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Новости
Ольга Щербинина

Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней, произошедшем в 1965 году Статьи редакции

Тогда музыканту было 23 года, а женщине, подавшей на него в суд, — 12.

149 149 комментариев
5535 просмотров
Боб Дилан Фото Redferns

Иск, поданный в Верховный суд штата Нью-Йорк от лица жительницы штата Коннектикут, зарегистрировали 13 августа. О нём сообщает Variety.

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В судебных документах истица проходит как J.C. (Джей Си). В иске утверждается, что в период шести недель между апрелем и маем 1965 года Дилан давал ей наркотики и алкоголь и установил эмоциональную связь, которая позволила ему несколько раз её изнасиловать. Он якобы «использовал свой статус музыканта, ухаживая за Джей Си, чтобы завоевать её доверие».

Всё это происходило в номере отеля Chelsea в Нью-Йорке, утверждает женщина. По словам её адвокатов, произошедшее по сей день оставило её «эмоционально травмированной и психологически надломленной».

Представитель Дилана заявил: «Утверждение 56-летней давности не соответствует действительности и будет решительно оспорено в суде».

Джей Си подала иск в соответствии с законом Нью-Йорка о детях-жертвах. Его приняли в 2019 году. Закон позволяет в течение двух лет подавать заявления о насилии над детьми без срока давности.

Боб Дилан — один из самых известных американских музыкантов 20 века. В 2016 года ему присудили Нобелевскую премию по литературе «за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции».

#новости #суды #бобдилан

149 149 комментариев
23
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149 комментариев
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Голубой рак

96
Ответить

Крупный якорь

37

Вы точно не таблоид?

Ответить

Грузинский супер_стар

Крупный
22

Твёрдо и чётко!

Ответить

Андрей Охапкин

Крупный
3

Чётко и твердо

Ответить

Грузинский супер_стар

Андрей
10

Это что за самодеятельность??

Ответить

Подходящий супер_стар

Андрей
0

И твердо четко

Ответить

Божий томагавк_два

Крупный
5

твёрдо и чётко

Ответить

Анастасия Лукьянова

Крупный
0

Твётко и чёрдо

Ответить

Политический торшер

6

Вангую в комментариях Что нельзя без доказательств обвинять людей. И в тех же комментариях обвинять женщину во лжи.

Ответить

Грузинский супер_стар

Политический
10

Проблема таких дел, что они все на эмоциях. Совершенно не понятно как можно спустя столько лет подбить доказательную базу как вины, так и невиновности.

Ответить

Bad Mother Fucker

Грузинский
26

обвиняемые в уголовных преступлениях не должны доказывать свою невиновность, ваш кэп

Ответить

namesJensen

Bad
1

Формально - да, по факту его с говном съедят защитники всего хорошего не дожидаясь результатов расследования. Даже если выяснится что он невиновен (хотя я вообще ХЗ как хоть что-то можно собрать спустя столько лет), твиттеро-сжвэшные воины решат что белая богатая хуемразь просто всех подкупила, и будут продолжать бороться за справедливость.

Ответить

Bad Mother

namesJe…
–3

опять борец с американскими леваками

откуда вы блять беретесь-то

Ответить

namesJensen

Bad
0

Шта?
Везде мерещатся враги и заговоры?

Ответить

Smaug The

namesJe…
0

Когда Вашингтон освободят от Этического Рейха?

Ответить

Иван Прохоров

Bad
1

Загугли "новая этика"

Ответить

Doktor

Иван
1

Знаю только протестансткую этику, норм тема.

Ответить

Bad Mother

Иван
0

не хочу

Ответить

Smaug The

Bad
0

я поискал за тебя

Ответить

Bad Mother

Smaug
0

зачем, я же не просил

Ответить

Smaug The

Bad
0

Просто, чтобы показать, что "новая этика" это пук русских несистемных правых

Ответить

Bad

Smaug
1

да эта теорема в доказательствах давно не нуждается

вон, чуть ниже, мне какой-то клоун уже про сжв-воинов рассказывает

Ответить

Smaug The

Bad
0

Не хочется признавать, что в америке такой институт репутации и канселинг там является скрепой еще со времен процессов над Салемскими ведьмами.
Поэтому начинаются сказки про каких-то леваков

Ответить

Макс Вебер

Smaug
0

Достаточно важный момент пропущен. Статья ужасно оценочная и абсолютно неверно трактует термин

Ответить

Smaug The

Макс
0

А как верно?

