«Мы не смогли дать им волю к борьбе за своё будущее»: Байден выступил с заявлением о ситуации в Афганистане. Главное Статьи редакции
Он заявил, что не жалеет о решении вывести американские войска из республики.
Президент США Джо Байден выступил в Белом доме с речью по ситуации в Афганистане. Трансляцию выступления вёл Белый Дом, текст заявления опубликован на сайте правительства.
Приводим главные тезисы из речи Байдена.
- Президент заявил, что не жалеет о выводе войск из Афганистана и считает это правильным решением. По его мнению, дальнейшее пребывание сил США в республике грозило «эскалацией конфликта». Он добавил, что американские военные «не могут и не должны погибать в войне, в которой афганские силы не желают сражаться сами за себя».
- Цель США, с которой они направили в Афганистан войска почти 20 лет назад — «найти тех, кто устроил атаку 11 сентября и убедиться, что «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещённая в России) не сможет использовать страну для будущих атак», утверждает Байден. Он считает, что США выполнили эту цель и теперь должны бороться с террористами в других странах, в частности, в Сирии, Ираке, государствах Африки и Азии.
- По словам президента, миссия США в Афганистане не предполагала создания государства и не была направлена на борьбу с антиправительственными силами — Белый Дом интересовала исключительно борьба с терроризмом.
- Он заявил, что Россия и Китай были бы рады, если бы США продолжили тратить миллиарды на нахождение в этом регионе.
- Байден утверждает, что в Вашингтоне «трезво смотрели» на риск, который возникал из-за вывода американских войск из Афганистана, но события развивались быстрее, чем США ожидали.
- По словам президента, власти республики сдались в борьбе с движением «Талибан» (запрещено в РФ), несмотря на мощную поддержку со стороны США. «Политические лидеры Афганистана сдались и бежали из страны. Афганская армия потерпела крах, порой даже не пытаясь сражаться», — сказал он.
- Байден сказал, что его беспокоит ситуация с мирными гражданами, которые пытаются бежать из Афганистана. Он пообещал оказывать поддержку и гуманитарную помощь афганскому народу и распорядился выделить до 500 миллионов долларов для помощи беженцам.
15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани согласился сложить полномочия и покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.
Группировка «Талибан» организовала масштабное наступление в Афганистане после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. Боевики захватили власть в течение нескольких недель.
8-9 августа делегация «Талибана» провела переговоры с представителями российского МИД в Москве. Как и на трёх предыдущих встречах, боевики пообещали не нападать на центральноазиатские государства, бороться с террористической группировкой «Исламское государство» и «искоренять наркопроизводство» в Афганистане. При этом ряд аналитиков полагает, что доход с наркотрафика составляет не меньше половины (до миллиарда долларов) бюджета группировки.
Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
Главное, что ТЖшники глубоко обеспокоены судьбой невывезенных мирных граждан
в отличие от Байдена тжшники правда ничем не могут помочь
ну разве что Ивахнов мог бы разместить десяток афганцев в своем цеху
мне ближе на Донбасс раз уж на то пошло))
но от меня будет больше пользы на обычной работе)
Великий магнит
Почему? Вполне логично что ему ближе проблема своей страны.
Агрессивны
Истерика, от осознания того чья эта будет проблема в будущем. То штаты обосрались и все проебали, то Штаты гондоны не хотят тратить миллиарды на сдерживания талибов. Все Байден никак россиянам угодить не может. Ужасный, жидкий и жалкий президент))
Единый
Я только про то, что обидно, когда кто-то сильный может помочь слабым, но не помогает :(
К сожалению, не владею информацией по поводу того, были ли потери у американской армии во время их нахождения в Афганистане. Если армия США была хорошим сдерживающим фактором от насилия, то хуево, что ее оттуда вывели из-за денег. Можно было снизить финансирование или узнать мнение народа США по поводу того, готовы ли они на это тратиться дальше.
Насколько я понимаю, там все намного сложнее, чем об этом говорят местные тролли.
Простые американцы уже лет 10 поднимают вопрос "а что мы сейчас делаем в афганистане?". Если я не ошибаюсь, еще Обама начал сокращать контингент.
