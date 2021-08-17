Тогда музыканту было 23 года, а женщине, подавшей на него в суд, — 12.

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Боб Дилан Фото Redferns

Иск, поданный в Верховный суд штата Нью-Йорк от лица жительницы штата Коннектикут, зарегистрировали 13 августа. О нём сообщает Variety.

В судебных документах истица проходит как J.C. (Джей Си). В иске утверждается, что в период шести недель между апрелем и маем 1965 года Дилан давал ей наркотики и алкоголь и установил эмоциональную связь, которая позволила ему несколько раз её изнасиловать. Он якобы «использовал свой статус музыканта, ухаживая за Джей Си, чтобы завоевать её доверие».

Всё это происходило в номере отеля Chelsea в Нью-Йорке, утверждает женщина. По словам её адвокатов, произошедшее по сей день оставило её «эмоционально травмированной и психологически надломленной».

Представитель Дилана заявил: «Утверждение 56-летней давности не соответствует действительности и будет решительно оспорено в суде».

Джей Си подала иск в соответствии с законом Нью-Йорка о детях-жертвах. Его приняли в 2019 году. Закон позволяет в течение двух лет подавать заявления о насилии над детьми без срока давности.