Ответить

Грузинский

Bad
0

Но и сидеть сложа руки не должны.

Ответить

Bad Mother

Грузинс…
1

вот это как раз такой случай, когда должны

Ответить

Грузинский

Bad
1

Практика таких дел в штанах иная. Если суд и оправдает, то общественность сожрёт с потрохами. Где тот Спейси, который не проиграл в суде?

Ответить

Bad Mother

Грузинс…
–1

в смысле не проиграл, Спейси публично признал правоту обвинителя

Ответить

Грузинский

Bad
1

В каком месте? Я про дело, которое года два назад было. Там дело из-за телефона развалилось. Парень не захотел свидетельствовать против себя, когда его прямо спросили что с телефоном и что там было. 

Ответить

Bad

Грузинс…
0

просто блять первая ссылка в яндексе

Два года назад Спейси обвинили в сексуальных домогательствах сразу 15 мужчин. Первым выступил актер Энтони Рэпп. 29 октября 2017 года он заявил: в 1986 году 26-летний Спейси, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался совратить его. В то время Рэппу было 14 лет. После начала бурных обсуждений в медиа сам Спейси признал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, но уточнил, что не помнит произошедшее с Рэппом. Однако артист добавил, что приносит «самые искренние извинения за то, что [его] поведением в нетрезвом состоянии было крайне неуместным», если случай действительно имел место быть.

Хронология скандала: как разрушилась карьера…
Вчера стало известно, что с Кевина Спейси, которого в 2017 году обвинили в сексуальных…
www.marieclaire.ru
Ответить

Грузинский

Bad
0

И что тут? Он признал себя геем, но заявил, что случая не помнит. И не пахнет
публично признал правоту обвинителя

Ответить

Bad

Грузинс…
0

приносит «самые искренние извинения за то, что [его] поведением в нетрезвом состоянии было крайне неуместным», если случай действительно имел место быть.

Ответить

Грузинский

Bad
1

если случай действительно имел место быть

Ответить

Bad

Грузинс…
0

формальное признание правоты обвинителя, замаскированное под "я не помню, пьяный был"

Ответить

Грузинский

Bad
1

А я бы сказал, что это как раз попытка защититься от общественности. Это же был самый разгар всех этих обвинений. 

Ответить

master of

Bad
0

формально как-раз таки нет, не признание.

Ответить

Bad

master
0

ты ошибаешься

Ответить

master of

Bad
0

Нет я прав.
Он не делал утверждений касательно того был ли случай в действительно. Мог быть, мог не быть. в случае если был - очень жаль.
Это форма его высказывания, так что формально ничего он не признал.

Ответить

Bad

master
0

ты снова ошибаешься

Ответить

Дмитрий

Bad
0

Слушай, ну это же просто попытка вежливо "и вашим и нашим" совершённая под сильным давлением. Практически когда тебе угрожают "мы уничтожим твою жизнь, сука, пришло наше время" многие не только извинятся, а и оговорят себя запросто(а кое-кто и с собой покончил, но кому какое дело, лес рубят, щепки летят, верно?). Именно поэтому признание - "царица доказательств" в самом что ни на есть саркастическом смысле и суд просто не имеет права опираться на него, как основное доказательство вины.

А по итогу, критерии инкриминируемой "вины" оказались настолько расплывчаты, что в суде всё просто развалилось, и поделом.

Я понимаю, что в реальности в этой истории всё может быть вообще не так, наоборот или совсем по-другому. Но когда ты обвиняешь человека в очень серьёзных преступлениях, стоит задуматься, на чём они построены, что конкретно есть в наличии.

Ответить

Bad

Дмитрий
0

под каким блять давлением, что ты выдумываешь

кто ему угрожал, что ты несешь

Ответить

Дмитрий

Bad
1

под каким блять давлением, что ты выдумываешь

Общественным. С успешным актёром разом начали разрывать контракты просто из-за павшей тени обвинения. В интернете типы вроде тебя не дожидаясь решения суда начали называть его серийным насильником. 

Но никакого давления, разумеется. Что я такое несу. 

