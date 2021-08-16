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Новости
Sasha Shambilova

Александр Пушной станет ведущим нового шоу про технологии «Купите это немедленно» Статьи редакции

Участники представят свои изобретения зрителям и бизнесменам.

36 36 комментариев
3196 просмотров
Скриншот из шоу «Галилео»

В шоу «Купите это немедленно» участникам дадут полторы минуты, чтобы представить свои изобретения и «доказать их уникальность». Тогда они получат шанс запустить разработки в массовое производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала СТС.

Наша страна богата талантливыми изобретателями, но мало кто знает имена этих людей. Мне приятно стать частью проекта, который поможет им пробиться к зрителю, а в будущем — и к потребителю. Вспомнилась популярная программа «Это вы можете», посвящённая научно-техническому творчеству обычных людей. Здорово, что народные изобретения снова окажутся в фокусе телевидения.

Александр Пушной
телеведущий

Генеральный продюсер канала Антон Федотов заявил, что шоу поможет изобретателям получить оценку своих разработок со стороны производителей и покупателей. Цель программы — «содействовать стартапам и инновациям, способных изменить жизни миллионов людей».

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В пресс-службе телеканала уточнили, что речь идёт об изобретениях, упрощающих повседневную жизнь. Например, машина, которая перерабатывает мусор в топливо, или приложения для выбора стиля одежды. Шоу запустят осенью.

Александр Пушной — магистр физики по образованию. С 2007 года он был бессменным ведущим программы «Галилео» на СТС, в 2015 году проект приостановили. Шоу вновь начали показывать в 2020 году, тогда его ведущим стал комик Владимир Маркони.

#новости

36 36 комментариев
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36 комментариев
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Минтимер Шаймиев

54
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Андрей Охапкин

Минтимер
15
Ответить

Ilia

Минтимер
3

Зашел ради этого комментария, спасибо.

Ответить

Минтимер Шаймиев

Ilia
6

Не за что, обращайтесь. Мы работаем по Москве и регионам, наша бригада на связи 14/88

Ответить

Мировой украинец

19

Надеюсь там представят темную тему и кнопку удаления аккаунта.

Ответить

Robutt

Мировой
2

И галочку! Ты зачем ник сменил, дурилка? 

Ответить

Мировой украинец

Robutt
1

это временная мера)

Ответить

Robutt

Мировой
1

Давай "ослик толик хуй на столик" в сентябре 

Ответить

Ilya Grafensky

15
Ответить

Следственный каякер

14

участникам дадут полторы минуты, чтобы представить свои изобретения и «доказать их уникальность».

Всё как на защите диплома. 

Ответить

Антон Лисин

Следственный
2

Все как при составлении рабочей документации 

Ответить

Следственный каякер

7

его ведущим стал комик Владимир Маркони.

комик

Это теперь так называется?

Ответить

сироп от щекотки

Следственный
7

ну Маркони, надо заметить, умеет в быструю остроумную реакцию.
и без использования обсценной лексики, что тоже скилл

Ответить

Bibba La Bibba

сироп
2

Да вроде вообще нет. Маркони звучит, как абсолютный кал, хуже чем блоггеры-комики

Ответить

Eugene Panfilov

Bibba
1

Мое отношение к Маркони: ставлю плюс и тебе и предыдущему комментарию

Ответить

сироп от щекотки

Bibba
0

что тут спорить, сколько людей..

Ответить

Robutt

Следственный
3

Вроде телеграф изобрёл, продать решил, что ли

Ответить

Robutt

7

Чтобы купить что-то немедленно, надо продать что-то немедленно, а у нас денег нет

Ответить

Павел Каташев

4

Хммм, задумка вроде хорошая, ведущий тоже хороший. Лишь бы на говно не спустили

Ответить

Денис Солодковский

3

О, это адаптация акул бизнеса?

Ответить

Громкий паркур

Денис
0

Dragons Den

Ответить

AZP

Денис
0

Акулы бизнеса уже были. Там собрали не последних людей, надо сказать.
Участвовать в «Капитале» согласились президент управляющей компании «Тройка Диалог» Павел Теплухин, основатель «Одинцовской кондитерской фабрики» Андрей Коркунов, президент группы «Каскол» Сергей Недорослев, совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин и президент холдинга «Ледово» Надежда Копытина.

И в Украине они шли, здесь свои бизнесмены были, тоже очень серьёзные.

За кадром | Forbes.ru
Может ли малый бизнес найти общий язык с крупным? Опыт телешоу «Капитал» показывает: вряд ли
www.forbes.ru
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5ый член Комитета

2

я сделялЪ, купите

Ответить

5ый член Комитета

5ый
2

ну а так-то пушной норм ведущий, его "умный дом" включаю вечером под пюреху, в качестве "обеденного видоса"

Ответить

Строительный якорь

1

Ведущий Галилео сейчас - Даня Крастер

Ответить

dead

1

ждем там Цыплухина с презентацией преимуществ аккаунтов плюса

Ответить

Прозрачный алмаз

1

какое коммерческое название.
алсо делаем ставки, сколько выпусков пройдет до вечного двигателя, структурированной воды и наклеек на китайское

Ответить

Сергей Сергеев

0

уже было такое на ТВЦ

Ответить

old man utkonosik

Сергей
0

И еще где-то. Помню Уткин вел шоу такого формата в нулевых. На тнт что ли, не помню.

Ответить

Alexey Ya

0

Похоже на акулы бизнеса идея

Ответить

Михаил Зеленин

0

Главное, чтобы судьи в шоу были компетентные. 

Ответить

Громкий паркур

0

Dragons Den

Ответить

Папуша

0

Если шоу будет не похоже на это, то даже не думайте мне его рекламировать

Ответить

AZP

0

Пушной классный. Помню его со времён Белогривых лошадок в Камеди 

Александр Пушной - Облака белогривые лошадки
Специальный гость Comedy Club - Александр Пушной, который обожает тяжёлую музыку! - Облака…
videoroi.ru
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Konstantin Ivanov

0

Антон Федотов - генеральный продюсер канала СТС

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AZP

0

Купите это немедленно

Шоу про доллары

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