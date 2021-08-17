Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней, произошедшем в 1965 году Статьи редакции
Тогда музыканту было 23 года, а женщине, подавшей на него в суд, — 12.
Иск, поданный в Верховный суд штата Нью-Йорк от лица жительницы штата Коннектикут, зарегистрировали 13 августа. О нём сообщает Variety.
В судебных документах истица проходит как J.C. (Джей Си). В иске утверждается, что в период шести недель между апрелем и маем 1965 года Дилан давал ей наркотики и алкоголь и установил эмоциональную связь, которая позволила ему несколько раз её изнасиловать. Он якобы «использовал свой статус музыканта, ухаживая за Джей Си, чтобы завоевать её доверие».
Всё это происходило в номере отеля Chelsea в Нью-Йорке, утверждает женщина. По словам её адвокатов, произошедшее по сей день оставило её «эмоционально травмированной и психологически надломленной».
Представитель Дилана заявил: «Утверждение 56-летней давности не соответствует действительности и будет решительно оспорено в суде».
Джей Си подала иск в соответствии с законом Нью-Йорка о детях-жертвах. Его приняли в 2019 году. Закон позволяет в течение двух лет подавать заявления о насилии над детьми без срока давности.
Боб Дилан — один из самых известных американских музыкантов 20 века. В 2016 года ему присудили Нобелевскую премию по литературе «за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции».
Чётко и твердо
Грузинский супер_стар
Проблема таких дел, что они все на эмоциях. Совершенно не понятно как можно спустя столько лет подбить доказательную базу как вины, так и невиновности.
обвиняемые в уголовных преступлениях не должны доказывать свою невиновность, ваш кэп
Формально - да, по факту его с говном съедят защитники всего хорошего не дожидаясь результатов расследования. Даже если выяснится что он невиновен (хотя я вообще ХЗ как хоть что-то можно собрать спустя столько лет), твиттеро-сжвэшные воины решат что белая богатая хуемразь просто всех подкупила, и будут продолжать бороться за справедливость.
опять борец с американскими леваками
откуда вы блять беретесь-то
Загугли "новая этика"
не хочу
зачем, я же не просил
Достаточно важный момент пропущен. Статья ужасно оценочная и абсолютно неверно трактует термин
Но и сидеть сложа руки не должны.
вот это как раз такой случай, когда должны
Практика таких дел в штанах иная. Если суд и оправдает, то общественность сожрёт с потрохами. Где тот Спейси, который не проиграл в суде?
в смысле не проиграл, Спейси публично признал правоту обвинителя
В каком месте? Я про дело, которое года два назад было. Там дело из-за телефона развалилось. Парень не захотел свидетельствовать против себя, когда его прямо спросили что с телефоном и что там было.
просто блять первая ссылка в яндексе
Два года назад Спейси обвинили в сексуальных домогательствах сразу 15 мужчин. Первым выступил актер Энтони Рэпп. 29 октября 2017 года он заявил: в 1986 году 26-летний Спейси, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался совратить его. В то время Рэппу было 14 лет. После начала бурных обсуждений в медиа сам Спейси признал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, но уточнил, что не помнит произошедшее с Рэппом. Однако артист добавил, что приносит «самые искренние извинения за то, что [его] поведением в нетрезвом состоянии было крайне неуместным», если случай действительно имел место быть.
И что тут? Он признал себя геем, но заявил, что случая не помнит. И не пахнет
публично признал правоту обвинителя
если случай действительно имел место быть
А я бы сказал, что это как раз попытка защититься от общественности. Это же был самый разгар всех этих обвинений.
Слушай, ну это же просто попытка вежливо "и вашим и нашим" совершённая под сильным давлением. Практически когда тебе угрожают "мы уничтожим твою жизнь, сука, пришло наше время" многие не только извинятся, а и оговорят себя запросто(а кое-кто и с собой покончил, но кому какое дело, лес рубят, щепки летят, верно?). Именно поэтому признание - "царица доказательств" в самом что ни на есть саркастическом смысле и суд просто не имеет права опираться на него, как основное доказательство вины.
А по итогу, критерии инкриминируемой "вины" оказались настолько расплывчаты, что в суде всё просто развалилось, и поделом.
Я понимаю, что в реальности в этой истории всё может быть вообще не так, наоборот или совсем по-другому. Но когда ты обвиняешь человека в очень серьёзных преступлениях, стоит задуматься, на чём они построены, что конкретно есть в наличии.
под каким блять давлением, что ты выдумываешь
Общественным. С успешным актёром разом начали разрывать контракты просто из-за павшей тени обвинения. В интернете типы вроде тебя не дожидаясь решения суда начали называть его серийным насильником.
Но никакого давления, разумеется. Что я такое несу.
