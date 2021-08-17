Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Яна Ломакина

В Канске суд освободил из-под ареста подростков, обвиняемых в подготовке взрыва здания ФСБ в Minecraft Статьи редакции

Все три фигуранта дела теперь на свободе.

26 26 комментариев
2251 просмотров

1-й Восточный окружной военный суд Хабаровска на выездном заседании в Канске смягчил меру пресечения подросткам Денису Михайленко и Богдану Андрееву — содержание под стражей и домашний арест заменили на запрет определённых действий. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвокатов обвиняемых.

Богдану Андрееву разрешили пользоваться интернетом и учиться в школе, чтобы он мог окончить 9 классов. Денису Михайленко суд полностью запретил использование интернета.

Реклама на TJ Отключить рекламу

4 мая суд освободил из СИЗО 15-летнего Никиту Уварова, также обвиняемого по этому делу. Таким образом, все три фигуранта «дела канских подростков» теперь на свободе.

Никиту Уварова, Дениса Михайленко и Богдана Андреева задержали осенью 2020 года, когда они расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова. По версии следствия, подростки «объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности» — хотели построить и взорвать здание ФСБ в Minecraft. NGS24 со ссылкой на источники писал, что подростки, по версии следствия, хотели взорвать настоящее здание ФСБ, у них якобы нашли взрывчатку. Двое школьников признали вину, их поместили под домашний арест, Уваров не признал вину, его отправили в СИЗО.

9 марта 2021 года СК прекратил дело против подростков об участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ). 10 марта 2021 года СК заявил о возбуждении против Уварова, Михайленко и Андреева дела по четырем эпизодам изготовления и трём эпизодам хранения взрывчатых веществ (часть 2 статьи 223.1 УК, часть 2 статьи 222.1 УК). Подросткам также вменяют прохождение обучения для осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК).

Baza: троих подростков из Канска обвинили в…
Двоих посадили под домашний арест, третьего отправили в СИЗО — он свою вину не признаёт.
tjournal.ru

#новости #терроризм

26 26 комментариев
25
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 26, "likes": 25, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 425499, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 17 Aug 2021 11:12:13 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Грузинский супер_стар

27

Фото с места событий.

Ответить

Рыжий

Грузинский
11

картинка со звуком 

Ответить

Единый татарин

15

еее неделя оправдания терроризма

что там с Хованским?

Ответить

Alexey Morozov

Единый
1

Арест до сентября продлили

Ответить

Robutt

Alexey
6

До третьего? 

Ответить

Антон Лисин

Alexey
0

2050г

Ответить

Рыжий

Единый
1

Скоро и этого террориста выпустят

Ответить

Единый татарин

Рыжий
0

снова будет терроризировать своего робота-пылесоса

Ответить

Андрей Охапкин

7

Их реально за подрыв здания в Майнкрафт хотели посадить или всё не так однозначно?

Ответить

Единый татарин

Андрей
11

Хованского реально за песню посадили или всё не так однозначно?)

Ответить

Андрей Охапкин

Единый
0

Не за песню, а за призыв к террористической деятельности 🤔
Но садить его не стоит конечно

Ответить

Незнакомый бинокль

Андрей
0

делете

Ответить

Владимир Филатов

2

Пиздец

Ответить

Марат Демченко

1
Ответить

Вооруженный Орзэмэс

0
Ответить

Sergey Karbivnichiy

Вооруженный
2
Ответить

Daniil Pelikh

Sergey
0

Форсить свой никому не интересный, ничем не примечательный комментарий это стильно, ставлю лайк

Ответить

Robutt

0

Фейсов в майне ебашить это вам не хуй в стакане полоскать.

Ответить

Незнакомый бинокль

0

а тот, который не признал вины, он в итоге освобожден с ограничениями? или только двое признавших получили разного рода запреты?

Ответить

Рыжий

0

Прям неделя оправдания терроризма. Сначала талибы, теперь вот эти львята джихада. Оттепель, что-ли?

Ответить

Маленький глобус

Рыжий
0

Тебя же всё устраивает в стране, насколько я помню.

Ответить

Рыжий

Маленький
0

Так а что, плохо чтоль? Хорошо (с)
Сейчас еще одного террориста выпустят (Хованского) и норм будет

Ответить

5ый член Комитета

0

освободить, да еще простого гражданина, а не приближенного чинушу...
ох уж эти предвыборные чудеса гуманизма

Ответить

Photuum

0

Канский суд, который в Майнкрафт или настоящий?

Ответить

Фантиковый Фанатик

0
Ответить

Sergey Karbivnichiy

–1

На одного школоло в интернете стало меньше. Перемога!

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 26 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Более 60 стран заявили о необходимости разрешить покинуть Афганистан всем желающим
России среди подписавшихся нет.
253
Интернет
Google пригрозил больше не удалять запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда»
Компания уточнила, что судебная неустойка по этому иску влечёт риски для возможности работать в России.
186
Новости
Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны
По данным СМИ, Гани согласился оставить свой пост.
232
Популярное за три дня
Разборы
Главное о падении Кабула. Боевики из «Талибана» в шаге от полной власти над Афганистаном, а президент бежал из страны
Итоги дня, когда афганские власти окончательно уступили власть террористам, а также реакция мирового сообщества.
301
Интернет
«Небольшая неприятность»: британский студент поехал на каникулы в Афганистан и застрял в захваченном талибами Кабуле
«Лорд Майлз» попал в самый эпицентр событий и прославился своими рассказами на 4chan, твиче и фейсбуке.
219
Twitter
7
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null