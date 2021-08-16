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Новости
Ольга Щербинина

«Госуслуги» предупредили россиян о болезни EVALI и опасности курения вейпов Статьи редакции

В рассылке сообщили о существовании данных, которые подтверждают, что курильщики тяжелее переносят коронавирус.

6 6 комментариев
232 просмотров

16 августа россияне начали получать письма о вреде курения вейпов. Одно из таких сообщений пришло читателю TJ.

В письме говорится, что в вейпах есть никотин и вещества для испарения смеси, которые могут спровоцировать липоидную пневмонию — потенциально смертельное поражение лёгких. По данным «Госуслуг», есть данные, которые подтверждают, что курильщики тяжелее переносят Covid-19.

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Россиянам также сообщили, что из-за вейпов в мире появилась новая болезнь — EVALI.

В июне в России впервые поставили диагноз «повреждение лёгких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпов». У 17-летнего подростка развились симптомы сильной пневмонии и общей интоксикации.

В конце 2019 года Центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустил первые рекомендации по диагностике и лечению пневмонии, вызванной курением электронных сигарет (EVALI). Заболевшие вейперы жаловались на боль в грудной клетке, тошноту, диарею и головные боли.

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tjournal.ru

#новости #курение #общество #здоровье #вейпы

6 6 комментариев
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1

Спамят по почтам

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Роман Трусов

1

OTVALI госуслуги, я бросил полтора года назад.

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Pa Chu

Роман
0

поделись опытом, плиз

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Robutt

1

Э, вали

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Следственный каякер

0

На 95% безопаснее!

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Александр Утемов

0

Данные есть, а ссылки на данные нет - ищите сами)
А вообще, опоздали с рассылкой года на 4, вейперов давно не видел

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