как минимум часть из которых он даже не отрицал
Да блин, он не должен отвечать на все обвинения, человек невиновен до решения суда, понимаешь?
А ты оправдываешь травлю тем, что "он даже не отрицал". Система американского правосудия сложна, критерии вины неочевидны. В такой ситуации в его положении это минное поле, любое слово может обернуться катастрофой.
закэнселить старичка в твиттуре при помощи хэштегов можно зато!
Проблема таких дел, что проверить показания предполагаемой жертвы не представляется возможным. Раз жертва сказала, что было, значит было. И никак это не опровергнуть.
Это мы обязаны доказать, что девушка врёт, а не она должна подтвердить свою правоту ☝️
Политический торшер
Ну если ты кого-то обвиняешь в лжесвидетельствовании, то да, ты должен это доказать. Человек не врёт по умолчанию. Он может как врать, так и не врать. Чтобы однозначно утверждать, что он врёт, или он не врёт нужны доказательства.
ты занимался любовью с бегемотом. прошу доказательств, что я вру
Ты не очень хорошо понял что я написал. Без доказательств с моей стороны или с твоей стороны я нахожусь в суперпозиции - твои слова как могут быть правдой, так могут быть и не правдой. Если я или ты не приведёшь доказательств в пользу одной из версий - это не значит что я занимался любовью с бегемотом. И не значит обратного. Это значит, что я всё ещё остаюсь в суперпозиции - я возможно занимался любовью с бегемотом, а возможно нет. То есть это остаётся неизвестным.
я подарил тебе суперпозицию, мог бы поблагодарнее писать ответ
Ты не обязан свидетельствовать против себя. Обвиняющая сторона на то и обвиняющая, что имеет факты, которые доказывают твою вину.
Какая ещё суперпозиция, если есть элементарная презумпция невиновности. Ну подала и подала, суд решит. Якубеня заебала уже со своей сосиской.
как будто это что-то плохое
Незнакомый
бегемот не был согласен
Ты сказал - ты доказываешь. Человек не обязан свидетельствовать против себя
Согласен в том, что доказывать утверждение должна та сторона, что предъявляет обвинения. Это основа права.
Соответственно, утверждение той женщины тоже сейчас не имеет под собой доказательств, по крайней мере СМИ они не были названы. Посмотрим, что будет на суде. Но пока это выглядит со стороны как попытка урвать компенсацию на фоне недавних реформ.
Ну да, ведь обвинение через суд и обвинения в комментариях на ТЖ абсолютно равносильны
Политический торшер
Так речь же конкретно про обвинения в комментариях. В суде обвинять может кто угодно.
Политический торшер
Презумпция невиновности работает и в сторону женщины - если ты её обвиняешь в лжесвидетелествовании.
Ну ты одну презумпцию, причём по неважному вопросу (обвинение во лжи в комментах), защищаешь, а вторую, серьёзную (обвинение в уголовке) — нет.
Почему я вторую не защищаю? И для меня нет неважной презумпции невиновности.
Не написал о ней
Какой-то странный вывод. Мой комментарий как раз о тех, кто защищает только вторую презумпцию невиновности.
Почему у Боба Дилана нет песни «я не ебал маленьких девочек», он что, ебал маленьких девочек?
Осталось найти бабушку изнасилованную Гитлером
Зачем, он денег не даст
Гели Раубаль покончила жизнь самоубийством в возрасте далеком до бабушкинского.
Боб Дилан
80 лет
Нормально она очкнулась. А чего ещё 10 лет не подождать было?
Политический торшер
Ну так закон отменяющий срок давности по подобным делам вышел только недавно.
я не про срок давности, а про срок в целом
Ну так смысла раньше подавать не было, так как даже если докажешь вину, он наказания не понесёт.
Типо если бы она 10 или 20 лет назад подала в суд (или когда там истёк срок давности), то это бы ничего не дало. Это к вопросу почему сейчас.
А почему не подала до истечения срока давности - тут причин масса может быть. Не зря же устанавливают возможность подать в суд в течение длительного времени, а не только непосредственно в краткий промежуток после совершения преступления.
Но это вполне себе реальная ситуация, что жертва не может обратиться сразу. Представь, что ты обычный чел (думаю это представить не очень сложно), а пытаешься обвинить супревлиятельного человека, который за руку здоровается с президентами. Ну, чтобы перенести в наши реалии, какого-нибудь губернатора. Какие бы доказательства у тебя ни были, в руках этого чела эти доказательства скрыть, а всю твою жизнь разрушить.
Но вот спустя 20 лет то ли ты посильнее стал, то ли ситуация более благоприятная, что не так просто стало это замолчать. И ты поднимаешь наружу те незабытые обиты.
