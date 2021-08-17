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Новости
Яна Ломакина

«Мы не смогли дать им волю к борьбе за своё будущее»: Байден выступил с заявлением о ситуации в Афганистане. Главное Статьи редакции

Он заявил, что не жалеет о решении вывести американские войска из республики.

187 187 комментариев
5545 просмотров
Фото Брендана Смияловски/AFP

Президент США Джо Байден выступил в Белом доме с речью по ситуации в Афганистане. Трансляцию выступления вёл Белый Дом, текст заявления опубликован на сайте правительства.

Приводим главные тезисы из речи Байдена.

  • Президент заявил, что не жалеет о выводе войск из Афганистана и считает это правильным решением. По его мнению, дальнейшее пребывание сил США в республике грозило «эскалацией конфликта». Он добавил, что американские военные «не могут и не должны погибать в войне, в которой афганские силы не желают сражаться сами за себя».

Я уверен в своём решении. За 20 лет я на собственном горьком опыте убедился, что для вывода американских войск никогда не было подходящего времени. [...]

Если Афганистан сейчас не в состоянии оказать талибам какое-то реальное сопротивление, то нет никаких шансов, что один год — ещё один год, ещё пять лет или ещё 20 лет — присутствия американских военнослужащих в этой стране что-то изменили бы.

Джо Байден
  • Цель США, с которой они направили в Афганистан войска почти 20 лет назад — «найти тех, кто устроил атаку 11 сентября и убедиться, что «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещённая в России) не сможет использовать страну для будущих атак», утверждает Байден. Он считает, что США выполнили эту цель и теперь должны бороться с террористами в других странах, в частности, в Сирии, Ираке, государствах Африки и Азии.
  • По словам президента, миссия США в Афганистане не предполагала создания государства и не была направлена на борьбу с антиправительственными силами — Белый Дом интересовала исключительно борьба с терроризмом.
  • Он заявил, что Россия и Китай были бы рады, если бы США продолжили тратить миллиарды на нахождение в этом регионе.
  • Байден утверждает, что в Вашингтоне «трезво смотрели» на риск, который возникал из-за вывода американских войск из Афганистана, но события развивались быстрее, чем США ожидали.
  • По словам президента, власти республики сдались в борьбе с движением «Талибан» (запрещено в РФ), несмотря на мощную поддержку со стороны США. «Политические лидеры Афганистана сдались и бежали из страны. Афганская армия потерпела крах, порой даже не пытаясь сражаться», — сказал он.

Мы предоставили им все возможности самим определять своё будущее. Мы не смогли дать им лишь воли к борьбе за это будущее.

Джо Байден
  • Байден сказал, что его беспокоит ситуация с мирными гражданами, которые пытаются бежать из Афганистана. Он пообещал оказывать поддержку и гуманитарную помощь афганскому народу и распорядился выделить до 500 миллионов долларов для помощи беженцам.

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани согласился сложить полномочия и покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

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Группировка «Талибан» организовала масштабное наступление в Афганистане после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. Боевики захватили власть в течение нескольких недель.

Ужас одних и безразличие других: что происходит…
Боевики, которых годами сдерживали американские силы, активно наступают последние три месяца. Что…
tjournal.ru

8-9 августа делегация «Талибана» провела переговоры с представителями российского МИД в Москве. Как и на трёх предыдущих встречах, боевики пообещали не нападать на центральноазиатские государства, бороться с террористической группировкой «Исламское государство» и «искоренять наркопроизводство» в Афганистане. При этом ряд аналитиков полагает, что доход с наркотрафика составляет не меньше половины (до миллиарда долларов) бюджета группировки.

История «Талибана»: что за группировка…
Правление группировки в 1990-х: публичные казни, дружба с бен Ладеном и запрет всего западного…
tjournal.ru

Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #политика #сша #афганистан #войны #войны21века

187 187 комментариев
45
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187 комментариев
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Единый татарин

27

Получается он глубоко обеспокоен событиями или нет?

