Канал привлёк блогеров, «которые разбираются в своих темах» — от науки до искусства.

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Фото пресс-службы телеканала «2х2»

С 16 августа изменится эфирная сетка канала, на нём появятся новые тематические блоки, которые будут курировать блогеры-эксперты в разных областях, рассказали TJ в пресс-службе «2х2».

Например, запустится тематический блок про Японию «Аруто ТВ» от эксперта по косплею Кати Mirasol. Он будет выходить по вечерам с понедельника по четверг. По четвергам зрители увидят научпоп «Топлес ТВ» с видеоблогером Яном Топлес.

Кроме того, зрителей ждут тематические выходные про аниме и кино: на канале стартуют новости аниме-сериалов от «русского голоса аниме» Анкорда «Анкорд ТВ» и канал про кино и взрослую анимацию с Chuck Review «Чак ТВ». Позже на «2×2» появятся другие лица и рубрики.

Наш канал стал взрослее и чуть серьёзнее. Мы хотим создавать новую культуру, формировать новые смыслы и открывать неизведанное вместе с вами — новыми взрослыми. «2×2»

Логотип канала остался чёрно-белым, но сменил написание цифр на минималистичные римские. Его придумал программист Иван из Саратова. Это первый случай в истории российского телевидения, когда федеральный канал нарисовал логотип вместе со зрителем, отметили в пресс-службе.

Также канал анонсировал начало производства анимационных фильмов для взрослой аудитории. Первым проектом станет «Вселенная Хакинга» про злоключения трёх русских хакеров в гик-вселенной. Выход фильма намечен на осень 2021 года.

В 2022 году запланирована премьера мультсериала Take My Muffin про кислотную Кремниевую долину. Это история потерявшего память единорога, который обладает суперспособностью выдавать гениальные идеи стартапов.