Я уверен в своём решении. За 20 лет я на собственном горьком опыте убедился, что для вывода американских войск никогда не было подходящего времени. [...]

Если Афганистан сейчас не в состоянии оказать талибам какое-то реальное сопротивление, то нет никаких шансов, что один год — ещё один год, ещё пять лет или ещё 20 лет — присутствия американских военнослужащих в этой стране что-то изменили бы.