Ответить

Smaug The Terrible

Единый
18

Главное, что ТЖшники глубоко обеспокоены судьбой невывезенных мирных граждан

Ответить

Единый татарин

Smaug
17

в отличие от Байдена тжшники правда ничем не могут помочь

ну разве что Ивахнов мог бы разместить десяток афганцев в своем цеху

Ответить

Smaug The

Единый
1

Ты мог бы поехать воевать с талибами. Но ведь тебе не настолько жаль афганцев.

Ответить

Единый татарин

Smaug
3

мне ближе на Донбасс раз уж на то пошло))
но от меня будет больше пользы на обычной работе)

Ответить

Smaug The

Единый
2

Это что, двойные стандарты?

Ответить

Великий магнит

Smaug
2

Почему? Вполне логично что ему ближе проблема своей страны.

Ответить

Smaug The

Великий
2

Так и американцам похуй на такую жопу мира, как Афганистан. Но почему-то местные орут о двойных стандартах.

Ответить

Великий

Smaug
0

Не вижу, что это делал конкретно @толик 
Он просто иронизирует над очередной озабоченностью 

Ответить

Smaug The

Великий
2

А я иронизирую над местными запутинцами, которые празднуют "просер" америки

Ответить

Агрессивны

Smaug
2

Истерика, от осознания того чья эта будет проблема в будущем. То штаты обосрались и все проебали, то Штаты гондоны не хотят тратить миллиарды на сдерживания талибов. Все Байден никак россиянам угодить не может. Ужасный, жидкий и жалкий президент))

Ответить

Великий

Smaug
1

Ладно, на том и разойдемся

Ответить

Единый

Smaug
0

Я только про то, что обидно, когда кто-то сильный может помочь слабым, но не помогает :(

К сожалению, не владею информацией по поводу того, были ли потери у американской армии во время их нахождения в Афганистане. Если армия США была хорошим сдерживающим фактором от насилия, то хуево, что ее оттуда вывели из-за денег. Можно было снизить финансирование или узнать мнение народа США по поводу того, готовы ли они на это тратиться дальше.

Ответить

Агрессивны

Единый
0

так и сделали 

Ответить

Smaug The

Единый
0

Насколько я понимаю, там все намного сложнее, чем об этом говорят местные тролли.
Простые американцы уже лет 10 поднимают вопрос "а что мы сейчас делаем в афганистане?". Если я не ошибаюсь, еще Обама начал сокращать контингент.
Также это и вопрос денег. Госдолг растет и его надо как-то поддерживать. Для америки это некритично пока. Они могут вывлатить его весь за 30 лет, если сократят финансирование оборонки на 10%. Но пока это происходит надо как сдержать угрозы в виде Ирана и Китая. Афганистан тут очень удобен.

Ответить

Комментарий удален

Единый татарин

Smaug
0

я придумал с десяток крутых аналогий и аргументов, но не следил за ситуацией в Афганистане настолько пристально, чтобы сейчас уверенно об этом говорить

если для США дело правда только в деньгах, то это обидно( а если они правда подвергали жизни людей из армии большой опасности, то тогда это очень сложный моральный вопрос

Ответить

Smaug The

Единый
2

А мне кажется, что им просто надоело обеспечивать безопасность России и Китая (а возможно и Ирана), пока те гадят им под дверью.
Типа, пусть теперь сами с этим дерьмом разбираются.

Но в одном местные правы. Им жизни американцев намного важнее, чем жизни афганцев. А 20к афганцев в аэропорту ничто по сравнению с числом жертв среди мирного населения в случае войны.

Ответить

Имя И

Единый
1

если для США дело правда только в деньгах, то это обидно(

Ну так скиньтесь там им деньгами. Или что
Их деньги, их страна, их чаяния

Ответить

Сергей Старых

Единый
–20

+15 рублей. Американцы сделали всё что смогли. 
Модераторы, баньте уже подобных вот кремлеботов на тж

Ответить

alexferman

Сергей
18

Заплачь

Ответить

Сергей Старых

alexfer…
–13

и тебя в бан. Что, Пригожин зарплату повысил?

Ответить

alexferman

Сергей
6

А ты смешной.

Ответить

Ростислав Шмальц

Сергей
2

ты таблетки что ли выпить забыл, дядь?

