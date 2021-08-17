В Канске суд освободил из-под ареста подростков, обвиняемых в подготовке взрыва здания ФСБ в Minecraft Статьи редакции
Все три фигуранта дела теперь на свободе.
1-й Восточный окружной военный суд Хабаровска на выездном заседании в Канске смягчил меру пресечения подросткам Денису Михайленко и Богдану Андрееву — содержание под стражей и домашний арест заменили на запрет определённых действий. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвокатов обвиняемых.
Богдану Андрееву разрешили пользоваться интернетом и учиться в школе, чтобы он мог окончить 9 классов. Денису Михайленко суд полностью запретил использование интернета.
4 мая суд освободил из СИЗО 15-летнего Никиту Уварова, также обвиняемого по этому делу. Таким образом, все три фигуранта «дела канских подростков» теперь на свободе.
Никиту Уварова, Дениса Михайленко и Богдана Андреева задержали осенью 2020 года, когда они расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова. По версии следствия, подростки «объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности» — хотели построить и взорвать здание ФСБ в Minecraft. NGS24 со ссылкой на источники писал, что подростки, по версии следствия, хотели взорвать настоящее здание ФСБ, у них якобы нашли взрывчатку. Двое школьников признали вину, их поместили под домашний арест, Уваров не признал вину, его отправили в СИЗО.
9 марта 2021 года СК прекратил дело против подростков об участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ). 10 марта 2021 года СК заявил о возбуждении против Уварова, Михайленко и Андреева дела по четырем эпизодам изготовления и трём эпизодам хранения взрывчатых веществ (часть 2 статьи 223.1 УК, часть 2 статьи 222.1 УК). Подросткам также вменяют прохождение обучения для осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК).
Арест до сентября продлили
Их реально за подрыв здания в Майнкрафт хотели посадить или всё не так однозначно?
Единый татарин
Хованского реально за песню посадили или всё не так однозначно?)
Не за песню, а за призыв к террористической деятельности 🤔
Но садить его не стоит конечно
Форсить свой никому не интересный, ничем не примечательный комментарий это стильно, ставлю лайк
Прям неделя оправдания терроризма. Сначала талибы, теперь вот эти львята джихада. Оттепель, что-ли?
освободить, да еще простого гражданина, а не приближенного чинушу...
ох уж эти предвыборные чудеса гуманизма