В США обычно 5 лет срок давности преступления. Ну типа не успел ребенок до 17 лет обратиться (а что там были за времена - хз, насколько бы ей вообще поверили) - "самадуравиновата". В любом случае, интересно, что решит суд. Доказательства какие-то могут быть, свидетельские, например - если все происходило в номере отеля, то их кто-то туда заселял, кто-то номер обслуживал и тд. Но да, это все очень шатко, конечно.
Не таблоид, повторяю, они не таблоид!
найдут какого-нибудь деда, который тогда в отеле был коридорным и который такой: "помню помню, как сейчас, служил я тогда коридорным, замечательные времена были. в тот вечер я встретил у себя в отеле Боба и маленькую девочку, лет 12. помню подумал ещй тогда, что она ему наверняка племянницей приходится. замечательные времена были, Америка при Буше-старшем была великой, не то что сейчас этот ваш Трамп с Байденом, эх..." и начнёт сморкаться в платочек.
Ну не скажи, у обвинения может и все хорошо будет
law enforcement should believe reports of sexual assault and consider complainants to be victims
Элементарно рассказать про его особенности которые только при близости узнаешь? Найти других знающих "особенности" что не сложно. И все. Учитывая возраст ребенка 12 лет .
Учитывая возраст ребенка 12 лет
В этом и весь прикол. Прошло 56 лет (!). Это первое. Второе, если данные действия были на самом деле. То судить должны так же и её родителей. Это было бы логично. Они допустили ситуацию, в которой 12летний ребенок поехал к взрослому дяде упарываться и ебаться
в 65 году айфонов не было, так что вполне мог. но это же боб дилан блять, неужели он засовывал свой хуй в маленькую девочку
Единый татарин
дело даже не в доказательствах))
пройдись по улице с 15-леткой за ручку, косых взглядов будет дохуища (мне друг рассказывал)
Я одной 12ти летней натягивал цепь на велосипеде посреди парка, в эти 30 секунд чувствовал себя суперзвездой.
На моем втором курсе у школы девочка, класс 4 примерно, уронила кипу тетрадей на землю и заплакала. Помог ей собрать листы и тетрадки под ее всхлипывания, отдал в руки, кивнул на ее "спасибо" и пошел спокойно дальше по делам. Секунд через 30 на меня набросилась ее мамка с визгами "что ты хотел от моей дочери, я в милицию напишу, она вся в слезах, мразь". Под косые взгляды просто ушел, морали истории нет
Если ты выглядишь лет на 25-27, то особо никто и не посмотрит. Впрочем, сейчас все нации, в том числе русская, совсем пизданулись с педоистерией, так что всяко возможно.
встал у тебя от этой мысли?
В 60-х годах на это всем пох было
И даже ФБР? Ведь Дилан был прямо враг государства. Навярняка за ним следили
Так всегда было. Выше/ниже уже сказали про Майкла Джексона. У нас и сейчас такие есть - элджей/моргенштерн/владбумага/любой другой кумир неозумеров.
Время хиппи, все стремились попасть к поп звездам на вечеринки, все юзали наркоту, и трахались. Вот одна из жертв таких вписок.
А доказательства в дивном новом самом прогрессивном мире ещё катируются?
явно спланированное покушение леволиберальной хуеты на столпы американской культуры, что бы кроме сжв бардов-песенников никого не осталось
дальше - вообще белую эстраду до 1967 года можно запретить, как музыку угнетателей, а что? памятники - нахуй, пришла очередь музыки
(но если дилан и вправду такое творил, он - пидр)
Не совсем корректно, тогда он не пидр, ведь это была девочка. Тогда он педофил
если быть точным в формулировках - да
мало того, что они там все норкоманы были, теперь ещё и это.
на самом деле не удивлюсь - время такое, творческие личности, эйфория успеха, липнущие фанаты, всё могло быть
вопрос в том стоит ли сейчас, да и вообще со временем, вскрывать жуткие истории кумиров науки, искусства etc, что бы показать что все эти "замечательные" люди обычные извращенцы?
возможно, что бы к авторитетам люди поменьше пиитета испытывали и видели мир не черно-белым, а сложным, а может и не стоит, иначе образцов для подражания вообще не будет и как жить тогда?
Ой бляя, я тут обвинениям Вайнштейна, высказанных через 10 лет удивлялся, а здесь ну просто недосигаемое дно. 1965 год нах, совсем пизданулась. Как и законодатели с очередной "защитой детей" без срока давности.
12 летние - шлюхи? Совсем башкой ударился? Где спрос со взрослого влиятельного мужика?
То что мы об этом услышали значит что заявительниу уже послали нахуй у Дилана.
Интересно, появятся ли обвинения типа: "этот негодяй грязно домогался моей покойной бабушки. Перед смертью она призналась мне, что страдала всю свою оставшуюся жизнь".