорят, клали Талибы на любые договоры ) США свою часть выполнили и Талибы сразу отхапали весь Афганистан :))
Злобные фанатики обманули доверчивую армию США и НАТО. Вот это поворот.
ссылочки на источники, не?
Есть.
прости, но есть что-то понадежнее рбк? они иногда умеют перевернуть новость с ног на голову.
Давай от простого к сложному. Т.е. ты не веришь в подписание договора между США и талибаном или как?
Талибы это не какие-то поехавшие голожопые фундаменталисты, это прокси-армия Пакистана в первую очередь.
На видео в аэропорту ни одной женщины и ни одного ребёнка. Интересно, почему
Священный колос
Потому что уехать в первую очередь хотят те, кто служил при прошлом правительстве в армии/полиции/госструктурах. Одних военнослужащих было 300 тысяч.
это не противоречит тому, что женщин в видео не видно. Полагаю у многих из них есть жены, дети, сестры и матери; только их почему там нет, или очень мало.
Потому что женщины и дети не служили в армии, их не за что ставить в стенке.
Ваш Кэп
то есть они собираются свалить из страны без них?
Да, собираются свалить из страны без них. Если в средней семье 10-12 человек, из них один служил в полиции- то ему точно стоит уехать.
Талибы не оставят в покое близких и родных этих полицейских. Семья может состоять из дюжины человек, если брать в расчёт родителей и более старших предков. Можно с собой взять хотя бы жён и детей.
из них один служил в полиции- то ему точно стоит уехать
Вот это меня и беспокоит.
Потом вывезут свою большую, дружную семью к себе на новую родину.
с 10 по 18 секунды есть дети, но это пацаны. А так да, женщин, девочек и грудничков нет.
И куда им уехать? В Узбекистан? А оттуда куда? К нам побегут терракты устраивать и разводить наркопритоны?
В Минск
Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан - одни из немногих путей отхода, там им явно не понравится и они захотят побегать по западной Европе.
за 50 лет на это уйдет столько денег, что проще над этим Афганистаном построить гигантскую летающую платформу в форме Афганистана, заселить там все таджиками и приземлить ее ровно через 50 лет когда их численность станет достаточной для полной замены страны
Населенный холод
Вот все 60 стран несли бы бремя. Кроме того с течением времени затраты бы снизились.
ну, если так не делают - значит 60 странам банально выгоднее иметь наркотрафик героина с феодализмом, а не развитое государство
Нельзя просто взять и покинуть Афганистан. Это как Омск
Надо было Мрию и несколько Русланов пригнать туда, всех бы увезли)
Мрия за деньги летает. За большие деньги. А не из благотворительных мотивов.
Я правильно понимаю, более шестидесяти стран подписали для афганцев разрешение выехать, но ни одна не подписала разрешение въехать?