Ответить

Marco Pagot

Сергей
6

твоя борьба

Ответить

Инженерный цвет

Сергей
4

@толик ну ты кремлебот чертов 

Ответить

Единый татарин

Инженер…
4

ты че, жопой тегал? ахахахахахахахаха

Ответить

Инженерный цвет

Единый
3

жопой твоей мамы

я не понимаю как сделать нормальный список и из него выбрать, а не пять имен однокоренных 

Ответить

Исторический

Инженер…
4

Никто не понимает

Ответить

Андрей Охапкин

Сергей
0

А ты тут бесплатно сидишь?

Ответить

Жирный пистолет

Единый
1

Самый бесячий и тупой комментарий

Ответить

Великий магнит

Жирный
0

Фу, ну и комментарий бесячий у тебя 

Ответить

Andrew Muralov

Единый
0

Нет, он рад. 

Ответить

new_comment

Единый
0

Он же чётко сказал: если афганцам самим пох**, то там тем более пох**.

Ответить

Названый спрей

23

Америка вводит войска

- Ууу, интервенты проклятые! Не вмешивайтесь во внутренние дела чужих стран!

Америка выводит войска

- Эээй, вы куда? А кто вместо вас будет поддерживать порядок?

Ответить

Чембельбес

13

американские военные не могут и не должны погибать в войне, в которой афганские силы не желают сражаться сами за себя

ну так-то по фактам, но отдать террористам целую страну - такое

Ответить

Агрессивный лолипоп

Чембельбес
28

Он заявил, что Россия и Китай были бы рады, если бы США продолжили тратить миллиарды на нахождение в этом регионе.

пусть теперь эти ебутся, тем более, говорят, они находят с ними общий язык лучше чем американцы. 

Ответить

パイナップル アリクサンダ

Агрессивный
1

Ебаться еще будут страны Центральной Азии, с учетом того что на территории Афганистана есть Игиловцы и если полыхнет у нас, то часть населения Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана побежит в Россию.

Ответить

Агрессивный

パイナップル
14

  страны Центральной Азии

у них нет на это сил, ебатся с талибами будут Россия и Китай.
"Многоходовочка" от Байдена, вывод войск экономит бабки американцев, но заставляет тратить дополнительные ресурсы россиян и китайцев, своих прямых врагов. 
Может именно потому рос пропаганда и бегает с "обосрались американцы" таким образом выплескивая злость на американцев за подставу. 

Ответить

パイナップル アリクサンダ

Агресси…
5

Нет, страны ЦА по любому будут делать что-то с беженцами, к нам в Термез уже куча военных самолетов ВВС Афганистана прилетело. Во-вторых люди в странах ЦА, исламисты в подполье и просто мимокрокодилы уже радуются, что мол талибы не такие плохие и т.д. что привлечет молодежь к таким идеям. Напомню ЦА - самый молодой регион, а религиозная школота - страшная сила. Амерам по любому надо было выводить войска, Аль-Каиду они может и прибили. Но кто знает, что у нынешних талибов в голове, вопрос захотят ли они остаться в Афгане или будут свои идеи подпольно распространять. Вот и все и тут два пути - все будет как в 90-х, либо мы получим горячую точку. 

Ответить

Агрессивный

パイナップル
0

 страны ЦА по любому будут делать что-то с беженцами

будут, но не за свой счет. Оплачивать будут россияне или китайцы, смотря кому угроза будет сильнее. 

 Но кто знает, что у нынешних талибов в голове, вопрос захотят ли они остаться в Афгане или будут свои идеи подпольно распространять. Вот и все и тут два пути - все будет как в 90-х, либо мы получим горячую точку.

все так, но американцы тут уже не при чем

Ответить

Виктор Огай

パイナップル
0

Ты из Узбекистана?

Ответить

パイナップル アリクサンダ

Виктор
1

Да.

Ответить

Виктор

パイナップル
1

Земляк) Я правда, уже давно оттуда уехал.
Ситуация в Таджикистане и Узбекистане и вправду сейчас пугающая. Я очень сильно сомневаюсь, что талибане не захотят двигаться дальше. Россия и Китай могут вмешаться, но вопрос когда и что успеют талибане понатворить за это время.

