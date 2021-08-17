Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Яна Ломакина

Американский самолёт за раз эвакуировал около 640 беженцев из Афганистана Статьи редакции

Изначально экипаж не планировал брать столько людей, но афганцы прорвались на лётное поле и залезли в самолёт — высаживать их не стали.

84 84 комментария
2697 просмотров
Беженцы покидают Афганистан на борту американского самолёта Фото Defense One

15 августа военно-транспортный самолёт Boeing C-17 Globemaster III ВВС США эвакуировал из столицы Афганистана Кабула около 640 мирных жителей, сообщает Defence One.

Представитель Минобороны США написал, что первоначально на борт не планировалось брать столько людей. Однако группы афганских беженцев прорвались на лётное поле и залезли в самолёт. Экипаж решил не высаживать их и полететь со всеми, кто уже находился на борту.

Реклама на TJ Отключить рекламу

Всех беженцев доставили на авиабазу в Катаре.

Покинуть Афганистан можно только по воздуху, все погранпосты в стране контролирует экстремистская группировка «Талибан», захватившая власть в государстве. Улететь хотят тысячи беженцев — в панике они пытаются прорваться к самолётам, цепляются за шасси и погибают.

Аэропорт Кабула стал последней надеждой желающих…
Высокопоставленные чиновники уже покинули страну VIP-рейсами. А для обычных людей эвакуационных…
tjournal.ru

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани согласился сложить полномочия и покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

Группировка «Талибан» организовала масштабное наступление в Афганистане после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. Боевики захватили власть в течение нескольких недель.

Ужас одних и безразличие других: что происходит…
Боевики, которых годами сдерживали американские силы, активно наступают последние три месяца. Что…
tjournal.ru
История «Талибана»: что за группировка…
Правление группировки в 1990-х: публичные казни, дружба с бен Ладеном и запрет всего западного…
tjournal.ru

Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #войны #войны21века #беженцы

84 84 комментария
25
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043e\u0439\u043d\u044b21\u0432\u0435\u043a\u0430","\u0432\u043e\u0439\u043d\u044b","\u0431\u0435\u0436\u0435\u043d\u0446\u044b","\u0430\u0444\u0433\u0430\u043d\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d"], "comments": 84, "likes": 25, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 425461, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 17 Aug 2021 09:51:16 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
84 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Единый татарин

6

90% мужчин :)

Ответить

Драматический татарин

Единый
5

Нет не 90%, ты ошибся в расчётах

Ответить

Единый татарин

Драматический
1

ставлю на 85%, не меньше

Ответить

Драматический

Единый
2

Это если с детьми мужского пола, если нет то оценка завышена по-прежнему, тут нужен эксперт который посчитает по головам

Ответить

Единый татарин

Драмати…
1

я сейчас на работе, посчитаешь сам?

Ответить

Ivan Pogoreloff

Драматический
0

На этой части фото я насчитал 32 женщины/ребенка и 90+ мужчин, если их можно так назвать.

Ответить

New

Ivan
1

Да это мужчины и я очень рад за них. Молодцы.
С чего вдруг мужчина должен уступать свою жизнь какой-то незнакомой женщине или ребёнку?

Ответить

Подходящий супер_стар

Драматический
–1

Я 14 женщин насчитал включая одного ребёнка похожего на девочку. Все остальные мужики

Ответить

Драматический

Подходя…
1

Не заставляй меня считать

Ответить

Драматический

Драмати…
1

Быстрый пересчёт показал 30 женщин\девочек, примерно

Ответить

Недавний глобус

Единый
4

И чё? Им нельзя хотеть жить?

Ответить

Имя И Фамилия

Недавний
2

Нет, они должны ждать, пока пройдут первосортные слои населения.

Ответить

Единый татарин

Имя
0

женщины?

Ответить

Имя И Фамилия

Единый
1

И дети

Ответить

Единый татарин

Имя
1

у мусульман другой взгляд на людей первого сорта)

Ответить

Имя И Фамилия

Единый
1

Красавчики

Ответить

Единый татарин

Недавний
0

я этого не говорил и ни на что не намекал

более того, туда смогли попасть с маленькими детьми

Ответить

Недавний глобус

Единый
1

Украинец, я знаю, что ты имел ввиду, ты меня не проведешь

Ответить

Единый татарин

Недавний
6

Я посмотрел Титаник и верю, что всегда первыми пропускают женщин и детей.

Ответить

Феминизм

Единый
2

Даже на самом титанике так не было🥴

Ответить

5ый член Комитета

Единый
3

укол в сторону фем сообщества - опять хуемрази пытаются реально изменить свою жизнь, а не как нормальные люди создают петиции и плачут что их обижают требуя сатисфакции?