Ответить

Bad

Дмитрий
0

нет, с актером начали разрывать контракты после многочисленных обвинений в его адрес в сексуальных домогательствах, как минимум часть из которых он даже не отрицал

Ответить

Дмитрий

Bad
0

как минимум часть из которых он даже не отрицал

Да блин, он не должен отвечать на все обвинения, человек невиновен до решения суда, понимаешь? 

А ты оправдываешь травлю тем, что "он даже не отрицал". Система американского правосудия сложна, критерии вины неочевидны. В такой ситуации в его положении это минное поле, любое слово может обернуться катастрофой.

Ответить

Рыжий

Bad
1

Вспомни что было с Джони Деппом. Вот под таким давлением

Ответить

Дмитрий

Рыжий
0

Да блин, мне прямо печально видеть, насколько избирательно можно смотреть на ситуацию. Хотя вроде человек не сумасшедший и не идиот.

Ответить

Bad

Рыжий
0

ты же в курсе, что аналогия не доказательство

Ответить

Пётр Козлов

Грузинский
2

А прикинь она хранила на себе следы его ♂fat cock♂ все эти 56 лет

Ответить

Jenny Smith

Грузинский
1

закэнселить старичка в твиттуре при помощи хэштегов можно зато!

Ответить

Грузинский

Jenny
1

Ну вот я о том дальше и пишу. 

Ответить

Роман Трусов

Грузинский
0

Проблема таких дел, что проверить показания предполагаемой жертвы не представляется возможным. Раз жертва сказала, что было, значит было. И никак это не опровергнуть.

Ответить

Андрей Охапкин

Политический
4

Это мы обязаны доказать, что девушка врёт, а не она должна подтвердить свою правоту ☝️

Ответить

Политический торшер

Андрей
0

Ну если ты кого-то обвиняешь в лжесвидетельствовании, то да, ты должен это доказать. Человек не врёт по умолчанию. Он может как врать, так и не врать. Чтобы однозначно утверждать, что он врёт, или он не врёт нужны доказательства.

Ответить

Незнакомый

Политич…
1

ты занимался любовью с бегемотом. прошу доказательств, что я вру

Ответить

Политический

Незнако…
0

Ты не очень хорошо понял что я написал. Без доказательств с моей стороны или с твоей стороны я нахожусь в суперпозиции - твои слова как могут быть правдой, так могут быть и не правдой. Если я или ты не приведёшь доказательств в пользу одной из версий - это не значит что я занимался любовью с бегемотом. И не значит обратного. Это значит, что я всё ещё остаюсь в суперпозиции - я возможно занимался любовью с бегемотом, а возможно нет. То есть это остаётся неизвестным.

Ответить

Незнакомый

Политич…
1

я подарил тебе суперпозицию, мог бы поблагодарнее писать ответ

Ответить

Политический

Незнако…
0

Я изначально нахожусь в суперпозиции

Ответить

Sergey Lashkin

Политич…
0

Ты не обязан свидетельствовать против себя. Обвиняющая сторона на то и обвиняющая, что имеет факты, которые доказывают твою вину.

Ответить

Daniil Pelikh

Политич…
0

Какая ещё суперпозиция, если есть элементарная презумпция невиновности. Ну подала и подала, суд решит. Якубеня заебала уже со своей сосиской.

Ответить

Bad Mother

Незнако…
1

как будто это что-то плохое

Ответить

Незнакомый

Bad
0

бегемот не был согласен

Ответить

Единый татарин

Незнако…
1

но он молчал

Ответить

Bad Mother

Незнако…
0

А ТЫ ОТКУДА ЗНАЕШЬ?

Ответить

Sergey Lashkin

Незнако…
1

Ты сказал - ты доказываешь. Человек не обязан свидетельствовать против себя

Ответить

Sergey Lashkin

Политич…
1

Согласен в том, что доказывать утверждение должна та сторона, что предъявляет обвинения. Это основа права.
Соответственно, утверждение той женщины тоже сейчас не имеет под собой доказательств, по крайней мере СМИ они не были названы. Посмотрим, что будет на суде. Но пока это выглядит со стороны как попытка урвать компенсацию на фоне недавних реформ.

Ответить

Пётр Козлов

Политический
2

Ну да, ведь обвинение через суд и обвинения в комментариях на ТЖ абсолютно равносильны

Ответить

Политический торшер

Пётр
0

Так речь же конкретно про обвинения в комментариях. В суде обвинять может кто угодно.