Ответить

パイナップル

Виктор
1

Ну и я кореец)

Ответить

Агрессивны

パイナップル
1

Пиздец, а что у вас говорят на этот счет о действиях Китая и России. Они дают вам какие-то гарантии? Какое у них вообще отношение к Узбекистану и проблеме талибана на ваших территориях?

Ответить

Чембельбес

パイナップル
3

Он же украинец, будет только рад такому исходу)

Ответить

Агрессивный

Чембель…
4

Чем больше проблем у Кремля, тем меньше проблем у всей Украины. 

Ответить

WhiteTestarossa

Чембельбес
11

Ну да, Афганистан же принадлежит Америке, поэтому они вот именно отдали страну

Ответить

Чембельбес

WhiteTestarossa
4

Дада, а правительство и военноначальников-предателей не при содействии США назначали? С такой армией и техникой можно как минимум ещё лет 10 стоять на тех позиция где были, а как максимум спокойно наступать.

Ответить

WhiteTestarossa

Чембель…
1

К чему это?

Ответить

Виктор Огай

WhiteTe…
1

К тому, что американцы вкладывали большие деньги в обеспечение и тренировку афганской армии, и не только.
По сути в течение 20 лет государство было под контролем США.
Тут уже сравнивали то, как уходил СССР и как уходят США. И что за время пребывания в Афганистане сделали СССР, а что США. Только СССР все х..есосят за действия в Афганистане, а американцев пытаются оправдать.

Ответить

WhiteTestarossa

Виктор
0

 По сути в течение 20 лет государство было под контролем США.

Ясно

Ответить

Слава Инженеров

Чембель…
0

 стоять на тех позиция где были

зачем?

Ответить

Чембельбес

Слава
0

А зачем армия существует? Как минимум для защиты мирного населения от дикарей.

Ответить

Слава Инженеров

Чембель…
–1

Где мирное население сша и где дикари. Это получается нам больше надо этих дикарей сдерживать, и нам делали одолжение все это время

Ответить

Чембельбес

Слава
0

Какое отношение мирное население США имеет к афганской армии и дикарям талибана?

Ответить

Слава

Чембель…
0

Я думал ты про армию сша, и что она вдруг стада должна защищать мирное население афганистана. Разговор же начинался, что "Америка отдала страну", а не "армия афганистана" ее отдала

Ответить

Чембельбес

Слава
0

Да, начинали про сдачу страны, а процитировал и вырвал мою фразу с сообщения про афганскую армию и военачальников-предателей)

Ответить

Слава

Чембель…
0

кто что процитировал? 

Ответить

Виктор Огай

Чембель…
0

Печалька в том, что они (американцы) даже на своих базах кучу техники понаоставляли. И все это теперь в руках талибов.
А самое печальное в том, что это нужно было не одну пару розовых очков на глазах иметь, чтобы думать, что афганское правительство сможет противостоять талибам после того, как американская армия покинет страну.

Ответить

Чембельбес

Виктор
0

Самое ценное вывезли, а остальную технику видимо дороже вывозить, чем просто её там оставить.

Ответить

Виктор Огай

Чембель…
0

Хотя бы поставить вопрос об уничтожении, чтобы не досталась террористам (но ведь это уже признание того, что ситуация не под контролем), так что имеем что имеем.

Ответить

Паша Сасковец

Чембельбес
4

Ты даешь человеку удочку, а он ее продает, и тебе за него дальше рыбачить - тоже такое. Сложно осуждать страну за действия в своих интересах.

Ответить

Сергей Старых

3

Не понимаю нытья ватноголовых: американцы наоборот победили в этой войне, Афганистану они дали и оружие, и натренировали их солдат, но афганцы сами всё про*бали. 

Ответить

Андрей Рядькин

Сергей
3

Эта зараза теперь будет распространятся. От наркотрафика до радикализма. Все проиграли. Откуда у сша уверенность, что их хата с краю я не понимаю.