Ответить

Маленький глобус

Единый
2

Токсичную маскулинность убираем.

Ответить

Лекарственный жар

Единый
2

Скорее всего это всякие менты и чиновники

Ответить

Единый татарин

Лекарственный
0

или армия и их семьи)

Ответить

Великий магнит

Единый
1

Ничего себе у тебя зоркий глаз

Ответить

Daniil Minashkin

Единый
1

Очевидно, что большинство кто им помогал это молодые мужчины, у которых вряд-ли семья успела появиться

Ответить

Единый татарин

Единый
0

хотя кто-то даже с ребенком умудрился попасть

Ответить

Eugen T

Единый
0
Ответить

Рпош Ашршщ

2

Ух ты сколько тел летит в другую страну насаждать свои принципы жизни и вероисповедания

Ответить

Лекарственный жар

Рпош
9

Куда? В Катар?

Ответить

k. wintermute

Лекарственный
8

Отстань от человека, дай ему спокойно прочитать заголовок и набросить в комментах 

Ответить

Рпош Ашршщ

k.
1

На ТЖ разве не так это делается?!

Ответить

k. wintermute

Рпош
0

Делается, там ниже пациент про Лондоны и Парижи спрашивает. Так что все в пределах нормы

Ответить

Единый татарин

Рпош
9

это будущие JavaScript разработчики, которые будут выполнять работу местных тжшников в пять раз дешевле и лишат их трудоустройства

Ответить

Av Av

Единый
3

Ага, типичные разрабы
Мариам Х. несколько лет назад бежала в Германию из Афганистана, спасаясь от исламистского террора со стороны талибов и архаически-патриархальных взглядов, царящих в афганском обществе. В Германии у нее был шанс на свободную жизнь, в которой она сама могла принимать решения. Но именно это, судя по всему, и привело к гибели 34-летней Мариам, разведенной женщины, матери двоих детей. Ее убили, как предполагается, два ее брата, потому что стиль жизни Мариам не соответствовал их моральным представлениям.

Опозорила семью? Германия в шоке от убийства…
Очередное убийство, совершенное якобы ради защиты чести семьи, вызвало резонанс в ФРГ. Молодую…
m.dw.com
Ответить

k. wintermute

Av
0

*арабы 

Ответить

Искусственный Илья

6
Ответить

k. wintermute

Искусственный
4

Это какой-то новый трендовый танец из тиктока? 

Ответить

Денежный блик

Искусственный
2

ля как флексит 

Ответить

Незнакомый бинокль

Искусственный
1

а почему тело не падает, он как-то пристегнулся что ли к самолету?

Ответить

Незнакомый бинокль

Незнакомый
0

хороший ремень в таком случае, надежный

Ответить

Драматический татарин

6

А сколько беженцев из Афганистана за раз эвакуировал российский самолёт?????

Ответить

Нефтяной завод

Драматический
0

давай не надо

Ответить

Драматический татарин

Нефтяной
3

Не надо спасать мирных жителей?

Ответить

Великий магнит

Драмати…
1

Уже ж сказали, что с талибаном спокойно

Ответить

Нефтяной завод

Великий
2

"всё хорошо, всё есть , ничего нет , ничего не горит , ничего не сгорит"

Ответить

Robutt

Великий
1

Как в Багдаде 

Ответить

Нефтяной завод

Драмати…
0

я не могу тебе объяснить , сложная тема, но давай в общем не , пусть другие спасают, на то есть причины

Ответить

Владимир

Нефтяной
2

Пусть спасает Америка, но хорошая как всегда Россия

Ответить

Нефтяной завод

Владимир
1

надеюсь ты разделяешь в голове правительства стран и их жителей, неважно , США это , Россия или новая Гвинея

Ответить

Владимир

Нефтяной
3

Разделяю 👌

Ответить

Robutt

Владимир
2

И властвуешь

Ответить

Территориальный

Нефтяной
1

О, русский в треде!

Ответить

Нефтяной завод

Террито…
1

о , да. русский .

Ответить

Никита Марков

Драматический
0

А были беженцы в СССР во время ВОВ?
Для афганцев война с талибами это отечественная война

Ответить

Anatoliy Lyashenko

Никита
1

Гражданская, вероятнее всего

Ответить

Драматический татарин

Никита
0

А были беженцы в СССР во время ВОВ?

Хочешь сказать, что не было? Или в том, что сейчас там происходит нет вины СССР?