Ответить

Пётр Козлов

Политич…
0

Так и в комментариях тем более

Ответить

Дмитрий Иванов

Политический
0

Презумпция невиновности.

Ответить

Политический торшер

Дмитрий
–1

Презумпция невиновности работает и в сторону женщины - если ты её обвиняешь в лжесвидетелествовании.

Ответить

Дмитрий Иванов

Политич…
0

Ну ты одну презумпцию, причём по неважному вопросу (обвинение во лжи в комментах), защищаешь, а вторую, серьёзную  (обвинение в уголовке) — нет.

Ответить

Политический

Дмитрий
0

Почему я вторую не защищаю? И для меня нет неважной презумпции невиновности.

Ответить

Дмитрий Иванов

Политич…
0

Не написал о ней

Ответить

Политический

Дмитрий
0

Какой-то странный вывод. Мой комментарий как раз о тех, кто защищает только вторую презумпцию невиновности.

Ответить

Дмитрий Иванов

Политический
0

Презумпция невиновности.

Ответить

Smaug The Terrible

Политический
–1

Знаменитый сторонник равноправия - Иван Прохоров

Ответить

Роджер Кролик

13

Почему у Боба Дилана нет песни «я не ебал маленьких девочек», он что, ебал маленьких девочек?

Ответить

Jenny Smith

Роджер
0

а вот и доказательство, дело раскрыто!

Ответить

Alexander An

11

Осталось найти бабушку изнасилованную Гитлером

Ответить

Илья Максименко

Alexander
2

Зачем, он денег не даст

Ответить

Антон Лисин

Илья
4

Золото рейха же говорят где-то есть 

Ответить

Alexei Kuksin

Alexander
0

Гели Раубаль покончила жизнь самоубийством в возрасте далеком до бабушкинского. 

Ответить

Dobrosvet

Alexander
0

Сотни миллионов изнасилованных лично

Ответить

Борат Сагдиев

6

Боб Дилан

80 лет

Нормально она очкнулась. А чего ещё 10 лет не подождать было?

Ответить

Политический торшер

Борат
6

Ну так закон отменяющий срок давности по подобным делам вышел только недавно.

Ответить

Борат Сагдиев

Политический
0

я не про срок давности, а про срок в целом

Ответить

Политический

Борат
3

Ну так смысла раньше подавать не было, так как даже если докажешь вину, он наказания не понесёт.

Ответить

Борат Сагдиев

Политич…
0
Ответить

Политический

Борат
3

Типо если бы она 10 или 20 лет назад подала в суд (или когда там истёк срок давности), то это бы ничего не дало. Это к вопросу почему сейчас.
А почему не подала до истечения срока давности - тут причин масса может быть. Не зря же устанавливают возможность подать в суд в течение длительного времени, а не только непосредственно в краткий промежуток после совершения преступления.
Но это вполне себе реальная ситуация, что жертва не может обратиться сразу. Представь, что ты обычный чел (думаю это представить не очень сложно), а пытаешься обвинить супревлиятельного человека, который за руку здоровается с президентами. Ну, чтобы перенести в наши реалии, какого-нибудь губернатора. Какие бы доказательства у тебя ни были, в руках этого чела эти доказательства скрыть, а всю твою жизнь разрушить.
Но вот спустя 20 лет то ли ты посильнее стал, то ли ситуация более благоприятная, что не так просто стало это замолчать. И ты поднимаешь наружу те незабытые обиты.

Ответить

Polina Malahova

Политич…
2

В США обычно 5 лет срок давности преступления. Ну типа не успел ребенок до 17 лет обратиться (а что там были за времена - хз, насколько бы ей вообще поверили) - "самадуравиновата". В любом случае, интересно, что решит суд. Доказательства какие-то могут быть, свидетельские, например - если все происходило в номере отеля, то их кто-то туда заселял, кто-то номер обслуживал и тд. Но да, это все очень шатко, конечно.

Ответить

Рыжий

Политич…
0

В том и прикол, что спустя столько лет доказательств нет. Свидетели или умерли или уже не помнят. Ей самой уже 68 лет...

Ответить

Александр Борродач

Борат
2

Пенсии на жизнь не хватает

Ответить

Подходящий супер_стар

Борат
0

Могла не дожить, сам понимаешь

Ответить

Robutt

7

Не таблоид, повторяю, они не таблоид! 

