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Новости
Sasha Shambilova

Учительница из Красноярского края удалила аккаунт в тиктоке из-за угроз от администрации школы Статьи редакции

По её словам, некоторые родители посчитали её некомпетентным педагогом из-за роликов в соцсети.

5 5 комментариев
275 просмотров
Фото из «ВКонтакте» Дарьи Лейко

Учительница английского языка из посёлка Горный Дарья Лейко рассказала, что после публикации местных СМИ о её профиле в тиктоке администрация школы вынудила её удалить аккаунт. Об этом она сообщила в видео на своей странице «ВКонтакте».

Стали в разговоре звучать такие слова, как «заявление», «прокуратура». Я не конфликтный человек. И чтобы избежать дальнейших обсуждений и разговоров, я приняла такое решение, что удалю аккаунт в тиктоке.

Дарья Лейко
учительница английского языка

Она отметила, что на её страницу в тиктоке пожаловались родители, которые посчитали Лейко «некомпетентным педагогом». В интервью «МК в Красноярске» она рассказала, что мама одного из учеников возмутилась публикацией видео с ним без разрешения. Руководитель управления образования администрации Ачинского района Ирина Немерова также объяснила, что в роликах учительницы звучали нецензурные слова.

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При этом Лейко заявила, что она не жалуется на сложившуюся ситуацию, а просто хочет донести до учеников, почему приняла решение удалить аккаунт. Она отметила, что ей не угрожали увольнением, а директор школы после случившегося предложила открыть кружок видеомонтажа.

Это видео — это не жалоба и не призыв о помощи, посмотрите — молодого педагога обидели, нет. На самом деле я записываю это видео, чтобы сказать огромное спасибо своим ученикам, которые встали на мою защиту.

Дарья Лейко
учительница английского языка

12 августа об аккаунте Лейко рассказало издание «Запад 24». На тикток учительницы подписано более 1200 человек, а её видео собрали почти 29 тысяч лайков.

#новости #регионы #tiktok

5 5 комментариев
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5 комментариев
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Нервный меч

1

хотелось бы посмотреть соцсети родителей, которые доебались до этой учительницы

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Следственный каякер

0

посчитали её некомпетентным педагогом из-за роликов в соцсети

Ну да, норм погодок должен быть бабкой сракой за 70, которая орёт на детей, потому что искрене их ненавидит.

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Следственный каякер

0

Стали в разговоре звучать такие слова, как «заявление», «прокуратура».

Она отметила, что ей не угрожали увольнением

Чёт даже не знаю что хуже.

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Давний пёс_анон

0

А неплохой ролик в статье.

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norm

0

Заголовок, казалось бы, неприятный и печальный, но включив видео словил смртельную дозу кринжа.

Понятно, что все эти директрисы и родители с совковым мышлением и желанием всё запрещать – это так себе. Но шото в данном случае – ну его нахуй такой канал в тик-токе.

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