Ответить

alexferman

Андрей
12

Им-то хуле, они за океаном

Ответить

Андрей Рядькин

alexfer…
11

Учитель во Франции тоже думал, что голову не потеряет

Ответить

alexferman

Андрей
3

Глубоко

Ответить

Andy

Андрей
1

Как чечены связаны с афганистаном?

Ответить

Андрей Рядькин

Andy
2

Полагаю, отдельные представители радикальными религиозными взглядами

Ответить

Модный будильник

Andy
1

Афганские моджахеды воевали в Чечне

Ответить

Anton Golovanov

Andy
0

Победа Талибана подогреет настроения радикальных фундаменталистов повсюду, в России в том числе. Захват Афганистана — это же не просто победа одной вооруженной группы над другой, это победа для идеологии.

Ответить

Агрессивный

Anton
0

рай для пропаганды 

Ответить

Andy

Андрей
4

А куда она будет распространяться? Правильно на соседей с севера, лол.

Ответить

Андрей Рядькин

Andy
0

Везде найдёт дорогу

Ответить

Агрессивный лолипоп

Андрей
1

может и не с краю, но главную роль в борьбе с талибами они играть уже не хотят, это разве не справедливо? 20 лет там покопошились, пора и честь знать. Время передавать знамя контроля над Афганом следующей сверх державе. Кто там по амбициям соизмерим? Китай, Россия? 
Вчера вы предъявы штатам бросали что они обосрались и все проебали, сегодня уже кидаете предъявы что они не хотят тратить миллиарды бабосов на сдерживание талибов. 
Удивительно, ей богу.

Ответить

Vlad I

Андрей
1

обьемы производства героина при талибах и американцах гуглили?

Ответить

Андрей Рядькин

Vlad
1

Загуглите за меня, плиз. Знаю, что боролись хотя бы

Ответить

Andrew Muralov

Vlad
1

Синтетика давно уже потеснила героин во многих регионах. Проще приготовить на месте фентанил или метадон, чем везти тонны герыча. Причём фентинилы могут быть в 8000 раз сильнее героина. 

Ответить

Исторический чайник

Сергей
4

Вчера вся лента была в кадрах их победы

Ответить

Сергей Лукин

Сергей
1

Чел, ты такой кек. В одном предложении называешь людей другого мнения ватноголовыми и прославляешь великую Омерику, которая и победила, и принесла добро и знания афганцам.

Ответить

Михаил Скрыпник

Сергей
–4

победили

Афганистану они дали и оружие

афганцы сами всё про*бали

Когда в России выделяют деньги на что-либо, которые потом распиливаются и выводятся в офшоры - это коррупция и воровство.
Когда США выделяют деньги на Афганскую армию, а оружие и техника в результате достаются талибам - это победа.

Ответить

Слава Инженеров

Михаил
0

 Когда в России выделяют деньги на что-либо

выделил деньги на себя, и не получил выгоду это же действительно - "провал и обсер"
выделил деньги соседу для поддержания штанов, а он не бросил пить, ну такое "я сделал, что мог дальше сам ебись"

Ответить

Михаил Скрыпник

Слава
0

выделил деньги на себя, и не получил выгоду это же действительно - "провал и обсер"

Согласен
выделил деньги соседу для поддержания штанов, а он не бросил пить, ну такое "я сделал, что мог дальше сам ебись"

Не могу понять, в чем тут победа?

Ответить

Слава Инженеров

Михаил
1

А где проигрышь? Я когда бомжу даю сотку, вообще не жду никаких побед. Бросит пить норм, не бросит, да и ладно

Ответить

Михаил Скрыпник

Слава
0

А кто говорил про проигрыш?
американцы наоборот победили в этой войне

Если потратить сотку и ничего не получить - это победа, то я признаю, они победили в этой войне.

Ответить

Слава Инженеров

Михаил
0

А кто говорил про проигрыш?

честно не встречал таких? пропагандоны только об этом и говорят

Ответить

Михаил

Слава
0

Я отвечал на тезис конкретного человека. Вы отвечали на мои тезисы.
Причем тут некие
пропагандоны

я не понимаю.

