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Новости
Ольга Щербинина

Телеканал «2х2» сменил логотип и концепцию — в эфире появятся авторские программы Статьи редакции

Канал привлёк блогеров, «которые разбираются в своих темах» — от науки до искусства.

41 41 комментарий
2670 просмотров
Фото пресс-службы телеканала «2х2»

С 16 августа изменится эфирная сетка канала, на нём появятся новые тематические блоки, которые будут курировать блогеры-эксперты в разных областях, рассказали TJ в пресс-службе «2х2».

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Например, запустится тематический блок про Японию «Аруто ТВ» от эксперта по косплею Кати Mirasol. Он будет выходить по вечерам с понедельника по четверг. По четвергам зрители увидят научпоп «Топлес ТВ» с видеоблогером Яном Топлес.

Кроме того, зрителей ждут тематические выходные про аниме и кино: на канале стартуют новости аниме-сериалов от «русского голоса аниме» Анкорда «Анкорд ТВ» и канал про кино и взрослую анимацию с Chuck Review «Чак ТВ». Позже на «2×2» появятся другие лица и рубрики.

Наш канал стал взрослее и чуть серьёзнее. Мы хотим создавать новую культуру, формировать новые смыслы и открывать неизведанное вместе с вами — новыми взрослыми.

«2×2»

Логотип канала остался чёрно-белым, но сменил написание цифр на минималистичные римские. Его придумал программист Иван из Саратова. Это первый случай в истории российского телевидения, когда федеральный канал нарисовал логотип вместе со зрителем, отметили в пресс-службе.

Также канал анонсировал начало производства анимационных фильмов для взрослой аудитории. Первым проектом станет «Вселенная Хакинга» про злоключения трёх русских хакеров в гик-вселенной. Выход фильма намечен на осень 2021 года.

В 2022 году запланирована премьера мультсериала Take My Muffin про кислотную Кремниевую долину. Это история потерявшего память единорога, который обладает суперспособностью выдавать гениальные идеи стартапов.

Телеканал «2×2» входит в холдинг «Газпром-Медиа». Это его первый ребрендинг за 14 лет существования.

#новости #медиа #телевидение

41 41 комментарий
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Психологический ГОСТ

9

11х11

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Alex Blake

Психологический
15
Ответить

Психологический ГОСТ

Психологический
0

Интересно, а их дизайнеров заставок до сих пор снабжают лсд?

Ответить

Semyon Bochkaryov

Психологический
0

Снабжают старыми заставками Adult Swim, очевидно.
https://www.youtube.com/watch?v=95w2nWctCOc
С лого, кстати, тоже.

Ответить

Alexey Kochetkov

Психологический
0
Ответить

Zero-one-one

6

Самый лучший канал на российском тв

Ответить

Следственный каякер

Zero-one-one
4

Тоже любишь там нарутку включать??

Ответить

Zero-one-one

Следственный
5

Не, симпсонов, гриффинов и американского папашу

Ответить

Следственный

Zero-on…
3

Страна проснись и пой!

Ответить

Предварительный

Следств…
2

Гриффины - здоровая семья!

Ответить

Противный Никита

Предвар…
1

у них есть уморительный музыкальный альбом (Family Guy Live in Vegas), если английский знаешь чекни 
https://youtu.be/vuaXbIhqMpQ

Ответить

Предварительный

Zero-on…
1

<3

Ответить

Александр Утемов

6

Ну пусть тогда и "Реутов ТВ" возвращают

Ответить

Arséniy Andréevich

2

С утра включил и чуть не охренел от расположения логотипа, как будто его по ошибке передвинули, вида рука дрогнула у дизайна и с правого нижнего угла перенесли чуть ли не в центр

Верните на прежнее место, плиз

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Неизвестный Макс

Arséniy
1

Это для теликов 4:3

Ответить

Александр Борродач

2

Хотел шуткануть про Плющева, рогатую бейбу и Чака на фото, а там на самом деле Чак.

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5ый член Комитета

2

 По четвергам зрители увидят научпоп «Топлес ТВ»

сначала обрадовался
с видеоблогером Яном Топлес

кликбейт какой-то... 

Ответить

Кот в сапогах

0

Эти клоуны на фото - эксперты? Мда уж.. 

Ответить

Вооруженный холод

Кот
1

Ну зато вот эти-то точно эксперты и ни разу не клоуны...

Ответить

Vedmed

Кот
0

какой канал такие эксперты

Ответить

Следственный каякер

1

анонсировал начало производства анимационных фильмов для взрослой аудитории

Никогда не любил у них именно этот контент. Всратая анимация с дешёвыми шутками.

Ответить

Феминизм здорового человека

Следственный
0

Авторские гут
Вспомни тот же гравити фолз

Ответить

Следственный каякер

Феминизм
1

Они рисуют совсем не гравити фолз.

Ответить

Феминизм

Следств…
0

Я поэтому и сделал акцент на авторском

Ответить

Хитрый меч

1

Канал ещё живой, офигеть

Ответить

Woody Johnson

1

Звезда уже каким боком там?

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Следственный каякер

0

Этот уже пытался, ничего не вышло, никто не смотрел. Странно, что они решили развивать именно эту концепцию

Ответить

Неизвестный Макс

Следственный
2

Эй! Я смотрел, но на YouTube. И смотрю его. И Мефисто смотрю. Не вышло из-за пандемии.

Ответить

Следственный каякер

Неизвестный
0

Про рыжего ничего плохого не скажу, бывает что-то включаю, но кринжисто вообще смотреть не могу.

Ответить

norm

0

Я правильно понимаю, что он уже несколько лет как кабельный? 
Вроде в 2006-2007 у меня появился в обычном пакете каналов, но пару лет назад пропал.

Ответить

Semyon Bochkaryov

norm
1

Да. Все эфирные аналоговые частоты 2x2 отдали ТНТ4 (архиву двадцатилетней давности), а в цифровое ТВ канал не пропустили.

Ответить

Неизвестный Макс

0

А чего видео не вставили? Чтобы джинсой не прозвали?
https://www.youtube.com/watch?v=Lc8FHUXC-Qo

Ответить

ХАНТЕР73

0

новости аниме-сериалов от «русского голоса аниме» Анкорда

AniZor - Ну да. Ну да. Пошёл я на хер.

Ответить

Александр Федоров

0

Создавать культуру роликами Топлеса и Чака ревью. 2х2, ваша аудитория помолодеет и потупеет. В принципе приоритетная задача Газпром-медиа: спонсировать говно.

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Zero-one-one

Александр
0

К тебе уже едут сотрудники 2x2 заливать говно!!!! 

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Рома Хестнес

0

Размахнулись на миллион, ударили на копейку.

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Андрей Кащихин

0

Ww22222222

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Прозрачный алмаз

0

говно, осуждаю

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Плотный Орзэмэс

0

F

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Alexey Novikov

0

Бля... я между делом начал читать статью и думал, что читаю про 1+1

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glimpse unthinkable

0

блогеров, «которые разбираются в своих темах»

Смешно.

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