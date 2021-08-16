«Госуслуги» предупредили россиян о болезни EVALI и опасности курения вейпов Статьи редакции
В рассылке сообщили о существовании данных, которые подтверждают, что курильщики тяжелее переносят коронавирус.
16 августа россияне начали получать письма о вреде курения вейпов. Одно из таких сообщений пришло читателю TJ.
В письме говорится, что в вейпах есть никотин и вещества для испарения смеси, которые могут спровоцировать липоидную пневмонию — потенциально смертельное поражение лёгких. По данным «Госуслуг», есть данные, которые подтверждают, что курильщики тяжелее переносят Covid-19.
Россиянам также сообщили, что из-за вейпов в мире появилась новая болезнь — EVALI.
В июне в России впервые поставили диагноз «повреждение лёгких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпов». У 17-летнего подростка развились симптомы сильной пневмонии и общей интоксикации.
В конце 2019 года Центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустил первые рекомендации по диагностике и лечению пневмонии, вызванной курением электронных сигарет (EVALI). Заболевшие вейперы жаловались на боль в грудной клетке, тошноту, диарею и головные боли.
OTVALI госуслуги, я бросил полтора года назад.
Данные есть, а ссылки на данные нет - ищите сами)
А вообще, опоздали с рассылкой года на 4, вейперов давно не видел