Ответить

Слава

Михаил
0

Если ты согласен, с тем что, те кто пишут про проигрышь - тупые, то спорить нам действительно не о чем

Ответить

Михаил

Слава
0

Чтобы оценить победа это или поражение - нужно знать, какие цели стояли, какие были выполнены, а какие нет.
Цель, которая заявлялась - борьба с терроризмом. Результат операции - Афганистан под контролем талибов. Это победа? На мой взгляд нет.
А если целью США было вооружить талибов под видом борьбы с терроризмом и оставить с этим разбираться остальной мир, а самим заниматься внутренними проблемами - то это победа.

Ответить

Нефтяной завод

Сергей
0

ну тут как говорится, не в ту сторону воюем. надо же с Пакистаном в первую очередь работать

Ответить

Подходящий супер_стар

7
Ответить

Bad Mother Fucker

Подходящий
0

зачем шапку ИА Панорама отрезал, ирод?

Ответить

Подходящий супер_стар

Bad
0

Я спиздил это из сторис в инсте. Да, я ещё более мерзкий чем ты думаешь!

Ответить

Bad Mother

Подходя…
0

господи, да как тебя земля носит

Ответить

Нефтяной завод

4

прежде чем начнутся набросы про проигравших слабых американцев , хотелось бы узнать как набрасыватели поступили бы на их месте и желательно с аргументацией почему

Ответить

MedievalRain

Нефтяной
1

Не вводить войска, например. Почему? Чтобы не тратить деньги налогоплательщиков на бесполезные проекты.

Ответить

Нефтяной завод

MedievalRain
9

то есть за 11 сентября надо было просто выразить озабоченность?

Ответить

WhiteTestarossa

Нефтяной
0

После 11 они вторглись в Ирак))))))

Ответить

Smaug The

WhiteTe…
8

Еабть ты поридж

Ответить

WhiteTestarossa

Smaug
0

Ну это факт 

Ответить

Нефтяной завод

WhiteTe…
0

начало войны в Афганистане : 7 октября 2001. кури вики

Война в Афганистане (2001—2014)
Война в Афганистане (с 2001 по 2014 год) — асимметричный военный конфликт между Международными…
ru.wikipedia.org
Ответить

Дархан

WhiteTe…
0

Нет. Афган был первым

Ответить

NiemandDa

WhiteTe…
0

Ирак начался в 2003

Ответить

MedievalRain

Нефтяной
1

Судя по результатам - да.
Если у них была цель уничтожить Бен-Ладена и его группировку, тогда могли вывести войска раньше на 10 лет.

Ответить

Gray

MedievalRain
1

Их ввели, чтобы доказать, что за терракты на территории сша тебя в любой жопе достанут.

Ответить

MedievalRain

Gray
1

Классная цель, однозначно стоит 2.3 триллиона долларов.

Ответить

Нефтяной завод

Medieva…
3

могли бы два дворца в луизиане ебануть презику

Ответить

Дмитрий

Medieva…
2

Ну тащемта подобная идеологическая цель стоит этих денег. Америка гегемон до тех пор, пока эту точку зрения поддерживает большинство, а пока поддерживает. 

2 трлн за уничтожение даже потенциальной угрозы этому положению - небольшая цена. Конечно, хотелось бы подешевле, но приемлемо.

Всё это барнаульская ИМХО аналитика, просьба не бомбить, кек.

Ответить

MedievalRain

Дмитрий
1

Ну тащемта подобная идеологическая цель стоит этих денег.

Это частное мнение. Есть много людей, которые бы не хотели это спонсировать. Но их никто не спрашивает, просто отжимают деньги, собирая налоги.

2 трлн за уничтожение даже потенциальной угрозы этому положению - небольшая цена.

То есть уничтожили ровно в 2021 году, правильно понимаю? Вот например два года назад еще не всё сделали, нужно было еще выждать и деньги потратить!

Ответить

Нефтяной завод

Medieva…
1

не сказать что США обеднели за эти годы . значит могут себе позволить потратить такие деньги на операцию отмщения.

Ответить

MedievalRa

Нефтяной
1

Чиновники могут себе позволить, не их же деньги тратились.
А обычные люди были бы рады платить меньше налогов, раз страна может себе позволить подобные траты.

