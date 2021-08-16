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Новости
Ольга Щербинина

Немецкая компания начала переделывать Lada Niva в электромобили Статьи редакции

Цена на такой внедорожник составляет 19 900 евро (около 1,72 миллиона рублей).

25 25 комментариев
1954 просмотров
Фото с сайта elantrie.com

Компания Schmid GmbH дополняет российские внедорожники Lada Niva Legend электромотором мощностью более 80 лошадиных сил, аккумуляторами ёмкостью 30 кВтч, а также розеткой на 220 Вольт, которая находится в багажнике. Об этом говорится на сайте производителя.

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Авторы проекта утверждают, что машина может проехать без подзарядки 300 километров. Но журналисты считают, что реальная цифра окажется в разы меньше.

Компания обещает покупателям Lada Niva Elentrie экономию около 2000 евро в год на топливо. Для Elantrie компания использовала аккумуляторы LifePo4 с 9000 циклами зарядки. В компании утверждают, что этого хватит на 25 лет. Кроме того, электромобили не облагаются налогом в Германии в течение десяти лет.

Фото с сайта elantrie.com

По задумке производителя, комплект Elantrie позволяет превратить любой обычный автомобиль в электрический. Ранее Schmid GmbH протестировала Elantrie на Volkswagen Golf III. На данный момент с установленным комплектом Elantrie предлагаются два автомобиля — Lada Niva Elentrie и Dacia (Renault) Sandero.

Фото с сайта elantrie.com

#новости #автомобили #электромобили #германия

25 25 комментариев
12
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25 комментариев
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Lian Niko

30

Российская лада в ответ переделала мерседес в говно.

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Страховой клуб

Lian
1

В семерку же, там "решетка радиатора как у мерседеса" ))).

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Bad Mother Fucker

Lian
0

просто убрав мерседес из цеха

Ответить

Andrew Muralov

Lian
0

Журналисты считают, что говно в разы более говнистое. 

Ответить

Eugene

5

Сельский йоба-тюнинг по-немецки 

Ответить

5ый член Комитета

2

вижу заголовки RT - "немцы вынуждены ездить на переделанных нивах: немецкий автопром стагнирует, покупательская способность населения падает, зверские  эко нормы выбросов вынуждают ездить чуть ли не на лошадях"

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Av Av

5ый
2

В Германии нивы популярны, даже у полиции и пожарных есть.

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BlueAnd TheGrey

1

Когда АвтоВАЗ начнет их переделывать уже с современным, более мощным мотором? Недавно брал машину. Был бы на Ниве другой мотор - купил бы без вопросов. Но этот архаизм брать абсолютно бессмысленно

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Хитрый меч

BlueAnd
2

Я не могу понять в чём смысл брать с более мощным мотором? Текущий не позволяет ехать 60км/ч?

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Научно-Технический Орзэмэс

BlueAnd
0

та подожди, со старым мотором ценник за лям тоже норм идёт

Ответить

BlueAnd TheGrey

Научно-Техничес…
2

Ну кстати да, в городе вижу Нивы новые. Но сам покупать ни за что не стал бы. Если хочется новую машину в районе 900к , то Веста на порядок лучше по всем параметрам

Ответить

Пыльный якорь

BlueAnd
1

Бля как можно вообще сравнивать жти две машины.
Ниву не для езды по городу покупают.

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Bad Mother

BlueAnd
0
Ответить

Божий кофе

BlueAnd
0

Нивы берут не ради того же, что и весты

Ответить

Нефтяной кавалер

0

Надеюсь, эту ебучую коробку передач изменят

Ответить

Научно-Технический Орзэмэс

Нефтяной
1

а как на счёт крана печки?)))))))))))))

Ответить

Photuum

Нефтяной
0

На электро автомат

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Alexander Personazhe

0

 Цена на такой внедорожник составляет 19 900 евро 

Из которых стоимость электрооборудования - 19 000 евро?

Ответить

5ый член Комитета

Alexander
1

18 500

Ответить

Божий кофе

Alexander
–1

Европейские цены удивили: классическая «Нива» стоит от 14 тысяч евро, Niva Travel — от 19 тысяч евро.

https://www.google.com/amp/s/motor.ru/amp/news/lada-niva-de-sale-20-03-2021.htm

Ответить

Alexander Personazhe

Божий
0

Вряд ли это реальные цены. Потому что как бы тогда электрическая версия стоила 19 900? 

Ответить

Photuum

0

Всё бы ничего, но дорого. 

Ответить

Тюремный Кирилл

0

То есть получается и КПП тоже автоматическая будет?

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Photuum

Тюремный
0

Само собой

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Щячло Попячтса

Тюремный
0

У электричек обычно просто редуктор

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