Также это и вопрос денег. Госдолг растет и его надо как-то поддерживать. Для америки это некритично пока. Они могут вывлатить его весь за 30 лет, если сократят финансирование оборонки на 10%. Но пока это происходит надо как сдержать угрозы в виде Ирана и Китая. Афганистан тут очень удобен.
Комментарий удален
я придумал с десяток крутых аналогий и аргументов, но не следил за ситуацией в Афганистане настолько пристально, чтобы сейчас уверенно об этом говорить
если для США дело правда только в деньгах, то это обидно( а если они правда подвергали жизни людей из армии большой опасности, то тогда это очень сложный моральный вопрос
А мне кажется, что им просто надоело обеспечивать безопасность России и Китая (а возможно и Ирана), пока те гадят им под дверью.
Типа, пусть теперь сами с этим дерьмом разбираются.
Но в одном местные правы. Им жизни американцев намного важнее, чем жизни афганцев. А 20к афганцев в аэропорту ничто по сравнению с числом жертв среди мирного населения в случае войны.
+15 рублей. Американцы сделали всё что смогли.
Модераторы, баньте уже подобных вот кремлеботов на тж
Заплачь
и тебя в бан. Что, Пригожин зарплату повысил?
Инженерный цвет
@толик ну ты кремлебот чертов
Жирный пистолет
Самый бесячий и тупой комментарий
Он же чётко сказал: если афганцам самим пох**, то там тем более пох**.
американские военные не могут и не должны погибать в войне, в которой афганские силы не желают сражаться сами за себя
ну так-то по фактам, но отдать террористам целую страну - такое
Агрессивный лолипоп
Он заявил, что Россия и Китай были бы рады, если бы США продолжили тратить миллиарды на нахождение в этом регионе.
пусть теперь эти ебутся, тем более, говорят, они находят с ними общий язык лучше чем американцы.
Ебаться еще будут страны Центральной Азии, с учетом того что на территории Афганистана есть Игиловцы и если полыхнет у нас, то часть населения Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана побежит в Россию.
страны Центральной Азии
у них нет на это сил, ебатся с талибами будут Россия и Китай.
"Многоходовочка" от Байдена, вывод войск экономит бабки американцев, но заставляет тратить дополнительные ресурсы россиян и китайцев, своих прямых врагов.
Может именно потому рос пропаганда и бегает с "обосрались американцы" таким образом выплескивая злость на американцев за подставу.
Нет, страны ЦА по любому будут делать что-то с беженцами, к нам в Термез уже куча военных самолетов ВВС Афганистана прилетело. Во-вторых люди в странах ЦА, исламисты в подполье и просто мимокрокодилы уже радуются, что мол талибы не такие плохие и т.д. что привлечет молодежь к таким идеям. Напомню ЦА - самый молодой регион, а религиозная школота - страшная сила. Амерам по любому надо было выводить войска, Аль-Каиду они может и прибили. Но кто знает, что у нынешних талибов в голове, вопрос захотят ли они остаться в Афгане или будут свои идеи подпольно распространять. Вот и все и тут два пути - все будет как в 90-х, либо мы получим горячую точку.
страны ЦА по любому будут делать что-то с беженцами
будут, но не за свой счет. Оплачивать будут россияне или китайцы, смотря кому угроза будет сильнее.
Но кто знает, что у нынешних талибов в голове, вопрос захотят ли они остаться в Афгане или будут свои идеи подпольно распространять. Вот и все и тут два пути - все будет как в 90-х, либо мы получим горячую точку.
все так, но американцы тут уже не при чем
Ты из Узбекистана?
Да.
Агрессивны
Пиздец, а что у вас говорят на этот счет о действиях Китая и России. Они дают вам какие-то гарантии? Какое у них вообще отношение к Узбекистану и проблеме талибана на ваших территориях?
Он же украинец, будет только рад такому исходу)
Ну да, Афганистан же принадлежит Америке, поэтому они вот именно отдали страну
Дада, а правительство и военноначальников-предателей не при содействии США назначали? С такой армией и техникой можно как минимум ещё лет 10 стоять на тех позиция где были, а как максимум спокойно наступать.
К чему это?
К тому, что американцы вкладывали большие деньги в обеспечение и тренировку афганской армии, и не только.
По сути в течение 20 лет государство было под контролем США.
Тут уже сравнивали то, как уходил СССР и как уходят США. И что за время пребывания в Афганистане сделали СССР, а что США. Только СССР все х..есосят за действия в Афганистане, а американцев пытаются оправдать.
