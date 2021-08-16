Александр Пушной станет ведущим нового шоу про технологии «Купите это немедленно» Статьи редакции
Участники представят свои изобретения зрителям и бизнесменам.
В шоу «Купите это немедленно» участникам дадут полторы минуты, чтобы представить свои изобретения и «доказать их уникальность». Тогда они получат шанс запустить разработки в массовое производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала СТС.
Генеральный продюсер канала Антон Федотов заявил, что шоу поможет изобретателям получить оценку своих разработок со стороны производителей и покупателей. Цель программы — «содействовать стартапам и инновациям, способных изменить жизни миллионов людей».
В пресс-службе телеканала уточнили, что речь идёт об изобретениях, упрощающих повседневную жизнь. Например, машина, которая перерабатывает мусор в топливо, или приложения для выбора стиля одежды. Шоу запустят осенью.
Александр Пушной — магистр физики по образованию. С 2007 года он был бессменным ведущим программы «Галилео» на СТС, в 2015 году проект приостановили. Шоу вновь начали показывать в 2020 году, тогда его ведущим стал комик Владимир Маркони.
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ну Маркони, надо заметить, умеет в быструю остроумную реакцию.
и без использования обсценной лексики, что тоже скилл
Да вроде вообще нет. Маркони звучит, как абсолютный кал, хуже чем блоггеры-комики
Мое отношение к Маркони: ставлю плюс и тебе и предыдущему комментарию
Хммм, задумка вроде хорошая, ведущий тоже хороший. Лишь бы на говно не спустили
О, это адаптация акул бизнеса?
Акулы бизнеса уже были. Там собрали не последних людей, надо сказать.
Участвовать в «Капитале» согласились президент управляющей компании «Тройка Диалог» Павел Теплухин, основатель «Одинцовской кондитерской фабрики» Андрей Коркунов, президент группы «Каскол» Сергей Недорослев, совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин и президент холдинга «Ледово» Надежда Копытина.
И в Украине они шли, здесь свои бизнесмены были, тоже очень серьёзные.
я сделялЪ, купите
ну а так-то пушной норм ведущий, его "умный дом" включаю вечером под пюреху, в качестве "обеденного видоса"
уже было такое на ТВЦ
И еще где-то. Помню Уткин вел шоу такого формата в нулевых. На тнт что ли, не помню.
Пушной классный. Помню его со времён Белогривых лошадок в Камеди