Ответить

Незнакомый бинокль

Robutt
0

не трави

Ответить

Грузинский супер_стар

3

Тяжёлые дела. Как спустя столько лет можно находить доказательства? Тут и обвинение в пролёте, и защита.

Ответить

Nick Rosenberg

Грузинский
11

Твиттерским доказательства не нужны.

Ответить

John Doe

Грузинский
5

найдут какого-нибудь деда, который тогда в отеле был коридорным и который такой: "помню помню, как сейчас, служил я тогда коридорным, замечательные времена были. в тот вечер я встретил у себя в отеле Боба и маленькую девочку, лет 12. помню подумал ещй тогда, что она ему наверняка племянницей приходится. замечательные времена были, Америка при Буше-старшем была великой, не то что сейчас этот ваш Трамп с Байденом, эх..." и начнёт сморкаться в платочек.

Ответить

Jenny Smith

John
0

при Буше-старшем даже у коридорного х@й стоял.

Ответить

Dr Serj

Грузинский
0

Ну не скажи, у обвинения может и все хорошо будет
law enforcement should believe reports of sexual assault and consider complainants to be victims

Believe women
"Believe women" is an American political slogan arising out of the #MeToo movement. It refers to…
en.wikipedia.org
Ответить

Denis Shmidt

Грузинский
–1

Элементарно рассказать про его особенности которые только при близости узнаешь? Найти других знающих "особенности" что не сложно. И все. Учитывая возраст ребенка 12 лет .

Ответить

Рыжий

Denis
0

Не понял, какие особенности? Типа родимых пятен?

Ответить

Рыжий

Denis
–1

 Учитывая возраст ребенка 12 лет

В этом и весь прикол. Прошло 56 лет (!). Это первое. Второе, если данные действия были на самом деле. То судить должны так же и её родителей. Это было бы логично. Они допустили ситуацию, в которой 12летний ребенок поехал к взрослому дяде упарываться и ебаться 

Ответить

Единый татарин

3

Что-то мало верится, что популярный человек смог бы на виду у всех общаться с 12-леткой и это осталось бы незамеченным. 

Ответить

Инженерный цвет

Единый
7

в 65 году айфонов не было, так что вполне мог. но это же боб дилан блять, неужели он засовывал свой хуй в маленькую девочку 

Ответить

Единый татарин

Инженерный
3

дело даже не в доказательствах))

пройдись по улице с 15-леткой за ручку, косых взглядов будет дохуища (мне друг рассказывал)

Ответить

марат котляров

Единый
7

Я одной 12ти летней натягивал цепь на велосипеде посреди парка, в эти 30 секунд чувствовал себя суперзвездой.

Ответить

Илья Максименко

марат
2

На моем втором курсе у школы девочка, класс 4 примерно, уронила кипу тетрадей на землю и заплакала. Помог ей собрать листы и тетрадки под ее всхлипывания, отдал в руки, кивнул на ее "спасибо" и пошел спокойно дальше по делам. Секунд через 30 на меня набросилась ее мамка с визгами "что ты хотел от моей дочери, я в милицию напишу, она вся в слезах, мразь". Под косые взгляды просто ушел, морали истории нет

Ответить

Инженерный цвет

Единый
2

хз может раньше к этому спокойнее относились прост 

Ответить

Alexander Star

Единый
0

Если ты выглядишь лет на 25-27, то особо никто и не посмотрит. Впрочем, сейчас все нации, в том числе русская, совсем пизданулись с педоистерией, так что всяко возможно.

Ответить

Dobrosvet

Инженерный
0

Может, он у него маленький, мы же не знаем.

Ответить

Bad Mother Fucker

Инженерный
–1

встал у тебя от этой мысли?

Ответить

Инженерный цвет

Bad
0

не)

Ответить

Bad Mother

Инженер…
–1

хватит врать

Ответить

alexferman

Единый
3

В 60-х годах на это всем пох было

Ответить

Дмитрий Щёлоков

alexferman
1

И даже ФБР? Ведь Дилан был прямо враг государства. Навярняка за ним следили

Ответить

alexferman

Дмитрий
0

Откуда инфа?