стоять на тех позиция где были
зачем?
А зачем армия существует? Как минимум для защиты мирного населения от дикарей.
Где мирное население сша и где дикари. Это получается нам больше надо этих дикарей сдерживать, и нам делали одолжение все это время
Какое отношение мирное население США имеет к афганской армии и дикарям талибана?
Да, начинали про сдачу страны, а процитировал и вырвал мою фразу с сообщения про афганскую армию и военачальников-предателей)
Печалька в том, что они (американцы) даже на своих базах кучу техники понаоставляли. И все это теперь в руках талибов.
А самое печальное в том, что это нужно было не одну пару розовых очков на глазах иметь, чтобы думать, что афганское правительство сможет противостоять талибам после того, как американская армия покинет страну.
Самое ценное вывезли, а остальную технику видимо дороже вывозить, чем просто её там оставить.
Хотя бы поставить вопрос об уничтожении, чтобы не досталась террористам (но ведь это уже признание того, что ситуация не под контролем), так что имеем что имеем.
Ты даешь человеку удочку, а он ее продает, и тебе за него дальше рыбачить - тоже такое. Сложно осуждать страну за действия в своих интересах.
Не понимаю нытья ватноголовых: американцы наоборот победили в этой войне, Афганистану они дали и оружие, и натренировали их солдат, но афганцы сами всё про*бали.
Эта зараза теперь будет распространятся. От наркотрафика до радикализма. Все проиграли. Откуда у сша уверенность, что их хата с краю я не понимаю.
Им-то хуле, они за океаном
Учитель во Франции тоже думал, что голову не потеряет
Победа Талибана подогреет настроения радикальных фундаменталистов повсюду, в России в том числе. Захват Афганистана — это же не просто победа одной вооруженной группы над другой, это победа для идеологии.
Агрессивный лолипоп
может и не с краю, но главную роль в борьбе с талибами они играть уже не хотят, это разве не справедливо? 20 лет там покопошились, пора и честь знать. Время передавать знамя контроля над Афганом следующей сверх державе. Кто там по амбициям соизмерим? Китай, Россия?
Вчера вы предъявы штатам бросали что они обосрались и все проебали, сегодня уже кидаете предъявы что они не хотят тратить миллиарды бабосов на сдерживание талибов.
Удивительно, ей богу.
Синтетика давно уже потеснила героин во многих регионах. Проще приготовить на месте фентанил или метадон, чем везти тонны герыча. Причём фентинилы могут быть в 8000 раз сильнее героина.
Чел, ты такой кек. В одном предложении называешь людей другого мнения ватноголовыми и прославляешь великую Омерику, которая и победила, и принесла добро и знания афганцам.
победили
Афганистану они дали и оружие
афганцы сами всё про*бали
Когда в России выделяют деньги на что-либо, которые потом распиливаются и выводятся в офшоры - это коррупция и воровство.
Когда США выделяют деньги на Афганскую армию, а оружие и техника в результате достаются талибам - это победа.
Когда в России выделяют деньги на что-либо
выделил деньги на себя, и не получил выгоду это же действительно - "провал и обсер"
выделил деньги соседу для поддержания штанов, а он не бросил пить, ну такое "я сделал, что мог дальше сам ебись"
выделил деньги на себя, и не получил выгоду это же действительно - "провал и обсер"
Согласен
выделил деньги соседу для поддержания штанов, а он не бросил пить, ну такое "я сделал, что мог дальше сам ебись"
Не могу понять, в чем тут победа?
А где проигрышь? Я когда бомжу даю сотку, вообще не жду никаких побед. Бросит пить норм, не бросит, да и ладно
А кто говорил про проигрыш?
американцы наоборот победили в этой войне
Если потратить сотку и ничего не получить - это победа, то я признаю, они победили в этой войне.
А кто говорил про проигрыш?
честно не встречал таких? пропагандоны только об этом и говорят
Чтобы оценить победа это или поражение - нужно знать, какие цели стояли, какие были выполнены, а какие нет.
Цель, которая заявлялась - борьба с терроризмом. Результат операции - Афганистан под контролем талибов. Это победа? На мой взгляд нет.