Ответить

Никита Марков

Драмати…
0

шо-то я не припомню беженцев в СССР бежавших в США или Францию или Турцию во время ВОВ.

Ответить

Никита Марков

Драмати…
0

Естественно нет, как и нет вины британцев.
Печалька началась, когда американцы начали накачивать моджахедов оружием.
Помнишь что Бжезинский говорил? Мол, что опаснее для мира - СССР или исламский радикализм, оказалось, что - второе.

Ответить

Николай Иванов

Драматический
0

А зачем

Ответить

Andrey Svetlov

3
Ответить

Отдельный шмель

Andrey
1
Ответить

Marhal_New _Arleana

–2

Красивая. Надеюсь у нее все будет хорошо

Ответить

hyposlasher

Marhal_New
4

Лукизм

Ответить

Единый татарин

Marhal_New
0

чел ты

Ответить

Marhal_New _Arleana

Единый
0

что не так?

Ответить

Единый татарин

Marhal_…
0

через 20 лет она будет выглядеть как женщина справа, тогда тебе ее жаль не будет?

Ответить

Marhal_New

Единый
0

Ну у нее лучшая часть жизни впереди в цивилизованном будущем. Рад за нее и за всех

Ответить

Zero-one-one

Marhal_New
0

Страшная. Ну у тебя и вкусы

Ответить

Нефтяной завод

1

проблема в том что в странах персидского залива нет никаких пособий и матпомощи беженцам, они с таким не работают. если все эти люди не найдут себе работу , жилье на постоянной основе, их выдворят . гражданство им не подарят. 
я так понимаю эти страны именно видят всё так чтобы эти люди не бежали, а радовались приходу талибов. но вот незадача - оно почему то не работает.

Ответить

Искусственный Илья

1

Тэжэ

Ответить

Божий томагавк_два

0

так около 700 или около 640?

Ответить

hyposlasher

Божий
2

Около 639

Ответить

Ivan Uralskiy

0

Будущее Донбасса

Ответить

Агрессивный лолипоп

Ivan
1

там нет аэропорта, а в Крыму специально для этого построили Крымский мост 

Ответить

Андрей Охапкин

0

Американцы помогают братскому народу, такое достойно только уважения 

Ответить

Сергей Лукин

0

То есть американский самолет мог эвакуировать на безопасную территорию (даже не к себе домой) как минимум 640 беженцев, но не предлагал и не делал это до тех пор, пока люди сами не влезли в него? Интересная помощь беженцам 🤔  

Ответить

Андрей Охапкин

Сергей
0

Представитель Минобороны США написал, что первоначально на борт не планировалось брать столько людей

Хотели, но не 640, это наверное максимум сколько может влезть в самолёт, а не минимум

Ответить

Феминизм здорового человека

Андрей
0

640*80кг (берем за средний вес) = 51 тонна 200 кг.
Самик может вывезти 77500 килограмм. По количеству человек конечно перебор, но не по весу. А так, коли это беженцы, думаю у них не убудет по головам походить время перелёта

Ответить

Robutt

0

640 беженцев хватит всем (с) 

Ответить

Чембельбес

0

А я говорил, что Мрию надо было отправлять)

Ответить

Policce

–2

Интересно куда их повезут натурализоваться, Париж, Берлин или Лондон?

Ответить

Берг

Policce
0

Ирак

Ответить

Anatoliy Lyashenko

Policce
0

🇱🇻

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 84 комментария
Обсуждаемое
Разборы
Главное о падении Кабула. Боевики из «Талибана» в шаге от полной власти над Афганистаном, а президент бежал из страны
Итоги дня, когда афганские власти окончательно уступили власть террористам, а также реакция мирового сообщества.
301
Истории
Аэропорт Кабула стал последней надеждой желающих сбежать из Афганистана.​ Они пытаются прорваться к самолётам и гибнут
Высокопоставленные чиновники уже покинули страну VIP-рейсами. А для обычных людей эвакуационных бортов катастрофически не хватает.
259
Интернет
Google пригрозил больше не удалять запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда»
Компания уточнила, что судебная неустойка по этому иску влечёт риски для возможности работать в России.
186
Популярное за три дня
Животные
0
Истории
Аэропорт Кабула стал последней надеждой желающих сбежать из Афганистана.​ Они пытаются прорваться к самолётам и гибнут
Высокопоставленные чиновники уже покинули страну VIP-рейсами. А для обычных людей эвакуационных бортов катастрофически не хватает.
259
Новости
Александр Пушной станет ведущим нового шоу про технологии «Купите это немедленно»
Участники представят свои изобретения зрителям и бизнесменам.
66
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null