Ответить

Александр Борродач

Единый
3

Так всегда было. Выше/ниже уже сказали про Майкла Джексона. У нас и сейчас такие есть - элджей/моргенштерн/владбумага/любой другой кумир неозумеров.

Ответить

Божий томагавк_два

Александр
0

 элджей/моргенштерн/владбумага

ачё с ними?

Ответить

Весенний кот

Божий
1

Пацаны берут от жизни всё

Ответить

Политический торшер

Единый
1

Полностью согласен #Майкл_Джексон_не_виноват

Ответить

Максим Манчестер

Единый
–1

Время хиппи, все стремились попасть к поп звездам на вечеринки, все юзали наркоту, и трахались. Вот одна из жертв таких вписок.

Ответить

Незнакомый бинокль

1

ну, дай бог удачи с поиском доказательств

Ответить

Иван Прохоров

Незнакомый
4

А доказательства в дивном новом самом прогрессивном  мире ещё катируются?

Ответить

Рыжий

Незнакомый
1

А это уже не важно. Он уже не жилец в социуме 

Ответить

Лекарственный жар

2

Может что и было, просто больше похоже барышня решила, малость баблишка подзаработать на этой истории.

Ответить

5ый член Комитета

0

явно спланированное покушение леволиберальной хуеты на столпы американской культуры, что бы кроме сжв бардов-песенников никого не осталось
дальше - вообще белую эстраду до 1967 года можно запретить, как музыку угнетателей, а что? памятники - нахуй, пришла очередь музыки
(но если дилан и вправду такое творил, он - пидр)

Ответить

Феминизм здорового человека

5ый
1

Не совсем корректно, тогда он не пидр, ведь это была девочка. Тогда он педофил

Ответить

5ый член Комитета

Феминизм
–1

если быть точным в формулировках - да

Ответить

Jenny Smith

5ый
0

мало того, что они там все норкоманы были, теперь ещё и это.

Ответить

5ый член

Jenny
–1

на самом деле не удивлюсь - время такое, творческие личности, эйфория успеха, липнущие фанаты, всё могло быть
вопрос в том стоит ли сейчас, да и вообще со временем, вскрывать жуткие истории кумиров науки, искусства etc, что бы показать что все эти "замечательные" люди обычные извращенцы?
возможно, что бы к авторитетам люди поменьше пиитета испытывали и видели мир не черно-белым, а сложным, а может и не стоит, иначе образцов для подражания вообще не будет и как жить тогда?

Ответить

Alexander Star

1

Ой бляя, я тут обвинениям Вайнштейна, высказанных через 10 лет удивлялся, а здесь ну просто недосигаемое дно. 1965 год нах, совсем пизданулась. Как и законодатели с очередной "защитой детей" без срока давности.

Ответить

Голый череп

1

Снова шлюхи вылазят из нор

Ответить

Denis Shmidt

Голый
0

12 летние - шлюхи? Совсем башкой ударился? Где спрос со взрослого влиятельного мужика?

Ответить

Рыжий

Denis
0

Где спрос с родителей этого 12летнего ребенка-наркомана, которая поехала к взрослому влиятельному мужику упарываться и трахаться?

Ответить

Дмитрий Иванов

1
Ответить

Морской паук например

0

Ну и хуета

Ответить

Нефтяной завод

0

J. C

или CJ

Ответить

Dmitry Vakhnin

0

Актуально ☝🏿

Ответить

Лёха Триер

0

То что мы об этом услышали значит что заявительниу уже послали нахуй у Дилана.

Ответить

Максим Хрущаков

0
Ответить

Ужасный пришелец

0

пересекающиеся подмножества мужиков и дорогих соотечественников уже железобетонно знают, как все было на самом деле

Ответить

Рыжий

Ужасный
0

А уже никто не знает. И может ли 68летний человек (истец) помнить-знать что было с ней на самом деле 56 лет назад? Еще интересный вопрос - каким образом 12летний ребенок попал к взрослому парню. Ее похитили? Ее родители подавали заявление об этом?

Ответить

Валико Половинкин

0

Интересно, появятся ли обвинения типа:  "этот негодяй грязно домогался моей покойной бабушки. Перед смертью она призналась мне, что страдала всю свою оставшуюся жизнь". 

Ответить

Рыжий

Валико
0

В ближайшем будущем можно и такое ожидать 

Ответить