А если целью США было вооружить талибов под видом борьбы с терроризмом и оставить с этим разбираться остальной мир, а самим заниматься внутренними проблемами - то это победа.
Нефтяной завод
ну тут как говорится, не в ту сторону воюем. надо же с Пакистаном в первую очередь работать
зачем шапку ИА Панорама отрезал, ирод?
Подходящий супер_стар
Я спиздил это из сторис в инсте. Да, я ещё более мерзкий чем ты думаешь!
Не вводить войска, например. Почему? Чтобы не тратить деньги налогоплательщиков на бесполезные проекты.
Нефтяной завод
то есть за 11 сентября надо было просто выразить озабоченность?
После 11 они вторглись в Ирак))))))
Нефтяной завод
начало войны в Афганистане : 7 октября 2001. кури вики
Судя по результатам - да.
Если у них была цель уничтожить Бен-Ладена и его группировку, тогда могли вывести войска раньше на 10 лет.
Их ввели, чтобы доказать, что за терракты на территории сша тебя в любой жопе достанут.
Классная цель, однозначно стоит 2.3 триллиона долларов.
Ну тащемта подобная идеологическая цель стоит этих денег. Америка гегемон до тех пор, пока эту точку зрения поддерживает большинство, а пока поддерживает.
2 трлн за уничтожение даже потенциальной угрозы этому положению - небольшая цена. Конечно, хотелось бы подешевле, но приемлемо.
Всё это барнаульская ИМХО аналитика, просьба не бомбить, кек.
Ну тащемта подобная идеологическая цель стоит этих денег.
Это частное мнение. Есть много людей, которые бы не хотели это спонсировать. Но их никто не спрашивает, просто отжимают деньги, собирая налоги.
2 трлн за уничтожение даже потенциальной угрозы этому положению - небольшая цена.
То есть уничтожили ровно в 2021 году, правильно понимаю? Вот например два года назад еще не всё сделали, нужно было еще выждать и деньги потратить!
не сказать что США обеднели за эти годы . значит могут себе позволить потратить такие деньги на операцию отмщения.
Чиновники могут себе позволить, не их же деньги тратились.
А обычные люди были бы рады платить меньше налогов, раз страна может себе позволить подобные траты.
ну тут уже надо спрашивать обычных людей. недовльство в целом может и было, но такое , вяло текущее , не особо громкое
Далеко не каждый осознает, что деньги тратятся не какие-то эфемерные, а те самые, за которые человек горбатится на работе.
круто иметь столько свободного времени чтобы подсчитывать такие мелочи в новостях чужой страны
попытка уколоть была немного по другому фронту - ты же прекрасно понимаешь что я не пойду перепроверять это
на войну в Афганистане США и потратили копейки по меркам госбюджета США.
Плюс, независимо от данной войны их бы потратили. На военные учения вместо войны.
Военный бюджет на следующий год меньше не станет...
Когда решили, тогда и остановили. Жизнь слишком сложна и запутана, можно правдоподобно обосновать практически любую дату, вон на Байдена посмотрите.
С точки зрения американского налогоплательщика это может выглядеть неоправданным, согласен. И если вы таковым являетесь - вперёд, пишите петиции, ведите политическую борьбу, благо в США это незапрещённый, и не настолько опасный как в России вид деятельности.
а откуда взята цифра 2.3. трл?
Везде пишут про около 800 млд долл за 20 лет.
А ты помнишь, почему Америка вводила войска? Или ты тогда ещё не родился?
Я помню стоимость всех этих операций. 2.3 триллиона долларов, даже Путин так деньги не транжирит на военные операции.
даже Путин
Тут некорректное сравнение, у Путина банально таких денег нет.
Могут же себе позволить, не обеднели.
Чиновники действительно не обеднели. А люди вряд ли рады таким событиям.
Чужие деньги очень легко тратить.
Так это разные категории "трат". Преступные схемы - отдельный разговор. А операция в Афганистане была полностью легальной.
ты не шаришь, муриканцы только заработали на этой войне.
Конечно, конкретные фамилии заработали, я даже не сомневаюсь. Иначе бы 20 лет они там не сидели.
сделал бы Афганистан штатом америки и всем афганцам выдал бы гражданство США.
Не начинать тупую войну, чтобы не получать гробы и не тратить деньги на страну, которую 99% граждан даже на карте не найдёт.