Ответить

Нефтяной

Medieva…
1

ну тут уже надо спрашивать обычных людей.  недовльство в целом может и было, но такое , вяло текущее , не особо громкое

Ответить

MedievalRa

Нефтяной
1

Далеко не каждый осознает, что деньги тратятся не какие-то эфемерные, а те самые, за которые человек горбатится на работе.

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Нефтяной

Medieva…
2

твои б слова да россиянам в уши

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Игорь

Нефтяной
0

Три федеральных электоральных цикла американцы голосовали за кандидатов, которые обещали прекратить эти войны.

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Нефтяной

Игорь
0

круто иметь столько свободного времени чтобы подсчитывать такие мелочи в новостях чужой страны

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Игорь

Нефтяной
0

Мы вроде все здесь примерно этим занимаемся. Тратим свободное время на общение с дорогими тж о судьбе чужого для нас Афганистана. Хорошая попытка уколоть меня.

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Нефтяной

Игорь
0

попытка уколоть была немного по другому фронту - ты же прекрасно понимаешь что я не пойду перепроверять это

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Madegghead

Medieva…
0

на войну в Афганистане США и потратили копейки по меркам госбюджета США.
Плюс, независимо от данной войны их бы потратили. На военные учения вместо войны.
Военный бюджет на следующий год меньше не станет...

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Дмитрий

Medieva…
0

Когда решили, тогда и остановили. Жизнь слишком сложна и запутана, можно правдоподобно обосновать практически любую дату, вон на Байдена посмотрите. 

С точки зрения американского налогоплательщика это может выглядеть неоправданным, согласен. И если вы таковым являетесь - вперёд, пишите петиции, ведите политическую борьбу, благо в США это незапрещённый, и не настолько опасный как в России вид деятельности.

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Пермский

Medieva…
1
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Madegghead

Medieva…
0

а откуда взята цифра 2.3. трл?
Везде пишут про около 800 млд долл за 20 лет.

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Ужасный кофе

Gray
1

А в итоге достали в Пакистане, и без ввода войск, только спецназ

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Smaug The Terrible

MedievalRain
0

А ты помнишь, почему Америка вводила войска? Или ты тогда ещё не родился?

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MedievalRain

Smaug
1

Я помню стоимость всех этих операций. 2.3 триллиона долларов, даже Путин так деньги не транжирит на военные операции.

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Михаил Скрыпник

Medieva…
3

даже Путин

Тут некорректное сравнение, у Путина банально таких денег нет.

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Слава Инженеров

Medieva…
1

Могут же себе позволить, не обеднели.

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MedievalRain

Слава
1

Чиновники действительно не обеднели. А люди вряд ли рады таким событиям.
Чужие деньги очень легко тратить.

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Smaug The

Medieva…
0

А считать еще легче

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Smaug The

Medieva…
0

Это кстати всего в два раза больше, чем коррупционеры вывезли из России за тот же период.

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MedievalRain

Smaug
1

Так это разные категории "трат". Преступные схемы - отдельный разговор. А операция в Афганистане была полностью легальной.

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Подозрительный Кот

MedievalRain
0

ты не шаришь, муриканцы только заработали на этой войне.

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MedievalRain

Подозри…
1

Конечно, конкретные фамилии заработали, я даже не сомневаюсь. Иначе бы 20 лет они там не сидели.

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Подозрительный Кот

Нефтяной
1

сделал бы Афганистан штатом америки и всем афганцам выдал бы гражданство США.

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Нефтяной завод

Подозрительный
1

Соединенные Афганские  Штаты Америки - САША

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Игорь Павлов

Нефтяной
0

Не начинать тупую войну, чтобы не получать гробы и не тратить деньги на страну, которую 99% граждан даже на карте не найдёт.

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Aleksei Poimtsev

5
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Ужасный кофе

2

Ну так сами взрастили это ничтожное правительство и ничтожные войска. Уж воевать то можно было обучить

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Bad Mother Fucker

Ужасный
5

научить можно, а заставить нельзя

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Лекарственный жар

Ужасный
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