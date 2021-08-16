Телеканал «2х2» сменил логотип и концепцию — в эфире появятся авторские программы Статьи редакции
Канал привлёк блогеров, «которые разбираются в своих темах» — от науки до искусства.
С 16 августа изменится эфирная сетка канала, на нём появятся новые тематические блоки, которые будут курировать блогеры-эксперты в разных областях, рассказали TJ в пресс-службе «2х2».
Например, запустится тематический блок про Японию «Аруто ТВ» от эксперта по косплею Кати Mirasol. Он будет выходить по вечерам с понедельника по четверг. По четвергам зрители увидят научпоп «Топлес ТВ» с видеоблогером Яном Топлес.
Кроме того, зрителей ждут тематические выходные про аниме и кино: на канале стартуют новости аниме-сериалов от «русского голоса аниме» Анкорда «Анкорд ТВ» и канал про кино и взрослую анимацию с Chuck Review «Чак ТВ». Позже на «2×2» появятся другие лица и рубрики.
Логотип канала остался чёрно-белым, но сменил написание цифр на минималистичные римские. Его придумал программист Иван из Саратова. Это первый случай в истории российского телевидения, когда федеральный канал нарисовал логотип вместе со зрителем, отметили в пресс-службе.
Также канал анонсировал начало производства анимационных фильмов для взрослой аудитории. Первым проектом станет «Вселенная Хакинга» про злоключения трёх русских хакеров в гик-вселенной. Выход фильма намечен на осень 2021 года.
В 2022 году запланирована премьера мультсериала Take My Muffin про кислотную Кремниевую долину. Это история потерявшего память единорога, который обладает суперспособностью выдавать гениальные идеи стартапов.
Телеканал «2×2» входит в холдинг «Газпром-Медиа». Это его первый ребрендинг за 14 лет существования.
Психологический ГОСТ
Интересно, а их дизайнеров заставок до сих пор снабжают лсд?
Снабжают старыми заставками Adult Swim, очевидно.
https://www.youtube.com/watch?v=95w2nWctCOc
С лого, кстати, тоже.
Самый лучший канал на российском тв
Следственный каякер
Тоже любишь там нарутку включать??
Не, симпсонов, гриффинов и американского папашу
Следственный
Страна проснись и пой!
Предварительный
Гриффины - здоровая семья!
Противный Никита
у них есть уморительный музыкальный альбом (Family Guy Live in Vegas), если английский знаешь чекни
https://youtu.be/vuaXbIhqMpQ
С утра включил и чуть не охренел от расположения логотипа, как будто его по ошибке передвинули, вида рука дрогнула у дизайна и с правого нижнего угла перенесли чуть ли не в центр
Верните на прежнее место, плиз
Хотел шуткануть про Плющева, рогатую бейбу и Чака на фото, а там на самом деле Чак.
По четвергам зрители увидят научпоп «Топлес ТВ»
сначала обрадовался
с видеоблогером Яном Топлес
кликбейт какой-то...
Эти клоуны на фото - эксперты? Мда уж..
Авторские гут
Вспомни тот же гравити фолз
Неизвестный Макс
Эй! Я смотрел, но на YouTube. И смотрю его. И Мефисто смотрю. Не вышло из-за пандемии.
Следственный каякер
Про рыжего ничего плохого не скажу, бывает что-то включаю, но кринжисто вообще смотреть не могу.
Я правильно понимаю, что он уже несколько лет как кабельный?
Вроде в 2006-2007 у меня появился в обычном пакете каналов, но пару лет назад пропал.
Да. Все эфирные аналоговые частоты 2x2 отдали ТНТ4 (архиву двадцатилетней давности), а в цифровое ТВ канал не пропустили.
А чего видео не вставили? Чтобы джинсой не прозвали?
https://www.youtube.com/watch?v=Lc8FHUXC-Qo
новости аниме-сериалов от «русского голоса аниме» Анкорда
AniZor - Ну да. Ну да. Пошёл я на хер.
Создавать культуру роликами Топлеса и Чака ревью. 2х2, ваша аудитория помолодеет и потупеет. В принципе приоритетная задача Газпром-медиа: спонсировать говно.