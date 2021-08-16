Немецкая компания начала переделывать Lada Niva в электромобили Статьи редакции
Цена на такой внедорожник составляет 19 900 евро (около 1,72 миллиона рублей).
Компания Schmid GmbH дополняет российские внедорожники Lada Niva Legend электромотором мощностью более 80 лошадиных сил, аккумуляторами ёмкостью 30 кВтч, а также розеткой на 220 Вольт, которая находится в багажнике. Об этом говорится на сайте производителя.
Авторы проекта утверждают, что машина может проехать без подзарядки 300 километров. Но журналисты считают, что реальная цифра окажется в разы меньше.
Компания обещает покупателям Lada Niva Elentrie экономию около 2000 евро в год на топливо. Для Elantrie компания использовала аккумуляторы LifePo4 с 9000 циклами зарядки. В компании утверждают, что этого хватит на 25 лет. Кроме того, электромобили не облагаются налогом в Германии в течение десяти лет.
По задумке производителя, комплект Elantrie позволяет превратить любой обычный автомобиль в электрический. Ранее Schmid GmbH протестировала Elantrie на Volkswagen Golf III. На данный момент с установленным комплектом Elantrie предлагаются два автомобиля — Lada Niva Elentrie и Dacia (Renault) Sandero.
Российская лада в ответ переделала мерседес в говно.
вижу заголовки RT - "немцы вынуждены ездить на переделанных нивах: немецкий автопром стагнирует, покупательская способность населения падает, зверские эко нормы выбросов вынуждают ездить чуть ли не на лошадях"
Когда АвтоВАЗ начнет их переделывать уже с современным, более мощным мотором? Недавно брал машину. Был бы на Ниве другой мотор - купил бы без вопросов. Но этот архаизм брать абсолютно бессмысленно
Хитрый меч
Я не могу понять в чём смысл брать с более мощным мотором? Текущий не позволяет ехать 60км/ч?
Научно-Технический Орзэмэс
та подожди, со старым мотором ценник за лям тоже норм идёт
Ну кстати да, в городе вижу Нивы новые. Но сам покупать ни за что не стал бы. Если хочется новую машину в районе 900к , то Веста на порядок лучше по всем параметрам
Пыльный якорь
Бля как можно вообще сравнивать жти две машины.
Ниву не для езды по городу покупают.
Цена на такой внедорожник составляет 19 900 евро
Из которых стоимость электрооборудования - 19 000 евро?
Божий кофе
Европейские цены удивили: классическая «Нива» стоит от 14 тысяч евро, Niva Travel — от 19 тысяч евро.
https://www.google.com/amp/s/motor.ru/amp/news/lada-niva-de-sale-20-03-2021.htm
Вряд ли это реальные цены. Потому что как бы тогда электрическая версия стоила 19 900?