Учительница из Красноярского края удалила аккаунт в тиктоке из-за угроз от администрации школы Статьи редакции
По её словам, некоторые родители посчитали её некомпетентным педагогом из-за роликов в соцсети.
Учительница английского языка из посёлка Горный Дарья Лейко рассказала, что после публикации местных СМИ о её профиле в тиктоке администрация школы вынудила её удалить аккаунт. Об этом она сообщила в видео на своей странице «ВКонтакте».
Она отметила, что на её страницу в тиктоке пожаловались родители, которые посчитали Лейко «некомпетентным педагогом». В интервью «МК в Красноярске» она рассказала, что мама одного из учеников возмутилась публикацией видео с ним без разрешения. Руководитель управления образования администрации Ачинского района Ирина Немерова также объяснила, что в роликах учительницы звучали нецензурные слова.
При этом Лейко заявила, что она не жалуется на сложившуюся ситуацию, а просто хочет донести до учеников, почему приняла решение удалить аккаунт. Она отметила, что ей не угрожали увольнением, а директор школы после случившегося предложила открыть кружок видеомонтажа.
12 августа об аккаунте Лейко рассказало издание «Запад 24». На тикток учительницы подписано более 1200 человек, а её видео собрали почти 29 тысяч лайков.
Заголовок, казалось бы, неприятный и печальный, но включив видео словил смртельную дозу кринжа.
Понятно, что все эти директрисы и родители с совковым мышлением и желанием всё запрещать – это так себе. Но шото в данном случае – ну его нахуй такой канал в тик-токе.