Американский самолёт за раз эвакуировал около 640 беженцев из Афганистана Статьи редакции
Изначально экипаж не планировал брать столько людей, но афганцы прорвались на лётное поле и залезли в самолёт — высаживать их не стали.
15 августа военно-транспортный самолёт Boeing C-17 Globemaster III ВВС США эвакуировал из столицы Афганистана Кабула около 640 мирных жителей, сообщает Defence One.
Представитель Минобороны США написал, что первоначально на борт не планировалось брать столько людей. Однако группы афганских беженцев прорвались на лётное поле и залезли в самолёт. Экипаж решил не высаживать их и полететь со всеми, кто уже находился на борту.
Всех беженцев доставили на авиабазу в Катаре.
Покинуть Афганистан можно только по воздуху, все погранпосты в стране контролирует экстремистская группировка «Талибан», захватившая власть в государстве. Улететь хотят тысячи беженцев — в панике они пытаются прорваться к самолётам, цепляются за шасси и погибают.
15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани согласился сложить полномочия и покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.
Группировка «Талибан» организовала масштабное наступление в Афганистане после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. Боевики захватили власть в течение нескольких недель.
Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
Драматический татарин
Нет не 90%, ты ошибся в расчётах
Единый татарин
ставлю на 85%, не меньше
На этой части фото я насчитал 32 женщины/ребенка и 90+ мужчин, если их можно так назвать.
Подходящий супер_стар
Я 14 женщин насчитал включая одного ребёнка похожего на девочку. Все остальные мужики
И чё? Им нельзя хотеть жить?
Нет, они должны ждать, пока пройдут первосортные слои населения.
женщины?
И дети
у мусульман другой взгляд на людей первого сорта)
я этого не говорил и ни на что не намекал
более того, туда смогли попасть с маленькими детьми
укол в сторону фем сообщества - опять хуемрази пытаются реально изменить свою жизнь, а не как нормальные люди создают петиции и плачут что их обижают требуя сатисфакции?
Лекарственный жар
Скорее всего это всякие менты и чиновники
Очевидно, что большинство кто им помогал это молодые мужчины, у которых вряд-ли семья успела появиться
Ух ты сколько тел летит в другую страну насаждать свои принципы жизни и вероисповедания
Лекарственный жар
Куда? В Катар?
Отстань от человека, дай ему спокойно прочитать заголовок и набросить в комментах
На ТЖ разве не так это делается?!
Делается, там ниже пациент про Лондоны и Парижи спрашивает. Так что все в пределах нормы
Единый татарин
это будущие JavaScript разработчики, которые будут выполнять работу местных тжшников в пять раз дешевле и лишат их трудоустройства
Ага, типичные разрабы
Мариам Х. несколько лет назад бежала в Германию из Афганистана, спасаясь от исламистского террора со стороны талибов и архаически-патриархальных взглядов, царящих в афганском обществе. В Германии у нее был шанс на свободную жизнь, в которой она сама могла принимать решения. Но именно это, судя по всему, и привело к гибели 34-летней Мариам, разведенной женщины, матери двоих детей. Ее убили, как предполагается, два ее брата, потому что стиль жизни Мариам не соответствовал их моральным представлениям.
Незнакомый бинокль
а почему тело не падает, он как-то пристегнулся что ли к самолету?
Нефтяной завод
давай не надо
Драматический татарин
Не надо спасать мирных жителей?
Великий магнит
Уже ж сказали, что с талибаном спокойно
Нефтяной завод
я не могу тебе объяснить , сложная тема, но давай в общем не , пусть другие спасают, на то есть причины
А были беженцы в СССР во время ВОВ?
Для афганцев война с талибами это отечественная война
Драматический татарин
А были беженцы в СССР во время ВОВ?
Хочешь сказать, что не было? Или в том, что сейчас там происходит нет вины СССР?
шо-то я не припомню беженцев в СССР бежавших в США или Францию или Турцию во время ВОВ.
Естественно нет, как и нет вины британцев.
Печалька началась, когда американцы начали накачивать моджахедов оружием.
Помнишь что Бжезинский говорил? Мол, что опаснее для мира - СССР или исламский радикализм, оказалось, что - второе.
Красивая. Надеюсь у нее все будет хорошо
Единый татарин
чел ты
что не так?
Единый татарин
через 20 лет она будет выглядеть как женщина справа, тогда тебе ее жаль не будет?
Ну у нее лучшая часть жизни впереди в цивилизованном будущем. Рад за нее и за всех
проблема в том что в странах персидского залива нет никаких пособий и матпомощи беженцам, они с таким не работают. если все эти люди не найдут себе работу , жилье на постоянной основе, их выдворят . гражданство им не подарят.
я так понимаю эти страны именно видят всё так чтобы эти люди не бежали, а радовались приходу талибов. но вот незадача - оно почему то не работает.
Будущее Донбасса
Агрессивный лолипоп
там нет аэропорта, а в Крыму специально для этого построили Крымский мост
То есть американский самолет мог эвакуировать на безопасную территорию (даже не к себе домой) как минимум 640 беженцев, но не предлагал и не делал это до тех пор, пока люди сами не влезли в него? Интересная помощь беженцам 🤔
Представитель Минобороны США написал, что первоначально на борт не планировалось брать столько людей
Хотели, но не 640, это наверное максимум сколько может влезть в самолёт, а не минимум
640*80кг (берем за средний вес) = 51 тонна 200 кг.
Самик может вывезти 77500 килограмм. По количеству человек конечно перебор, но не по весу. А так, коли это беженцы, думаю у них не убудет по головам походить время перелёта
Интересно куда их повезут натурализоваться, Париж, Берлин или Лондон?